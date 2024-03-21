Эффект фрейминга: как подача информации влияет на её восприятие?

Эффект фрейминга это когнитивное искажение при котором человек делает выводы о полученной информации исходя из формы подачи, акцентируясь на формулировках, игнорируя основу данных. В результате его решения могут оказаться ошибочными, а выгода упущенной. Термин хорошо знаком психологам, но в последнее время всё чаще используется в экономике и финансовой грамотности.

В чём суть эффекта фрейминга

Термин произошёл от английского слова frame (рамка). Мы просто загоняем человека в условия, при которых один из вариантов ответа на вопрос кажется ему наиболее привлекательным, точнее гораздо более привлекательным, чем второй. Хотя в действительности это совсем не так. Исследования на эту тему были проведены двумя израильскими психологами Амосом Тверски и Даниэлем Канеманом в 1981 году.

Испытуемым сообщили о гипотетической ситуации, при которой 600 человек оказались подвержены риску гибели от эпидемии вируса. От них требовалось выбрать один из вариантов решения проблемы, зная результаты каждого подхода. При методе А 200 человек будут спасены, а при методе B с вероятностью 66% погибнут все, но при этом есть 33% на то, что всех спасут. Почти 72% опрошенных без колебаний выбрали первый вариант, потому что при нём гарантированно выживет 200 потенциальных жертв.

Однако если задуматься, то в обоих случаях исход одинаковый. И там и там жизнь двухсот человек удастся сохранить. В первом случае об этом сказали прямо, а во втором указали на то, что 66% жертв спасти не удастся. Но 600*66%=396 значит 204 человека останутся живы.

Затем провели повторный эксперимент, в котором снова было два варианта. Их назвали метод С и D. При первом 400 человек умрут, при втором либо выживут все (33% вероятности), либо все погибнут (66% вероятность). Когда количество людей считать не приходилось, люди предпочли второй метод борьбы с эпидемией, его выбрали 78% респондентов. Почему? Потому что в одном случае большинство гарантированно погибнет, а во втором есть надежда на то, что будут спасены все 600 человек.

Однако если подумать, то шансы жертвы и тут и там одинаковые. Из 600 погибнут 400, то есть 66%, значит вероятность выживания лично для каждого составляет 33%. И всё с теми же результатами он останется жив при втором методе борьбы с эпидемией. У него и тут и там 33%, но формулировка заставила испытуемых думать, что один из вариантов гораздо предпочтительнее.

Не убедил? Тогда посмотрите на методы A и C. Они идентичны. При них 200 человек выживут (А) и 400 погибнет (B). Но за первый проголосовали 72% опрошенных, а за тот же самый, но поданный в негативном ключе всего 22%. Психологи сделали вывод, что подача информации играет важнейшую роль в восприятии. Когда 200 человек выживет, это позитивная фраза, а вот 400 погибнут, уже негативная. Голосовать за такую не хочется.

Эффект фрейминга при оценке событий

Это выяснила Элизабет Лофтус. Американка показывала испытуемым видео на котором произошла авария между двумя автомобилями. Им нужно было предположить с какой скоростью двигались транспортные средства, при этом формулировка вопроса всегда менялась. Когда спрашивали одних, использовали глагол «врезались», а другим участникам «подсовывали» слово «столкнулись». Во втором случае испытуемые называли цифру ниже, чем в первом. Замена формулировок снова сказалась на восприятии, потому что «врезались» это что-то масштабное, а «столкнулись» это так, слегка упёрлись друг в друга. При этом все видели одно и то же видео!

Вот вам два вопроса. Первый — насколько вы довольны происходящим в экономике с учётом того, что цены на продукты подросли на 15% в результате инфляции и общемировой тенденции к росту? Второй — насколько вы довольны происходящим в экономике с учетом того, что цены взлетели на 15% всего за год?

Согласитесь, во втором случае реакция будет жёстче. Потому что первая формулировка объясняет, что подросли из-за инфляции, да и вообще сейчас во всём мире так. Не особо нравится, но в целом куда деваться, переживём. А вторая нагнетает обстановку, цены уже не выросли, они взлетели! Да ещё всего за год. Такими темпами без штанов останусь! Ситуация плохая.

Эффект фрейминга на базе дефицита данных

Теперь поговорим о том, как эффект фрейминга используется для манипуляции общественным мнением. К нему добавляется черри пикинг, то есть технология акцентирования внимания на положительных данных, умышленно игнорируя отрицательные. Например — ситуация в экономике тяжёлая, поэтому предлагаем вам два варианта — повысить налоги для граждан или для бизнеса. Естественно большинство проголосует за налоги для бизнеса, это очевидно.

Только есть один нюанс. Бизнес производит, доставляет и реализует товары и услуги. В стоимость продукта включены не только чистая прибыль, аренда помещений, логистика и заработная плата сотрудников, но и… налоги! Для вас и тот и другой вариант одинаково плох, потому что ндфл и ндс могут оставить прежними, но морковка подскочит в цене процентов на 15-20.

Говоря о том, что общество состоящее из людей с мазохистическим типом личности, мы имеем ввиду в том числе их подверженность эффекту фрейминга. Имея выбор они во-первых будут радоваться ситуациям, когда за что-то проголосовали,хотя в действительности это приводит их к одному и тому же исходу. Во-вторых между двух вариантов они непременно выберут тот, который привлекательнее звучит, то есть не станут разбираться в деталях.

Дефицит информации используется при продвижении популистских решений. Например, представим себе ситуацию, при которой денег семье не хватает, следовательно купить жильё никак не получается. Копить долго, ведь кроме квартиры нужна еда, одежда, какие-то развлечения. Но тут вдруг правительство объявляет, что всем людям от 20 до 35 лет положена льготная ипотека, всего по 2%, в то время как сейчас проклятые банки берут 20! Утрирую, но для примера годится.

Внимание вопрос — одобрить предложение правительства по льготной ипотеке или оставить всё как есть и начать копить на квартиру самостоятельно? Естественно люди выберут первый вариант, только вот выиграть от этого не получится, кабала вас ждёт и тут и там. Всё дело в том, что высокий процент в банке связан с ключевой ставкой ЦБ. Эту самую ставку приходится удерживать из-за роста спроса, а сам спрос стимулируется льготами. Раньше ипотеку брали 5 человек в день, теперь возьмут 25. Разницу между ставкой банка и льготным процентом заплатит государство, но деньги оно возьмёт из налогов граждан.

Вы радостно проголосовали за льготы, но это привело к росту спроса, а значит цены на недвижимость пошли вверх, кроме этого придётся поднять налоги, чтобы компенсировать затраты бюджета, а если ваша страна экспортоориентированная, то она будет вынуждена запускать девальвацию, то есть обесценивать местную валюту, что скажется на ценах продуктов, завезённых по импорту.

Ключевую ставку снизить не удастся, а это скажется на кредитовании бизнеса, что отразиться на отпускных ценах для потребителя. Замкнутый круг, но скорее всего большинство людей об этом даже не думают. Дайте льготы, дешево, бесплатно. К чему приведет, пофиг!

В Норвегии и Швейцарии уже несколько раз голосовали за так называемый безусловный базовый доход. Это когда государство платит вам деньги только за то, что вы гражданин. Не нужно работать, можно лежать на печке и при этом каждый месяц получать неплохие деньги. В обеих странах это возможно, так как имеются необходимые активы. Но вот ведь чудеса, народ против! Отказывается от халявы.

Глупые европейцы, подумаете вы. Но нет, они как раз делают рациональный выбор. Дело в том, что в вариантах «получать безусловный базовый доход» или «продолжать работать за зарплату» кроется дефицит информации. А к чему приведёт первое? Звучит оно красиво, очень велик соблазн сказать «да’, но каковы последствия?

А они таковы — нет смысла работать дворником, водителем автобуса, мусорщиком, сантехником. Работа не самая приятная, к тому же довольно сложная, большинство граждан получая безусловный базовый доход перестанут это делать. Придётся завозить мигрантов, а это кратно увеличит преступность в городах. Снизится мотивация населения, многие сектора экономики просядут из-за отсутствия деловой активности. Найти сотрудников для бизнеса станет проблематично, либо их квалификация снизится. И тогда страна может выпасть из глобализации экономики, превратиться в никому ненужную. Халявных денег нет сейчас, не будет и после принятия ББД.

Критика эффекта

Несмотря на проведённые исследования психологи не спешат признавать эффект фрейминга однозначным когнитивным искажением. Стремление выбрать вариант, звучащий привлекательно, может основываться на желании улучшить свою жизнь, что относится к базовым импульсам психики. Важным аспектом считается тот факт, что люди способны изменить решение, если им предоставить достаточное количество достоверной информации.

Проще говоря индивид голосующий за рост налогов для богатых пытается достичь справедливости, но при этом слабо осведомлён деталями экономики. Во-первых уверен, что абсолютно все предприниматели получили свои активы незаконным путём, а во-вторых не понимает, что рост налогов для бизнеса больно ударит его самого по голове. Если всё это разъяснить, человек осознает, что оба варианта ведут к одному и тому же результату.

Желание получить скидки, льготы или даже бесплатно, основаны на попытках завладеть благами без лишних усилий. Если бы люди были финансово грамотными и знали откуда берутся деньги на все эти дарования, то скорее всего отказались бы от «халявы», так как за деньги бывает сильно дешевле, чем бесплатно или дешево. Например, многие верят в то, что америка хочет захватить Россию, но в современной экономике проще купить газ и нефть, чем оккупировать шестую часть суши и что-то делать с населением в 140 000 000 человек, ради доступа к скважинам.

Таким образом эффект фрейминга остаётся загадочным и недоказанным. Индивид реагирует на привлекательную формулировку или попадается на иллюзию, неясно. Его обманывает фраза или дефицит данных в вопросе, тоже сказать сложно. Но теория любопытная и нам точно стоит над этим подумать.