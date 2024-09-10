День трезвости: история, когда и как отмечается?

День трезвости это праздник, который изначально задумывался как шутка, а позже стал популярным из-за актуальности проблемы связанной со злоупотреблением спиртных напитков. В России по разным данным до трети всех смертей являются последствием «дружбы в горячительным». Сам праздник в РФ отмечается 11 сентября. В США 14 сентября, а ещё есть всемирная дата, она приходится на 3 октября.

Происхождение праздника

Считается, что инициатором дня трезвости выступила православная церковь и случилось это аж в 1913 году. Верующих людей призывали отказаться от любых спиртных напитков в эту дату, хотя желательно, чтобы человек оставался «сухим» круглый год. Праздник нужен быль исключительно для привлечения внимания.

Дата 11 сентября была выбрана не просто так. Именно в этот день отмечается усекновение главы Иоанна Предтечи. Мученик Иоанн Креститель по приказу тетрарха Галилеи Ирода был жестоко убит. Существует мнение, что при жизни он питался только акридами и диким мёдом. В его память православные соблюдают строгий пост и, естественно, отказываются от алкоголя. Поэтому было решено объединить два этих праздника.

Как день трезвости отмечали в царской России

В Российской империи к дню трезвости относились со всей ответственностью. Закрывались винные лавки, купить алкоголь было невозможно, просто потому что люди прислушивались к рекомендациям Церкви и наотрез отказывались торговать запрещённым товаром.

Однако и это ещё не всё. Верующие активно жертвовали денежные средства на лечение зависимым и тем, кто так или иначе пострадал от своей пагубной привычки. Все прекрасно понимали, что алкоголики являются большой проблемой не только для окружающих и страны в целом, но и для себя лично. Главной задачей было не оградить, а надоумить. Велась активная пропаганда трезвого образа жизни.

К сожалению после революции 1917 года и расстрела Николая 2, праздник на долгие-долгие годы забыли. В Советском союзе пробовали разные методы борьбы с пьянством, но как правило дело заканчивалось либо принудительным трудом без малейшего шанса на исправление, либо сухим законом, о котором потом долго жалели. Методы оказались абсолютно неэффективными и по итогу лишь увеличили число алкозависимых.

В 2005 году РПЦ попытались вернуть праздник на место. Однако широкого распространения он не получил, популярным не стал. Мало назначить дату и запретить продажу спиртных напитков, людям нужна идеология, смысл, понятная цель. Сегодня мало кто вообще слышал про день трезвости, а про помощь алкоголикам речь не идёт вовсе. Мы так и не поняли как помогать, что делать и нужно ли нам это.

Вместо тога

В день трезвости важно рассказывать не только о вреде алкоголя, но и последствиях, к которым приводит его потребление. Например, несмотря на разнообразие спиртных напитков самым продаваемым продуктом из этой серии остаётся водка. Впрочем по некоторым данным пиво всё же вырывается вперёд, просто содержания спирта в нём куда меньше, отсюда кривая статистика. А вот красное сухое вино, не попало даже в пятёрку рейтинга.

По вине пьяных водителей случается каждое пятое ДТП в России, каждая четвёртая смерть лежит на плечах «синего» шофёра. Среднестатистический россиянин в год выпивает 91 бутылку пива и 10 бутылок водки. Около 42 000 000 россиян зависимы от алкоголя и употребляют его регулярно.

Самыми пьющими регионами, если верить статистике продаж, признаны Сахалинская область, Ненецкий АО и Карелия. Данные подвергаются сомнению, потому что в них не включены подпольные производства, домашний самогон и так называемые «фанфурики».

Ежегодно от отравления алкоголем погибает порядка 10-12 тысяч человек. Ещё 15-17 тысяч умирают от кардиомиопатии, которая является прямым следствием пристрастия к бутылке. Добавляем сюда 5 000 иных причин (почки, печень, нарушения ЦНС) и получаем жуткие цифры. Но они не идут ни в какое сравнение с тем, к чему приводят пьяные выходки. Про ДТП мы уже сказали, а вот про драки и бытовые преступления даже говорить не хочется. И всё это важно напоминать каждому из нас хотя бы раз в год. Пусть это будет 11 сентября, день трезвости.