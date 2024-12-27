Эффект бэтмена в психологии: как перестать нервничать по поводу волнительного события?

Эффект бэтмена в психологии это метод избавления от волнения и переживаний по поводу предстоящего события, вызывающего сильную тревогу, при помощи переноса сознания в выдуманную личность. Проще говоря индивид использует альтер-эго, надевает костюм супергероя и воображает себя кем-то другим, чтобы посмотреть на ситуацию без лишних эмоций, с позиции кого-то очень сильного и влиятельного.

Происходящее вокруг может казаться страшным и крайне важным, если ты это ты. Но что если взглянуть на происходящее глазами супергероя? Стали бы вы расстраиваться из-за возможной неудачи на собеседовании, будучи, например, самим бэтменом? Данный трюк активно используют дети, чья психика буквально заточена на поиск безопасности. Именно их привычка создавать себе вторую, более величественную личность, была обнаружена профессором психологии Итаном Кроссом. Позже эффект бэтмена досконально изучат и добавят в курсы личностного роста, как инструмент борьбы с тревогой перед ответственными мероприятиями.

В чём корень проблем?

Любые важные события, будь то соревнования, собеседование, публичное выступление, экзамен или выполнение привычных обязанностей в присутствии начальства, вызывают у нас стресс. Дело в том, что психика располагает определённым количеством ресурсов, которые тратятся в процессе деятельности. Если человек просто идёт по улице, то его сознание контролирует обстановку вокруг, походку, равновесие. Но если под ногами скользко, то нагрузка на весь организм усиливается, и индивид вынужден тратить больше ресурсов, потому что теперь равновесие держать не так просто, приходится быть внимательнее и учитывать множество препятствий. В результате вы сбегали до магазина, находящегося в 200 метрах от дома, но вернулись совершенно без сил. Замучился!

Ещё хуже дела обстоят с ответственностью. Наверняка вы замечали, что в случае волнения можно запросто забыть то, что ещё вчера от зубов отскакивало. Спортсмен мог тысячу раз выполнять упражнение на тренировке, но стоило ему приехать на соревнования, как вдруг всё из рук повалилось, тут споткнулся, там убежал мимо поворота. Что за ерунда?! Кстати, по этой причине детей с ранних лет возят на различные турниры, добиваясь тем самым обратного эффекта. Привыкая к соревновательной атмосфере они показывают наилучшие результаты именно там. Просто психика перестаёт контролировать лишние процессы, здесь ей привычнее и спокойнее.

Но неподготовленные люди, которые не каждый день ходят по собеседованиям или решают задачи под пристальным надзором десятков экзаменаторов, попадают в непривычную среду. Новый контекст, новые условия, максимальная ответственность, страх допустить ошибку. Срабатывает так называемый эффект наблюдателя, пришедший из квантовой физики. Учёные обнаружили, что при попытке измерить показатель чего-либо, мы неизбежно вмешиваемся во внутренние процессы и по итогу вынуждаем их меняться.

Даже если вы просто решили проверить хорошо ли накачено колесо, измерительный прибор неизбежно спустит воздух пока вы его подсоединяете и тоже самое произойдёт в момент отсоединения. Даже если до вашего вмешательства колесо было накачено на 2 единицы, то в моменте именно вы превратите показатель в 1,9. Оказывается в психике происходит тоже самое. Любое важное событие требует тотального контроля, а значит наблюдения и проверки. Отслеживание каждого действия стягивает на себя ресурсы, поэтому даже если вы знали предмет на 5 с плюсом, на экзамене вполне вероятно мы увидим как вы хлопаете глазами и не можете вспомнить дважды три.

Конечно самый простой совет в этой ситуации — не нервничай. Успокойся, отвлекись, расслабься. Но это практически невозможно, потому что психика кроме контроля получает вторую, ещё более крупную проблему. Неудача и провал больно ударят по самооценке. Вам придётся отвечать за то, что вы сделали или напротив, не смогли сделать. Значит всё должно быть идеально, чтоб не ударить в грязь лицом. Начинается проверка и перепроверка всей активности, от чего-то сознание приказывает отказаться, а что-то регулирует до такой степени, что все ресурсы тратятся на контроль и само действие вообще не получается.

Вы так боитесь получить негативные отзывы о себе, что перестаёте быть собой! Лучше не высовываться, не выделяться. Стану серой массой, проскользну в толпе не привлекая внимания и это гарантирует отсутствие осуждения. Вы же помните, что психика ленивая скотина? Ей так проще. Но на практике всё это приводит к невозможности самореализоваться. Если вы стесняетесь собственных идей, боитесь показаться ненормальным и заточены на идеальные показатели с точки зрения большинства, чтобы наверняка угодить, то всё что вас ждёт это пополнение общества таких же серых, скучных и неприметных. Хотели как лучше, получилось как всегда. Так что же делать?!

Эффект бэтмена и альтер-эго в борьбе с волнением

Конечно самый крутой инструмент это практика. Если вы ежедневно проходите по 5 собеседований и львиная доля успешно, то очередное вас не выбьет из колеи. Если вы с трёх лет катаетесь по соревнованиям и уже много раз побеждали, то на олимпийских играх получится совладать с собой и успешно выступить. Если вы ежедневно делаете по 30 уколов, то присутствие журналиста с видеокамерой не заставит ваши руки трястись от волнения. Но что если вы хотите самореализоваться в творческом направлении, но свежая идея полностью противоречит вашей репутации? Или вам нужно пойти туда, где никогда не были и точно знаете, что нужно показать себя с другой стороны, стать свободнее и увереннее в себе? Как снять с себя ответственность и не боятся показаться глупым, странным, чудным?

На выручку приходит альтер-эго. В жизни мальчик по имени Майк был зажатым, необщительным и эмоционально подавленным, но один единственный случай заставил обнаружить в себе другого человека, жестокого, хладнокровного, импульсивного. И спустя годы весь мир увидел в действии «машину для убийства» по кличке Железный Майк. Мало кто хотел испытать на себе сокрушительные удары человека, который всю свою карьеру построил на вероломных атаках с массированными «обстрелами» оппонента. Можно быть кем угодно в глубине души, но иногда полезно перевоплощаться, чтобы все имеющиеся ресурсы бросить в нужное русло. Именно этого не хватило многим талантливым спортсменам. Они просто делали свою работу, в то время как лучшие из лучших мобилизовывали эмоции на нечто выходящее за рамки их возможностей.

Не менее любопытный пример эффекта бэтмена случился с артистами. Например Баста, исполняющий мелодичные и глубокие по смыслу хиты открылся с совершенно новой стороны, когда выдумал персонажа по имени Ноггано. Псевдоним помогает отделиться от самого себя и стать кем-то другим. Теперь не нужно переживать за репутацию, психика больше не считает странным перепады в направлении творчества. Можно реализовывать таланты в ином русле и не задумываться о корреляции. Действуя от имени персонажа человек ясно даёт понять — это не я, не ассоциируйте это с моим привычным образом.

Третий и пожалуй самый неприятный пример. Эффект бэтмена может использоваться для реализации потребностей и компенсации страхов. Например, маньяки в жизни почти всегда добрые, порядочные и нередко уважаемые люди. Они загнаны в рамки и отступить от них не могут, психика боится потерять внешнюю опору в виде похвалы и одобрения общества. Но в подсознании сидят загнанные в угол эмоции и нереализованные потребности. Мало кому нужен просто интим, изуверы гонятся исключительно за эмоциями, им нравится само насилие, это позволяет выплеснуть наружу альтернативного себя. В такие моменты наступает настоящее, неподдельное удовольствие. Это абсолютно понятный, базовый механизм, но к сожалению в реальности он становится чудовищным, особенно для жертвы. Только периодически будучи не собой, индивид может стать счастливым.

К счастью большинство людей добиваются того же эффекта с помощью ролевых игр в постели. Поэтому так популярна тематика БДСМ. Это в жизни я Пётр Геннадьевич, слесарь пятого цеха местного завода. Это на проходной я вежливо улыбаюсь и скромно принимаю поздравления с юбилеем. Дома мы с женой совершенно другие люди. У нас есть плётка, наручники и верёвка. Мы друг друга связываем, колотим, я очень жестокий!

Перевоплощение позволяет самореализоваться, закрыть потребности, ощутить свободу. Многие посетившие курсы личностного роста, где эффект бэтмена берётся за основу, начинают резко расти и в карьере и в личной жизни. Я сам ощутил это, когда прошёл короткий тренинг в Москве. Мне пришлось говорить со сцены, выполнять свою работу перед друзьями и под чутким наблюдением руководителей, а ещё я продавал печеньки чокопай прохожим (легенда — закончились деньги, нужно на проезд, но я не попрошайка, купите у меня печенье не по реальной стоимости, а за сумму, которая мне нужна) и обнимал 5 незнакомых людей на улице под разным предлогом. Всё время был кем-то другим, не самим собой. И это очень сильно влияет на самоощущение, барьеры просто стираются, коммуникабельность кратно возрастает.

Психологи давно заметили, что ключевым навыком успешного человека является его способность переключаться между ролями. Нам также хорошо известны случаи, когда индивид сталкивается с критическим нарушением этой функции. Например, комплекс Мадонны и Блудницы. Мужчина теряет всякий физический интерес к супруге, которая становится для него святой, если не священной женщиной! Она жена, мама его ребёнка и рассматривать её как девушку для плотских утех уже не получается. Проще завести любовницу или рукоблудить, представляя похотливых развратниц. А любимая женщина для этого уже не годится. Не получается из позиции мужа перейти в позицию полового партнёра.

Применение эффекта бэтмена в жизни

Я специально привёл всего несколько, но совершенно разных примеров. Кроме Басты можно вспомнить и Бьонсе и Дэвида Боуи и даже Честера Беннингтона. Нам важно понять как это вообще устроено и почему в разных ситуациях перевоплощение так здорово работает. При чём человеку не обязательно отказываться от своей собственной личности, просто он легко переключается между ролями. Дома нежный, заботливый и спокойный. На соревнованиях агрессивный, жестокий и хладнокровный. На работе строгий, серьёзный и бескомпромиссный.

Именно так делают дети, тренируя подобный навык. Пять минут назад был Алёша, а теперь надел костюм человека паука и вот уже носится по квартире как умалишённый, кричит непонятные слова, прыгает с дивана на кровать. Или девочка подросток, скромная и тихая, надевает наушники и вот перед вами рок-исполнительница, трясущая головой и дёргающаяся как будто её током шандарахнуло. Выглядит глупо и нелепо, словно бес вселился, но дети умеют реализовывать потребности и выпускать на свободу эмоции через перевоплощения. И оказалось, это крайне необходимый навык. В разных жизненных ситуациях нужно уметь быть кем-то другим. Ботаником на экзамене, креативным и увлеченным на собеседовании, добрым и ласковым в отношениях, злым и грубым на турнире по боксу, властным и похотливым в постели.

Большинство людей плохо справляются с такой задачей. Поэтому выбирая спутника для романтического союза мы так часто ошибаемся. Человек прекрасен в чём-то, нам это нравится, но потом вдруг выясняется, что его характеристики совершенно непригодны для отношений. Или он приземлённый в интиме. Либо терпит неудачу за неудачей на работе. Он не может быть Иваном Ивановым в быту, но настоящим маньяком в постели и бэтменом в офисе. Его личностные качества не реализованы, а одна единственная личность не пригодна для всех фронтов.

Проанализируйте свои дефициты и минусы

Иногда на консультацию обращаются люди, которые не могут построить здоровые отношения. Это настоящая беда многих девушек-достигаторов, которые встречают интересного мужчину, становятся лучшей версией себя, добиваются его, а потом теряют интерес. Задача выполнена, дальше вроде как делать нечего. Сознание понимает, что ей нужен романтический союз, но подсознание уже выводит цель из приоритетных. Бросай ты этого мужика, нас ждут новые приключения, это уже прошлое!

То же самое с нереализованными потребностями и не отыгранными сценариями. Если девочка в детстве «проиграла конкуренцию» матери за доброго и любящего оца, то во взрослой жизни её будут интересовать бабники либо женатые. Всегда нужна та самая ведьма, которую можно победить! Кто-то будучи ребёнком видел, как папу подавляет жестокая мама, но не имея возможности дать ему ту любовь и заботу, которую он по её мнению заслуживал, в будущем она станет спасателем, найдёт такого-же ущемлённого и начнёт окутывать лаской. Если жена его не уважает и не ценит, я помогу!

Важно честно поговорить с собой и отыскать те пробелы, которая психика пытается закрыть. А потом направить энергию в нужное русло. Любое качество полезно, просто мы очень часто используем его не по назначению. Глупо проявлять жестокость и агрессию в отношении супруги, пойди в секцию бокса и вымести злобу на мешке. Отправь в нокаут соперника на соревнованиях. Страх быть подчинённым и подавленным вынудит психику защищаться с помощью гиперкомпенсации, превращая вас в тирана, но разумнее использовать эффект бэтмена и прожить эти эмоции через ролевую игру с супругой.

Познакомьтесь со своими личностями

Невозможно везде и всюду быть одним и тем же человеком. Это сильно ограничивает ваш потенциал, запирает в клетку таланты и навыки, непригодные для Ивана Ивановича. Их бы выпустить через альтер-эго, творческий псевдоним, образ. Дать свободу эмоциям, которые сидят в подсознании и ждут своего звёздного часа. Первым, кто обнаружил этот феномен, был Зигмунд Фрейд. Именно он говорил о том, что подавленные эмоции не исчезают. Они уходят в подсознание и начинают управлять нами изнутри. Отсюда все формы латентности, абьюз, тирания, критическое снижение самооценки. Большинство людей живут в тюрьме, которую заботливо построили для самих себя. Удивительно и то, что именно дети показали нам выход из этого незавидного положения.