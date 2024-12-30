Дрейкинг: грустные посты про боль в душе в соцсетях

Дрейкинг это публикация грустных, унылых и сопливых постов в соцсетях, буквально кричащих о боли автора. Как правило представляют из себя цитаты про несчастную любовь, дефицит внимания и поддержки, тяжёлую утрату, либо «мотивирующие» фразы про сопротивление жизненным обстоятельствам.

Ты сильнее, чем тебе кажется. Неважно как ты бьёшь, важно как держишь удар. Никогда не отдавай своё счастье в чужие руки, твоё счастье — твоя ответственность! Я улыбаюсь, чтобы никто не видел как изнутри меня съедают страдания. Люди, которые судят других, никогда не обретут счастья. Чем сильнее любишь, тем больше плачешь.. Без поражений не бывает побед. Если тебе вонзили нож в спину, значит ты впереди!

Термин ‘дрейкинг» появился в честь рэпера Drake, который в своих текстах нередко выдаёт подобные плаксивые шедевры. Например, вот это — «держу пари, если отдать всю свою любовь, ничто не разлучит нас!» В абсолютном большинстве случаев посты наполнены глубоким смыслом (по мнению автора), апатичным настроением, отчаянием и эмоциональной зависимостью. Человек открыто демонстрирует своё близкое к депрессивному состояние и высокий уровень тревоги. Но зачем он это делает, тем более публично?

Способ выговориться

Психологи давным давно обнаружили один любопытный феномен. Человеку в период тяжёлых переживаний и острых эмоциональных состояний необходимо выговориться. Он не ждёт совет, конкретного плана действий и инструкций. Если вы прервёте жалобы и поток негативно окрашенных речей, чтобы подсказать как выбраться из сложившейся ситуации, то в 99% случаев увидите, что собеседник прекратит диалог и удалится.

Это связано с тем, что он и без вас знает что делать, но ресурсность его психики на критически низком уровне, тревожность и стресс нагрузили сознание, переизбыток печали и грусти не позволяют ему начать действовать. Речь великолепно справляется с задачей по восстановлению ресурсного состояния, нужно просто говорить.

Практикующие психологи хорошо знакомы с такой потребностью. Иногда целый час клиент не прекращает монолог ни на секунду, ему очень важно обсудить всё, что его беспокоит. Нельзя прерывать, останавливать поток мыслей и фраз. Неопытные специалисты могут подумать, что требуется спасение, надо срочно дать дельный совет и подсказать как решить проблему. Но это вообще не так. Всё в чём нуждается клиент — свободные уши, обладающие навыком активного слушания и поддержки.

Те, кто не обратился к психологу, вынуждены искать альтернативные способы. Самым очевидным становится общение с друзьями, подругами, знакомыми, родственниками. Но те либо не готовы слушать, либо не умеют этого делать. Они дают советы или, что ещё хуже, обесценивают. Ой, бросил тебя Валера и что? Таких вагон и маленькая тележка, найдёшь другого. Умер и умер, это всего лишь кот! Одиночество это от безделья, я вот на работу хожу, мне страдать некогда, ты тоже попробуй, хватит ныть!

Второй вариант идеален в том смысле, что негатива в ответ скорее всего не последует. Большинство людей посмотрят и будут дальше листать ленту. Самые близкие напишут поддерживающий комментарий, поставят лайк. Это станет опорой для психики. Но самое главное то, что человек выговорился на широкую аудиторию, избавился от переизбытка негативно окрашенных эмоций, слил их в сеть и тем самым восстановил ресурсное состояние.

Обращение к единственному зрителю

Иногда обратиться напрямую не представляется возможным. Например, бывший партнёр по романтическому союзу дистанцировался, на связь выходить не хочет. Даже если поймать его где-то, диалог всё равно не склеится. Либо от волнения слов не подберёте, либо вас не станут слушать. К тому же унылая речь ставит вас в положение нуждающегося, окончательно добивает баланс значимости и делает жалким в глазах объекта зависимости.

Дрейкинг становится инструментом манипуляции. Во-первых используются цитаты и фразы, не принадлежащие вам. Это снимает ответственность, ведь такой унылый и сопливый стих написал не я, просто процитировал. Во-вторых публикация на широкую аудиторию позволяет ‘соскочить’ в случае чего. Всем понятно, что вы исполняете гэтсбинг, то есть пишите для всех, но надеетесь, что прочитает именно он. А если кто-то в этом обвинит, всегда можно сказать — ты тут при чём, я написал пост в соцсети, он вообще не тебе адресован!

Таким образом дрейкинг превращается в безопасный способ сообщить о своих чувствах и эмоциях определённому человеку, при этом сохранить поле для манёвра. В любой момент можно снять с себя ответственность и уйти в глухой отказ. Просто рифма клёвая в стихотворении! Просто увлеклась творчеством Есенина, вот и запостила. Разбавила ленту цитатой с глубоким смыслом, а то одни анекдоты попадаются. Это не для тебя. Я для другого человека выкладывал. Да я вообще желание проиграл, пришлось унылую историю публиковать в соцсети.

Открытая просьба внимания и поддержки

Бывают ситуации, когда просто выговориться уже не помогает. Затяжная апатия затрагивает гормональный фон организма, дело запросто может дойти до депрессии. Мы хорошо знаем, что самая тяжёлая психо эмоциональная травма для человека — потеря близкого. То есть смерть. На втором месте расставание. В обоих случаях неизвестно как психика отработает внешние сигналы и сможет ли долго амортизировать стресс. К сожалению очень часто индивид «падает».

Используя все доступные механизмы восстановления ресурсности мы можем столкнуться с невозможностью справиться с текущим состоянием. Бывает что и психолог не в силах помочь, требуется психотерапевт (он может выписать препараты), а нередко дело доходит и до психиатра. Но гораздо хуже, если индивид пытается выжить без помощи специалистов.

Фрустрация с ярко выраженной апатией, полная потеря мотивации, очень много слёз, пассивная агрессия, чёрно-белое мышление. Ко всем этим признакам почти всегда добавляется дрейкинг. Помните шутку про психолога, который позвонил своему пациенту со словами — ты постишь очень грустные картинки в интернете, я начинаю переживать.

Так вот это не совсем шутка. Вполне вероятно человек находится у черты и использует соцсети как последнюю соломинку для спасения. Выплёскивает туда весь негатив, ищет поддержки, просит внимания. Если вы хорошо знакомы с автором и можете с ним связаться, лучше сделайте это. Перед непопровимыми ошибками многие люди публикуют сопливые цитаты или напротив, разного рода манифесты.

Вместо итога

Как бы не оправдывался дрейкер мы должны понимать, что прямо сейчас он переживает тяжёлое травмирующее событие. При чём лично для нас это может быть сущий пустяк, абсолютная мелочь, недостойная внимания. Однако не забывайте, что наибольшее влияние оказывает контекст. Кто-то без труда хоронит родителей и быстро принимает случившееся. А кто-то больше никогда не возвращается в ресурсное состояние, погибая в своей тоске.

Для кого-то расставание это просто повод для минутного переживания, быстро теряющий свою актуальность. А кто-то мучается месяцами и даже годами. Смерть кошки вроде бы не должна вызывать глубокой апатии, растягивающейся на несколько недель активного уныния, но возможно для человека эти эмоции оказались непосильной ношей. Учитывайте индивидуальные особенности психики и детали события, о которых вам скорее всего ничего не известно.

Также важно понять кому адресован пост. Всей аудитории, с целью получения внимания и поддержки, либо конкретному человеку, чтобы он заметил и получил посыл. В любом случае будет полезно поставить лайк и написать короткий комментарий, это увеличит охваты и поможет дрейкеру достигнуть своей цели.

Но в идеале следует обращаться к специалисту за помощью. Дрейкинг может спасти в критической ситуации, но во-первых результат скорее всего не оправдает ожиданий, а во вторых унылые и сопливые посты вызовут бурю негодования у подписчиков. Как гласит одна знаменитая шутка — я сюда не плакать захожу. Вас посчитают слабым хлюпиком, даже если боль, которую вам приходится терпеть, действительно сильная. Быть может они вообще не справились бы, но вас осудят. Идите к психологу, там вас точно поймут.