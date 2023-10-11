Дефицитное мышление: как бедные и несчастные губят страну и мир?

Дефицитное мышление это комплекс убеждений формирующий ограниченное представление о ресурсах вокруг себя. Установка психики, согласно которой в мире есть определенное количество благ, которые достанутся не всем, следовательно их нужно добиваться, заслуживать, отнимать у других и накапливать, не позволяя окружающим ими завладеть.

На первый взгляд это своеобразное сумасшествие, которое вредит только самому человеку. Но в действительности дефицитное мышление приводит к множеству проблем для целого общества. И чем больше таких людей, тем беднее и несчастнее та группа, в которую они входят.

Люди с такой логической ошибкой мышления уверены, что денег, любви, комфорта, мужчин и женщин недостаточно для всех. Если у кого-то появился миллион, значит у меня стало меньше. Если у подруг хорошие мужья, значит я своего упустила и для меня их просто не осталось. Если у друга две девчонки, с которыми он спит, значит мне естественным образом спать не с кем. И так далее.

Пример пагубного влияния дефицитного мышления на общество

Мы первым делом должны понять, что дефицитное мышление формируется в результате психоэмоциональной травмы. Человек был лишён чего-то очень важного, столкнулся с острой нехваткой ресурсов и теперь психика пытается не допустить повторения трагедии. При чём травма может быть получена самим человеком, а может быть передана ему по наследству. То есть родители или бабушка сталкивались с дефицитом, а затем передали этот опыт следующим поколениям.

Нам хорошо известны пожилые люди, которые сидят впроголодь и экономят даже воду в унитазе, смывая раз в два дня, но при этом накопили целый чемодан денег. Они потом как правило отдают их мошенникам и подобные истории появляются в СМИ буквально ежедневно. Яркий пример дефицитного мышления, но как он губит экономику страны?

Всё очень просто, огромные суммы денег выводятся из оборота. Денежная масса вроде как растёт и денег у людей столько, что можно в банки закатывать. Но экономическая активность снижается, бизнес не получает прибыли, продукция не реализуется, производство останавливается.

Рабочие не получают зарплату и премии, так как продаж нет (их критически мало), они перестают совершать покупки и тем самым усугубляют ситуацию. В результате мы видим дефицит товаров и услуг, качество жизни снижается, экономика уходит в рецессию, наступает коллапс.

Наверное вы возразите, мол ты преувеличиваешь и такого ещё ни разу не случилось. Замедление видим, но чтоб экономика встала, это бред! А я вам отвечу, что за данными процессами следит Центральный Банк и чтобы не допустить коллапса понижает ключевую ставку. В страну льётся огромное количество «дешёвых» денег. За счёт кредитования восстанавливается производство и увеличивается денежная масса на руках граждан. Рецессии удалось избежать, но есть нюанс — растёт инфляция. Деньги в чемодане деда обесцениваются. Раньше на них можно было купить тонну сахара, теперь только 800 килограмм.

Казалось бы бабушка на окраине Саратова просто боится потерять последнее и остаться ни с чем, поэтому экономит всеми доступными способами и складывает свои сбережения под матрас. Её личное дело, пусть делает что хочет. Но таких бабушек много и в конечном итоге из-за их страха мы видим как пакет молока за год подорожал на 30%. Это не единственная причина, но мы в контексте данной статьи говорим исключительно о дефицитном мышлении в психологии и о его влиянии на общество.

Дефицитное мышление в психологии отношений

Самым ярким примером здесь будет девочка, у которой был любящий, заботливый и внимательный отец. Он уделял ей время, поддерживал, понимал, сочувствовал, баловал. Но строгая мама подавляла папу и у ребёнка возникло ощущение, что любовь значимого взрослого ограничена, следовательно её может кто-то отобрать, перетянуть на себя.

Психика перестраивается на участие в конкуренции, но в детстве ресурсов для борьбы недостаточно, мама сильнее во всех смыслах слова и по всем своим характеристикам. Зато во взрослой жизни девушка ощущает себя способной соревноваться за любовь,внимание и присутствие мужчины с соперницами. Беда только в том, что её психика уже зафиксировала образ ценного партнера. Он должен быть востребован у других женщин, точно так же как хороший, добрый и заботливый отец был востребован у матери.

Она начнёт симпатизировать исключительно бабникам и женатым. Ей будет казаться, что остальные какие-то не такие, только он классный. Такой перевертыш в сознании приводит к появлению девушек, буквально ведущих охоту на чьих-то супругов. Или она регулярно будет вступать в отношения с гулящими, подпитывая тем самым их эго.

Иногда дефицитное мышление возникает без участия значимого взрослого. Например, у мальчика вовсе не было отца или он был максимально безучастным. А мама была строгой или просто не уделяла достаточно внимания. Вариаций может быть очень много, нас в конечном итоге интересует нехватка любви, внимания, присутствия и поддержки. В такой ситуации возникает ощущение, что всё хорошее это очень ограниченный ресурс. Этого просто нет в мире! И если кто-то хоть чуть-чуть даёт, то за это нужно держаться обеими руками.

Так появляются девушки и парни, которые 90% времени получают от партнера негатив, унижения, эмоциональное насилие и дистанцирование, но хватаются за оставшиеся 10% и никак не могут отпустить. Любыми доступными средствами удерживаются в этих горе-отношениях, добиваются, заслуживают, выпрашивают, угождают, нередко переходят к абьюзу. Может такое общество быть ментально здоровым? Не уверен.

Как понять, что у меня дефицитное мышление?

Существует некая характеристика такого типа мышления. Набор установок и убеждений, которые выдают психоэмоциональные травмы, сказавшиеся на ограниченном восприятии ресурсов. Попробуем перечислить самые главные.

У меня судьба такая

Если детально разобрать эту фразу, то человек говорит о неком разделении людей на две категории. Первым повезло. Вторым нет. И поменять ничего нельзя. Все счастливые, богатые и успешные это счастливчики, на которых свалилась удача. Родился в обеспеченной семье, оказался в нужный момент в нужном месте, просто повезло, украл, пошёл на сделку с дьяволом (образно выражаясь).

А я вот родился в обычной семье, были возможности, но мне банально не повезло, удача отвернулась. Я честный и порядочный, поэтому шансов разбогатеть нет. Отказался переступать через свою совесть, хотя мог сорвать куш нечестным путём. Меня обокрали. Обманули. Ограбили. В результате у меня просто такая судьба.

Красивые девушки на меня не смотрят потому что я не богат. Жены нет, потому что всех разобрали пока я учился и работал в три смены. Муж не встретился, потому что я скромная и порядочная, а они только на хабалок смотрят. В общем оправдания настолько разнообразны, что перечислить все невозможно даже в целой книге. Но мы видим четкое убеждение — ресурсы мне не достались по ряду причин, которые в целом можно назвать судьбой.

Если кто-то выиграл, значит кто-то проиграл

Убеждение в том, что любые блага переходят исключительно из кармана в карман, приводят к глобальной логической ошибке. Во-первых человек искренне верит, что его бедность обусловлена чьим-то богатством. У него мерседес, поэтому у меня нет никакой машины. У него трехэтажный коттедж, поэтому у меня вообще нет своей квартиры. У него 10 девчонок, поэтому у меня ни жены ни любовницы. Вы могли встретить мужчин, жёстко критикующих разводы. Они боятся, что жена (если есть или если появится) от них уйдёт и тогда у кого-то будет две, а у него ничего не останется

Во-вторых такой человек думает, что все ресурсы уже имеются, ничего создавать не надо. При этом они строго ограничены, если кем-то делиться, то самим не хватит. Это те самые люди, кричащие «нам никто не нужен, у нас всё есть!». Дефицитное мышление заставляет их думать, что проданные за границу нефть и газ делают их беднее, ведь мы отдаём наши богатства. О том, что взамен мы получаем деньги, технологии, продукты, товары и услуги, не думают. И создавать тоже ничего не хотят. Всё же есть, нужно только отобрать у богатых и отдать мне!

Чем больше, тем лучше

Так как человек убежден в остром дефиците ресурсов, его мировоззрение сужается. В эту ловушку постоянно попадают правители разных стран. Представьте у вас очень слабая экономика, люди начинают покупать всё меньше и меньше. Ментально здоровый человек начнёт работать над эффективностью, а вот ограниченный увидит мир иначе. Он подумает, что нужно увеличить количество людей!

Если за месяц население потратило триллион долларов, то нам нужно увеличить количество граждан вдвое и тогда они потратят два триллиона. Если людям негде жить, то нужно увеличить территорию государства.

Если количество продаж недвижимости сократилось, значит нужно построить больше жилья. Смотрим на Китай теперь. Людей невероятно много, но ввп на душу населения болтается на уровне третьих стран. Объём строительства гигантский, в итоге главный застройщик банкротится, потому что не может ничего продать. Погоня за ростом рождаемости это болезнь. В африканских странах этот показатель достигает 6 детей на одну женщину. Как там дела с экономикой, благополучием и уровнем жизни?!

Вы решили открыть продуктовый магазин, но тут же остановили себя — магазинов и так много, этот рынок давно поделили гиганты, мне не хватит покупателей. Решили инвестировать в акции, но посмотрели на цены и поняли, что покупать нужно было 20 лет назад, сейчас уже поздно, лучшие цены давно выкупили.

Всё это наращивает тревожность, появляется суета, возникает ощущение, что всё разобрали и вам ничего не достанется. Хочется сорвать куш, запрыгнуть в последний вагон. Вы ведётесь на маркетинговые уловки «только сегодня», «последний день», «успей купить по низким ценам». Видите рост какого-то актива, испытываете страх упущенной выгоды и спешите его приобрести. Так принимаются бездумные решения и надуваются экономические пузыри. Вспомните очереди за гречкой, люди искусственно создавали дефицит в магазинах, просто потому что дефицитное мышление напугало их до ужаса.

У меня должно быть больше, чем у других!

Как уровень своего благосостояния измеряют люди с дефицитным мышлением? Сравнивают объёмы и размеры с окружающими. У меня однокомнатная квартира, у соседа двухкомнатная, значит он успешнее. У меня новая ауди, у соседа старая лада веста, значит он болван, а я красавчик. У меня жена и двое детей, мой друг бездетный холостяк, значит он неудачник. Моя зарплата 100 000 в месяц, а у товарища 30 000, получается я молодец, а он бездарь.

Но самое забавное, что такое мышление приводит к жадности. У вас есть аж три девчонки, которые не против приятно провести вечер. К вам обращается друг и просит с кем-нибудь познакомить. Казалось бы вы можете рассказать подругам о друге и возможно у них возникнет симпатия, из этого что-то получится. Но дефицитное мышление говорит — сейчас познакомишь, у него будет девушка, а ты останешься ни с чем. Не знакомь.

Так как человек видит мир под таким углом, то у него неизбежно возникает ненависть к ресурсным людям. Вот родственник разбогател, создал бизнес и теперь у него много денег. Очевидно он мог бы со мной поделиться, но не делает этого, получается жадничает. Скупердяй. Девушки ненавидят подруг, которые ведут свободолюбивый образ жизни. Сегодня у неё один парень, завтра другой. Она же таким образом лишает меня возможности встретить мужа!

Идея иметь больше видимых благ, чем у других, приводит в тупик. Богатые люди наращивают активы, при этом потребление останавливают на уровне достатка. Остальные боятся упустить ограниченные ресурсы и лишиться их, поэтому вынуждены постоянно брать автомобиль дороже, квартиру больше. Держатся за партнера обеими руками. Начинают активнее питаться, покупать брендовые вещи. И жадничают, жадничают, жадничают, чтобы окружающие вдруг не стали успешнее. Ненавидят тех, у кого это всё же получилось. Это те самые люди, которые выступают за ограничения. Всем всё запретить, чтобы никто не был богаче меня.

Вместо итога

Дефицитное мышление это логическая ошибка, которая вводит психику в заблуждение. Нужно понимать, что человек абсолютно убежден в своей правоте, он действительно видит мир именно так и имеет тысячи доказательств. Такова особенность работы человеческого сознания и подсознания. Переубедить мы их не сможем.

Только замещение негативного опыта противоположным даст свои плоды. Хорошо помогает когнитивно-поведенческая терапия, но «вылечить» целую страну невозможно. Граждане Венесуэлы продолжат стоять на том, что капитализм это великое зло, им никто не нужен, у них всё есть и давно пора от всех оградиться. Попробуйте рассказать о дефицитном мышлении жителю северной кореи. В лучшем случае вас отправят в эротическое путешествие.

Всё это люди с мазохистическим типом личности в большинстве случаев. И они крайне выгодны правителям, которые не могут предложить ничего хорошего и просто вынуждены убеждать, что плохое это и есть хорошее. Чем хуже, тем лучше. А мысль об ограниченности ресурсов оправдывает многое. Но абсолютно губительна как для самого человека, так и для его окружения.