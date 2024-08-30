Эффект тетриса: как мышление становится ограниченным?

Эффект тетриса это психологический феномен, который выражается в ограничении мышления в рамках той задачи, которой индивид посвящает большое количество времени. Проще говоря деятельность занимающая львиную долю жизни начинает определять мировоззрение, привычки, активность и видение реального мира. Существование явления обнаружено психологами и позже было эксперементально доказано с помощью традиционной медицины.

История возникновения термина «»эффект тетриса»

В середине 80-х годов, на пике популярности тетриса, многие люди стали замечать, что после длительного времяпрепровождения за игрой у них появляются странные симптомы. Внимание акцентируется на квадратных и прямоугольных объектах, которые человек мысленно пытается сложить в ряды. Окна, двери, коробки, прочие предметы, буквально «лезут на глаза»!

Психологов заинтересовали подобные жалобы и они устроили серию экспериментов, которые заключались в наблюдении. Испытуемые долго играли в тетрис, после чего делились ощущениями и рассказывали об изменениях в своём сознании. Большинство утверждали, что при посещении магазина им хотелось упорядочить коробки с хлопьями на полках, а бардак вызывал раздражение.

Некоторые сообщали о галлюцинациях, якобы иногда им мерещилось, что с неба падают облака, похожие на кубики из игры. Небольшая часть участников исследования столкнулась со сновидениями, в которых им также мерещилась игра. Мозг постоянно искал объекты для укладывания их в ряд, все существующие коробки и ящики хотелось сложить как в тетрисе, а когда ничего подобного вокруг не было, сознание начинало фантазировать. Зацикленность казалась очевидной, но причины выявить не удалось, психологам пришлось обращаться за помощью к нейробиологам.

Как эффект тетриса объяснили учёные?

Психологи могли выдвинуть только одно предположение — всё происходящее является результатом привычки и фиксации внимания. Но почему так происходит было неясно. А вот проведение МРТ в 1994 году пролило свет на странный феномен. Испытуемый провёл в игре в общей сложности 3 часа, после чего его мозг тщательно изучили и обнаружили уплотнение серого вещества. Так как оно отвечает за интеллект и когнитивные способности, учёные были удивлены. Получается активность мозга возрастает!

Проблема лишь в том, что стимулируется не бурная деятельность в принципе, а увеличивается фиксация только вокруг одной задачи. Мы не можем сказать, что человек стал умнее и продуктивнее. Он всего лишь начал прикладывать сверх усилия в той деятельности, которой занят долгое время. Именно поэтому индивид не только приспосабливается к укладыванию предметов в тетрисе, но и переносит эту активность на всю остальную жизнь, вымещая при этом прочие функции.

Вторым объяснением стала так называемая нейропластичность мозга. Психика постоянно анализирует контекст и когда индивид погружается в определённую деятельность с головой, делает выводы о критических изменениях окружающей среды. Если ты слишком долго играешь в тетрис, значит эта задача очень важна, возможно от успеха в ней зависит жизнь и здоровье.

Мозг просто подстраивается под новую реальность, выводит задачу в приоритет и весь остальной мир воспринимает через призму одной единственной цели. Раз уж нам остро необходимо уложить все предметы в ряд, то зачем останавливаться на тетрисе, давай уложим всё вокруг!

Когда закончатся все подходящие объекты, что видимо грозит гибелью, сознание просто включит воображение и начнутся галлюцинации. А во сне индивид продолжит тренироваться и репетировать, ведь сложение квадратов и прямоугольников в ровную линию это самое главное в его жизни и именно от этого зависит способность выжить. Таким образом длительность деятельности может повлиять на восприятие её важности и когда психика зациклится, последует перестроение работы мозга. Ограниченность это результат работы сознания, задействующего физиологию организма.

Как работает весь механизм?

С помощью нейробиологов было установлено, что ограниченность мышления происходит из-за изменений работы мозга. Но провоцировала их психика, значит все ответы на интересующие вопросы по-прежнему придётся искать психологам. Этим они и увлеклись. Эффект тетриса оказался тесно связанным с рядом других эффектов и порой приводит к неожиданным последствиям.

Опыт бывает вредным

Мы предпочитаем обращаться к специалистам с огромным опытом, так как считаем их профессионалами в своё деле. И это действительно работает, когда мы точно знаем в чём проблема. Допустим вы прокололи колесо и всем понятно что нужно делать. Человек, который занимается этим ежедневно, выполнит поставленную задачу гораздо быстрее, чем вы. Все его движения отработаны до автоматизма. Точно также как хирург со стажем «неглядя» удалит воспалённый аппендикс. Но что если вы попросите найти решение, а не совершить серию привычных действий?

Тогда начинаются проблемы. Потому что терапевт будет предлагать медикаментозное лечение, а хирург увидит выход исключительно в удалении. Богатый посоветует купить новое колесо, а работник шиномонтажки найдёт 10 способов починить старое. Оказавшийся во власти военный тут же развяжет войну, так как не найдёт иных методов разрешения конфликта. Мышление человека ограничено его постоянной деятельностью, он видит мир через призму привычных ему действий.

Это называется эффектом Лачинса. Ранее психологи думали, что он полностью самостоятельный и возникает сам по себе, но позже выяснилось, что всё дело в механизме, который обнаружили в далёком 1980 году, когда тетрис вдруг стал популярным. Сначала индивид зацикливается на том, чему посвящает много времени, а затем всё его мировоззрение сужается до игольного ушка и ему больше недоступны прочие инструменты, его мозг видит только эти!

Выйти из зацикленности практически невозможно

Если бы проблема была только в количестве времени , проведённом за одним видом активности, то мы бы без труда переключались на иные задачи. Поиграл часа три, почувствовал, что вокруг всё становится квадратным и прямоугольным, выключил тетрис и через 10 минут сместил своё внимание на что-то другое. Только вот на практике у вас ничего не получится, потому что ваша психика уже вывела задачу в приоритет. Она не только не может переключиться на иные объекты, она подстраивает эти объекты под свои задачи!

Об этом психологам тоже известно давно. У происходящего даже название есть — феномен Баадера-Майнхоф. Если что-то вызывает повышенный интерес и спустя некоторое время вы увидите это в реальной жизни, то вскоре ваш внимание целиком и полностью переключится на это. Из потока автомобилей вы будете замечать только нужные, во всех номерах будете видеть одни и те же буквы и так далее.

Подумаете, что в стране слишком много мигрантов и они начнут преследовать вас повсюду. Решите, что женщины испорчены, везде будут встречаться хабалки. Все мужики спились? Поздравляю, теперь вы будете видеть одних алкашей и пьяниц. Остаётся только посочувствовать гомофобам, они так много думают про однополых, что теперь буквально живут в их окружении. Куда не пойдут, везде они! Даже там где их нет и никогда не было, ведь мы помним что психика ищет нужные объекты, а если найти не может, выдумывает и воображает.

Как использовать эффект тетриса в свою пользу?

Избавиться от этого механизма невозможно, такими уж нас создала природа. Зацикленность всегда будет происходить, у вас не получится равномерно распределить деятельность, чтобы не уделять ни одной из них много времени. Но что если фиксироваться не на ерунде, которая вредит вам и сем вокруг, а на чём-нибудь хорошем?!

Замените контент

Одним из тяжелейших последствий эффекта тетриса становится думскроллинг. Человек постоянно читает новости и в результате повсюду видит то, что попалось ему на глаза. Насилие, смерть, ужас, конфликты, опасность, врагов. Всё это в мире существует, но точно не в тех объёмах, которые вы себе вообразили. Психологи рекомендуют заменить потребляемый контент или как минимум сильно его разбавить.

Чем больше вы читаете про происшествия, тем сильнее ваша зависимость. Психика будет требовать узнать ещё немного про убийства и дтп, а потом ещё и ещё. Кроме невроза вы получите ограниченное и искажённое представление о контексте, в котором находитесь. Попробуйте почитать про научные открытия, способы дрессировки собаки, характеристики нового смартфона или успешные бизнес кейсы. Вы удивитесь, потому что всё это оказывается есть, да ещё как много!

Замените эмоции

Пока одни мужчины презирают женщин за склонность к коварству, предательству и алчности, другие имеют противоположный опыт и заявляют, будто девчонки это удивительные создания! Нежные, ласковые, понимающие, а ещё их приятно тискать. Мышление может быть ограниченным у того и другого, но какова разница! Просто первый допускает общение с теми, кто изначально ничего хорошего не сулил, а второй смог отстоять свои личные границы и точно знает что ему нужно, а чего лучше избегать. В результате они просто общаются с разными женщинами и психика их зациклена на разном.

Имея убеждение о том, что всем мужикам нужно только одно и каждый пытается обмануть, вы будете видеть это повсюду. Сознание найдёт тысячу и одно доказательство вашим взглядам. Психологи рекомендуют чаще благодарить людей что-то хорошее в свой адрес, тогда психика заметит это и согласно всем вышеописанным эффектам выведет полученные данные в приоритет. Вы начнёте видеть мир в тех красках, на которых сделали акцент.

Вместо итога

Открытие эффекта тетриса помогло объяснить многие непонятные ранее ошибки мышления. Все прочие явления в работе психики в один миг оказались не самостоятельными, а построенными на одном механизме. Сначала мы выводим какую-то деятельность в приоритет, а потом меняется мировоззрение, после чего индивид уже не способен мыслить рационально.

Его внимание зафиксированно на проблемах, которые кажутся очевидными, но при этом не находят подтверждения окружающих. А порой они вовсе выдуманы, притянуты за уши. И решение этих проблем он видит только одно. Что всё это значит для общества?

Тут всё просто — выжить и эффективно развиваться смогут только те, кто принимает коллективное решение. Когда всё в одних руках, вы рискуете вляпаться в гигантские неприятности, потому что этот господин давно зациклен на чём-то. Он видит проблемы, которых нет или напротив, не видит проблемы, которые есть.

А когда придёт время что-то делать, он предложит только один, знакомый и привычный для него выход. Всё остальное недоступно из-за ограниченного мышления. Это, собственно, самое примитивное объяснение причин нежизнеспособности абьюзивных отношений, жёсткой иерархии на работе, тирании и диктатуры. Люди, которые знают куда идут и не нуждаются в советах, как правило идут в тупик.