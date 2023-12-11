Деноминация: что это такое, в чём суть и смысл уменьшения денег?

Деноминация это обмен денег на новые купюры меньшего номинала. Если совсем проще, то убираются ноли с конца, чтобы денежная единица стала «дешевле». Ценность денег не изменяется, но вместо 1 000 станет 100, вместо 100 будет 10, и так далее. В зависимости от количества исключённых нолей зарплата и стоимость товаров вокруг сократится в несколько раз.

Допустим вы получаете 100 000 рублей в месяц и покупаете пакет молока за 80 рублей. После деноминации произойдёт пропорциональный «сброс» и в результате ваши доходы могут сократиться до 10 000, при этом пакет молока будет стоить 8 рублей. Для чего это вообще делается?

Деноминация необходима для удобства

Первая, главная и основная причина — удобство. Как правило на такой шаг правительство идёт в следствие гиперинфляции, когда цены росли слишком сильно и слишком быстро. Самый яркий пример Зимбабве. Только за год деньги обесцениваются в среднем на 400%. Всё началось с крайне неудачной земельной реформы, при которой из страны изгнали всех белых фермеров. На их место пришли темнокожие, но многие не понимали как управлять хозяйством и просто загубили предприятия. Экономика угодила в крутое пике.

Спасать ситуацию нужно было немедленно, однако повышать налоги на фоне продолжающихся протестов не рискнули, вместо этого запустили печатный станок. Идея оказалось ещё более неудачной, чем изгнание «белых» и страна окончательно улетела с пути развития. Деньги обесценивались так быстро, что в какой-то момент за продуктами люди начали ездить с тележками зимбабвийского доллара. Чтобы купить овощи и хлеб, требовалось отдать буквально пачки наличных.

Естественным образом это крайне неудобно. Поход в магазин становится невозможным, потому что с собой нужно нести мешки денег. Рассчитываться на кассе ещё проблематичнее, пока продавец пересчитает нужную сумму, пройдёт целый час. Деноминация становится единственным выходом.

Сокрытие обвала экономики

Обесценивание денег происходит не на пустом месте. Низкая инфляция, как во всех развитых странах, растягивает этот процесс на целые десятилетия и нужды в деноминации никакой нет. Сегодня хлеб стоит 50 единиц местной валюты, а через 10 лет будет стоить 70. Не велика проблема. Совсем иначе обстоят дела в неустойчивых экономиках. Пример с Зимбабве всё ещё актуален. Подобное происходило в Венгрии, Аргентине, прямо сейчас происходит в Турции, многократно случалось в СССР.

Впервые деноминацию применили в 1922 году. Размах был колоссальный, сразу 10 000 прежних рублей обменяли на один новый. Грехи царских времён и последствия первой мировой войны списали, после чего начали новую жизнь. Правда это не особо помогло и уже в 1947 году случилась новая деноминация. На сей раз 10 старых рублей поменяли на 1 новый.

Ждать новой волны пришлось недолго. Крайне загадочная реформа 1961 года включала в себя в том числе и изменение номинала. Тогда цены и зарплаты также сократили в 10 раз. Одновременно с этим «зачем-то» скорректировали курс доллара. Надвигалась нефтяная эпоха и одним нехитрым движением государство увеличило доходы бюджета. Народ ничего не понял.

Брежневская стабильность и война в афганистане обернулись новыми проблемами, которые пытались решить молодые реформаторы уже после распада Советского Союза. Бюджет трещал по швам, требовалось сокращение расходов, но коммунисты предложение заблокировали. Деньги нужно было где-то брать и в ход пошли сначала печатный станок, а затем ГКО (государственные краткосрочные облигации).

С ними заигрались так, что в 1998 году пирамида рухнула. Был объявлен дефолт, а вместе с ним и деноминация. Масштабы снова оказались впечатляющими, на 1000 старых рублей выдали 1 новый. Упали зарплаты, упали цены, всё стало выглядеть более менее презентабельно и про очередной крах экономики все быстро забыли.

Престиж валюты

Может быть об этом думают в последнюю очередь, но если бы не прежние деноминации, сегодня доллар стоил бы десятки тысяч рублей. Это, согласитесь, никуда не годится. Например на момент написания статьи он стоит 90, а если провести лёгкую манипуляцию, то можно сделать 9 рублей или вовсе 90 копеек. Так было бы симпатичнее.

Например, Беларусь проводила деноминацию дважды. В 1994 году 10:1 и в 2016 сразу 10 000:1. Таким образом сегодня курс доллара к белорусскому рублю составляет 1 к 3,20. Не так уж и много, если не вдаваться в подробности.

Прочие преимущества деноминации

И так, основная это удобство расчетов. Не менее важная — сокрытие провалов предыдущих правительств, которые обернулись гиперинфляцией и девальвацией. Международный обмен становится более простым. Остальные причины можно перечислить одной строкой.

Снижение расходов на обслуживание денежной массы. Когда вы с чемоданом ходите за хлебом, купюры быстро изнашиваются. Их приходится часто менять, печатать новые. При полном выводе из оборота старых денег часто выявляются фальшивые, что оздоравливает экономику. У граждан повышается доверие к правительству, ведь товары и услуги становятся очень дешевыми.

Все помнят спички за копейки и мороженное за рубль.У некоторых даже ностальгия случается по тем временам. Зарплата 100 рублей, но на неё можно жить, а теперь 100 000 и вечно ни на что не хватает!И на фоне всего этого возникает ощущение, что национальная валюта укрепляется. Все смотрят на курс доллара и понимают, что идут вровень со штатами.