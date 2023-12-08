Дефляция: почему падают цены и хорошо ли это?

Дефляция это процесс снижения цен на товары и услуги, измеряемых в национальной валюте. Одновременно с этим происходит увеличение покупательной способности денег, на прежнюю зарплату человек получает возможность купить больше, чем раньше. О том, почему это не так хорошо как кажется, поговорим сегодня.

Причины дефляции

В некоторых странах дефляция стала устойчивым трендом и правительство всеми силами пыталось разогнать цены, так как начал наблюдаться спад экономического роста. Например, в Японии до сих пор так и не поняли что именно послужило наступлению затяжной дефляции и в какой момент благо превратилось в кошмар. Но если в стране восходящего солнца существует целый ряд факторов, замыкающих на себя проблему, то в теории экономики различают лишь несколько основных причин снижения цен на товары и услуги.

Падение спроса

В одной из предыдущих статей мы обсуждали ключевую ставку и её влияние на инфляцию. Удорожание кредитов и как следствие недостаток денег на покупку желаемого, приводит к переходу на накопительство. Есть у тебя миллион рублей, на квартиру не хватает, ипотеку не дают. Что остаётся делать? Правильно, копить.

Поначалу это вызывает покупательский бум, так как люди используют последние возможности вложить деньги хоть в автомобиль, хоть в холодильник. Лишь бы не пропали. Затем наблюдается рост цен на фоне этого бума, а уже потом наступает штиль и рецессия. Кто мог купить, те купили, остальные такой возможности не имеют. Чтобы выманить из них хоть какие-то деньги, приходится снижать цены.

Часть бизнеса «погибает», качество всего вокруг снижается, но цены идут вниз и мы фиксируем дефляцию. При Сталине в СССР этот процесс имел место быть, у него очень простое и интересное объяснение. Напишу об этом отдельную статью, но лучше бы вам о таком не мечтать.

Перепроизводство

Мы часто удивляемся почему условный смартфон стоит так дорого. Но забываем, что в цену включена зарплата сотрудников, технологии, логистика и прочие расходы. Обычно они только увеличиваются, что и приводит к инфляции. Однако случается и противоположная ситуация.

Технологический прогресс запросто может снизить затраты на производство, например вместо Ивана Ивановича детали на станке будет выпиливать специально созданный робот, который обходится гораздо дешевле человека. Падение цен на нефть делает сырьё доступнее. Или благодаря глобализации вы перенесли производство в страну с дешевой рабочей силой.

В этой ситуации вы могли бы продавать по прежним ценам и увеличить свои доходы, но конкуренты же не идиоты, они делают точно также как и вы. Следовательно товаров становится так много, что они в какой-то момент перестают пользоваться спросом. И чтобы привлечь внимание потребителя приходится снижать цены. Чем выше конкуренция, тем сильнее этот процесс. И в какой-то момент мы снова зафиксируем дефляцию.

Чем плоха дефляция?

Пока звучит довольно благоприятно. У людей не хватает денег, кредиты им недоступны и в итоге падают цены. Это хорошо. Замена человека роботами и производство в странах с дешевой рабочей силой на фоне падения цен на сырьё тоже роняет цены. Замечательно. Покупательская способность денег увеличивается, нередко одновременно с этим происходит и укрепление национальной валюты. Что может быть плохого?

Череда неприятностей

Сначала бизнес не выдерживает конкуренцию. Снижение цен вынуждает сокращать расходы, но сделать это могут не все. Особенно если вы закредитованы. Таким образом кто-то перестаёт производить и количество товаров сокращается, по крайней мере выбора становится меньше. Те, кто не погряз в кредитах, ищут дополнительные меры по сокращению затрат на производство, им важно остаться на плаву. Единственной мерой тут является снижение заработных плат сотрудникам.

За маленькую зарплату многие работать не хотят, поэтому вынуждены увольняться и идти на биржу, в ожидании достойных предложений. Что так денег нет, что эдак, тогда какой смысл работать? Эти безработные ничего не могут покупать даже по низким ценам, им приходится на всём экономить, что оборачивается падением спроса.

Выживший бизнес снова снижает цены, чтобы продавать хоть что-нибудь. И этот круговорот продолжается бесконечно, на каждой новой стадии стоимость товаров и услуг становится всё ниже, но это приводит к росту безработицы и сокращению производства. Замкнутый круг.

Сокращение экономики

Какое-то время можно существовать за счёт экспорта, но конкуренция в мире ничуть не жёстче. К тому же толпу безработных, а также бюджетников, людей с ограниченными возможностями и пенсионеров государство обязано содержать. Это приводит к росту соцвыплат, например та же Япония многие годы считалась самой социально ориентированной страной в мире. А если так, то желающих жить на пособия становится всё больше.

Вы этот процесс быстро заметите по падению ВВП на душу населения. Да и по общему ВВП тоже. Говоря простым языком производить страна будет всё меньше и меньше, потому что львиная доля граждан из данного процессы выключена. И сделала это дефляция.

Когда дефляция положительно сказывается на экономике страны?

Вообще, никогда. Тут экономисты найдёт что возразить, но в целом дефляция хороша на короткие промежутки времени. Например, в США могут падать цены на бензин, если на мировых рынках дешевеет нефть. Или когда производство вынесли в страну с дешевой рабочей силой, либо закупили аналоги. Те же американцы буквально подсели на китайские товары, потому что при зарплате 5 000 долларов купить нормальный смартфон за 150 долларов это чудо чудесное и сказка сказочная.

В развитых и устойчивых экономиках всегда инфляция, но очень низкая. Позволить себе дефляцию можно только в одном случае — если ваш ВВП на душу населения постоянно растёт. Яркий пример Швейцария. Даже сейчас, когда весь мир штормит, они умудряются сохранять рост цен на уровне 3,5% в год. Это позволяет избежать вышеописанной череды неприятностей и при этом спокойно планировать покупки. Ни через месяц ни через год желаемый автомобиль практически не подорожает. Разве что чуть-чуть, но так и зарплата тоже подрастёт.

Вместо итога

Постоянно слышу разговоры о том, что необходимо сильно снижать цены. Подумайте, ребята, во что вы всех нас пытаетесь затащить. Дефляция также опасна как и гиперинфляция. За столетия существования разных стран мы хорошо поняли к чему приводят крайности. В Японии совсем недавно один сумасшедший предложил старикам совершить харакири, чтобы дать возможность пожить молодому поколению. Безусловно парень не в себе, но такие мысли не возникают на ровном месте. Дефляция обернулась серией проблем из которых никто не может найти выход.

Идеальный расклад это стабильно невысокая инфляция, без обвалов и бурного роста. Зацените любопытную статистику. Инфляция в Швейцарии с 1980 по 2023 год находится в коридоре от минус 1,1% (дефляция) до 6,5%. В России только с 1991 она колеблется от 3% до 2 508%! Только вдумайтесь в эти цифры. И никогда, ни разу не было дефляции. Вот над этим и стоит поработать..