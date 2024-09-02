Дискуссия на тему того, должны ли родители давать деньги взрослым детям, никогда не закончатся. Кто-то убеждён, что это прямая обязанность, ведь они не стремились в этот мир, их сюда «затащили» вы. Другие придерживаются мнения — как только исполнилось 18 лет или сразу после окончания университета, дети должны отправляться в свободное плавание. Есть и другие популярные высказывания, но сегодня предлагаю посмотреть на ситуацию с точки зрения психологии.

Откуда берётся обязательство?

С маленькими детьми всё понятно, обязательство родителей очевидно и документально прописано. Одеть, обуть, обеспечить приемлемыми условиями проживания, позаботиться об образовании, оплатить здравоохранение. Ну и внимание, поддержка, присутствие, всё это должно быть, хоть многие и игнорируют. Карманные расходы тоже на плечах мамы и папы, просто потому что работать ребёнок может не ранее чем с 14 лет. А потом он учится и тоже вроде как не бросишь на произвол судьбы. Но что дальше? Почему многие считают, что давать деньги нужно и 20 летнему и 30 летнему?

Попытка заслужить любовь. Многие до сих пор путают любовь с зависимостью и ресурсностью. Одним кажется, что если без человека плохо, то это и есть то самое высшее, светлое чувство. Такие родители дают денег, чтобы дети оценили, поняли как они дороги и ощутили дискомфорт без финансов мамы и папы. Другие уверены, что любят исключительно за что-то. Вот даёшь денег, купил квартиру и машину, значит хороший, такого нужно любить. А если взять нечего, то и чувств никаких не будет!

Попытка заслужить одобрение. Некоторые родители не просто дают взрослым детям деньги, они отдают им последнее! А потом с грустным лицом рассказывают знакомым как они жертвуют всем что есть ради сына или дочери. А куда деваться? Кто ещё им поможет? Без меня они как?! И тут сразу несколько проблем. Во-первых это скорее всего представитель мазохистического типа личности, а во-вторых такой родитель на всех парах мчится к званию нарцисс. Люди разные, но исход один.

Первые хотят получить сочувствие, жалость и одобрение своей жертвенностью, а вторые показывают, что они тут самые значимые и без них никто не выживет. Фраза — если я не помогу, то он(а) пропадёт, это прямое следствие завышенной внутренней самооценки, на фоне критически сниженной внешней. Не пропадут без вас, не выдумывайте.

В остальном никто никому ничего не должен. Есть определённые договорённости и личное желание. Очевидно, что любящие родители всегда хотят помочь своим детям и сделать их жизнь чуточку лучше, однако недопустимо компенсировать свои внутренние дефициты зависимостью и одобрением, полученными таким способом. Отношения с близкими не могут являться источником вторичной выгоды, в противном случае это обязательно обернётся эмоциональным насилием.

Ситуации, при которых давать деньги взрослым детям это адекватное решение

Допустим вы разобрались со своими эмоциями и ничего не собираетесь компенсировать. Дети не трясут вас за грудки, вы не испытываете чувство вины когда покупаете себе фрукты вместо того, чтобы отдать дочери последнюю тысячу. Любят вас просто так, заслуживать одобрение и похвалу нет нужды. Всё прекрасно, но помочь всё равно хочется, это ж ваши наследники. В каких случаях содействие будет уместным?

Чёрный лебедь. На фондовом рынке так называют события, которые никто и ни при каких обстоятельствах предугадать не мог. В жизни подобное тоже случается. Все жили счастливо, но тут вдруг у одного из членов семьи страшный диагноз. Или возвращались с отпуска, полные радости и наслаждения, но страшное ДТП переместило человека в реанимацию.

Не обязательно случиться чему-то чудовищному, порой достаточно обычного аппендицита или сломанной ноги, чтобы ощутить потребность во внимании, заботе, поддержке и…деньгах. Звучит странно, но многие родители умудряются оставаться в стороне и таких историй пруд пруди. А ведь это тот самый момент, когда финансовая помощь была бы очень кстати. Даже если человек хорошо зарабатывает, даже если он без труда закрывает все расходы.

Инвестиция в детей. Даже во взрослых детей иногда разумно инвестировать. Что мы понимаем под этим термином? Только одно — помощь в приобретении какого-то актива. Это может быть образование, высшее, профессиональное, дополнительное. Или бизнес.

Во-первых таким образом дети становятся самостоятельнее. У них в будущем появится источник дохода и в жизни они не пропадут. По крайней мере шансов на благополучие станет больше. Во-вторых правильнее давать людям удочку, а не рыбу. Можете конечно отдавать ему всю пенсию и сидеть на воде с хлебом, лишь бы ему было что покушать. Но можно оплатить учёбу в ВУЗе или посодействовать в самом начале предпринимательской деятельности. Если всё пойдёт хорошо, то вы сможете себя похвалить, ведь вы обеспечили сына или дочь рыбой независимо от вашего дальнейшего участия. У него есть удочка и он умеет ей пользоваться.

Когда родителям не стоит давать деньги взрослым детям

В целом за ориентир можно брать абзац в самом верху статьи, про мотивы родителей. Если у вас прослеживается что-то подобное, то проблемы явно есть. Осталось дождаться последствий. Но кроме этого есть ещё некоторые конкретные ситуации, с которыми люди чаще всего обращаются к психологу. Сначала сделают как не надо, а потом понимают, что это была ошибка.

Он(а) не умеет распоряжаться деньгами. Существуют базовые знания в области финансовой грамотности, которые обязательны для управления семейным бюджетом. Здесь мы все точно обсудить не сможем, для этого потребуется отдельная статья, но ка минимум речь идёт о наличии финансовой подушки безопасности и хотя бы 2-3 активов, диверсификации источников дохода, отсутствии или минимизации кредитов на пассивы. Помощь такому человеку будет эффективной и пойдёт на пользу, в противном случае вы просто сливаете деньги в чёрную дыру, не делая лучше абсолютно никому.

Он(а) привыкают к обеспечению. Жить за чужой счёт здорово. Но есть один нюанс — так очень быстро перестаёшь к чему-то стремиться, пропадает мотивация и никогда не будет достигнута самореализация. Зачем учиться, работать и расти в профессиональном плане, если родители купили квартиру, дают деньги на еду, спешат на помощь при любой проблеме?

Так обожают делать нарциссы, для них зависимые и беспомощные дети становятся источником чувства собственной значимости. В результате взрослый человек никак не развивается и даже не видит в этом смысла. Одно дело когда он усердно трудится и накопил на ладу весту, а вы имея такую возможность добавили ему на тойоту камри. Но совсем другая ситуация, когда сын или дочь уже ни к чему не стремится, ожидая очередной подачки, которая вроде как точно должна поступить.

Расходы ребёнка вам не нравятся. После того, как вы вручили деньги взрослому ребёнку, он имеет полное право распоряжаться ими на своё усмотрение. Купит молоко или проиграет в казино, его личное дело. Очень часто тут возникает конфликт. Родители заявляют, что выдали средства и надеялись, что они пойдут на что-нибудь полезное, а ты купил штаны за 10 000. Валера, ты идиот?! Мы с отцом копили три месяца, а ты вместо ремонта унитаз всё спустил на шмотки!

С одной стороны вас никто не заставлял давать деньги. Если хотели купить что-то конкретное, то так бы и сделали. С другой стороны бездарно тратить финансы, полученные от родителей было бы неуважением. Выход здесь простой — чтобы не ссориться придётся принять решение. Либо не давать деньги вовсе, потому что это оборачивается негативно окрашенными эмоциями для вас, либо тратить их на ребёнка, но без его участия. Тебе нужен новый унитаз? Можем тебе его купить. На штаны не дадим, тут сам разбирайся, хотим помочь, но только таким образом.

Дети так привыкли к помощи, что теперь буквально вымогают деньги. Очень популярная ситуация. К сожалению в криминальных сводках периодически проскальзывают истории о том, как мать не дала сыну на бутылку и тот её убил. Не всегда дело заканчивается столь трагично, как правило дети не занимаются рукоприкладством, а просто обижаются и перестают общаться. Конечно если вы одному ребенку дали, а второму нет, то реакция последнего вполне обоснованная. Но если вы никому не дали или у вас всего один сын (дочь), то любые требования недопустимы.

Вместо итога

Давать взрослым детям деньги или не давать, каждый решает сам. Никаких обязательств в данном случае уже не существует. С точки зрения психологи можно обсудить лишь ситуации, которые чаще всего оборачиваются проблемами. Ребёнок привык сидеть на шее и в итоге не самореализовался в жизни, вы фактически помешали.

Помогли финансово, но остались недовольны расходами сына или дочери, что привело к конфликту. Думаете, что вас за это будут любить, но по факту заблуждаетесь. Пытаетесь получить одобрение, похвалу и сочувствие? Тоже зря. А в остальном делайте что хотите, лишь бы потом не жаловались.