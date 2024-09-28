Эффект Вертера: почему цензура на самом деле нужна?

Эффект Вертера это психологический феномен, который заключается в массовом совершении поступка, широко распространённого через СМИ и телевидение. Впервые был обнаружен в 1974 году, когда после публикации книги «Страдания юного Вертера». По сюжету главный герой решил покончить жизнь самоубийством из-за неразделённой любви и парадоксальным образом его примеру последовали читатели. Волна суицидов прокатилась по Европе в конце 18 века.

Изучение эффекта Вертена

Простые наблюдения были очевидными, но установить прямую корреляцию между распространением информации и склонностью людей к подражанию, было не так-то просто. Социологи из Калифорнийского университета запустили масштабный проект, в рамках которого изучались все публикации в СМИ и последовавшие за ними события. Так было проанализированно свыше 12 000 самоубийств подростков и спустя 7 лет на столе лежали неутешительные отчёты. Корреляция крайне высокая.

Когда в газетах, журналах и экранах телевизора появлялась резонансная новость о суициде, правоохранительные органы начинали фиксировать рост числа самоубийств. Последующую неделю график находился на пике, а затем начинал снижаться.

Окончательную точку в исследовании поставила статистика, собранная в США за период 1947-1968 годы. Там тоже изучали суициды и обнаружили, что выход новости на первые полосы газет, а также массовое обсуждение на телевидении всегда приводили к росту трагических событий. Это навело на мысли о существовании эффекта Вертена и психологам предстояло изучить его влияние на другие области жизни населения.

Особенности эффекта Вертена

Человеческая психика довольно примитивно устроена, но при этом люди в большинстве своём не полные идиоты. Они не копируют всё что видят, на этот процесс влияют различные механизмы и факторы. Например, мы склонны причислять себя к какой-то группе и отторгать представителей иных сообществ. Признаки могут сильно отличаться, так каждый из нас отождествляет себя со сверстниками представителями того же пола, социальной категории, класса, рассы.

В результатах исследования нашлась одна любопытная особенность. Когда «героем» новости был подросток, наблюдался рост числа суицидов среди подростков. Когда на первые полосы газет попадали пожилые люди, самоубийства начинали совершать представители его возрастной категории. Так в сводки попадали то студенты, то пенсионеры. Но всегда был всплеск и метод ухода из жизни выбирался такой же, как у объекта подражания.

При детальном изучении конкретных случаев удавалось заметить ещё более важные детали. Если руки на себя накладывал студент, заваливший экзамены, то все его последователи имели такие же проблемы. Если человек делал свой последний выбор по причине неразделённой любви, то следовала волна основанная на этом мотиве. Таким образом психологи пришли к выводу о том, что люди не бездумно копируют случившееся, а по каким-то причинам воспринимают произошедшее как способ решения своей проблемы. Они видят пример, которому следуют.

Как цензур сдерживает эффект Вертена?

Когда всем стало ясно, что феномен действительно работает и противостоять этому практически невозможно, было принято решение разработать механизмы сдерживания. Если не вникать в психологию индивида и толпы в целом, то в голову может придти «гениальное» решение запретить показ всего нежелательного. В рамках борьбы с пропагандой курения вырезают сигареты из сцен фильмов и сериалов, а в попытке резко сократить интерес к теме …. любые нетрадиционные отношения выпиливаются из кино и книг. Только есть в этом всём несколько фатальных ошибок.

Во-первых человеку важно иметь перед собой образ для подражания. И он должен отвечать характеристикам схожести. То есть быть того же возраста, пола, цвета кожи, вероисповедания и так далее. У него должны быть те же самые проблемы. Для этого необходимо изучать множество категорий граждан и создавать для них контент, отвечающий всем вышеописанным характеристикам. Только после того как объект создан, можно наделять его положительными чертами, чтобы был пример для копирования.

Например, школьница, которую бросил парень. Сороколетний мужик, который потерял работу и окончательно разругался с женой. Покажите варианты выхода из неприятности, в противном случае они наткнутся на заметку о выходе из окна.. И поверьте, они выйдут, потому что эффект Вертена доказан.

В бессмысленной и прямоленейной пропаганде человеку пытаются показать, что всего этого не существует. Мир это радуга, носороги и пони, смена пола это исключительно про паркет, женщина столкнувшаяся с репродуктивным насилием это беда какого-то запада, но никак не нас, а домашняя тирания это вообще бред бредовый, у нас такого не было никогда. По итогу люди, оказавшиеся в сложной ситуации, ищут объекты для подражания всеми доступными способами. И находят. Иного примера создано не было, вы лишили индивида выбора.

Во-вторых тотальный запрет на демонстрацию нежелательного действия никак не поможет сократить количество этих действий. Психика способна различать персонажей и делить их на положительных/отрицательных. Последних никто не копирует. Если в сериале есть главный герой, придерживающийся правильного питания и здорового образа жизни, а его сосед по сюжету бухает, употребляет и в конце лезет в петлю, то на выходе вы получите рост интереса к пп и зож. Потому что мы подражаем тем, кто в приоритете.

А приоритет этот формируется по-разному. Из исследования стало ясно, что люди выбирали объект подражания по характеристикам схожести. Он тоже студент, он тоже не сдал экзамены, его тоже не понимают родители и с девчонками отношения не клеятся. Он значим, потому что такой же как я! Как две капли воды. Поэтому важно учитывать эти детали при планировании цензуры.

Ситуация, при которой в кино вырезают бутылку пива в руках хулигана, но при этом лидеры мнений и герои сюжетов на тв, которые ассоциируются с народом, демонстрируют грязь и разврат, не может привести ни к чему хорошему. Включаем центральное телевидение, видим агрессию, угрозы, хамство, ругань и понимаем — цензура работает не в ту сторону. Вы тогда снизу подписывайте, что этот человек отрицательный и проблем не будет. А так мы фиксируем рост агрессии и хамства в массах.

Как бороться с эффектом Вертена?

Мы точно знаем как устроен эффект Вертена и получили достаточное количество доказательств его существования. Также мы знаем, что цензура практически всегда работает с критическими ошибками, так как запретами занимаются в основном люди некомпетентные. Да и сам тотальный запрет постоянно выходит боком, просто потому что запрещая вы должны предлагать альтернативу. Если её нет, то на главной странице газет вместо суицида будет выходить новость о шутинге. Ерунду лучше не трогать, если ничего кроме ерунды вы предложить не можете.

Спасение утопающего дело рук самого утопающего. Поэтому максимальную эффективность показывают исключительно цифровой детокс и канселлинг. Очень важно вспомнить эти понятия и перечислить их особенности. Но прежде стоит зафиксировать один факт — причисляя себя к какой-то группе и находя объекты для подражания, человек в абсолютном большинстве случаев ошибается. Каждая ситуация уникальна. Вам кажется, что жизнь героя новостной сводки буквально списана с вас, но поверьте, это не так.

Цифровой детокс это способ минимизировать влияние источников информации на работу психики. Потребление большого количества контента лишает её ресурсности, по итогу в сознание попадают мысли и убеждения, которые должны были отфильтроваться. Но этого не произошло. Возьмите за привычку читать вечернюю сводку без акцентирования на конкретном событии. Произошло то, это, третье, пятое, десятое. Понятно. Плевать на детали.

Канселинг хорош тем, что вы изолируетесь от нежелательных источников по собственному желанию, а не потому что это кем-то навязано. Так шансов на критическое мышление гораздо больше. Если какой-то исполнитель живёт так, как вы считаете аморальным и недопустимым, то заблокируйте его песни в музыкальном приложении, внесите тег с его именем в чс новостного издания. Меня сильно раздражали некоторые люди, я не мог слушать то что они говорят.

А потом применил канселлинг и жить стало интереснее. По той же причине я уже несколько лет не смотрел телевизор и уже даже не помню как там выглядели новости. Отгородился от негатива, злости и разврата, при этом не вынуждаю других блокировать нелюбимых мной людей, ничего не пропагандирую, с призывами нигде не выступаю. Поэтому пользуюсь только теми сервисами, где есть возможность ограничить для себя лично нежелательный контент.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать несколько выводов. Человек склонен к подражанию и в этом он может зайти очень далеко. Пропаганда действительно работает, даже если никто не ставил цели продвигать какое-либо поведение в массы. Влияние оказывает охват. В толпе потребителей новостей и прочей информации обязательно найдутся те, кто посчитает «героя» своей копией и воспользуются тем решением, которое он выбрал. А бороться с этим можно только с помощью самоцензуры, всё остальное неэффективно.