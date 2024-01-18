Для чего жгут лавровый лист в квартире?

Редкая хозяйка при приготовлении первых и вторых блюд обходится без лаврового листа, придающего еде особенный вкус и аромат. В ход идут и свежие, и сухие листочки, и перетертая в порошок душистая пряность, но кулинария – это лишь одна из нескольких сфер применения лавра.

Магия лаврового листа

Венок из лавровых листочков символизировал величие и триумф, а само растение считалось священным, с античных времен лавр использовался в различных сферах. В Древней Греции и Древнем Риме его применяли в религиозных ритуалах, так как еще во времена до наступления нашей эры были замечены особые свойства этого вечнозелёного деревца.

Сегодня любой может проверить действие его достаточно острого аромата в собственном доме, ведь эта пряность есть в продаже в любом продуктовом маркете по доступной цене.

Помощь в исполнении желаний, привлечении благополучия, счастья, удачи

Иногда получить желаемое не так просто, как того хотелось бы. Лавр поможет достигнуть цели, если написать желание на листике, затем сжечь его. Для такого ритуала важно выбирать крупный лавровый лист правильной формы без надломов. Еще один способ использования лаврушки с такой целью:

написать желание на средине бумажного листа;

выбрать 3 лавровых листочка, разложить их на написанном тексте;

сложить бумагу в 3 равные сложения так, чтобы запись закрыть чистыми участками;

полученную длинную бумажную полоску сложить еще раз в 3 сложения, образуя «конвертик»;

когда желание сбудется, «конвертик» следует сжечь.

Важно: обращайте внимание на ночное светило. На растущей луне загадывают желания на получение чего-либо, если хотите от чего-то избавиться, то ритуал надо проводить на убывающей луне.

Помня сказку о цветике-семицветике, откройте для себя неограниченное возможности, ведь количество лавровых листочков, на которые можно свои записывать желания, не ограничиваются числом 7, как в истории о волшебном цветке.

Очищение жилища

Еще в античные времена помещения окуривали лавровым листом. Сегодня его можно использовать как природный освежитель, выгодно отличающийся от бытовых аэрозолей. Достаточно сжечь несколько листочков, чтобы комната наполнилась свежим нежным ароматом, а от неприятных запахов и сырости в ней не осталось и следа.

Лавр поможет эффективно бороться с тараканами, комарами, мухами и молью, которые не терпят его острого аромата. Такое отпугивание насекомых безопасно для всех домочадцев, эфирные масла, содержащиеся в лавре, не вредят ни детям, ни домашним питомцам.

Польза лаврушки для здоровья

Пучок лавровых листочков можно жечь как ароматическую палочку, источаемый при этом аромат действует успокаивающе и расслабляюще на присутствующих в помещении. Особенность лавра – снятие напряжения, усталости, любых проявлений переутомления без снотворного эффекта.

Вдыхание аромата лавровых листков полезно при лечении аллергии и астмы, может быть использовано лавровое масло для растирания груди человека, имеющего проблемы в дыхательной системе.

Если сжигание сухих лавровых листьев войдет в привычку, то вы эффективно избавитесь от неприятных запахов в доме, улучшите собственное самочувствие, сможете забыть о бессоннице, предотвратить многие болезни. Посадите лавр во дворе, выращивайте как комнатное растение: выбирайте любой способ, подходящий вашему климату.

В современности применяйте опыт использования лавровых листков, накопленный мудрыми жителями Древней Греции и Древнего Рима. Для улучшения собственной жизни в условиях мегаполисов выбирайте безопасные для здоровья природные средства!