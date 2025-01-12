Эффект леди Макбет: возможно ли смыть свои грехи?

Эффект леди Макбет это психологический феномен, при котором индивид сталкиваясь с подсознательным чувством стыда, ощущает себя, свои руки и тело грязными, в результате чего постоянно пытается отмыться. Фундаментом проблемы служит тесная связь ментального и физического самовосприятия, что приводит к путанице сознания. Человек не может отличить душевную «грязь» от реальной, потому она ему мерещится.

Термин был назван в честь героини пьесы «Макбет», написанной Уильямом Шекспиром. Там женщина после совершения убийства короля Дункана, стала видеть пятна крови на своих руках, но все попытки смыть её с ладоней не заканчивались успехом. Она понимала, что кровь не настоящая, а лишь символ её несостоявшейся совести, но тем не менее попытки не прекращала. В одной из самых ярких сцен она в отчаянии восклицает — Не могу избавиться от этого проклятого пятна!

Преступление так и не отпустило леди Макбет. Она долгое время «сгорала» от чувства стыда, ощущала тяжелейший эмоциональный груз, который тащил её в пучину безумия. Не найдя в себе силы вернуть рассудок, женщина сходит с ума и в конечном итоге умирает. Шекспир прямым текстом не указывал на суицид, но сама пьеса демонстрирует сцену из которой становится понятно — леди Макбет наложила на себя руки.

Моральное очищение

Взаимосвязь ментальной чистоты с физическими ощущениями и самовосприятием впервые обнаружили американские психологи Чжун Чэньбо и Кати Лильенквист. Они провели эксперимент, который заключался в двух шагах. Первый — группу разделили пополам, затем одних попросили вспомнить события из своей жизни, в которых они кого-то обманули, обокрали, либо нанесли иной урон, а другим предложили прокрутить в воспоминаниях противоположные события (когда кому-то помогли, сделали доброе дело). Сразу после этого дали второе задание, в котором нужно было подставить буквы в слова с пропусками.

Пропуски выглядели следующим образом — «W_ _H», «SH_ _ER» и «S_ _P». В результате оказалось, что большинство участников первой группы, которые несколько минут назад вспоминали свои неблаговидные поступки, выбрали буквы так, что получились слова «WASH», «SHOWER», «SOAP». В переводе на русский они означают мыть, душ и мыло. А вот те, кто в памяти прокручивал поступки, которыми можно гордится, почему-то увидели абсолютно нейтральные слова — «WISH», «SHAKER», «STOP». Перевод — желание, шейкер, остановить.

Этот эксперимент лёг в основу доказательства взаимосвязи ментального и физического восприятия, когда человек, подсознательно испытывающий чувство вины, одновременно испытывает потребность в очищении. Но было бы глупо опираться на одно единственное исследование, поэтому психологи пошли дальше и провели ещё серию научных опытов. Самый популярный был связан с выбором подарка сразу после одного короткого задания. Выглядело это так:

Испытуемых поделили на две группы и также как в предыдущем эксперименте попросили вспомнить о поступки, которые можно назвать постыдными и напротив, благовидными. А затем участникам сообщили, что в благодарность каждому раздадут подарок. Осталось только выбрать какой именно. Первые (с чувством стыда) брали антисептические средства, а вторые (без чувства стыда) предпочитали авторучки и прочую канцелярию.

Закрепить успех решили дополнительными испытаниями. Людей просили солгать, но половину вербально, а остальных письменно. После этого также сообщали о намерении вручить подарки и наблюдали за выбором. Первые предпочитали антисептические средства для полости рта, а вторые брали средства по очистке рук. Всё это стало основой для признания существования эффекта Мальбет, однако чуть позже эксперимент поставили под сомнение. В 2009 году исследование провалилось, результат был настолько неоднозначным, что среди современных психологов популярности не заимел. Термин «моральное очищение» не вошёл ни в одну официальную литературу по психологии.

Так существует ли феномен в реальности?

Сегодня психологию принято характеризовать как научная дисциплина основанная на наблюдении. Попытки отмыться от совершенных злодеяний имеют место быть, но выражаются они как правило через компенсацию. Например, убийца, изувер и грабитель превращается в глубоко верующего человека и регулярно посещает Церковь. Кто-то начинает делать добрые дела на доходы от капитала, который был преступным путём добыт ранее. Другие вдруг переквалифицируются в проповедников, рассказывая окружающим как им нужно жить. На эту тему есть потрясающее стихотворение: Опять пустые разговоры, С концами не свести концы, Нас учат честной жизни воры, И — благородству — подлецы!

Чжун Чэньбо и Кати Лильенквист пытались получить мгновенный результат, который можно было бы зафиксировать на бумаге. Но так не работает. Чувство стыда возникает только в ситуации, когда ваше преступление видели, в противном случае мы говорим о чувстве вины, что немного другое. Но в обоих случаях психика первым делом найдёт 1000 и 1 оправдание своему поступку,потому что тяжёлые, негативно окрашенные эмоции ей не нужны. И только если моральные принципы окажутся сильнее корысти, индивид столкнётся с физическим ощущением неприязни к самому себе. Процесс будет развиваться медленно, в этом вся соль.

Пятна крови на руках и прочие проявления грязи на теле это плод воображения. Далеко не у всех сознание будет отражать свои эмоции в таком формате. Проще говоря даже те, кто реально страдает от чувства вины или стыда, очень редко сталкиваются с подобными вариантами фантазий. Они будут компенсировать тёмные пятна своей биографии так, как написано выше. Психика вынудит человека доказать, что несмотря на все грехи он всё ещё хороший. Или, правильнее сказать, хороший больше, чем плохой. Мучений здесь не избежать, что бы индивид не делал, его прошлое навсегда останется с ним. Убийцы и изуверы не спят по ночам, по крайней мере в абсолютном большинстве случаев они впадают в состояние зависимости от одурманивающих средств. Оказавшись за решёткой все без исключения обращаются к Богу и тем самым убеждают себя в том, что они получат прощение. В противном случае покоя не будет. Но пятна крови на руках и ощущение грязи на теле, это довольно редкое проявление.

Галлюцинации всегда являлись признаком нарушения работы психики, потому что психика это не что иное как субъективное отражение объективного мира. Эффект Мальбет существует как форма самоуничтожения личности под тяжестью чувства стыда или вины, но явление это настолько редкое, что массовые эксперименты просто не способны его доказать. Фальсифицировали результаты Чжун Чэньбо и Кати Лильенквист или «натянули сову на глобус», непонятно, но ясно другое — данный феномен берёт своё начало в сфере компетенции психолога, а при скоротечном и глубоком развитии патологии заканчивается в кабинете психиатра.

Спасёт человека компенсация или нет, мы не можем знать. Будет его преследовать гнетущая апатия, со временем переходящая в депрессию или он пойдёт по пути расчеловечивания собственной личности, чтобы больше никогда не сожалеть о содеянном, тоже трудно предположить. Но зато мы уверены в том, что преступление никогда не остаётся безнаказанным. Индивид прямо сейчас убивает или грабит другого человека, но очень скоро он поймёт, что на самом деле нанёс раны самому себе. А вот как его психика отработает эти ощущения, покажет время. Один из возможных вариантов — эффект леди Макбет. Кровь никогда не отмоется, безумие никогда не отпустит.