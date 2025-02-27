Дешевые люди: сколько стоит ваше время?

Дешевые люди это термин на сленге экономистов, обозначающий рабочую силу, неспособную вырваться из финансового рабства. Эти люди могут получать большую зарплату или маленькую, могут жить как белки в колесе, а могут «лежать на печи», но их главной особенностью всегда будет то, что они зависимы от работодателя и не имеют активов. Так как многие считают, что единственным критерием богатства является доход, я решил в этой статье напомнить о других, более важных, составляющих.

Прибыль = доход — расход

В своей книге «Финансист комнатный» я про этот фокус уже рассказывал. Большинство людей при оценке финансового положения ориентируются на размер заработной платы, но очень часто приходится недоумевать, как довольно богатый человек вдруг оказался не просто на мили, но ещё и по уши в долгах. Весь секрет кроется в одной просто формуле, о которой вы почему-то предпочитаете забыть. Выглядит она так — прибыль представляет из себя разницу между доходом и расходами.

Приведём пример. Человек А получает 70 000 рублей. Он любит алкоголь (5 000 в месяц), курит (6 000), не представляет своей жизни без автомобиля (бензин плюс запчасти в среднем 10 000 в месяц), живёт в трёшке, оставленной ему в наследство ( 5 000 коммуналка в среднем), не женат, поэтому пользуется услугами два раза в месяц (6 000), играет в компьютерные игры, прокачивая персонажей (3 000). Фастфуд и полуфабрикаты обходятся ещё в 15 000. Одежда и обувь забирают в среднем 4 000 и по итогу от 70 000 остаётся 16 000. Это и есть прибыль.

Человек Б получает 50 000 и по всем признакам беднее вышеописанного примера. Но он совсем не пьёт, не курит, очень редко пользуется автомобилем (2 000 на бензин и ТО в среднем за месяц), живёт с женой в двушке (4 000 коммуналка), услуги женщин ему не нужны, в компьютерные игры не играет, на продукты для самостоятельного приготовления пищи уходит та же сумма 15 000, на одежду и обувь тоже 4к. От 50 000 осталось 25 000, при этом качество питания выше, риски для здоровья ниже.

Не стоит обращать внимание на эти примеры, я их полностью выдумал с одной единственной целью — продемонстрировать стоимость человека для экономики. Вы можете зарабатывать гораздо больше своих знакомых, но именно вы дойная корова для системы, а они богаче вас во всех смыслах. Вы продолжаете оценивать своё финансовое положение с точки зрения дохода, но при любом анализе бюджета образованные люди ищут прибыль.

Когда я писал серию статей по финансовой грамотности и инвестирование, мне очень часто в комментариях писали гадости из серии «как вы задолбали со своими 10% от зарплаты, мне и без этого еле-еле на жизнь хватает!». Я это прекрасно понимаю, просто у вас нет прибыли. Вы работаете чтобы покупать еду и успокоительные, благодаря которым можете продолжать работать, чтобы получить деньги на еду и успокоительные. Замкнутый круг в котором вы раб финансовой системы. Может быть получаете тысяч 100, но в одном месте деньги забираете а в другом возвращаете обратно. По сути вы грузчик, который перетаскивает валюту из пункта А в пункт Б.

Вся система построена так, чтобы вы имели как можно больше зависимостей. В противном случае рабочие очень быстро создадут капиталы в активах и перестанут выполнять грязную работу. Те, кто вырвался из замкнутого круга, попадают в новую ловушку — эффект Веблена. Это тип зависимости от общественного мнения, необходимость демонстрировать свой статус через брендовые вещи. Часы за 30 долларов и часы за 30 000 долларов показывают одно и то же время, но вам придётся купить дорогие ходики, чтобы соответствовать своему положению. Можно оставаться дешевым человеком, выполняющим роль белки в экономическом колесе, зарабатывая сотни тысяч рублей. А можно стать богатым имея десятки тысяч. Главное правильно анализировать свой бюджет. Плевать на ваш доход, что с прибылью?

Сначала вы работаете на деньги, потом наоборот

Невозможно стать богатым без пассивного дохода. Проще говоря до тех пор, пока вы не заставили деньги работать на вас, создавая новые деньги, все ваши потуги считаются рабским трудом. Большинство людей обменивают здоровье на фантики и наслаждаются ими. Чувствуют в себе силы, не заботятся о создании капитала и приобретении активов. Но со временем сил становится всё меньше, всплывают какие-то болячки, настигает усталость. В прежнем режиме трудится не получается, уровень жизни падает. Это легко увидеть по количеству пенсионеров, которые на полном серьёзе довольствуются своими 14 тысячами, «щедро» выделенными государством. Тем самым убыточным пенсионным фондом, директор которого получает премии с 6 нулями и является миллиардером.

Вся ошибка системы в том, что человек работает на деньги, потом продолжает работать на деньги, а потом уже не может этого делать и остаётся один на один с пенсией. С точки зрения финансовой грамотности схема должна выглядеть иначе. Сначала вы работаете на деньги, затем начинаете работать меньше, но получаете те же деньги, а потом вообще перестаёте работать, в то время как капитал вас обеспечивает. Чтобы этого добиться, вам нужна высокая прибыль, направленная в активы. Но 99% людей пропускают важнейшую деталь механизма и идут совсем другим путём, оказываясь в рабстве у денег.

Как проанализировать своё положение в контексте стоимости усилий? Очень просто. Поделите все свои доходы на 720. Это количество часов в месяце. Вы же живёте не только на работе, вам нужны финансы круглосуточно, семь дней в неделю. И зарабатывать вы тоже можете без остановок. Точнее уже не вы сами, а ваш капитал. Для начала придётся много «ишачить» самому, но вскоре количество рабочих часов будет сокращаться, а прибыль расти. Приведём пример.

Человек А получает 100 000 рублей в месяц за 22 рабочих дня по 8 часов. По нашей формуле это 138 рублей 90 копеек в час при объёме усилий 176 часов в месяц. Человек Б получает зарплату 50 000 рублей за тот же график, но в гораздо более удобных условиях. Но ещё у него имеются ценные бумаги во владении, приносящие 500 000 рублей дивидендов в год. Итого 127 рублей в час при объёме усилий 176 часов в месяц. Но работа гораздо легче и быть может даже интересная. Либо можно устроится на такую же сложную работу, но трудится не 22 дня, а 11. И всё благодаря активам, которые делают ваше время дороже без ваших усилий.

Через пару лет дивиденды станут больше, доход в час вырастет и тогда по нашей формуле человек Б начнёт зарабатывать гораздо больше человека А, при том что его собственные усилия пойдут на спад вплоть до 0. Зарплата первого будет 100 000, зарплата второго 50 000, но доход в час у одного 138, а у второго 200, 250, 300 и так далее. В конце концов Человек А упадёт на пенсию, а человек Б бросит работу, продолжая получать высокую прибыль в час.

Вместо итога

В большинстве случаев мы очень примитивно оцениваем финансовое положение себя и окружающих. Не учитываем зависимости, потребности и нужды. Забываем про условия. Не смотрим на количество денег за час жизни. По итогу не замечаем как человек с зарплатой 50 000 рублей становится намного богаче того, чья зарплата превысила 150 000. До тех пор, пока единственным критерием богатства вы считаете доход и количество пассивов у человека, вы продолжите оставаться рабом финансовой системы. Путь к богатству находится в другом месте. Он заключается в росте количества активов и увеличении стоимости часа времени при одновременно сокращении объёма собственных усилий. Запишите свои показатели на сегодня и периодически фиксируйте изменения. Только так вы сможете понять в какую сторону движетесь, богатеете или рост зарплаты чудесным образом сделал вас беднее.