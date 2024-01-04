Эффект Ореола: как первое впечатление влияет на привлекательность?

Эффект Ореола это когнитивное искажение в психологии, результатом которого становится ложное восприятие объекта. Первое впечатление становится фундаментом принятия решения и психика совершает анализ данных с критическими ошибками, что в конечном итоге приводит к тому, что индивид получает выводы основанные исключительно на презентации, игнорируя личностные характеристики и свойства.

Так возникла одна очень известная шутка — у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление. Эффект Ореола используют как простые люди при коммуникации с окружающими, так и опытные маркетологи, занимающиеся продвижением товаров и услуг. Склонить клиента к покупке гораздо проще, если впечатление от продукта вызвало у него «вау эффект».

История открытия эффекта Ореола

Наблюдения американского психолога Эдварда Ли Торндайка легли в основу данного эффекта. В начале двадцатого века он провёл любопытное исследование на тему способности психики оценивать окружение. Собрал командиров и предъявил им фотографии военных, попросив сделать предположение по поводу их качественных характеристик.

Внешне привлекательные мужчины в форме, высокие и физически крепкие получали высокие оценки даже в тех категориях, которые с внешностью никак не связаны. Командиры предполагали, что перед ними надежные, храбрые и эмоционально устойчивые бойцы.

Те, кто на фотографии не производит стереотипного впечатления, а именно был щуплым, невысоким и некрасивым, оценивались гораздо хуже. Командиры чаще считали, что они трусливые, низкоквалифицированные, ненадежные.

Первое впечатление может быть не только визуальным, но и основанным на ограниченной информации об объекте. Это подтвердило следующее исследование Торндайка. Испытуемым предлагалось выдвинуть предположения о характеристиках человека, предъявляя только фото и информацию о профессии. Представители образования, а именно учителя, чаще получали завышенные оценки. Люди называли их ответственными, добрыми и самоотверженными.

Полезно было бы знать, что убийство Лены Закотновой вероятнее всего совершил именно учитель, к тому же заслуженный работник и уважаемый гражданин Чикатило. Вполне возможно, что он неоднократно попадал в поле зрения милиции, но эффект Ореола сыграл с нами и всеми нами злую шутку. Основывая свои выводы на первом впечатлении, внешности и ограниченной информации, мы совершаем страшные ошибки. Благодаря Торндайку психологам стали известны детали данного когнитивного искажения.

Эффект Ореола в межличностной коммуникации

Эффективность самого метода нередко оборачивается неприятностями для тех, кто им воспользовался. Все уже привыкли к тому, что для соблазнения девушки за ней следует ухаживать, а чтобы понравиться мужчине, необходимо продемонстрировать свои лучшие качества. Результатом этой деятельности становятся впечатления, положительные эмоции и всплеск эндорфинов, что в свою очередь приводит к возникновению симпатии и влюблённости.

Печально здесь то, что «благодаря» эффекту Ореола психика анализирует объект с искажениями, то есть считает наличие позитивных эмоций от взаимодействия признаком качества. Например, исследования показывают, что глядя на фотографии людей испытуемые чаще считают увиденных хорошими, если они внешне привлекательны.

Даже если человек являлся маньяком и изувером, в это не могли поверить. Тот же Тед Банди до самого расстрела имел сотни поклонниц, которые считали его хорошим человеком несмотря на обвинения в жутких преступлениях. Глядя на фото Теда многие попадали в эффект Ореола.

При этом внешне НЕпривлекательных людей напротив записывали в разряд плохих. Суть в том, что акцентируясь на первом впечатлении мы игнорируем или обесцениваем все остальные данные и попросту не замечаем недостатков. Если на свидание пришёл симпатичный, статный, галантный мужчина с букетом цветов, то вероятность влюблённости кратно возрастает. При этом никто не задаётся вопросами, а не абьюзер ли перед нами, не нарцисс ли? Может предатель? Ненадёжный, холодный, жестокий?

Мужчины вообще оказываются в ловушке. Современная женская одежда, косметика и различные хитрости чаще приводят к вау эффекту. И возникает симпатия к представительнице нежного пола, которая может совершенно непригодна для серьёзных отношений, либо не нацелена на них, либо имеет психоэмоциональные травмы несовместимые с полноценной коммуникацией мужчины и женщины. Мы судим по первому впечатлению и попадаем в западню.

Чтобы реже сталкиваться с эффектом Ореола рекомендуется не добиваться, не заслуживать, не пытаться понравиться и не проявлять сверхактивность в начале отношений. Будьте собой, соблюдайте свои личные границы, не лезьте в иррациональную эскалацию ради добычи ценного приза. Вполне возможно вы сильно заблуждаетесь. Обманываете себя и спутника.

Эффект Ореола в маркетинге

Конкуренция на различных рынках стала слишком высокой. Чтобы выделиться из толпы производителей и продавцов необходимо не только серьёзно вкладываться в продвижение бренда и рекламу, но ещё и позаботиться о том самом первом впечатлении. По этой причине многие давно поняли, что кроме качества товар должен обладать не менее важными характеристиками, такими как внешний вид и тактильность. Зачастую качество вообще отходит на второй план.

Во-первых исследования показали, что человек после короткого взаимодействия с продукцией покупает в разы чаще,чем в ситуации когда такой возможности не было. Например, смартфоны в магазинах можно взять в руки, потрогать, потыкать в экран. Автосалоны регулярно проводят тест драйвы, а обычный посетитель может посидеть внутри, потрогать руль, панель приборов, кресла.

Дизайнеры не просто рисуют эскизы, они предварительно изучают соцопросы и проводят тестирования. Выясняют какие элементы кузова нравятся целевой аудитории, какие детали кажутся привлекательными, какие материалы вызывают удовольствие при прикосновениях. Без этих «мелочей» продажи просто напросто обвалятся.

Во-вторых опросы показывают, что принимая решение о покупке товара человек ориентируется на предыдущий опыт владения товарами этой же компании. Если вы однажды купили телевизор LG и он прослужил долгие годы не причиняя неудобств, то при следующем посещении магазина вы изначально отдадите предпочтение этой марке, даже если продавец будет убеждать, что малоизвестная фирма создала продукт куда лучше за те же деньги. Наверняка вы скажете — звучит привлекательно конечно, но LG есть LG, лучше взять проверенное.

Вспомните рекламу фильмов, там очень часто пишут «от режиссёра…» или «от создателей..». Всё это является использованием эффекта Ореола для создания положительного образа. Первым впечатлением становится предыдущий опыт взаимодействия с продукцией конкретных людей и, конечно же, трейлер.

Зачем психике поддаваться на эту ложную конструкцию?

Было бы здорово оценивать происходящее с максимальной точностью, не взирая на малозначительные детали. Но к сожалению для этого требуется огромное количество ресурсов, которых просто недостаточно нашему мозгу. Психика неспособна проводить огромные вычислительные процессы, обрабатывая гигантские потоки данных.

Нередко у индивида буквально до нуля снижается критическое мышление и он умудряется совершить настолько глупые поступки, что в голове не укладывается. Потом хватается за темечко и не понимает как его могли так легко одурачить, но никакого секрета здесь нет. Нагружая психику мы лишаем её возможности полноценно функционировать и аналитические свойства падают.

Одним из методов сохранения работоспособности является группировка процессов. Например, социальная стигматизация, когда мы оцениваем человека по ряду признаков. Немец, значит фашист. В короткой юбке, значит проститутка. И так далее, тут у каждого свой собственный набор.

Эффект Ореола работает по тому же принципу. Для тщательного изучения и анализа требуется обработка большого количества данных. Чтобы выяснить отважный боец перед нами или трус, нужно пройти вместе какие-то испытания, посмотреть на него в стрессовых ситуациях. Но возможно ли это? Как командиру отобрать 100 солдат, если тестирование каждого занимает недели и месяцы?

Так возникают стереотипы. Если в военной форме, значит дисциплинированный, порядочный, воспитанный, сильный духом, эмоционально устойчивый. Если учитель, значит образованный, добрый, хорошо ладит с детьми. Если высокий, широкоплечий и физический крепкий, значит сильный, храбрый, способный защитить. Если мужчина ухаживает, добивается и заслуживает внимания, значит любит, я ему нужна, точно не предаст.

Благодаря категоризации нам проще перерабатывать поток информации, но на выходе мы получаем столь же ограниченные выводы. Заодно легко становимся жертвами мошенников, которые больше не считают нужным заботиться о продукте в целом. Достаточно произвести хорошее впечатление. Образ миллионера, красивый сайт для приёма заявок и платежей, надуманные отзывы. Всё, вы уже влюбились в продукт и спешите нести свои денежки.

Зачем думать о своём ментальном здоровье, развиваться в роли мужа, жены, партнера? Достаточно хорошо одеться, пустить пыль в глаза, сместить акцент внимания на букет цветов и декольте. Навешать лапшу на уши и создать образ ценного приза. Эффект Ореола быстро приведёт к успеху, а дальше будь что будет, хоть трава не расти!