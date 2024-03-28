Эффект Бенджамина Франклина: почему люди отвечают злом на добро?

Эффект Бенджамина Франклина это психологический феномен, при котором индивид оценивает окружающих исходя из собственных поступков в их адрес. Психика пытается избежать когнитивного диссонанса и вынуждена приводить в логическое соответствие действия и значимость объекта. Таким образом нам кажутся хорошими те, для кого мы сделали что-то хорошее, а не те, кто сделал что-то хорошее для нас.

Давайте попробую объяснить ещё проще. Допустим сосед обратился к вам за щепоткой соли и вы его просьбу выполнили. Теперь ваше сознание будет воспринимать соседа положительно, так как для психики это логично. Вы же не стали бы помогать плохим людям? А вот если сосед одолжил вам соль, а вы никак его не отблагодарили, то возникает чувство стыда, что психике совершенно ни к чему.

И она просто признаёт соседа не очень хорошим человеком, выстраивая логическую цепочку «я должным образом не отблагодарил человека за помощь, но это потому что ничего необычного он для меня не сделал и в целом он такой себе человечек, я ему ничего не должен, пошёл он к чёрту». В результате мы испытываем симпатию к тем, кому помогли и пренебрежительно относимся к тем, кто помог нам. В этом и заключается эффект Бенджамина Франклина.

Эффект Бенджамина Франклина: история термина

Бенджамин Франклин являлся американским политическим деятелем и философом, поэтому напрямую отношения к психологическому термину он не имеет. Специалисты назвали эффект в честь него потому что однажды Бенджамин записал в свой дневник любопытную историю.

Молодой на тот момент Франклин как-то раз случайно узнал о том, что в библиотеке хранится очень редкая книга, достать которую практически невозможно. Желая попытать удачу он написал письмо владельцу книгохранилища, являвшимся соперником политика, в котором изложил свою заинтересованность в данном экземпляре и большую просьбу заполучить его на неопределённый срок. На удивления Бенджамина тот незамедлительно откликнулся и прислал ему книгу, которая в целости и сохранности была возвращена спустя неделю.

Но дальше случилось наблюдение философа. При дальнейших встречах владелец библиотеки тепло приветствовал Бенджамина, положительно о нём отзывался и выражал готовность помочь в случае необходимости. Между ними завязалась крепкая дружба, которая продолжалась до самой смерти. И политик в своём дневнике сделал любопытную запись — Тот, кто однажды сделал вам добро, охотнее снова поможет вам, чем тот, кому вы сами помогли.

Эксперимент Эккера и Лэнди

В 1969 году на эту тему провели исследование некие Эккер и Лэнди. Они собрали студентов для игры в викторину, где за правильные ответы выплачивалось денежное вознаграждение. Когда всё закончилось и студенты получили свои деньги, преподаватель проводивший эксперимент разделил участников на три группы.

Первых он попросил вернуть полученные выигрыши, так как для викторины он использовал свои личные сбережения, которые сейчас оказались в дефиците. Вторую группу вернуть деньги просил не сам преподаватель, а его секретарь, сославшись на то, что средства были выделены из бюджета университета, но сейчас эти средства очень нужны на более важные нужды. Третью группу возвращать деньги не просили.

Затем всем студентам задали один вопрос — насколько вам понравился преподаватель, который проводил викторину? Участники первой группы отзывались о нём очень тепло и лестно, что натолкнуло психологов на определённые мысли. Когда мы кому-то помогаем, наша психика усиливает симпатию по отношению к этому человеку, чтобы выстроить логическую цепочку — я помог, потому что он хороший, плохому же я бы не стал помогать!

Эксперимент Шоплера и Компера

Психологи Джон Шоплер и Джон Компер провели ещё одно исследование в 1979 году. Преподавателей попросили продемонстрировать ученикам музыкальную серию при помощи деревянных палочек и кубиков. Затем ученики должны были повторить это действие, а преподаватель либо хвалил студента, у которого получалось, либо оскорблял и ругал, если тот не справлялся с заданием. Испытуемым учителям сказали, что эксперимент должен выявить эффективность разных методик обучения. Конечно же это была ложь.

В действительности их попросили оценить учеников по личностным характеристикам и сказать кто их них показался им симпатичным человеком. Не в плане полового влечения, а именно как человек. В конце выяснилось, что учителя лестно отзывались о тех, кого они хвалили, то есть в адрес кого высказывали хвалебные слова. А вот другая часть студентов показалась преподавателям неприятными людьми.

Шоплер и Компер сделали вывод — способность воспроизвести мелодию не могла повлиять на симпатию или отвращение к человеку, значит решающее значение сыграли слова, которые учителя произносили в адрес обучающихся. Если мы кого-то похвалили, то потом довольно сложно заявить, что этот человек нам неприятен, для психики такой поворот выглядит нелогичным. Точно также было бы глупо назвать привлекательными тех, кого ты 10 минут назад отчитывал и оскорблял.

Эффект Бенджамина Франклина в психологии отношений

Со многими случались подобная ситуация — мужчина ухаживал за девушкой, водил её в кафе и кино, всегда помогал, поддерживал, дарил подарки, тратил деньги, но она засунула его во френдзону или выбрала другого парня, что было воспринято как предательство. Вы в недоумении высказываете претензии, якобы я столько для тебя сделал, потратил кучу времени и денег, а ты вот так?! В ответ скорее всего услышите что-то из серии «ты хороший, но как парень мне не нравишься», «чего уж ты там на меня потратил то?! Гулял потому что сам хотел, а тыщу на кофе и билет в кино даже стрёмно припоминать!».

Заслуживал, заслуживал, но получил полнейшее обесценивание. Почему так? Всё просто, девушка получала вашу помощь, какие-то блага и тёплые слова в свой адрес. Это приятно. Но ответить вам взаимностью то ли не хотела, то ли не могла и её подсознание столкнулось с чувством стыда. Он в меня вложился, я ничем достойным не ответила.

При таком подсознательном анализе в сознании сработает эффект Бенджамина Франклина, оценка мужчины сравняется с действительностью по принципу «ничего ему не дала, потому что он недостоин». Я не корыстная и алчная, могла конечно и замуж за него пойти и всё остальное, но он стрёмненький, я с ним не могу.

Пикаперы хорошо знают эту фишку, поэтому на свиданиях с девушкой никогда не тратят деньги и не заваливают спутницу комплиментами. Высший пилотаж, когда мужчина вынуждает девушку на него потратиться. Спросить 30 рублей на метро, попросить мороженное за полтинник, либо другую мелочевку.

Звучит бредово, но против психологии не попрёшь, десятки экспериментов показывают, что в этом случае симпатия со стороны девушки как минимум возникнет, а как максимум окажется достаточно сильной для «продолжения банкета». В конце концов представительницы нежного пола этим активно пользуются. Цветы это не что-то очень важное, просто так ты точно оценишь спутницу чуть лучше, чем она есть на самом деле. А когда вложишь достаточно много, подключится иррациональная эскалация, что приведёт к искусственному возникновению зависимости.

Пример второй — вы решили помочь родственнику. У него сломался автомобиль, в сервисе просят много денег, а у вас образование автомеханика. Пригоняй ко мне в гараж, посмотрю что у тебя там! Бесплатные усилия для психики не самый лучший сигнал и возникнет тот самый диссонанс, в результате которого сознанию придётся выстраивать логическую цепочку. Я же не идиот за просто так в капоте ковыряться, помог потому что мой племянник классный парень! Таким образом ваша психика начнёт оценивать его чуть лучше, возникнет симпатия, доброжелательное отношение.

Но со временем вдруг выяснится, что племянник не слишком то и благодарен! Ответной помощи от него не жди, да ещё и высказался нелестно. А на все претензии из серии «я тебе помогал, чего ты так ко мне относишься?» он скажет — да чего уж ты мне там помогал то?! Ну верну я тебе эти копейки, подавись. Сам хотел,я тебя заставлял что-ли.

Механизм такой реакции также довольно простой и легко объясняется эффектом Бенджамина Франклина. Он получил помощь, но должным образом не отблагодарил, на подсознательном уровне возникает чувство стыда и чтобы не пустить его в сознание, психика обесценивает объект помощи. Не отблагодарил потому что не считаю нужным, он всем бесплатно делает, сам не ценит свой труд, так что ничего особенного для меня не сделал и вообще человек он с гнильцой, с чего бы мне ему быть должным?! К чёрту его!

Вместо итога

Эффект Бенджамина Франклина позволил психологам по новому взглянуть на когнитивный диссонанс. Противоречивые мысли вынуждают нас приводить их в соответствие и тогда возникает то, что описано в данной статье. Когда люди делают для нас что-то хорошее, а мы не благодарим их должным образом, сознание сталкивается с негативно окрашенными эмоциями. Получается я плохой человек, мне помогли, а я…

Но всё встаёт на свои места, если обесценить помощника и признать его не слишком хорошим человеком. Тогда проблем нет, я не отблагодарил, потому что он не заслуживает и действия его не слишком значительные, в общем я ни при чём.

С другой стороны неприятно признавать, что ты потратился на плохого человека. Представьте, парень ухаживает за девушкой, вложил в неё кучу денег и времени, а по итогу она его отшила. Пацаны не оценят, лохом назовут, да и сам чувствуешь себя использованным дураком. Но от этих дурных мыслей легко избавиться, если убедить себя в том, что эта девчонка очень классная, умная и порядочная, для такой ничего не жалко!

По итогу мы наблюдаем забавную картину. Мужчина сделал для девушки много хорошего, та получила блага и ничего не дала взамен. Но она будет отзываться о нём пренебрежительно, а скорее всего даже негативно, а тот наоборот! Для неё он недостойный мужчина, не симпатичный, недостаточно интересный и неподходящий, а она для него классная девчонка, для которой ничего не жалко.

Когда в следующий раз задумаетесь над тем, почему люди такие неблагодарные и на ваше добро ответили равнодушием, а ещё хуже злом, просто вспомните про эффект Бенджамина Франклина. Вас обдурила собственная психика. Ей просто некомфортно было находиться в состоянии когнитивного диссонанса.