Девушка кинула в чс: почему и что делать?

Ситуация при которой девушка кинула в чс, повсюду заблокировала и обрубила любые способы коммуникации, не может вызывать радости. Это неприятно, обидно и порой неожиданно. Мужчины испытывают различные эмоции, от удивления до гнева, но мало кто пытается найти истинные причины такого поведения. Не разобравшись в этом сложно правильно отреагировать и можно совершить кучу ошибок.

Причины по которым девушка кинула в чс

Важно понимать, что все люди видят этот мир по-разному, следовательно поведение другого зачастую остаётся непонятным. Или напротив, вы «точно знаете» все цели и мотивы собеседницы, уверены в том, что прекрасно разбираетесь в её мышлении. В действительности можете заблуждаться или просто уйти в проекцию, когда собственные страхи и желания приписываете окружающим. Попробуем обсудить самые популярные причины избавления от парня с помощью черных списков и игнор листов.

Устала, нет интереса

Подобное очень часто происходит с навязчивыми мужчинами. Иногда на стадии знакомства, когда парень слишком быстро пытается сблизиться и делает это максимально вероломно. Задаёт много вопросов, требует каких-то доказательств, пишет каждые 5 минут, просит созвониться, игнорирует личные границы девушки.

Бывает что определенное сближение уже произошло, но мужчина настолько нудный и приставучий, что даже объясняться с ним нет никаких сил. Девушки на форумах признаются, что пытались поговорить и намекнуть на существование дистанции, которую следует соблюдать, но тревожный собеседник не может смириться с указанным расстоянием. Продолжает вторгаться в личное пространство и в результате интерес к нему снижается до 0. Раздражение берёт верх, а тратить время на бессмысленные диалоги не хочется. Единственная форма защиты, доступная в данной ситуации, это черный список.

Что делать: здесь лучше ничего не делать. Стоит заняться своим саморазвитием, проработать тревожность и самооценку. Чтобы не навязываться, не приставать, ничего не требовать, а научиться заинтересовывать собеседниц собой, своим внутренним миром, чувством юмора, начитанностью и так далее.

Психанула, бесишь!

Такое развитие событий чаще происходит в действующих отношениях, которые не являются здоровыми. Люди пытаются найти точки соприкосновения, каждый испытывает определенную зависимость и привязанность, но одновременно с этим регулярно сталкивается с дискомфортом. Пытается продавить свою точку зрения и требует от партнера стать нормальным!

Так как есть зависимость, расстаться не получается. Но и с дискомфортом мириться не выходит, поэтому случаются частые ссоры. В результате девушка может чувствовать, что она привязана к мужчине эмоционально (объясняет это любовью как правило), но при этом всё чаще убеждается в том, что здесь её не ждёт ничего хорошего.

Накопив эмоции гнева она попробует «вылететь» из отношений, как автомобиль из колеи. Будет долго раскачиваться, готовить себя, искать поддержку подруг и так далее. Когда почувствует, что имеются все необходимые для побега ресурсы, привязанность снизилась, а уверенность в себе напротив подросла, девушка попытается сжечь мосты и снизить до минимума вероятность коммуникации с объектом зависимости, то есть с мужчиной. И добавление в чс является лишь одним из инструментов этого плана.

Что делать: в идеале конечно нужно пройти психотерапию и перестать строить созависимые отношения, в которых ничего кроме насилия и эмоциональных качелей нет. Вам прямо сейчас скорее всего неприятно поведение спутницы, но нужно понимать, что она пытается спастись от дискомфорта, в котором отчасти виноваты и вы.

Если говорить о манипуляциях,которые лично я не одобряю, то можно попробовать маячить на горизонте. Не пытаться вернуть, не шантажировать, не угрожать. Принять решение девушки и смириться с ним. Выразить готовность отпустить, но сообщить, что такой расклад для вас нежелателен и вы не против начать поиски компромисса.

Негатив быстро утилизируется психикой, отсутствие нового насилия и воспоминания «всего хорошего» могут помочь вам вернуть бывшую в такой ситуации. Но не забывайте о том, что ваши отношения уже закончились, их нельзя продолжить, их можно только начать заново. У вас имеется некоторое преимущество перед конкурентами и если вы не сможете им воспользоваться, то этот союз реанимировать бесполезно.

Если любит, из под земли достанет!

А вот это уже бульон в котором варятся все тревожные люди. Неуверенность в себе и внешнем мире вынуждает их прощупывать почву, искать гарантии и подтверждения. Вероятно вы не справились с задачей и девушке начало казаться, что ваши отношения трещат по швам, вы её не цените и не любите по-настоящему. Скорее всего попытки получить обратные доказательства уже были, но ничем однозначно положительным для неё не закончились.

Кинуть в чс она может с одной простой целью — вынудить партнера действовать. Если я ему нужна, то игнор лист его никак не остановит. Найдёт, позвонит, приедет. А если ничего не будет делать, значит я была права и он правда меня не любит!

Что делать: Ситуация очень сложная. Ранее мы неоднократно обсуждали причины по которым люди с любой формой тревожной привязанности неспособны попасть в здоровые отношения. Всё дело в том, что «надежные» не реагируют на подобные провокации и не считают нужным что-то доказывать. Если его девушка кинула в чс, он примет это как факт и забудет о ней через минуту. Это её решение, что ж! Я то в зависимости не вляпываюсь, в себе уверен и не ищу опору для самооценки в окружающих. Ушла и ушла.

Мужчины с критически низкой самооценкой как правило начинают проявлять активность. Кто-то ухаживает, добиваться и заслуживает, кто-то начинает попытки прибегнуть к эмоциональному насилию и даже сталкингу. Но это не любовь. Это зависимость и желание спасти свою самооценку за счет спутницы. Вот так тревога становится связующим звеном, на котором базируется нездоровая форма коммуникации мужчины и женщины.

Осознанное решение

Не всегда ситуация при которой девушка кинула в чс говорит о чём-то негативном. Вы можете думать, что девушка таким образом пытается сделать вам больно или совершает глупый поступок потому что очень тревожная, но в действительности бывает и по-другому. Например, девушка приняла осознанное решение, объяснила вам всё что чувствует, открыто заявила о нежелании продолжать это общение. Вы либо не поняли, либо обесценили её позицию и продолжили оставаться где-то поблизости после чего последовал черный список.

Мотивы девушки здесь абсолютно понятны. Она имеет право прекратить любые отношения и если вы не согласны с таким решением, то это исключительно ваша проблема. Следовательно черный список это всего лишь инструмент дистанцирования на комфортное для неё расстояние.

Что делать: здесь поможет только смена убеждений. Если вы не можете смириться с тем, что девушка имеет право выйти из отношений, какими бы они не были, то с личными границами у вас очевидно беда. И самая главная проблема даже не в том, что вы лезете в чужой огород заявляя что вам тут что-то принадлежит, а в том, что однажды запустите чужаков в свой. Просто не понимаете где находится забор, путаете своё с чужим и чужое со своим. В результате в любых ваших отношениях всегда будет нарушен баланс значимости.

Вместо итога

Сам факт добавления кого бы то ни было в черный список нам мало о чём говорит. Намного важнее разобраться в контексте. Собеседница заявляла о нарушении личных границ, предупреждала о намерении выйти из этой коммуникации, говорила о дискомфорте? Вы её услышали, поняли и приняли, или обесценили, попытались подавить, продолжили деструктивное поведение?

Когда это уже произошло, важно разобраться в том, почему вас так тревожит сложившаяся ситуация. Неважно какие мотивы управляли девушкой, она дееспособный человек и должна отвечать за свои поступки. Добавила в чс, значит не хочет продолжения общения. С этим придётся смириться и оставить её в покое.

Если она психанула или хотела спровоцировать на что-то, значит никакого уважения к вам нет, либо девушка не умеет управлять собственным эмоциональным состоянием. Но помощи у вас не просила, следовательно советы пойти к психологу и намёки на её неадекватность будут являться насилием с вашей стороны. Пусть разбирается с собой самостоятельно, вы получили четкий и ясный сигнал — уходи. Именно это и нужно сделать, всё остальное будет лишним.