Девушки Гибсона: идеал женской красоты с тонкой талией, широкими бёдрами и большой грудью

Девушки Гибсона это типаж женской внешности, принятый за идеал в конце 19 века. Его главными характеристиками является высокий рост, худощавое телосложение, узкая талия, широкие бёдра и большая грудь. Позже такую фигуру стали называть «песочные часы», а сами представительницы нежного пола, обладающие нужными параметрами, мгновенно стали эталоном.

Моделей размещали на посуде, картинах, рекламных билбордах, их приглашали на съёмки в рекламе и всячески продвигали в качестве примера для подражания. В те же годы в моду вошли корсеты, позволяющие стать Девушкой Гибсона даже если природа не наградила всем вышеперечисленным. Многие специально садились на диету, а ещё чуть позже начался бум на пластические операции по увеличению груди.

«Виновником торжества» стал американский иллюстратор Чарльз Дана Гибсон. Именно он в своих рисунках изображал женщин такими, как нравилось ему. А потом окружающие вдруг заметили, что тоже хотели бы обладать спутницей с подобной фигурой. Тренд на фигуру в форме песочных часов быстро набрал популярность и буквально вся индустрия развлечений подстроилась под новый формат. Отныне желанными стали именно худые, высокие девушки, с узкой талией, большими бёдрами и такой же грудью.

Во внешности ли дело?

Все мы хорошо знаем, что в 1960 году американки отстояли своё право на свободу во всём, что касается их интимной жизни. До 1919 года женщины в штатах даже голосовать на выборах не могли, что уж говорить про возможность выбирать и преследовать свои истинные потребности открыто. Обществом порицалось всё, что могло хоть как-то выражать самодостаточность. Осуждалось плавание в купальнике, прогулка по улице без мужчины, чтение. Даже на велосипеде кататься было негласно запрещено. Кругом табу!

Но в 1890 году в одном из модных журналов вышли иллюстрации художника по имени Чарльз Гибсон. На них были изображены никому не известные (потому что нарисованные) девушки. Но самое интересное заключалось в другом. На картинках представительницы нежного пола вели себя так, будто никакого общественного мнения не существует. Они и плавали и катались на велосипеде и получали образование. Читали, прогуливались по парку в одиночку. Словом делали то, за что реальную (а не нарисованную) давно захейтили бы!

Иллюстрации демонстрировали и характер этих женщин. В отношениях с мужчинами они доминировали, были властными, но при этом спокойными, уверенными в себе, нацеленными на самореализацию. Картинки одна за другой показывали образ настоящего супергероя — девушки, которая вывела в приоритет собственное удовольствие, позволила ослушаться окружающих и стала счастливой. Мужчины, на рисунках Гибсона, покорно слушали даму в длинном платье.

Неизвестно знал ли Чарльз о том, насколько его иллюстрации попадут прямо в сердце миллионов американок и американцев, но это случилось. Люди показывали друг ругу картинки, обсуждали новый тренд в социуме, восхищались героинями рисунков.

Каждая женщина хотела стать такой же свободной и независимой, получить парво на самореализацию и позаботиться в первую очередь о себе. Репродуктивное насилие и угнетение представительниц нежного пола было поставлено под сомнения. Все, включая мужчин, вдруг захотели перемен. И лидером этого движения стали девушки Гибсона, которые существовали только в его фантазиях и появлялись в реальности благодаря карандашу..

Я художник, я так вижу..

Таким образом идеал красоты возник не на основе внешних данных. Фундаментом образа стал стиль жизни, характер и внутренний стержень. Американки во всех штатах хотели быть такими же свободными и независимыми, поэтому принялись копировать всё, что связано с нарисованными героинями. Естественно в какой-то момент в голову пришла гениальная идея — можно же спросить самого Чарльза о том, какая она, девушка Гибсона? Если человек смог так точно описать мечту миллионов женщин США, то он просто обязан знать как превратиться в такую особу!

И Чарльз заговорил. Идеальная девушка современности обязательно высокая. У неё пышная грудь, широкие бёдра. Её талия настолько узкая, что со стороны кажется, будто вы смотрите на песочные часы. Она молода и красива, носит исключительно длинное платье, отлично разбирается в моде. У неё длинные волосы, которые убраны в причёску, напоминающую высокую кучу на голове. Днём она учится в колледже, а вечером занята собой. Прогулкой, увлечениями, хобби. Не торопится замуж, хочет самореализоваться в жизни. Не подчиняется мужчинам, а скорее наоборот, доминирует в отношениях.

Мужчины с удовольствием выполняют любые просьбы такой девушки. На одном из рисунков человек в брюках и рубашке, при помощи солидного господина в пиджаке, очевидно по указанию дамы сажает дерево корнями вверх. Просто потому что ей так захотелось. Отдельно подчёркивался статус незамужней. На картинках после брака женщины выглядели уставшими и измотанными. В наши дни сказали бы, что это пропаганда нетрадиционных ценностей, но тогда в америке конца 19 века многие представительницы нежного пола, уставшие от гнёта, мечтали о свободе. И образ девушки Гибсона воплощал все х мечты в жизнь. Сначала в форме рисунков, а затем и в виде последовательниц.

Лучи славы упали на тех, кто не только соответствовал описанному образу жизни, но и соответствовал новому идеалу красоты. Одной из таких девушек стала натурщица и модель Эвелин Несбит. С 1907 по 1922 годы она была невероятно популярной и даже снялась в фильме «Темы судьбы’. Написала две книги и в целом была окутана всеобщим обожанием. Впрочем, по американским улицам толпами ходили девушки Гибсона, для которых происходящее выглядело как побег из рабства.

Так откуда же взялась девушка Гибсона и чем всё закончилось?

Долгое время считалось, что Чарльз рисовал какую-то конкретную знакомую. Возможно это была его родственница, подруга или любовница. Но поиски настоящей, оригинальной девушки Гибсона успехом не увенчались. В одном из интервью художник заявил, что нельзя найти то, чего как бы нет и как бы находится повсюду. Я не брал за основу определённую девушку, я видел их повсюду. В Церкви, в театре. Они блуждали по тёмным улицам, работали за прилавками магазинов. Нет никакого оригинала, но есть тысячи американок, которые были идеальными до того, как я нарисовал их в своих иллюстрациях.

Правда чуть позже был проведён конкурс красоты, на которым главным членом жюри был сам Чарльз Гибсон. Победительницей стала Камилл Клиффорд. Американка с бельгийскими корнями настолько точно совпадала по параметрам с изображениями художника, что ни у кого не возникло никаких сомнений. Она точно должна быть избранна лучшей из всех девушек Гибсона. Она точно могла бы бить тем самым оригиналом, который все пытались найти.

Долгие годы новый идеал красоты оставался в тренде. Но потом наступила первая мировая война, женщинам стало не до красоты. Ложку дёгтя в бочку мёда подкинула и Эвелин Несбит, которая до того увлеклась свободой, что угодила в нелицеприятную историю — первый муж убил её бывшего любовника.

Сразу после этого она вышла замуж второй раз, но к тому моменту и типаж Гибсона был не в моде и годы брали своё. Совокупность всех этих факторов погубила целую эпоху девушек с фигурой песочные часы, которые учатся, отдыхают, гуляют, катаются на велосипеде и совершенно не спешат замуж. Внешне такие женщины всё ещё интересны некоторым мужчинам, но как эталон и пример для подражания, девушки Гибсона умерли. Свобода представительниц нежного пола стала обыденностью и на этом история одного художника подошла к концу.