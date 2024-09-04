Дримскроллинг: почему смотрят, добавляют в корзину и лайкают не покупая

Дримскроллинг (от англ. Dream — мечта и scrol — прокрутка) это привычка просматривать желаемое, примерять, оценивать, изучать и выбирать без немедленной покупки. Проще говоря человек использует онлайн площадки, а также физические магазины с целью «просто посмотреть». Подобное поведение наблюдается не только в отношении доступных товаров, таких как утюги, чайники или одежда, но и в отношении чего-то недостижимого, например роллс-ройс или огромная роскошная вилла на острове.

Дримскроллинг изучается одновременно психологами и маркетологами. Первые пытаются понять насколько такая привычка безвредна и почему это вообще нравится людям. Вторые проводят целые исследования чтобы выявить причину, по которой люди приходят, смотрят, выбирают, сравнивают, откладывают в корзину и при этом не покупают! Задачу очень важно решить, потому что бизнес обязан не только подстраиваться под потребителя, но и выявлять неудобства сервиса для повышения конверсий.

Дримскроллинг в цифрах

Во времена моего детства за дримскроллинг можно было получить целую пачку оскорблений и насмешек. Мы с родителями блуждали по рядам на рынке, присматривая что-нибудь интересное для покупки, но большую часть времени просто изучали ассортимент. На что-то не хватало денег, что-то не нравилось, а что-то не подошло после примерки. Вроде красивый свитер, но как только надел его на себя, впечатление резко изменилось. Если уйти без покупки, то вслед ещё долго придётся выслушивать мат, из которого ясно только одно — ходят как слоны в зоопарке, ничего не берут, только меряют, нищеброды!

Мне часто бывало стыдно и в какой-то момент я перестал ходить на рынок вовсе. Слишком много стресса. Но прошли годы и выяснилось, что я и мои родители не одиноки в своих привычках. Статистика удивляет, но многочисленные исследования показывают, что дримскроллингу подвержено свыше 90% женщин и почти 80% мужчин.

Возраст любителей покрутить ленту с товарами тоже впечатляет. Самая популярная категория — потребители в возрасте от 18 до 24 лет, на втором месте люди старше 65. Представительницы нежного пола ожидаемо «залипают» на одежду и обувь, товары для дома, косметику. Мужчины предпочитают электронику, спортивные принадлежности, автомобильные аксессуары и запчасти, в том числе сами автомобили.

Активность посетителей магазинов довольно разноплановая, но результаты исследований радуют маркетологов. Просто смотрят и вообще ничего не делают только 10% человек. Остальные добавляют понравившиеся товары в корзину, что когда-нибудь в будущем может обернуться приобретением. Именно здесь маркетологам предстоит провести большую работу, потому что превратить мечтателя в покупателя не так-то просто.

Как бизнес реагирует на дримскроллинг?

Многие торговцы на рынке проявили нулевую терпимость к любителям посмотреть. Возможно в этом и была их главная ошибка, так как появление онлайн маркетплейсов буквально уничтожило оффлайн магазины. Когда Татьяна Бакальчук придумала идею с примерочными, произошёл настоящий фурор. Сегодня конкуренция на «интернет-базарах» высокая и оказаться последним можно допустив всего пару ошибок. Психологи подсказывают бизнесу как избежать такой участи.

Бесшовнй вход. Люди попадают в онлайн маркетплейс разными способами. Очень часто заходят именно на главную страницу, где совершается первая критическая ошибка. Человека ждут всплывающие окна, оповещение об акциях, призывы к действию, форма регистрации и всё такое прочее. Самый худший вариант — запретить просмотр товаров без авторизации в приложении или на сайте. Дримскроллеры покинут площадку и больше никогда не вернутся. Лично знаю один такой интернет-магазин книг.

Если верить статистике, то вы сходу лишаетесь 10% потенциальных покупателей. Если путь до ленты будет слишком длинным, то уйдёт ещё порядка 20%. Это как раз те люди, которые не собираются ничего покупать прямо сейчас. Они даже не ищут ничего конкретного. Их цель — весело провести время, прокручивая карточки товаров. Посмотреть что есть, почитать характеристики. Вы помешали им это делать, следовательно в корзине ничего не появится, потенциальный покупатель не станет реальным.

Оформление карточек товаров. А вы знали, что свыше 60% населения планеты являются визуалами, то есть воспринимают этот мир на глаз? Полагаю среди дримскроллеров таких гораздо больше, а почти 90% покупателей маркетплейсов относятся к этой группе. Как итог — без красивого оформления товаров они становятся никому не нужными и как минимум половина участников воронки продаж исчезают в никуда. Поэтому визуальное оформление становится самым важным этапом конверсии, при условии что вы обеспечили бесшовный вход на саму площадку.

Подборка «мне понравилось». Люди ставят лайки понравившимся фотографиям, роликам, товарам. Это всем известный факт. Но очень часто этот «крючок» забывают организовать создатели маркетплейса. Проблем может быть сразу несколько. Первая — человек крутит ленту, натыкается на интересную карточку и решает поставить палец вверх. Для этого очевидно нужна регистрация и если она слишком сложная, то всё пропало. Необходимо добавить авторизацию через соцсети и почту, а также убрать длинную форму для заполнения. Пусть дримскролер авторизуется в один клик, а всю дополнительную информацию внесёт по мере необходимости.

Вторая — поставил лайк и больше ничего не произошло. Если вы думаете, что человек увидит классный электро чайник и тут же добавит его в корзину, то вы очень наивный человек.Если вы считаете, что он его тут же купит, то вы генерал-лейтенант наивности. Скорее всего посетитель просто лайкнет, а когда вспомнит о товаре в следующий раз, полезет в раздел «мне понравилось’ чтобы найти. У вас есть такой раздел или участь оффлайн рынков вам не кажется печальной?

Почему дримскролинг полезен?

Бесконечная прокрутка ленты психологами воспринимается неоднозначно. Например думскроллинг (просмотр новостей) вызывает тревожность, провоцирует защитные механизмы психики и чаще всего заканчивается зависимостью. При любых расстройствах рекомендуется прекратить этим заниматься, иначе никакая терапия не вернёт эмоциональное благополучие индивида.

С дримскролингом ситуация противоположная. Специалисты отмечают положительное влияние на самочувствие и настроение, а кроме приятного времяпрепровождения индивид получает позитивную активность мозга. Таких эффектов много, вот основные из них:

Антистресс. Монотонный труд без принуждения и конкретной цели расслабляет психику. Одно дело когда вы крутите гайку и вам очень нужно поскорее закончить с этим и совсем другое, когда пальцы совершают однотипные движения и вы не стремитесь к конкретному результату. При этом визуально приятный контент не является источником нгативно окрашеных эмоций, следовательно тревога не наступит. А вот удовольствие от лицезрения обязательно проявится.

Получение интересной информации. Если бы не дримскролинг, вы бы может и не узнали никогда что чайник можно запускать со смартфона, а для вашей лады гранты существует хромированная выхлопная труба. Какие бывают обои, как в интерьере смотрится чёрный холодильник, каким образом можно закрыть комнату от солнца и сколько стоят великолепные наушники. Всё это поступает в сознание во время расслабленного и ненавязчивого потребления контента из ленты маркетплейса.

Планирование важных покупок. Вряд ли кто-то по собственной воле приобретает всё, что попало в корзину. Но благодаря этим нехитрым действиям люди учатся планировать бюджет и выявлять важные потребности. Когда товаров сохранено на 100 000, а на покупки имеется только 20 000, приходится выбирать. И человек запускает мыслительные потребности чтобы честно признаться в том, что раковина на кухню важнее красного платья с большим бантом на поясе..

Визуализация успеха и мотивация к деятельности. Возможно прямо сейчас у вас нет денег на то, что очень хочется купить. Но мозг так устроен, что бросает ресурсы на любые задачи, поставленные перед ним. Дримскроинг нацелен на поиск чего-то интересного, а вот добавление в корзину это уже цель. Значит будут найдены ресурсы, благодаря которым появятся возможности. Следовательно прокручивание товарной ленты это ещё и мощная мотивация. Один минус — иногда человек так себя замотивировал, что заставил мужа работать на трёх работах, чтобы он добыл денег на все крема и шампуни, увиденные в маркетплейсе.

Вместо итога

И дримскролинг и думскролнг построены на одном и том же принципе. Но разница колоссальна. Если вы вдруг испытываете зависимость от ленты в соцсети, то постарайтесь заменить новостной контент развлекательным или познавательным. Время, проведённое за просмотром визуально привлекательных продуктовых карточек, не всегда является потерянным. Чаще всего индивид получает серию положительных эмоций и узнаёт о существовании любопытной продукции. И ничего плохого в этом нет. Главное не переусердствовать.