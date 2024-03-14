Эгоцентризм: неспособность принять другие точки зрения

Эгоцентризм это характеристика личности человека, неспособного принять другие точки зрения по причине того, что он видит себя центом мира и свою позицию воспринимает как единственно верную. Люди довольно часто путают это понятие с эгоизмом, что является грубой ошибкой. Эгоист выводит свои интересы в приоритет и отталкивается от них при принятии решений, а вот эгоцентричный индивид вообще отказывается признавать существование альтернативного мнения и чужих потребностей.

Что такое эгоцентризм простыми словами

Термин впервые озвучил швейцарский психолог Жан Пиаже. В своих трудах он отметил, что для маленьких детей эгоцентризм является необходимой нормой. Во-первых ребенок до определенного возраста неспособен анализировать большие объёмы данных и часто просто не имеет к ним доступа, во-вторых ему это попросту не нужно, как как он находится в условиях безопасной зависимости. В какой-то степени его видение мира соответствует реальности, ведь он действительно находится в центре родительской заботы и любви. Получает всё необходимое, а отдать не может, ресурсов нет.

Однако с годами ситуация меняется. У подростков, в ситуации нормального развития, эгоцентризм сменяется здоровым эгоизмом. На практике это выглядит примерно так — человек знает, что существуют другие точки зрения, способен распознать мотивы окружающих и выразить понимание, однако его собственные интересы выводятся в приоритет. Такие люди всегда знают какие эмоции испытывает собеседник и почему они возникли, прекрасно осознаёт чего от него хотят, готов к компромиссам, но никогда не действует в ущерб себе.

Это здоровое и эффективное мышление взрослого человека. Но так получается далеко не у всех. Первая деструктивная модель — на фоне низкой самооценки индивид отказывается от собственного мнения, не может взять на себя ответственность, чувствует отсутствие ресурсов и по этой причине вынужден уходить в конформизм, чтобы найти сильную руку и крутиться вокруг неё.

Вторая деструктивная модель — эгоцентризм. Человек отрицает даже возможность того, что может быть неправ. Всегда знает как надо и как должно быть, исключает вероятность собственной ошибки. Убеждён в обязанности окружающих прислушиваться к нему, несогласных считает врагами и дураками, так как они очевидно (для эгоцентриста) заблуждаются и делают это либо намеренно, либо потому что глупы.

И так, зафиксируем. Маленькие дети всегда эгоцентричны и это нормально. Затем психика перестраивается, индивид выходит из безопасной зависимости, так как становится ресурсным. Аналитические способности психики развиваются. Это есть процесс взросления. Отныне модель поведения будет зависеть от самооценки. При адекватной мы увидим здоровый эгоизм, при критически заниженной внешней и такой же внутренней, конформизм, а вот если внутренняя завышена, а внешняя ниже плинтуса, мы получим нарциссизм и эгоцентризм.

Причины эгоцентризма

Если с нарциссизмом всё понятно, там человек просто убеждён в своём величии, но постоянно сталкивается с опровержением во внешнем мире и поэтому вынужден принуждать окружающих любить себя, доказывая им, что без него они погибнут, то с эгоцентризмом ситуация чуть сложнее. Здесь всему виной когнитивные искажения, проще говоря индивид добросовестно заблуждается.

Другие думают также

Это очень популярная ошибка психики, при её возникновении человек убеждён, что все остальные думают точно также как и он. В психологии это называется эффект ложного консенсуса. Так как окружающие точно согласны со мной, то никаких сомнений даже не возникает и все инакомыслящие воспринимаются как маргиналы и глупцы, потому что идут против большинства. Хотя в действительности всё может быть совершенно по-другому.

Я умный человек

Вспомните что мы делаем, когда хотим усилить свои утверждения. Мы наделяем источник авторитетностью. Например, кто-то говорит, что в этом году доллар будет стоить 1 000 рублей. Звучит абсурдно, естественно вам никто не поверит. Но что если фраза звучит иначе — Эльвина Набиуллина заявила, что тщательный анализ ситуации показал неспособность рубля сохранить своё положение, уже в этом году курс опустится до 1 000 за доллар.

Согласитесь, возникает повод задуматься. Так вот, эгоцентрист считает себя той самой Эльвирой Набиуллиной из нашего примера, но делает это из-за когнитивного искажения под названием эффект Даннинга-Крюгера. Будучи экспертом в одной области, индивид начинает думать, что является таковым во всём. Если я умный, значит моего ума хватит на то, чтобы разобраться в любом вопросе. Я разобрался и теперь точно знаю что к чему.

Ложное восприятие мира

Данная причина представляет из себя набор причин, как бы абсурдно это не звучало. Выше я написал о том, что эгоцентризм развивается на фоне сильно завышенной внутренней самооценки (человек убежден что он самый главный, умный, красивый, талантливый) и критически низкой внешней (все его убеждения не получают подтверждения, а чаще приходится выслушивать опровержения).

Второй проблемой является привычка занижать значимость окружающих. Вероятнее всего в детстве его самого часто подавляли, не позволяли высказывать своё мнение, делать выбор, влиять на ситуацию. Во взрослой жизни такие люди просто переворачивают картинку и поступают так же с другими.

В результате получается ядовитый коктейль. С одной стороны индивид уверен в своей значимости, с другой категорически отрицает значимость всех вокруг. Моё мнение важно, твоё нет. Моя позиция правильная, твоя такой быть не может. Я могу предложить что-то путное, ты на это не способен. Я знаю, ты нет. Я понимаю, ты не можешь понять. Иногда это усиливается гендерными ролями, например я могу отдавать приказы, потому что мужчина. Ты женщина, тебе слова не давали.

Экспериментальное доказательство существования эгоцентризма

Причины инфантильного поведения взрослого человека, выражающиеся эгоцентричностью, объяснили и доказали многим позже. А вот эксперименты на эту тему впервые провёл вышеупомянутый Жан Пеже. Для этого ему понадобились маленькие дети, согласившиеся ответить на несколько простых вопросов. Получилось довольно забавно.

Эксперимент первый — маленьких детей заводили на миниатюрную площадку, на которой располагались горки, домики, деревья, дорожки и так далее. Некоторое время ребенок просто ходил и осматривался. Затем его просили сесть на стул и описать всё, что он видит.

Получив развернутый ответ Жан брал игрушку и сажал её на стульчик таким образом, чтобы «перед её глазами» находились совершенно иные объекты. Если ребенок мог видеть только горки, то с позиции игрушки виднелись исключительно домики. Однако дети не смогли учесть этот факт и на вопрос «что по твоему мнению видит игрушка» все как один озвучивали объекты, которые видели они сами.

Таким образом удалось установить, что ребенок эгоцентричен, то есть неспособен увидеть мир чужими глазами. Он сосредоточен на той позиции, которую занимает. Сколько Жан не пытался, представить себя на месте игрушки испытуемым не удалось.

Эксперимент второй — Жан Пеже попытался выяснить могут ли дети рассмотреть свою значимость наравне с другими, то есть принято тот факт, что они не находятся в центре окружающего мира. Для этого ребенку задавался вопрос «сколько у тебя братьев?». После получения ответа спрашивали ещё раз — а у твоего брата сколько братьев?

Удивительным образом количество родственников в семье уменьшалось во время второго вопроса. Если у ребенка 3 брата, то у одного из них почему-то становилось два. Дело в том, что дети не могут принять картину мира при которой они не находятся в центре, то есть над всеми остальными. Себя они не считали просто чьими-то братьями и сёстрами, они приписывали себе главенствующую роль. Как солнце наблюдает за планетами, крутящимися вокруг него, так и ребенок смотрит на своих родственников. У меня три брата. Вот они. А у Миши получается два брата, вот Коля и вот Петя.

Сложно ли это исправить?

Дети с годами избавляются от эгоцентризма естественным образом. Но если такая беда случилась во взрослом возрасте, то избавиться от неё будет непросто. Во-первых уже сформировалось убеждение «я всегда прав» и «я знаю как надо», которое усиливается когнитивными искажениями. Во-вторых критически низкая самооценка не позволит признать поражение или согласиться с оппонентом, так как подобный удар она не выдержит. Психика вынуждена запускать защитные механизмы, чтобы не столкнуться с проблемами. Проще стоять на своём, чем оказаться проигравшим.

Многие психологи практикуют терапию основанную на принятии, то есть человеку предлагается прислушиваться к окружающим, контролировать себя в моменты споров и конфликтов, пытаться смотреть на ситуацию с других точек зрения. Зная природу эгоцентризма можно смело заявить, что это всё бесполезная ерунда. Индивид заблуждается и спасает свою самооценку, попробуйте ему предложить встать на место собеседника, интересно что у вас получится.

Справится с эгоцентризмом можно только двумя способами. Первый — снять с психики задачу защищаться. Скажите такому человеку, что даже если он ошибается, то это ни на что не влияет, его ценность и значимость не изменится. Если вы сами понимаете, что являетесь эгоцентристом, то просто осознайте, что изменить позицию и принять сторонние взгляды не губительно для вашего авторитета. Вы не станете хуже и окружающие не подумают так.

Второй — используйте сомнения как точку роста. Даже в ситуациях, когда вы на 100% уверены в своей правоте, задавайте себе вопрос «если на минутку представить, что всё не так, как бы могло быть?». Какие ещё есть версии? Так психика оказывается в ситуации, при которой признание ошибки ей ничем не грозит, самооценка в безопасности, при этом появляется увлекательная задача по поиску альтернативы. Когнитивные искажения не успевают срабатывать и человек открывает для себя много нового. Только в этой ситуации эгоцентризму нет места, все остальные советы не эффективны.