Эффект Ирвина: почему мы верим в лучшее?

Эффект Ирвина это феномен в психологии, согласно которому индивид переоценивает вероятность наступления желаемого события и одновременно с этим недооценивает возможность реализации неблагоприятного сценария. Ожидание чего-то хорошего блокирует критическое мышление и «ослепляет» человека, в итоге он видит только позитивное, напрочь изолируя негативные варианты.

Почему так происходит?

Сам эффект открыл американский психолог Фрэнсис У. Ирвин, умерший в 1985 году. Но его работа была продолжена профессором Скотом Плюссом. В 1998 году он провёл эксперимент над своими студентами, предложив им дать оценку вероятным событиям в своей жизни по сравнению с другими участниками исследования. Часть из них носили положительный характер, например высокая заработная плата, престижная работа, крепкая семья. Остальное веяло негативом.

Эффект Ирвина нашёл своё подтверждение, студенты верили в лучшее и категорически отрицали возможность неблагоприятного развития событий. Оценка вероятности позитивных событий была на 15% выше, то есть студенты считали, что в их жизни всё будет хорошо на фоне остальных участников эксперимента. В список неудачников люди записывали себя на 20% реже. Каждый верил в лучшее и был убеждён, что он удачливее и успешнее окружающих.

Причину Плюсс видел в защитных механизмах психики. Она не допускала травмирующие события и блокировала их перевод в краткосрочную память. В то время как положительные исходы напротив без труда анализировались и оказывались в воображении. Человек не просто видел, но и чувствовал что-то хорошее, загорался этой идеей. Всё плохое отрицал и всерьёз не рассматривал. Казалось бы это правильно и так должно быть, но торможение критического мышления приводит к печальным последствиям, что было обнаружено сильно позже.

Игромания и азарт

Нарушение базовых механизмов анализа, происходящее в следствии эффекта Ирвина, может приводить к развитию игромании через иррациональную эскалацию. Все мы знаем, что у азартных игр существует определённая вероятность выигрыша и она сильно отличается в зависимости от вида игры. Например, в букмекерской конторе около 15% успешных ставок, в то время как казино щедро вознаграждает лишь 5% гостей.

Но человек не интересуется подобной статистикой, в его голове только два исхода — выиграл и проиграл. Оценивая то и другое он попадает в ловушку Ирвина. Сорвать куш хотят все и такая возможность оценивается кратно выше, чем нежелательное поражение. Тут же включается и вышеупомянутая иррациональная эскалация, это когда вложено много усилий и отступить уже невозможно. Огромные суммы денег буквально стоят перед глазами, если уж проиграл 10 раз подряд, то следующая ставка гарантированно должна принести успех!

Так незначительный, на первый взгляд,психологический феномен может не только вынудить человека совершать неразумные поступки, просто потому что поверил в лучший исход события, но и формирует отклонение в работе психики, известное под термином лудомания. Только вот и это ещё не всё..

Эффект Ирвина в межличностных отношениях

Научно доказано, что человеческий мозг неспособен отличать воображение от действительности. Поэтому порой так эффективны молитвы и аффирмации. В этом же и причина популярности НЛП психологии. Мы программируем себя на успех, удачу, здоровье и так далее.

Психика не ставит цели и не мечтает, она убеждена, что всё это уже есть. Корректируется поведение, индивид совершает действия в роли того, кем хочет стать. А уже эти действия начинают приводить к реальным результатам, в психологии это называется эффектом Розенталя. Если вы уверены, что являетесь красивым и богатым, вскоре обнаружите десятки подтверждений своей вере.

Но и это часто оборачивается большими проблемами. Девушка убедила себя в том, что мужчина её любит и она ему нужна. Даже если сталкивается с дистанцированием и прямыми отказами, умудряется в мелочах найти доказательства своим убеждениям. Он послал, проигнорировал, оскорбил, обесценил, унизил. Но потом она написала ему смс и тот ответил! Вооот, он же мог промолчать, но не сделал этого, прислал ответное сообщение, значит любит, я так и знала!

Вероятность того, что парню плевать на эту девушку объективно выше. Однако сама представительница нежного пола угодила в эффект Ирвина, поэтому видит совершенно иную картину. А теперь ещё и собственный организм загоняет её в мышеловку. Ожидание определенного события мучительно для психики, а когда появляется малейшее подтверждение того, что оно свершилось, в кровь выбрасывается эндорфин. Женщина не просто счастлива, теперь она ещё и зависима. Ради одного ответного сообщения будет терпеть насилие, унижение,безразличие.

Вся структура эффекта Ирвина

И так, на первом этапе происходит нарушение аналитической работы психики. Желаемый исход получает более высокую оценку вероятности, нежелательный напротив более низкую. Чтобы этот процесс завершился без ошибок психика блокирует критическое мышление, усиливая тем самым эффект. Теперь человек убеждён в благоприятное развитие событий и начинает его предвкушать.

Ожидание сопровождается какими-то страданиями, значительными или незначительными. Ради получения гарантированного, как кажется, трофея, совершаются определенные действия. Как в случае с обманом граждан на каталогах, когда им говорили «вы выиграли машину, она ваша, нужно просто заказать что-нибудь у нас». И человек заказывает. Постоянно, долго, много.

Когда в объективной реальности появляется хотя бы намёк на реализацию ожиданий, в кровь выбрасывается эндорфин. А если положительный исход по-прежнему неочевиден, то срабатывает иррациональная эскалация. Остановиться уже нельзя, ведь столько сил потрачено, всё должно свершиться с минуты на минуту! Индивид становится зависимым от гормонов и начинает вкладывать всё больше усилий.

В поиске подтверждений мы натыкаемся на эффект выжившего. Если брать пример с девушкой, то она узнаёт историю того, как мужчина отвергал представительницу нежного пола, пил, бил, дистанцировался. Но в конце все препятствия были преодолены и история закончилась большой любовью, детишками, бракосочетанием!

Игроманы узнают о том, как кто-то долгое время проигрывал, но затем сорвал куш и в одночасье стал миллиардером! Тот факт, что такие результаты оказались единичными на 10 000 противоположных, нас уже не волнует. Всё, весь процесс пройден, ловушка захлопнулась, теперь вы не просто ждёте и верите, вы убеждены в положительном исходе. Даже если со стороны всем понятно обратное.