Девушка с ребенком: стоит ли начинать отношения

Девушка с ребенком нередко становится объектом обсуждения на тему ‘стоит ли начинать с ними отношения» или разумнее отказаться от этой затеи. Не всем везёт встретить свою вторую половинку в школе или на первом курсе института, а ближе к 25 большинство представительниц нежного пола уже становятся мамами. При этом высокий процент разводов, несчастные случаи и банальная безответственность некоторых мужчин приводят нас к печальной картине — львиная доля таких девушек не замужем. И они тоже хотят любви, только вот общество как будто поделилось на два лагеря. Одни считают святой обязанностью принять ребёнка как своего, а другие демонстративно отказываются от «тяжёлой ноши». Как вести себя женщине вообще непонятно. Попробуем разобраться.

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Ребёнок не помеха, но для чего?

Сейчас отношения к бракам, где у девушки уже были дети до встречи со своим партнёром, довольно лояльное. Но я сам помню времена, когда фраза «с ребёнком взял» звучала максимально унизительно. При чём эта ситуация не красила как самого мужчину, якобы не мог найти «нормальную», так и женщину, на голову которой сыпались обвинения в неспособности сохранить семью. Если она ушла, то гулящая, а если её бросили, то обязательно криворукая, бездарная, невыносимая и ни на что не способная. От хороших ведь мужчины не уходят!

Именно в те годы можно было встретить объявления о знакомстве, где представители сильного пола специально указывали, что ребёнок не помеха. Но и к ним общество относилось по-разному. Одни утверждали, что он настоящий рыцарь, ведь готов спасти несчастную женщину от одиночества, потому что кроме таких как он никто её не «возьмёт». Другие продолжали настаивать на ненормальности парня, якобы он от безысходности готов хоть на кривую, хоть на косую, хоть на женщину с ребёнком. К счастью со временем эта тема перестала быть острой и сегодня мы ничего подобного уже не наблюдаем.

Ошибки девушек с детьми при построении отношений

К сожалению проблема не исчезла полностью и её регулярно раздумают различные СМИ. Тут и там возникают истории, в которых фигурируют мамы с детьми и их спутники. То отчим избивает ребёнка, то мужчину выставляют идиотом, просто потому что он отказался от свидания, когда узнал о наличии ребёнка. Я почитал сотни комментариев под такими постами прежде чем сел писать эту статью и иногда мне хотелось выбросить телефон, так как ненависти и презрения там больше, чем снега в январе. При чём с обеих сторон. Представители различных мужских движений (не организации, а в общем) и сами девушки не стесняются в выражениях, оскорбляя друг друга используя ненормативную лексику. Тем не менее очень важно понимать, что представительницы нежного пола нередко сами доводят ситуацию до абсурда.

Ребёнок всегда на первом месте!

Самое большое недовольство у парней, которые не против отношений с девушками, у которых есть дети, вызывают так называемые неадекватные обязательства. С первых минут общения собеседница сообщает, что она мама и чадо для ней превыше всего. Так что если хочешь со мной познакомиться, то приготовься помогать с воспитанием, обеспечивать и заботиться о нём. И вообще тебе придётся заслужить сначала внимание и одобрение ребёнка, только после этого я рассмотрю твою кандидатуру, ведь если сыночек или доченька тебя не примет, то я ни при каких раскладах не променяю кровинушку на какого-то мужика!

Проблем здесь сразу две. Во-первых вы изначально ставите мужчину в незавидное положение, срубая под корень всю его значимость. Он просто ресурс, инструмент, вынужденный добиваться расположения ребёнка и соответствовать целому набору критериев. Как будто ему настолько это нужно, что хочешь не хочешь а потрудись. Во-вторых складывается ситуация, при которой вы предлагаете мужчине не себя как партнёра и спутницу, а ребёнка. Он всегда на первом месте, следовательно весь мир крутится вокруг него. И парень тоже обязан так делать. В третьих люди ищут вторую половинку. Представителю сильного пола нужна женщина в широком смысле слова, а вы открыто заявляете, что ваше присутствие это только бонус за «успешное усыновление».

Ментально здоровый понимает, что здесь его роль второстепенна. Он чувствует себя кошельком, спасателем, обладателем золотых рук. От него требуются вложения и никаких гарантий нет. Мужчины на форумах открыто негодуют по поводу такого поведения. Это эмоциональное насилие, объективизация, манипулирование с целью получения выгоды. Ребёнок не был помехой до того самого момента, как его начали «впаривать». Прослеживается и нотка унижения, когда тебе прямо заявляют — хочешь женщину, так сначала заслужи, добейся. При чём не меня, а ребёнка. Если он, царь всея земли трёх лет отроду, даст добро, я подумаю нужен ты мне или нет. Если получишь два согласия, тебе будет позволено тут поприсутствовать. Но и это скорее всего временно, мы можем тебя выгнать к чертям собачьим, если уровень пользы сократится.

Ребёнок наш, но он мой

Перед мужчиной, который решился на отношения с такой девушкой, возникает непростая задача. Важно сохранить понимание ребёнка о том, что это не родной отец, но при этом выстроить коммуникацию так, чтобы он этого не чувствовал. Недопустима дискриминация из серии «ты мне вообще никто, кормлю тебя, а ты ещё и неблагодарный!». Дети наследуют черты характера и внешние признаки своих родителей, поэтому ты, наблюдая за его поведением, не видишь ничего своего. И нужно как-то эту информацию принять. Девушки могут сказать, что это легко, но я ещё в 2021 году писал статью на тему готовности женщин воспитывать неродных детей и изученные мной опросы показали, что отношение к этой теме крайне негативное. Представительницы нежного пола в абсолютном большинстве случаев считают роль мачехи недопустимой для себя.

Но чувства мужчины, который видит поведение ребёнка, никто не учитывает. Одно дело когда он хулиганит и ты думаешь «блин, весь в меня, я такой же был!», но совсем другое, когда ты спокойный с самого детства человек, а «твой» сын настоящий бесёнок. Все эти ситуации требуют принятия воспитательных мер, только вот тут вдруг выясняется, что девушка довольно странно к этому относится. Когда покупали ему смартфон и собирали на детский утренник, ребёнок был общий и обязанности делились пополам. Но если ты вдруг решил наказать чадо за плохое поведение, то мгновенно слышишь «отошёл от МОЕГО ребёнка!! Какое ты имеешь право на него кричать и отнимать у него палку?!».

Даже юридически, при отсутствии документов об усыновлении, никаких прав у мужчины нет. Он действительно здесь просто сожитель. Любые вложения с его стороны это дело добровольное, хотя многие девушки так и не считают. А вот когда что-то идёт не по плану, тебе быстро напомнят о том, кто ты есть. Никто. Многие пары конечно таких проблем не испытывают, у них совпадают методы воспитания или удаётся найти компромисс, однако историй о серьёзных разногласиях предостаточно. И тогда встаёт вопрос — стоит ли начинать отношения с девушкой, у которой есть ребёнок, если тебя и твои взгляды не готовы принимать полностью? И смогу ли я наблюдать за неправильным поведением ребёнка, понимая, что в нём нет ничего моего?!

Можно ли сгладить углы?

На самом деле психологи не устают повторять, что делить людей на классы и категории довольно опасно. Этот инструмент социальной стигматизации нужен был нашим предкам, чтобы избежать опасности. Люди были необразованы и боялись «подмешать» в свою семью что-то деструктивное. Старались не жениться на девушках из бедных семей, не выходили замуж за детей алкоголиков. Обходили стороной чужаков, представителей других рас и национальностей. В какой-то момент непригодными стали и девушки с детьми. Кто знает что там за гены, вырастет маньяк какой-нибудь, или будет алкашом в своего папашу, а ты мучайся! Но сегодня подобные разговоры теряют актуальность и это здорово. Осталось решить вопрос с последними неэффективными убеждениями.

Я ищу мужчину

Эта установка должна быть понятна самой девушке, её ребёнку и потенциальному партнёру. Всё остальное это просто обстоятельства, такие как работа, хобби, увлечения, обязанности. Среди прочей повседневной жизни у неё есть сын или дочка. Выводить в приоритет здесь ничего не требуется. Детям не нужна ваша жертвенность, а парню не нужна обуза на шее, впрочем как и вам не нужен «кошелёк». Когда все это поймут, решать возможные конфликты станет проще.

Ребёнок должен знать, что мама работает, потом уделяет время ему, кормит, играет, помогает в познании мира и заботится о безопасности, но сразу после этого у неё есть личная жизнь, в которой она имеет право хотеть и искать мужчину. Как только чадо решит заявить, что ей запрещено с кем-то общаться, должен последовать холодный душ. В нашей семье насилие недопустимо, ты не будешь меня подчинять и указывать мне как тратить свою личное, свободное время. У меня есть потребности, которые я имею право преследовать так как посчитаю нужным. Ты покушала? С уроками мы разобрались, вот мультики, вот ответы на твои вопросы, вот моё присутствие, поддержка и внимание, постиранное платье на завтра и тёплая постель. Я тебя люблю, я всегда рядом, но есть территория, в которой твоему носику делать нечего. Доброй ночи.

То же самое с личными границами в межличностной коммуникации. Я молодая, привлекательная девушка, которая хочет мужчину, знает как с ним взаимодействовать, учитывает его потребности и открыто преследует свои. Наше общение нацелено на получение удовольствий, как эмоциональных так и физических. Но раньше пяти я выйти не смогу, мы с сыном делаем уроки и играем в развивающие игры. Эта территория посвящена той части моей жизни, которая важна не больше и не меньше, чем ты. Любовь безгранична, ты не отнимешь меня у моих детей, они не отнимут меня у тебя. Меня хватит на всех. Если не будет мужчины, ребёнок не получит больше любви. Если бы не было детей, ты тоже не получил бы больше. Каждый получает свой максимум. И отдаёт мне столько же. Никто не в приоритете, у всех своё время.

Ребёнок воспитывается в семье, а не мамой или папой по отдельности

Люди, которые боятся расхождения во взглядах на воспитательный процесс, упускают из вида одну важную деталь. За разбитый стакан мама может погрозить пальчиком, а папа захочет выпороть ремнём, или наоборот. Но ребёнок не усваивает информацию исходя из ситуативных событий. Когда один хочет поставить в угол, а второй уже взял тапок чтобы залепить по попе, малыш смотрит не на возможные исходы конфликта, а на вашу способность договариваться. В противном случае он постоянно будет выбирать родителя, который к нему добрее относится. И тогда «чужой папка» может стать роднее, чем собственная мать. А вы в такой ситуации конечно же обвините его в неправильном воспитании и снова переругаетесь. Мужчина есть, женщина есть, ребёнок имеется, а семья не состоялась.

Семья в широком смысле слова это мини сообщество людей, живущих по принятым всеми членами правилам. Когда ребёнок что-то натворил, мама и папа спорят не о том, чей метод воспитания будет эффективнее, а о том, допустимо это в их семье или нет. Садятся за стол и обсуждают случившееся. Высказывают мнения, выслушивают все стороны, включая самого ребёнка. И по итогу совещания принимают общее решение. Теперь мультики не включат не потому что мама так сказала и не потому что чужой дядька так решил, а потому что это коллективный вердикт. В нашей семье так нельзя, за это предусмотрены определённые ограничения, ты не наказан, ты просто получил неизбежные последствия.

Когда девушка ищет мужчину на роль кошелька или иного ресурса, она лишает себя возможности оценить совпадение взглядов и убеждений. Что если вы по-разному смотрите на мир? Денег он принёс, ребёнка конфетами задобрил и вот уже оказался в вашем доме (либо вы в его), но конфликты будут всегда, а вы неспособны из них выбираться. Каждый раз дело заканчивается взаимными претензиями, никакой единой позиции нет, следовательно интересы ребёнка никак не учитываются. Он не живёт в семье. Он живёт с матерью и мужиком, только непонятно с кем ему лучше. И если что-то пойдёт не так, всегда можно найти крайнего. Ты мне не родной, вот и вали отсюда.

Поэтому перед тем как начинать отношения с девушкой, у которой есть ребёнок, стоит оценить возможность искать компромиссы, договариваться, находить точки соприкосновения. Женщины боятся, что мужчина не впишется в их семью. Мужчины боятся, что их здесь никогда не примут. Но опасения станут бессмысленны, если все три стороны научатся строить качественные взаимоотношения друг с другом. Мама с ребёнком. Мама с мужчиной. Мужчина с ребёнком. Если по отдельности всё ок, то и при объединении проблем не будет.

Вместо итога

Раньше вопрос ‘стоит ли заводить отношения с девушкой с ребёнком» рассматривался исключительно с точки зрения репутации. Разведёнка с прицепом это уже устоявшаяся фраза, как и «Алень», взявший в жёны такую женщину. Сами дети умышенно или неосознанно приравнивались к чемодану без ручки, который выбросить жалко и тащить тяжело. В условиях этого эмоционального насилия выросло целое поколение, но к счастью работа психологов не прошла даром и тренд начал меняться. Сегодня подобный союз это скорее вопрос ментального здоровья все участников. Выйти замуж имея ребёнка легко и жениться на девушке с детьми не зазорно, только вот готовы ли вы к этому?

Вышеописанные проблемы точно будут возникать. Вы не увидите в чужом ребёнке черты своего лица, не узнаете в нём собственные привычки. Для создания семьи вам придётся налаживать отношения с сыном или дочерью спутницы. Периодически вы будете слышать «сегодня я не могу, я иду на детский утренник» или «до выходных не увидимся, Танечка заболела».

Самим девушкам придётся наконец понять, что любовь это неограниченный ресурс. Вы хотите всю себя посвятить сыну и заставить тоже самое делать мужчину, но так не работает. Он ищет женщину, у него есть потребности и если они здесь не закрываются, то ментально здоровый исчезнет. Откажется от продолжения коммуникации. Вам придётся смириться с тем, что партнёр не возьмёт на себя 100% обязанностей по воспитанию и обеспечению ребёнка. Прекратите воспринимать парней как спасательный круг, взгляните на них иначе и ситуация изменится. Научитесь строить семью, тогда и спутники будут попадаться такие же. А пока вы относитесь к мужчине как к ресурсу, вас будут рассматривать аналогичным образом.

Для ребёнка сам факт появления нового папы не может стать травмирующим событием. В таких условиях он получает опыт взаимодействия с личными границами окружающих. Планета перестаёт крутится вокруг него, мама не сидит рядом 24 на 7. У неё оказывается есть собственная жизнь и её право на свободу нужно уважать. Мужчина это не злой дядька, который что-то отобрал, это просто член семьи, в которой все существуют без насилия и принуждения. Есть обязанности, ответственность и возможность решать проблемы с помощью диалога. Если смотреть на проблему под этим углом, то мы пройдём ещё один этап эволюции.