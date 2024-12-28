Эффект Матильды: почему достижения женщин в науке обесцениваются?

Эффект Матильды это термин, возникший в 1993 году, который описывает феномен отрицания вклада женщин в науку и изобретения. Впервые проблему озвучила американская писательница и активистка Матильда Гейдж, написавшая эссе на эту тему. Она, являясь борцом за права и женщин и американцев в целом, заметила пренебрежительное отношение к труду представительниц нежного пола.

Как правило в обществе считают, что женщины не производят ничего полезного вовсе, либо все их изобретения были придуманы мужчинами, а потом каким-то образом похищены или присвоены себе. Даже если кому-то удавалось заявить о себе, то представители сильного пола продолжают настаивать на малозначительности женских усилий.

Почему эффект Матильды привлёк к себе внимание?

Общество нуждается в изобретениях и научных открытиях постоянно. Независимо от эпохи и благосостояния населения, возникают потребности в лекарствах, препаратах, методиках и подходах, позволяющих справиться с той или иной напастью. Совсем недавно закончилась эпидемия коронавируса, которая напомнила о беспомощности человека перед вирусами.

Но если мы умышленно принижаем заслугу женщин, отвергая их возможность быть полезными, то вероятность успешного поиска новых изобретений кратно снижается. Само убеждение в том, что представительницы нежного пола ни на что не способны, толкает человечество на путь деградации.

Исследования научных публикаций в период с 1991 по 2005 год показали, что цитируемость женских трудов сильно уступает мужским. Отношение к этим работам скептическое, что мешает распространению мнений, идей и концепций.

Можно подумать, что эффект Матильды не существует вовсе и предубеждения присуще исключительно женоненавистникам, однако ряд исследований опровергают этот тезис. Представители СМИ с большим желанием обращаются к учёным-мужчинам, а прокомментировать то или иное событие практически никогда не просят женщин. Их позиции просто не доверяют.

Сам по себе Эффект Матильды не является самостоятельным феноменом. Стигматизация по половому признаку наблюдается во многих сферах, от науки до политики. Женщина президент большая редкость, женщина профессор, такая же диковинка. На руководящие посты стараются назначать только мужчин, а даже если взяли представительницу нежного пола, то её зарплата будет ниже.

Патриархальный взгляд порой объясним, но в научной среде неуместен. Пренебрежение и обесценивание приводят к снижению популярности научной деятельности среди девочек и девушек. Нет смысла мечтать о достижениях в физике, математике или медицине, общество всё равно тебя не признает. Намного выгоднее стать содержанкой или любовницей богатого мужчины. Этот путь короче и полезнее со всех точек зрения.

Тем временем само общество лишается очередной светлой головы просто потому что у неё женское тело. И теперь никто не может даже предположить, какое количество учёных мы потеряли из-за объективизации. До тех пор, пока женщина для нас остаётся домохозяйкой, посудомойкой, нянькой и «предметом» для плотских утех, эффект Матильды никуда не денется. А вот десятки и сотни открытий исчезнут, так и не появившись. Потому что талантливая исследовательница космоса прямо сейчас соблазняет мажора, будучи уверенной в том, что это её единственный билет в жизнь.

Причины эффекта Матильды

Кроме изначально пренебрежительного отношения к женщинам-учёным, не позволяющего продвигаться по карьере и публиковать научные работы, существует ряд других причин. Нельзя не вспомнить и физиологию, вынуждающую представительниц нежного пола бросать свою деятельность в пользу семьи и детей. Но даже если вам удалось найти баланс, то добиться признания всё равно будет непросто.

В дискуссиях по поводу вклада в науку представителей разных полов довольно часто можно услышать аргумент — мужчины сделали больше. И количественно и качественно. То есть они чаще совершают открытия, активнее продвигают свои идеи и их изобретения гораздо полезнее. Но тут, как говорится, есть нюанс.

Тротула Салернская была одной из самых известных женщин-врачей средневековья. Несколько её трудов на тему женского здоровья и косметики были перепечатаны тысячи раз, множество копий дожили до наших дней. Но все они подписывались мужскими именами, сначала мужем Тротулы, затем сыном. Люди просто не стали бы их читать, если бы знали, что они написаны женщиной.

Нетти Стивенс внесла огромный вклад в развитие генетики, совершив открытие X и Y хромосом. Несмотря на то, что достижение официально признано и зафиксировано, Томас Морган, использовавший информацию Нетти для последующих открытий в области генетики, обесценил её усилия. После смерти Стивенс Морган заявил, что она хорошая лаборантка, но совсем не учёный.

Вторая загвоздка состоит в том, что Нетти Стивенс и Эдмунд Уилсон вели работа параллельно. Исследования женщины оказались более подробными и представляли больше информации, которая в последующем использовалась всеми генетиками мира, однако некоторые до сих пор склонны думать, что основу изучения X и Y хромосом заложил именно Уилсон.

Мария Складовская-Кюри считается первооткрывательницей радиокативности. Она, вместе с мужем, открыла радий и полоний, которым дала название. Последний решили именовать в честь родины Марии, Польши. Элемент был записан как Polōnia.

Став первой женщиной лауреатом нобелевской премии и получившей эту награду дважды (по физике и по химии), она вошла в историю. В её честь называют университеты, ей устанавливают памятники, даже один из открытых после её смерти элементов, был назван в её честь. Речь об элементе кюрий.

Никто никогда не скрывал, что большую часть своих трудов она написала совместно с супругом, однако для многих это стало причиной обесценить и принизить достижения. Всё делал муж, она просто стояла рядом. Без него бы не справилась. Она похитила его открытия и приписала их себе!

Лиза Мейтнер провела ряд исследований в области ядерной физики и ядерной химии, в её часть назван элемент в таблице Менделеева (мейтнерий). Розалинд Франклин изучала структуру ДНК. Джоселин Бернелл стала первооткрывательницей пульсаров в космосе. Но даже после этого многие продолжают утверждать, что женщинам не место в науке и ничего полезного они не сделали.

Герти Кори всю свою жизнь оставалась в тени, выполняя роль помощницы собственного мужа, так как рассчитывать на соответствующую должность она не могла по половому признаку. Она получила нобелевскую премию за открытие каталитического превращения гликогена, но до сих пор все говорят, что это заслуга супруга. Герти просто помогала..

В 1934 году произошёл пожалуй самый яркий пример эффекта Матильды. Джордж Уиппл, Джордж Майнот и Уильям Мерфи получили нобелевскую премию по медицине, но все научные труды были написаны в соавторстве с Фридой Роббинс. Её исключили из лауреатов в последний момент, потому что она…женщина! Победители не были согласны с произошедшим и поделились призовыми со своей коллегой.

Вместо итога

Историй откровенного обесценивания вклада женщин в науку огромное количество. Эту статью можно превратить в полотно на 1 000 000 символов. Но несмотря на то, что каждая ситуация уникальна, причина везде одна. И оттого она кажется совершенно безумной, ведь учёных принижают только потому что они женского пола.

Матильда Гейдж, в честь которой назвали данный эффект, не совершала никаких открытий. Она лишь озвучила то, что всегда лежало на поверхности. Всевышний создал нас разными, чтобы объединив усилия мы смогли развиваться. Но человечество решило пойти по пути войны, возведя в приоритет мизагинию и мизандрию.

Неизвестно кто на самом деле внёс больше вклада в науку, мужчины или женщины. Но ясно одно — страны, в которых представительницам нежного пола запрещено занимать руководящие посты, учиться и развиваться, никогда не совершали научных открытий. Запирая в клетку представительниц нежного пола, каким-то чудом в этой клетке оказываются и сами мужчины. Неважно кто в итоге будет назван изобретателем, важно лишь то, что этого не случится, если не будет женщин. И эффект Матильды прямо об этом говорит.