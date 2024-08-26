Эффект ложной уникальности: ошибка мышления «самых умных»

Эффект ложной уникальности это когнитивное искажение, при котором человек думает, что знает как заслужить одобрение и похвалу, при этом недооценивает количество людей, поступающих точно также. Проще говоря индивид находит способ выделиться, будучи уверенным в том, что другие так не делают и таких как он очень мало.

Самый яркий пример — мужчина замечает в соцсетях симпатичную девушку и ему в голову приходит идея понравиться ей с целью дальнейшего сближения. Чтобы заслужить одобрение и создать положительный образ себя он совершает действия, которые по его мнению так редки в этом мире. Делает комплименты, предлагает свою помощь в решении проблем незнакомки, дарит подарки, обещает носить на руках. Мужчина убеждён, что таких рыцарей сейчас нет, всем только и подавай постель, а вот он не такой.

Он добрый, заботливый, внимательный, щедрый и уникальный в своём роде. Идеал! Но почему же девушка не бежит со всех ног к такому редкому экземпляру? Да потому что фантазии парня являются всего лишь когнитивным искажением, в действительности он выбрал ту же модель поведения, что и десятки других претендентов. Думал что наступил на дорожку, где окажется единственным, а по факту попал в очередь остальных уникумов.

На чём основывается эффект ложной уникальности?

Для начала нужно понять для чего индивид вообще пытается стать уникальным. Во-первых в нас от природы заложено стремление заслужить одобрение окружающих. Даже самые лютые эгоисты вынуждены нравиться другим людям, вопрос только в масштабах потребности. Если вы не оправдываете вообще ничьих ожиданий, то «стая» отвернётся и вы останетесь совсем один. Не вздумайте здесь говорить, будто вам всё равно. Человек социальное животное, в тотальном одиночестве мы не выживаем.

Однако потребность в одобрении у ментально здорового индивида находится на минимальном уровне. Достаточно вписываться в законодательство страны и её основные моральные устои. Не забывайте, что где-то 12 летних девочек замуж отдают, а где-то подобное даже звучит дико. Вот если вы соответствуете рамкам общества, в котором находитесь, то необходимое одобрение будет получено.

Однако в мире огромное количество людей, чья самооценка бездыханно лежит на полу и им недостаточно просто быть нормальным, психика требует заслужить больше признания. Чем хуже обстоят дела с самооценкой, тем больше нужда в одобрении. Тогда парень устраивает пляски с бубном вокруг девушки, чтобы она назвала его хорошим и настоящим мужчиной.

Делает всё ради удобства других, чтобы они начисляли ему много баллов. Ты хороший! Ты настоящий мужчина! Ты лучший работник. Ты молодец! Ну и так далее. Естественно в подобной ситуации хочется выделиться, найти особенную модель поведения, при которой ты будешь не только классный, но ещё и уникальный! Единственный. Таких мало. Таких больше нет.

Во-вторых уникальность это инструмент обхода конкуренции. Не будем заморачиваться с примерами, представим что на пути с работы домой есть две дороги. Все ваши коллеги, как и другие люди, ездят по первой и поэтому там вечные пробки. А вы пошли другим путём и с ветерком прокатились по свободной трассе. Там где много желающих, неизбежно создаётся затор.

Вот на попытках убить двух зайцев и базируется эффект ложной уникальности. Человек хочет одновременно заслужить одобрение и избежать конкуренции, поэтому ищет модель поведения, отвечающую его запросам. Все остальные делают иначе, а я один такой умный. В результат недооценки популярности своего решения, выясняется, что он выбрал самый распространённый вариант и вместо пустой дороги стоит в пробке. Когда думал что хитрее всех, но в итоге пополнил толпу таких же гениев. Это и есть эффект ложной уникальности.

Как возникает эффект ложной уникальности

Данный механизм очень интересно работает. Чтобы его понять, нужно ещё немного окунуться в теорию. Вспомните эффект ложного консенсуса, который мы обсуждали ранее. В двух словах объясню — десятки экспериментов показали, что индивид склонен прогнозировать действия окружающих, основываясь на мнении о них. Не на фактах и достоверной информации, а на мнении. Оно в свою очередь подгоняется под личный выбор и в итоге человеку кажется, что все остальные думают также как и он. Прочие варианты выбрали маргиналы и глупцы.

Что это значит? Например мужчина часто слышит истории о том, что девушкам совсем не дарят цветы, им не помогают, все вокруг скупердяя и нещеброды, желающие получить только одно. В действительности же это он хочет получить близость с красивой девчонкой, не затрачивая на это никаких ресурсов. Удобное для себя мнение психика отсортировала и вывела в приоритет для достижения корреляции.

В результате парень накладывает свои истинные потребности на ограниченные данные о поведении других представителей сильного пола и делает вывод — мужчины не хотят заботиться и вкладываться, они хотят близости просто так. Предлагают интим и больше ничего не делают.

По вине эффекта ложного консенсуса он абсолютно уверен, что у всех окружающих именно такие цели, ценности и желания. Далее, на фоне низкой самооценки, включается стремление заслужить одобрение и избежать конкуренции. Самое популярное поведение, по мнению парня, заключается в прямом предложении всего чего хочется. Например так — «Привет, ты мне понравилась, давай сходим погулять и познакомимся. У меня нет спутницы, я в активном поиске, хочу близости, совместного проживания, кушать твой борщ и смотреть комедии в обнимку!».

Чтобы не стоять в пробке мужчина отправляется на поиски уникального метода. Он лайкает фотографии, пишет комплименты, приглашает в ресторан, хвастается наличием квартиры, понтуется и пытается доказать, что ему близость не важна, он хочет ухаживать, помогать, содержать и так далее. Ему кажется, что так вообще никто не делает и он единственный настоящий мужчина в этом городе. А мы точно знаем, что всё наоборот!

В чём проблема?

Эффект ложной уникальности это безобидное когнитивное искажение, но даже от него последствия весьма печальные. Человек неадекватно оценивает обстановку и корректирует своё поведение в неэффективном направлении. Меняется, чтобы добиться цели, но получает совершенно противоположные результаты. Злится, обижается, отчаивается. Я уникальный, особенный и необычный, все плохие, а я хороший, но это никто не ценит! Он же не понимает, что на самом деле всё с точностью до наоборот. Не уникальный, не особенный, обычный. А хороший и плохой это вообще оценочное суждение.

Проблема первая — эффект ложной уникальности плотно стоит на эффекте ложного консенсуса. Ошибочно прогнозируя поведение других людей вы изначально наступаете на тупиковую тропинку. Все дальнейшие решения окажутся неэффективными, просто потому что приняты на основе неверных данных. Ваши истинные желания и потребности могут не разделять окружающие, но вы думаете иначе. То что вам наговорили, может быть преувеличением или обманом. Но вы берёте всё это за основу и формируете личное мнение.

Вторая проблема — ваше уникальное решение становится как раз самым популярным, в результате попытка выделиться оборачивается провалом. Вместо того, чтобы все заметили какой вы необычный, окружающие обнаруживают очередную копию. Угостил девушку мороженкой в кафе, надеялся на высокую оценку, а по итогу стал одним и десятков таких же добряков. А когда чего-то много, мы ценим это меньше. Твои потуги ничего не значат.

Третья проблема — когда человек регулярно допускает подобные логические ошибки, психика получает ложные сигналы. Мнение о том, что вы выбрали уникальный метод и являетесь редким экземпляром, толкает внутреннюю самооценку вверх. Но на практике то вы совершаете самые популярные действия, а значит восхищаться вами никто не спешит, что сильно бьёт по внешней самооценке. Те кто читает мой блог постоянно уже поняли к чему я клоню. Критическое расхождение самооценок, в ситуации когда внутренняя завышена, а внешняя упала, приводит к развитию нарциссизма. Очень скоро вы станете неприятным человеком с завышенным самомнением. Разглядите на голове блестящую корону, а все остальные будут видеть серое пятно.

Вместо итога

Эффект ложной уникальности мало где хорошо расписан. В причинах его возникновения многие толком не разобрались и не стали искать истоки в мотивах индивида. Мне кажется в ближайшие годы на эту тему выйдет немало трудов, так как ошибки поведения регулярно приводят к проблемам. Зачастую человек не осознаёт, что его не ценят только потому, что он потерял самого себя. Раз за разом пытается отыскать самый короткий путь, но неизменно встаёт в пробку. В мире слишком много копий, оригиналы в дефиците.

Невозможно оставаться оригинальным, пока вы гонитесь за излишним одобрением и боитесь быть собой, наивно полагая, что это самый конкурентный выбор. В действительности большинство людей страдают от этого когнитивного искажения, что и собирает их вместе. Эффект ложной уникальности можно описать одной шуткой — «Люди дураки, приходят в поликлинику к 8-00 и толпятся в очереди. Я же решил, что пойду к концу приёма, когда все уже разойдутся. Так и сделал, но оказалось все остальные подумали также…»