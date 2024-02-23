Демонстративное потребление: кто такие транжиры?

Демонстративное потребление это расходы обусловленные желанием индивида произвести впечатление, показать окружающим своё богатство, попытка соответствовать более высокому классу граждан. Долгое время считалось, что расточительство является результатом отсутствия финансовой грамотности и очевидной глупости человека, однако позже экономисты совместно с психологами выявили истинные мотивы этих людей.

В большинстве случаев мы понимаем, что не можем себе позволить определенные расходы и они обернуться проблемами в будущем. Берём кредиты зная, что отдавать нечем или покупаем вещи, которые не несут никакой пользы, кроме демонстрации возможностей. Проще говоря живём ради других, приносят банкирам гигантские прибыли и производя впечатление на тех, кто не воспринимает нашу значимость без внешней мишуры. Для чего это всё?!

Повышение собственной ценности

Самым популярным мотивом демонстративного потребления является стремление произвести впечатление. По мнению психологов с такой проблемой сталкиваются люди с критически низкой внешней самооценкой, проще говоря те, кто понимает отсутствие собственной значимости для окружающих. Если девушка не проявляет взаимной симпатии, то в голову приходит мысль добиться её расположения иными способами.

Брендовая одежда и гаджеты, хороший автомобиль, собственная квартира, походы в рестораны, дорогие подарки и высокие расходы, могут изменить положение дел. Происходит мнимое повышение статуса, а порой представительница нежного пола просто «клюёт» на выгоду. Не надо думать, что женщина падкая на деньги, просто хорошо жить мечтают все, мужчина становится лишь источником благ. Это его конкурентное преимущество. Красивые ухаживания и готовность обеспечить воспринимаются как зона комфорта.

Не будем здесь говорить о том, что парень оказывается в незавидном положении. Вся его значимость заключается в той атмосфере, которую он создаёт. Если это по каким-то причинам исчезнет, то он станет ненужным, потому что сам по себе ничего не стоит для конкретной девушки. Нам интереснее другое — демонстративное потребление объясняется невозможностью граждан самореализоваться. Там где человек не применил свои таланты, не получил необходимые навыки и не смог найти себе места, наблюдается попытка купить статус, наделить себя ценностью за счёт эфемерного.

Побег из нищеты

Беда развивающихся экономик в том, что они находятся на пути выхода из всеобщей бедности, но всё ещё не способны позаботиться о низших слоях населения. Если в развитых странах самые бедные получают пособия, которые обеспечивают им достойный уровень жизни, то все остальные не могут себе этого позволить. В том же Китае ввп на душу населения крайне низкий, а это значит, что есть сверхбогатые, есть средний класс, но основная часть населения находятся вблизи черты бедности. И даже если отнять у богатых и раздать нуждающимся, проблема не решится.

В обществе наблюдается демонстративное потребление. Люди живут в богатой стране и видят роскошь вокруг себя, но сами являются частью низшего класса. И возникает острое желание показать свой выход из этой группы. Стыдно считать копейки, когда вокруг тебя ездят мерседесы, строятся коттеджи, покупаются частные самолёты. Психологи в развивающихся странах отмечают презрение как к богатым, так и к бедным. Первые раздражают, потому что хочется также, но не получается. Вторые пугают, вызывают отвращение, быть таким не хочется.

Но ресурсов для побега нет. Заработать больше не получается, активы отсутствуют, наследство на голову не сыпется. Тогда в голову приходит «гениальная» идея взять кредит и приобрести статус. Купить машину, взять в ипотеку квартиру в хорошем районе, одеться в признанные бренды, обзавестись дорогим гаджетом. Визуально вы больше не нищий, это придаёт уверенности в себе и спасает от чувства стыда. Не на автобусе езжу, а на личном автомобиле. Не в общаге живу, а в двушке! Не как оборванец хожу, на мне адидас! Я больше не бедолага.

Акт самовыражения

Каждый человек индивидуален и стремится к самореализации. Нам важно найти применение своим талантам, навыкам и знаниям. Любой писатель хочет найти своего читателя, художник мечтает чтобы его картины увидели миллионы! Показать людям себя и поделиться своим внутренним миром это духовная потребность, но она тесно сопряжена с материальным миром.

Долгое время самым популярным бизнесом в Москве был ремонт квартир. Наверняка и сейчас ситуация не сильно изменилась. Безусловно обеспечение условий для жизни не стоит слишком больших денег (хотя даже базовые услуги вылетают в копеечку), однако люди хотят самовыражаться и нанимают не только строителей, но и дизайнеров. Тщательно подбирают цвета обоев, изучают сочетание разных оттенков, отдают предпочтения различным материалам.

Со стороны всё это самое обыкновенное расточительство. Но в действительности нам очень важно самореализоваться. Поэтому так популярны украшения, дизайнерские вещи, одежда и обувь различных цветов и форм. Появление Икеи и большого разнообразия «шмоток» моментально приводит к высокому спросу. Люди готовы тратить последнее и залазить в кредиты, чтобы купить себе модную шапочку и установить в санузле висячий унитаз. Это просто значит, что человек живой.

Вместо итога

Демонстративное поведение наносит серьёзный урон семейному бюджету и с точки зрения финансовой грамотности является абсолютно нерациональным решением. Однако сегодня я попытался найти истинные мотивы подобных поступков и пришёл к выводу, что психология здесь берёт верх над экономикой. Пожалуй только стремление заслужить статус за счёт внешних благ, можно считать абсурдом. Но низкая самооценка это не выбор, порой индивид просто не может по другому.