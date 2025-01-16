Коммуникация мужчины и женщины может иметь различные мотивы, от удовлетворения физиологических и эмоциональных потребностей до финансового взаимодействия. Многим кажется, что они находятся в серьёзных отношениях и у них полноценный брак только потому, что они зарегистрировали его в ЗАГСе. Однако с точки зрения психологии ситуация выглядит кардинально иным образом, здесь учитывается семь факторов и при отсутствии даже одного из них, мы уже не можем говорить о существовании ячейки общества. Это просто два человека, так или иначе извлекающих выгоду от общения с партнёром. Поэтому давайте сегодня поговорим о том, для чего люди создают семьи и что вообще можно назвать семьёй.

Семь признаков существования семьи

Каждый из нижеперечисленных пунктов возможно закрыть по отдельности, без создания семьи. Поэтому многие люди не понимают для чего им официальный брак, ведь всё что им необходимо, они и так получают. Либо вступают в отношениях, которые закрывают их потребности и не требуют ответных усилий. Отсюда такое разнообразие форм и видов коммуникации между мужчиной и женщиной. У вас могут быть какие угодно отношения, но о существовании полноценной семьи можно говорить только при наличии всех семи признаков. Давайте их перечислим.

Экономический фактор

Семья создаётся с целью объединения ресурсов, в том числе финансовых. Доходы мужчины и женщины суммируются в общий бюджет, после чего тратятся сначала на зону обоюдной ответственности, а затем на потребности и желания каждого члена ячейки общества. При этом вопросы из серии «кто владеет бюджетом» и «кто им распоряжается», остаётся на усмотрение партнеров. Может супруг отдаёт все жене и так оплачивает счета, покупает ему трусы с носками, выдаёт по утрам деньги на проезд. Может всем заведует муж, а жена перечисляет ему заработанное. Либо у каждого свой собственный бюджет, но при возникновении необходимости оба складываются или распределяют между собой обязанности. Я плачу ипотеку и автокредит, ты за квартиру и покупаешь продукты.

Форма взаимодействия, при которой женщина ничего не приносит в семью, но при этом её полностью обеспечивает спутник, называется «спонсорство содержанки». Если мужчина живёт за счёт женщины, то он альфонс. Но не всегда такие ситуации очевидны. Например, один из участников романтического союза умеет зарабатывать деньги, а другой выполняет обязанности по дому и тогда ни альфонсом ни содержанкой людей назвать уже не получится. Но нас интересует только один простой факт — семья это объединение ресурсов и усилий с целью создания финансового благополучия и возможности обеспечивать самих себя на достаточном для нормальной жизни уровне. Если сделать это не получается, мы в большинстве случаев сталкиваемся с разводом.

Репродуктивный фактор

Рождение детей не может являться строго обязательным, так как это в первую очередь большая ответственность и далеко не все готовы на подобный шаг. Более того, принуждение человека к исполнению навязанных обществом обязанностей является эмоциональным насилием. Многие пары живут вдвоём и вполне счастливы. Они могут состоять в серьёзных отношениях, но семьи в широком смысле слова у них нет. Поэтому зафиксируем эту мысль — люди имеют право быть вместе без рождения ребёнка, их брак может быть официально зарегистрированным, но это не семья. За это нельзя осуждать, хотя бы по той причине, что некоторым беременность не удаётся по состоянию здоровья, а кто-то не готов к ней морально.

К тому же получить ребёнка вполне возможно без наличия постоянного партнёра. Мы в данном случае привыкли использовать термин ‘неполная семья», но если углубиться в теорию, то правильнее будет сказать, что семьи здесь нет вовсе. Её либо изначально не было, либо по каким-то причинам (развод, смерть партнера) она разрушена. В ситуациях, когда у ребёнка появляется отчим или мачеха, мы также не говорим о создании семьи. Это форма взаимодействия, при которой мужчина и женщина строят отношения друг с другом и оба параллельно выстраивают отношения с ребёнком. Эмоциональный комфорт всех участников союза выводится в приоритет.

Родительский фактор

Рождение ребёнка это только часть процесса. Полноценная семья это мама и папа воспитывающие своих детей. Они передают опыт, знания и навыки, обеспечивают безопасность, дают внимание, понимание, поддержку и заботу, объясняют правила поведения в обществе. Если вы отчим и выполняете все эти обязательства, то можно говорить о том, что вы участвуете в семейной жизни. Но как уже было сказано выше, полноценная семья это совокупность всех семи признаков. Поэтому юридически ваш статус известен, но фактически репродуктивный фактор отсутствует, свой род вы не продлили.

Бывают более сложные ситуации. Например у мужчины есть дети от одной женщины, но после развода с ней он живёт с другой. У него есть собственные дети и он занимается их воспитанием, однако даже здесь понятие семьи будет неуместным, так как функции отца и мужа выполняются не в одной ячейке общества. Или другой случай — у мужчины есть жена и совместный ребёнок, но он не принимает участия в его воспитании. Тогда и тут никакой семьи уже нет. Например, девочка могла расти с мамой и папой, но отец мало с ней взаимодействовал, в результате чего девушка во взрослой жизни просто не имеет опыта коммуникации с мужчинами и не может построить здоровые отношения. Юридически семья у неё была, фактически нет. Вот настолько суровая теория на этот счёт.

Физиологический фактор

Получить физическую близость было несложно во все времена. Многие люди находят спутника для удовольствий и в результате закрывают дефициты в интимной жизни. Подобная коммуникация может держаться исключительно на похоти, либо мужчина и женщина выручают друг друга по дружески, иногда мы наблюдаем сожительство. Всё это здорово и круто, но семьёй не называется. Более того, у вас может быть официальный брак и совместные дети, но отсутствие секса в отношениях ставит под сомнение дальнейшее существование романтического союза. Этот фактор также является ключевым и согласно опросам, примерно треть разводов происходит из-за того, что в паре исчезла близость, либо кто-то нарушил договорённости вступив в интимную связь на стороне.

Поэтому зафиксируем ещё один момент — семья это верность и преданность партнёру, совпадение темпераментов, способность находить компромиссы и быть открытым для реализации эротических фантазий партнера. Только удовлетворённость в постели может быть одним из гарантов стабильных отношений и, как итог, сохранения семьи. С одной стороны близость должна быть между мужем и женой, с другой оба должны отказаться от любовников и любовниц. Тут существуют нюансы, но это тема для другой статьи.

Интеллектуальный фактор

Вступая в серьёзные отношения мы ожидаем от партнёра не только ресурсов и присутствия, но ещё и обмена опытом, знаниями, навыками. Была на этот счёт шутка — не женитесь на глупых женщинах, даже если они красивы, ведь в перерывах между кексом вам захочется поговорить, а с дурой разговаривать не о чем. В жизни будут трудности, периоды апатии, отчаяния и напротив, моменты радости и успеха. В любом случае самым близким человеком остаётся партнёр, с которым захочется обсудить множество важных для вас тем. Очень плохо, если диалог не клеится, спутник молчаливый, несообразительный, с низким уровнем интеллекта и нарушением критического мышления. Тогда находясь рядом с мужем или женой, вы будете чувствовать себя одиноким. Все пары перед разводом сначала перестают полноценно общаться между собой. Уже в этот момент семья прекращает своё существование.

Фактор признания и принятия

Для ментально здорового человека одиночество не является большой проблемой, потому что кроме партнера есть и другие опоры в жизни. Это хобби, увлечения, работа, творчество, иные формы самореализации. В конце концов лежать на диване тоже надо уметь. Кто-то лежит, а удовольствия не получает. Наличие второй половинки становится дополнительным источником положительно окрашенных эмоций и закрывает физиологические потребности, что придаёт уверенности в себе. А семья превращается в место силы, но только в том случае, если внутри союза есть уважение, понимание и принятие.

Тогда мы перестаём искать всё это на стороне, больше не нуждаемся в том, чтобы выпрашивать и заслуживать одобрение. В одной из своих статей я писал о влиянии женщины на успех мужчины и там подробно рассказал о факторе признания. Когда ты любим и тебя ценят, ты можешь сосредоточиться на делах. Не тратишь ресурсы на приобретение нужных эмоций, не испытываешь разочарование в ситуациях, когда окружающие в этом отказывают. Как только из отношений всё это уходит, люди больше не могут считать себя семейными, их брак разрушен.

Фактор досуга

Успешные браки в большинстве случаев строятся на том, что мужчина и женщина самостоятельно преследуют свои цели. Понимают что такое личная зона ответственности и не компенсируют дефициты за счёт спутника. Фаина Раневская утверждала, что вторая половинка нужна только заднице, но у неё никогда не было ни мужа ни детей. Отношения с противоположным полом не клеились, актриса была глубоко одиноким человеком. Фраза забавная, но прислушиваться к ней я бы не стал. Поэтому из всего вышесказанного можно сделать простой вывод — вы должны быть самодостаточными настолько, чтобы добиваться желаемого в одиночку, но вам всё равно нужен тыл, возвращение в который позволит восстановить силы и ресурсность психики.

Нельзя назвать семьёй союз, в котором мужчина и женщина не проводят время вместе. У них должны быть какие-то общие увлечения или как минимум способность выполнять совместные задачи без эмоционального дискомфорта. В другой статье я поделился мнением по поводу первых свиданий и сказал, что гораздо полезнее не анкетированием заниматься, а попробовать прожить день вдвоём. Походить по магазинам, погулять, обсудить важные вопросы, подискутировать на острую тему. Так вы быстро поймёте шансы на создание семьи. Получается ли у вас общаться так, чтобы не напрягаться, а наоборот расслабляться и чувствовать себя хорошо? В жизни у вас будет много дел, забот и хлопот, но вот будет ли надёжный тыл, в котором можно отдохнуть от суеты, это уже зависит от правильного выбора спутника. Ошибётесь и семьи не получится, даже если сходите в ЗАГС и родите детей.

Вместо итога

Отвечая на вопрос «для чего люди создают семьи» мы чаще всего делимся на две группы. Первые считают, что семья не нужна вовсе и смысла в ней никакого нет. Потребности можно закрывать без брака, а навешивать на себя лишние обязательства совершенно ни к чему. Вторые думают, что у них есть семья. Хотя теоретически это совершенно не так, просто потому что львиная доля факторов отсутствуют как таковые. Вы можете быть в отношениях, можете быть счастливы и наслаждаться жизнью, но чтобы уверенно заявить о причастности к браку и полному соответствию традиционным семейным ценностям, придётся выполнить все вышесказанное. Особенно печально слышать истории о том, как кто-то пытается сохранить семью, хотя фактически её уже не существует. Или вовсе никогда не существовало.