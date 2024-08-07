Девушка общается с другими парнями: как реагировать?

Причин, по которым девушка общается с другими парнями на самом деле очень много. Более того, формат этого общения также сильно отличается у каждой представительницы нежного пола. Реакция мужчины бывает умеренная или агрессивная. В результате мы имеем ситуацию, в которой практически невозможно разобраться. У одного спутница раз в год отвечает однокласснику в соцсети и за это получает скандал, а у другого завела трёх ухажёров и мужу как будто всё равно. Так что же делать и как себя вести, когда твоя девушка общается с другими парнями?!

Не требуйте, если не готовы потерять

Если убрать в сторону эмоции, то любой человек оказываясь в каком-то контексте, делает вывод о наличии либо отсутствии комфорта. Проще говоря парень видит, что его девушка переписывается с друзьями в соцсети или флиртует с соседом, оценивает происходящее и принимает решение. Вы можете попытаться запретить ей это делать, но будьте готовы к отказу. Люди остаются свободными даже в отношениях, это придётся усвоить.

Это значит, что между вами существуют некие договорённости, так называемые красные линии. Мужчина говорит девушке — я хочу чтобы ты вообще не общалась с парнями, закрой профиль, перестань улыбаться соседям, уволься с работы так как там много мужчин. В ответ последует либо согласие, либо отказ. Вы можете продолжать думать, что вам кто-то обязан, но дорожка эта скользкая.

После того как девушка согласилась с вашими условиями, просьбами и требованиями, дальнейшее развитие ситуации пойдёт по одному из двух сценариев. Первый — она выполнит обещание. Второй — она его нарушит и вам придётся расставаться. Слабые мужчины пытаются запугать, подчинить, подавить и удержать силой, однако в большинстве случаев ничего хорошего из этого не выходит. Сильный заявляет о своих требованиях, ждёт согласия, а в случае нарушения соглашения прекращает коммуникацию.

Давайте я вам расскажу как всё происходит на практике. Мужчине мерещится измена, либо он с вероятностью 90% в этом уверен. Подходит к девушке, устраивает скандал, выдвигает какие-то условия, заставляет принять его правила. Спустя некоторое время обнаруживает, что спутница продолжает переписываться с друзьями,мило общаться с соседом, а может даже флиртовать с начальником или открыто знакомиться с ухажёрами.

Красная линия вроде была обозначена и пересечена, мужчине нужно просто собрать вещи и уйти, но вместо этого следует очередной скандал. Возникает вопрос — для чего весь этот концерт? Если ты всё равно не можешь уйти, зачем тратить время и силы на ругань? Хочешь изменить другого человека? Изначально провальная идея. Озвучил свои условия, дал свободу выбора и ждёшь ответа. Отказалась, хорошо, идёшь искать другую. Согласилась, здорово, но если нарушила обещание, что квалифицируется как предательство, иди искать другую. Не готов к расставанию, прекрати выдвигать требования, это тебя позорит.

Не компенсируй свою самооценку спутницей

Чаще всего ни о какой измене речи не идёт. Девушка ведёт себя неправильно с точки зрения мужчины, у которого низкая самооценка и хорошо если не комплекс неполноценности. Его психика провела тщательный анализ и сделала вывод о том, что парень несамодостаточный на эмоциональном уровне. Без женщины чувствует себя ущербным. Более того,ему нужна не просто вторая половинка, ему нужна вторая половинка, которая своим присутствием и поведением будет поднимать его авторитет.

Тут естественным образом возникают противоречия. Она общается с другими мужчинами, что может ударить по самооценке партнера. У неё открытый профиль в соцсетях. Ей пишут коллеги, одноклассники, друзья детства, а ещё всякие горе-пикаперы. То в ресторан позовут, то дикпик вышлют.

Что делает уверенный в себе мужчина? Ничего. Он не добивался, не заслуживал, не выпрашивал, не умолял и не подчинял. Эта девушка выбрала его сама и он об этом знает. С кем она общается ему не интересно. Ищет замену? Ну и пусть, я же об этом узнаю. Если в какой-то момент моя вторая половинка перестаёт выбирать меня, то это конец отношений. Такая мне не нужна. Так что пусть переписывается с кем хочет, мало ли что она там обсуждает с коллегами и вспоминает с друзьями детства. Пишут парни желающие познакомиться? Ну и что. Значит моя девчонка классная. Она им откажет, вот и всё. А если нет, то мы расстанемся. Не вижу смысла жить в тревоге.

Что делают остальные? Их самооценка привязана к партнерше.В приоритете не личный эмоциональный комфорт, а забота о том, как он выглядит в глазах окружающих.Остаться без девушки нельзя. Допустить чтобы она вела себя не так как ему надо, невозможно. Возникает страх отвержения и как итог парень пытается контролировать девушку, потому что боится измены. Ревнует и вздрагивает от каждого шороха.

Она просто улыбнулась соседу, а ему уже мерещится предательство. Ты с ним спишь? Чего ты так мило с ним общаешься? Что за ехидный взгляд? Больше так не делай. Сиди дома. Удались из соцсетей. Оденься по нормальному! Пусть коллеги тебе не звонят. И главная проблема здесь в том, что мужчина компенсирует свою самооценку девушкой, следовательно та должна демонстрировать его превосходство над другими. В её поведении ничего криминального нет, но любой контакт с другими парнями ставит его ценность под угрозу. С этим он и пытается бороться.

Вместо итога

Чтобы адекватно оценить действия спутницы важно иметь крепкую опору под собственными ногами. Во первых это эффективные убеждения, во вторых самоценность, самоуважение и уверенность. Когда человек ищет свою значимость внутри, у него формируются принципы. Тогда общение девушки с другими мужчинами его никак не беспокоит, а если она перейдёт черту, то в условиях отсутствия зависимости он расстанется.

Во-вторых очень важно работать над своей самооценкой, чтобы она не подвязывалась за внешние объекты. Измена жены не делает тебя плохим, это её зона ответственности. Когда супруга изменяет, то это она предатель. Пока вы думаете иначе, вам придётся всех вокруг контролировать и изолировать, лишь бы они чего не натворили! Ведь их поступки вы воспринимаете как удар по собственному авторитету. Абсурд.

В большинстве случаев муж прекрасно понимал, что отношения развалились, но начал их сохранять, пошёл на уступки либо подавил партнершу, сделал всё чтобы спутница осталась с ним, хотя она уже не хотела. Уговорил или запугал, неважно. Та вернулась физически, но эмоционально близости уже нет. Следовательно её общение с другими мужчинами объяснимо и логично. И вы это прекрасно понимаете, но из-за собственных проблем продолжаете удерживать девушку. Отпустите, она уже не ваша.

По итогу получается картина одновременно смешная и трагичная. Вариант первый — девушка открыто заявила, что здесь её что-то не устраивает и у неё есть желание уйти. Парень не отпустил, всеми доступными инструментами уговорил/убедил не бросать его. Провалил баланс значимости и поставил себя в позу нуждающегося. Девушка осталась, но хранить верность и лишать себя возможности общаться с другими не считает нужным. Ты об этом знал,но всё равно чем-то недоволен.

Вариант второй — девушка и не думает изменять. Она выбрала парня, её тут всё устраивает. Но у парня в голове каша, его мучают тревоги и страхи. Он до ужаса боится предательства, его самооценка завязана на внешние объекты. Приходится проверять, контролировать, ограничивать. В поведении девушки нет ничего криминального, все её коммуникации с парнями совершенно обычные. Тут с соседом разговорилась, там с одноклассником. Коллеги звонят. Пишут какие-то пикаперы в интернете, весело, но не интересно. Всё хорошо, но партнёру везде мерещатся измены.

Вариант третий — девушка реально изменяет и это уже стало очевидным фактом. Он видел интимную переписку, ему прямо об этом сказали, появились неопровержимые доказательства. С точки зрения психологии перед ним стоит выбор — принять ситуацию или нет. В первом случае незачем устраивать скандалы и стоить из себя мачо, пытаясь соответствовать каким-то нормам. Кому-то правда выгодно жить так. Это их выбор, нас не касается. Во втором мужчины прекращают отношения и выходят из них. Жалкое зрелище, когда парень узнал об измене, принять это не может, но и расстаться не готов. Требует прекратить, угрожает, упрашивает.

На практике чаще всего встречаются две категории мужчин. Одним никто не изменял, но они так сильно этого боятся, что превращаются в умалишенных ревнивцев. Другим изменили и они в курсе. Но вместо расставания они ищут в интернете волшебный способ заставить девушку перестать общаться с другими парнями. Как правило сопровождают происходящее словами «я нормальный мужик, поэтому я её не отпущу, а всех ухажёров разгоню». Нет, брат, нормальный мужик вообще не парился по этому поводу и не ограничивал общение девушки с другими людьми, а если вдруг узнал о предательстве, спокойно ушёл и не чувствует себя ущербным. А ты чувствуешь.