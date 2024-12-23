Достаточно хорошая мать: как стать хорошей мамой для детей?

Достаточно хорошая мать это термин, который ввёл британский педиатр и детский психоаналитик Дональд Вутс Винникотт. По его мнению ребёнок нуждается не в идеальной, а в настоящей маме, не стремящейся полностью оградить от проблем и закрывающей его потребности на уровне «нормально». Присутствует, когда действительно нужно и дистанцируется, когда чадо пытается познать мир самостоятельно. Вся концепция была сформулирована одним предложением — хорошая мать создаёт среду, в которой ребёнок имеет возможности для развития, при этом чувствует себя понятым и защищённым. Остальное не приносит пользы, зато очень сильно вредит.

Почему в воспитании детей достаточно минимума?

У современной женщины, живущей в эпоху цифровых технологий, по большому счёту нет выбора. Она либо вынуждена уходить в гиперопеку, контролируя каждый шаг дочери или сына, либо все посты про «кукушек’ в интернете будут больно бить по самооценке. Золотой середины будто не существует, ты либо сверхзаботливая мать, либо бездарная баба, не уделяющая детям внимания. Пытаясь избежать насилия в собственной семье и при этом не стать жертвой издевательств со стороны общества, приходится принимать тяжёлое решение. Забить на воспитание вовсе или погрузится в литературу, посетить всех психологов, пройти десятки курсов, отказаться от личной жизни и целиком посвятить себя ребёнку.

Но на практике обе крайности заканчиваются огромными проблемами. В первом случае дети вырастают тревожными, получают комплекс ненужности, пропускают этап самоактуализации. Считают, что внимание нужно заслужить, за любовь придётся бороться, а партнёра для романтического союза необходимо добиться. Если родитель внушал чувство исключительности, но не передал нужные навыки и знания, то ребёнок станет нарциссом, так как внутренняя самооценка улетит в космос, а внешняя, по причине отсутствия реализации талантов, упадёт к центру земли. Отчаянное сражение за присутствие близкого человека заставит превратиться в абьюзера, просто потому что он знает — просто так любить не будут, я должен понравиться или подчинить. Другого пути нет.

Во втором случае гиперопека и жертвенность матери также не позволит стать полноценной личностью, только кроме всего прочего у ребёнка разовьётся дезориентированный тип привязанности. Солнце крутится вокруг меня и настоящая любовь ассоциируется с большими вложениями. Отношения без дополнительной стоимости и сверхусилий партнёра недопустимы, зачем они нужны?! Мне все должны, уровень заботы придётся поддерживать постоянно, иначе начнёт казаться, что спутник охладел и пора его менять на нового. А лучше вообще никого не искать, подожду «нормального». Такие люди склонны к рыночной коммуникации, они с детства привыкли отказываться от активности взамен на блага. Ты контролируешь и ограничиваешь, а я получаю за это много плюшки. Других видов отношений не существует.

В результате как бы вы не воспитывали своего ребёнка, он всё равно получит целую пачку психоэмоциональных травм и кривых убеждений. Все мы родом из детства и каждого ломали по-своему. Пережив травмирующее воспитание в раннем возрасте человек решает, что с его детьми такого не будет, он всё сделает наоборот и чадо станет счастливым. Но на выходе мы видим бег от крайности к крайности. У строгих родителей свободолюбивые дети из которых получаются безразличные родители, ставшие причиной жестоких детей, превратившихся в строгих родителей. Кажется спасения от этого круговорота попросту нет.

Тут то нам и пригодится теория Дональда Винникотта. Он объяснил, почему мать должна быть достаточно хорошей. Не больше и не меньше. Его выводы позволяют выбраться из порочного круга и спасти общество от крайностей, в которых одно поколение тотально отличается от другого, но ни в одном из них не прекращается насилие. Дефицит заботы и внимания оборачивается проблемами. Профицит заботы и внимания заканчивается проблемами. Нужна золотая середина, но где она? Давайте разбираться.

Достаточно хорошая мать по мнению Дональда Винникотта

Дети нуждаются в свободе, когда речь идёт о самореализации и познании. Так развиваются коммуникативные и когнитивные способности, что позволит им в будущем добиваться результата. При этом ребёнку стоит наглядно объяснить, что существуют личные границы и индивидуальные потребности, а значит ты не должен крутиться вокруг кого бы то ни было и вокруг тебя, мой юный друг, тоже крутиться никто не обязан. Безопасность это не спасение, а присутствие в сложные периоды. Я не буду ходить за тобой по пятам, уберегая от разбитых колен, но я буду рядом, если это случится. Я не хочу тебя пугать ужасными последствиями, я делюсь опытом и знаниями, которые помогут тебе избежать травм.

Дефицит потребностей в обоснованных границах

Регулярно человек, как и любое другое живое существо, сталкивается с потребностями. Называйте их нуждой, желаниям или хотелками, но суть не изменится. Безразличный родитель игнорирует стремления ребёнка или, что ещё хуже, применяет насилие по факту их возникновения. На просьбу пить отвечает «терпи!», на требование купить игрушку реагирует агрессивно. В моём детстве вообще такого не было и нормально жили, а современные дети в край обнаглели, слишком хорошо живёте! Этому же учил и печально знаменитый доктор Спок, который рекомендовал не подходить к малышу, когда он плачет. Пусть привыкает и перестанет мной манипулировать, а то сядет на шею и ножки свесит!

Родитель склонный к гиперопеке бежит на помощь как только чадо заявило о потребности. А в большинстве случаев пытается желания ребёнка предугадать. Вот тебе такая игрушка, вот другая, покушай, выпей молочка, пряничек вот возьми, шоколадку тебе в рюкзак положила, надень шапку, ты куда без подштанников. Срочно закрой форточку, тебя продует! Не ходи туда, ты упадёшь. Сначала позавтракай йогуртом, в нём много витаминов. Олежа захотел смартфон, взяли самый лучший, правда в кредит на 3 года. Наша Танечка учится в 7 онлайн школах, мы платим за репетиторов почти 40к в месяц, но это необходимо. У Андрюши соревнования, я взяла отпуск и езжу с ним по всем турнирам.

Золотая середина в том, чтобы обеспечить безопасную зависимость и не лезть во всё остальное. Когда плачет новорождённый малыш, вы обязаны подойти, потому что он ничего не может самостоятельно и нуждается в помощи. Запросто может задохнуться из-за того, что не смог изменить положение тела. С возрастом дышать, сидеть, ходить, доставать сыр из холодильника, закрывать форточку и надевать шапку он может без вас. Ваша задача быть рядом, когда он обратиться за советом или конкретным действием, всё остальное время посвятите себе и своим хобби. Вы закрыли базовые потребности, этого достаточно. Дальше исключительно при наличии истинного желания с вашей стороны. Могу купить смартфон или дорогую игрушку, а могу и не купить. Мы поделили конфеты поровну, я могу отдать тебе свою долю, а могу и сама съесть. Лучше именно так и сделать, кстати.

Отсутствие сравнений

Любое сравнение больно бьёт по самооценке, потому что психика получает задачу «не оказаться хуже других». Это базовый механизм выживания, так как попадая в список «невостребованных» и теряя уважение окружающих, мы лишаемся опоры. Сознание больше не получает сигналов, благодаря которым можно чувствовать себя ценным и значимым. Но в данном случае это ложная потребность и от неё следует избавиться. Прекратите гнаться за званием лучшей матери на свете, подгоняя себя под заданные рамки. Кто-то обеспечил детей, дал им высшее образование и устроил на высокооплачиваемую, почётную работу. А кто-то бросил в детстве и всю жизнь не вспоминал. На кого равняться? Завязывайте с этим.

Тоже самое с ребёнком. Есть в классе отличники, есть победители олимпиад и спортсмены, а ваш быть может твёрдый середняк. Не всем быть физиками и математиками, не всем суждено выиграть чемпионат мира. Люди индивидуальны. Если вам кажется, что ваш ребёнок ничего не может и ни на что не способен, то нет смысла винить его или себя. Причина здесь одна — отсутствие самореализации. Дайте свободу действий, чтобы дети могли найти свои сильные стороны и развиваться в том, что у них получается. Не загоняйте его в рамки своих представлений, сравнивая с другими.

Увлечённые родители

Иногда я смотрю различные ток шоу по телевизору, просто интересно о чём говорят люди и какие проблемы обсуждают. Года полтора назад попалась передача, в которой девушка жаловалась на отсутствие нормальных мужчин, якобы они узнают о наличии ребёнка и тут же исчезают. Непорядок, подумал я. А потом посмотрел дальше и понял, что у девушки довольно странные убеждения. Ребёнок у меня на первом месте. Я живу ради дочери. Хочешь быть со мной, найди подход к моей девочке. Не хочешь идти на свидание с нами обеими, котись к чёрту. Я хорошая мама и для меня мой ребёнок всегда важнее всего на свете, тем более мужиков.

Первая проблема в том, что ни один ментально здоровый представитель сильного пола в этот хаос не ввяжется, потому что он ищет женщину. Если бы он хотел найти детей, то наверное занялся бы усыновлением, а не походом на романтические свидания. Вторая проблема серьёзнее — согласно выводам Дональда Винникотта ребёнку нужны увлечённые родители, имеющие свою личную жизнь. Они становятся хорошим примером, могут показать что такое счастье и удовлетворённость. Мама точно будет рядом, если понадобиться, но остальное время она занята собой. Не жертвоприношением, за которое чуть позже начнёт предъявлять (я ради тебя, а ты… Я всё тебе отдала, где благодарность?!), а полноценной жизнью. И да, девушка которая закрыла базовые потребности ребёнка, а потом ушла по своим делам, достаточно хорошая мать.

Разговоры по душам вместо компенсации отсутствия

Парадокс в том, что большинство «идеальных родителей’ отсутствуют в жизни своих детей. Они компенсируют это деньгами, благами, подарками. Но психологи давным давно поняли, что детям нужно совсем не это. Им важно говорить о своих чувствах и научиться распознавать эмоции окружающих. Всё это в совокупности называется эмоциональным интеллектом, который в последние годы признаётся самым главным фактором успешности. Поэтому в России тревожные мамы и папы спрашивают об оценках ребёнка, а безразличные не спрашивают ничего. В швейцарии говорят о том, как он чувствовал себя на уроке или экзамене. Переживал? Нервничал? Был уверен в себе? Не боялся ли высказывать мнение.

Детям не нужно круглосуточное присутствие матери. И закрыть дефициты материальными благами тоже не выйдет. Одновременно с этим психика сталкивается с тяжелыми травмами при отстранённости родителя. Рекомендация Винникотта проста — разговаривайте со своими детьми. Сообщайте им о своих чувствах, спрашивайте что чувствуют они. Как твоё настроение? Мне кажется ты грустный, это так? Что тебя расстроило? Почему ты сердишься? Я вижу что ты злишься, расскажешь о причинах? Почему ты хочешь эту игрушку? Зачем ты это сделал? Я сегодня очень плохо себя чувствую, меня всё раздражает, хочу побыть одна, можешь занять себя чем-нибудь? Давно не была в парке, хочешь сходим вместе? Что у тебя не получается? Чем ты занимаешься?

Ребёнок должен знать, что его чувства важны. Он должен понимать, что у других они тоже есть. Мама это человек, с которым можно обсудить всё что тревожит и беспокоит. Она быть может и накажет, что совершенно заслужено, но поймёт и не даст в обиду. А ещё она не подавляет свои эмоции, может быть неидеальной, повысить голос или озвучить неприятные слова. Не сдержалась, потому что она настоящая. Сейчас успокоится, мы всё обсудим, она извиниться, извинюсь и я. Каждый за то, в чём виноват. И только в этих условиях, дети в случае неприятностей первым делом пойдут к вам. Таким образом можно поддерживать очень близкую связь с ребёнком, ничего не компенсируя и не удерживая его возле юбки.

Надёжный тыл

Многие люди считают себя хорошими родителями, потому что строго наказывают за ошибки, воспитывают, учат уму разуму. Такие дети до ужаса боятся фразы «всё маме расскажу». Не страшны ни тюрьма ни штрафы, лишь бы дома ничего не узнали, они же меня на ремни порежут. Другие уверены, что идеальные родители именно они, потому что освободили от ответственности. Вы можете без труда найти в интернете кучу историй о том, как мальчик поджог кошке хвост, а когда его поймали и отвели к отцу, тот встал стеной со словами «руки прочь от моего алёшеньки, какое имеете право вести его за руку, я вам сейчас всем головы откручу за своего сына!». В одной из серий документалки «Криминальная Россия» рассказывалось про отца, сын которого убил человека. Но папа не просто скрыл это от правоохранителей, но ещё и самостоятельно убил всех свидетелей. Спас родного человечка от уголовного преследования.

Так что же делать тем, кто не хочет становится страшным сном для своих детей и при этом не желает допускать безнаказанность с их стороны? Теория о достаточно хорошей матери может в этом помочь. В любой ситуации будьте на стороне ребёнка, проявите понимание, дайте поддержку, но никогда не снимайте с них ответственность. Я понимаю почему ты разбил окно в школе, знаю как весело бегать и кидаться снежками, но твои действия привели к материальным затратам, поэтому от покупки нового телефона мы откажемся. Это не наказание, это последствие. В следующий раз пожалуйста смотри куда кидаешь снежки и учитывай обстановку, быть может стоит отказаться от некоторых действий. Наказания можно избежать, но ответственность неизбежна.

Когда дети проявляют жестокость, бесполезно наказывать их ответной жестокостью. Ещё опаснее прощать содеянное. Ваш ребёнок либо не умеет контролировать эмоции и тогда стоит подумать о развитии эмоционального интеллекта. Либо эта агрессия фрустрационная, когда человек не может получить желаемое и переходит к поведению «из пушек по воробьям». Тогда важно рассказать о том, что существуют разные инструменты достижения цели, обучить каждому. Склонность к садизму потребует длительной работы с психологом. В этом и есть ваш вклад в воспитание. А вот наказывать или наоборот уводить от ответственности, это большая ошибка. Достаточно хорошая мать является надёжным тылом, она всегда понимает и поддерживает, никогда не наказывает, но именно она объяснила что такое последствия и ни разу не отступила от них.

Вместо итога

К сожалению родителями становятся вчерашние дети. Не все избавились от психоэмоциональных травм, но всё равно поменялись ролями. В отношениях уже со своими детьми каждый что-то компенсирует. Я воспитаю настоящего мужчину из своего сына. А я позволю детям делать всё что захотят, потому что мне не разрешали ничего. Я никогда не буду бить, меня пороли, мне не нравилось. А я наоборот буду лупить, меня дубастили, человеком вырос! Я думаю дети на шею залезут, если в ежовых рукавицах не держать. А я считаю, что нужно строить дружеские отношения, чтобы на одной волне..

Здесь очень важно вспомнить исследования, которые были нацелены на изучение власти. Одни мамы хотят запугать ребёнка, чтобы слушался. Другие хотят задобрить и через жертвенность уговорить чадо проявить уважение. Но всё это не работает, потому что психологи выяснили конструкцию власти. Если ваш приказ хотя бы раз не выполнили, можете забыть о своём авторитете. Поэтому у вас только два пути.

Первый — силой заставлять делать всё, что вы сказали. Но тут никаких границ насилия быть не может. Вы уйдёте в тиранию. Сегодня дочь отказалась мыть посуду, но вы отняли телефон и это помогло. Завтра пришлось отвесить подзатыльник и отпороть кожаным ремнём. Послезавтра она осушалась и убежала гулять с подружками, а вы жестоко наказали, заперли в комнате, отключили интернет. Только где конец этим издевательствам? Если вы выдаёте по 20 приказов в сутки и для сохранения власти вынуждены требовать исполнения каждого, то в какой-то момент сына или дочь проще гвоздями к стене прибить. Эскалация бесконечна.

Второй — отказаться от приказов. Это позволит не загонять себя в обязанность принуждать ребёнка. Не говорите «быстро надень шапку я сказала!». Лучше поделитесь мнением — «мне кажется на улице ветер, ты бы шапку что ли взял, наденешь если что». И напомните о последствиях — меня в детстве продуло, звук в ушах пропал, три недели на больничном.. Бесполезно требовать пятёрки, так вы уже приказываете, а как будете добиваться исполнения приказа, непонятно. Или готовы потерять авторитет, когда столкнётесь с отсутствием отличных оценок?

Достаточно хорошая мать не сражается с ребёнком за власть, не ограничивает, не запугивает, не сравнивает, не пытается соответствовать и не пускает на самотёк. Она закрывает базовые потребности, формирует доверительную и безопасную среду. Не нарушает личные границы ребёнка и ни в коем случае не продавливает свои собственные. Никакого идеала не существует, критерии успешности материнства отсутствуют. Ваша задача состоит в том, чтобы стать надёжным тылом, установить комфортную дистанцию и развить навыки уважения. Вы тоже имеете право на чувства, эмоции, личную жизнь, преследование потребностей. Будьте рядом, когда дети в этом нуждаются, но не присутствуйте постоянно. Не спасайте от ответственности, но не наказывайте. Просите и делитесь опытом, но не требуйте.

Помните про поговорку — «ребёнок в доме гость. Накорми, научи, отпусти». Вы не должны жертвовать собой ради него. Не должны участвовать в конкурсе «лучший родитель». Ваши дети не должны оправдывать ожиданий, ни ваших, ни чьих-либо. Эмоциональный интеллект и уважение личных границ может дать достаточно хорошая мать. Этому не научит ни плохая, ни идеальная. Золотая середина существует и её вполне хватит для нормального воспитания. Рекорды здесь ставить ни к чему.