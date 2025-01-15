Дед инсайд: молодой человек потерявший смысл жизни

Дед инсайд это термин, обозначающий молодого человека, который потерял смысл жизни, погрузился в апатию и превратился в старика на ментальном уровне. Сленговое слово произошло от английской фразы dead inside, что в переводе на русский означает мёртвый внутри. Про таких говорят — он умер в 25, но похоронили его в 70. Грустные люди долгое время называли себя именно так, но со временем термин превратился в мем и сегодня редко используется по назначению. Тем не менее предлагаю обсудить данное явление подробнее.

Откуда взялся дед инсайд?

В первоначальной версии дед инсайд это игрок в DOTA 2 и фанат анимэ. Его чёлка закрывает глаза, на аватарках лицо скрыто маской, либо отсутствует вовсе. Одежда исключительно чёрно-белая. Чуть позже мёртвые внутри стали встречаться среди тех, кто не имел никакого отношения к доте и японским мультикам. Это пессимистично настроенный человек, апатичный, грустный, безразличный, выражающий презрение к окружающим. Нередко социопат. Его не интересуют развлечения, отношения, активный образ жизни, спорт, учёба и работа.

Несмотря на то, что фраза пришла из английского языка, возникла она в русскоязычной среде, где-то на просторах СНГ. У нас очень удачно совпали слова dead, обозначающая смерть ( в данном случае ментальную) и дед (старик). В США пользователи гугл при попытке найти информацию по этому термину попадают на страницу медицинских учреждений, где описывается клиническая депрессия. А это значит, что там о мёртвых внутри ничего неизвестно.

Распространение термина началось с киберспортсмена Ильи Коробкина, который сделал татуировку с этой фразой и заявил — я dead inside, мне плевать на игру. Очень скоро нашлись желающие повторить действия Ильи и в сети стало появляться всё больше упоминаний. Но по настоящему субкультура популяризировалась благодаря японскому мультику «Токисйский гуль». По сюжету главный персонаж, оборотень из арабской мифологии, органы которого пересаживают студенту Канеки Кену и тот долгое время противостоит своей второй личности, но в конце признаёт себя таким, какой он есть. Человек лишь наполовину, мёртвый внутри.

Подростки, являющиеся поклонниками анимэ, стали делать причёску как у Кена и ставили его изображение на аватарки в соцсетях. Однако представители взрослых поколений, не знакомые ни с дотой ни с токийским гулем, увидели иной смысл во фразе дед инсайд. Для них это в первую очередь индивид угодивший в глубокую апатию, либо клиническую депрессию. Потерявший всякий смысл жизни, превратившийся в дряхлого старика, несмотря на то, что ему 25, 30 или 40 лет. Ничего не хочу, ни на что нет сил, всё надоело, все раздражают.

Как ведёт себя дед инсайд и зачем он это делает?

Психологи отмечают, что депрессивные субкультуры возникали в разные времена. В России это были эмо и готы, к ним же относились панки. В абсолютном большинстве случаев эти люди не агрессивны и не причиняют вреда окружающим. Самовыражаются в рамках своего настроения, открыто демонстрируют апатичное и депрессивное состояние. Проживают негативно окрашенные эмоции с помощью самоидентификации, находят единомышленников, взаимодействуют межу собой. Более взрослые люди уже не красятся в чёрный, но переживают кризис среднего возраста через безразличие и равнодушие к жизни. Могут целыми днями валяться на диване, месяцами не убираться в квартире, забить на внешний вид, отказаться от развлечений.

Типичный дед инсайд подросткового возраста считает, что он познал жизнь и слишком хорошо в ней разобрался. Всё ему наскучило и ничего не кажется интересным. Демонстративная грусть и апатия чаще всего является попыткой привлечь внимание, быть замеченным. Нередко таким образом человек сообщает о нереализованных потребностях, невзаимной любви, отчаянии. Родители, учителя и близкое окружение как будто не понимают его, не способны оказать поддержку. В результате он чувствует себя умершим внутри, существующим без какой либо цели.

Взрослый дед инсайд сталкивается с кризисом среднего возраста, когда львиная доля жизни позади, но особенных успехов не достигнуто. Человек оценивает прожитый период с точки зрения достижений и пытается найти перспективы, но их, кажется, уже нет. Потеря мотивации и мотивов ведёт к тому, что любая активность воспринимается как бесполезная. Кто я, зачем я, почему я.. Что делать дальше и нужно ли мне это? Всё, что сделано, не радует, а начинать сейчас вроде бы поздно. Нет ресурсов и, самое главное, нет желания. Умер, но сердце всё ещё бьётся.

Когда требуется помощь психотерапевта и психиатра?

Дед инсайд это почти всегда клиент психолога. Настроение можно изменить, если за ним не стоит физиологических, а точнее гормональных, нарушений. В случае с подростками бить тревогу не стоит, дефицит внимания, присутствия и поддержки может компенсировать психолог, к тому же в этом возрасте люди часто утрируют свои переживания. Через пару лет всё пройдёт само собой. При кризисе среднего возраста также помогает пауза, проще говоря период лени и апатии, когда важно всё обдумать и переосмыслить. Но в некоторых случаях приходится говорить о клинической депрессии, которую лечат совсем другие специалисты.

Отсутствие удовольствий. Первый признак возможных гормональных нарушений. Это уже не просто апатия, потому что положительная реакция на любые события отсутствует полностью. На протяжении длительного времени индивид неспособен испытать радость, он не счастлив и всем недоволен. Даже приятные события никак не меняют его состояние.

Тотальная утрата интереса. Человек бросает свои хобби и увлечения, не стремится к познанию нового, перестаёт читать, смотреть, обучаться, применять свои навыки, самореализовываться, развивать таланты. Ни одна деятельность не мотивирована, индивид не видит конечной точки, в которую хотел бы придти. Всё кажется абсолютно бессмысленным и бесполезным.

Чёрно-белое восприятие мира. Пациент считает, что существуют только крайности. С одной стороны всё хорошее, что в данный момент недостижимо, а с другой всё плохое и оно есть в его жизни. Прогноз будущего всего пессимистичен, хороших вариантов развития событий нет вовсе. Это уже свидетельствует о многих нежелательных процессах в организме, на этом этапе было бы полезно сдать анализы и получить антидепрессанты по назначению психотерапевта.

‘Отупение«. Снижение нейромедиаторов приводит к нарушению когнитивных функций и, как следствие, интеллекта. Психика теряет ресурсность и больше не может справляться со сложными задачами. У человека могут наблюдаться такие симптомы как неспособность решить простые математические и логические задачи, быстрая утомляемость, нежелание обрабатывать длинные тексты, забывчивость. Говоря простым языком он словно тупеет на глазах.

Суицидальные мысли. В большинстве случаев разговоры о суициде являются призывом о помощи. Человек пытается привлечь внимание и получить поддержку. Во всём мире наблюдается огромное количество ситуаций, когда индивид долго грозился наложить на себя руки, затем хотел инсценировать самоубийство, но что-то пошло не так. Думал его услышат и спасут, уговорят, но на деле получилось иначе. Поэтому не стоит игнорировать подобные высказывания, человек должен сам взять на себя ответственность за свою жизнь, но его поведение требует внимания и присутствия близких. При возможности попробуйте в этом не отказать. А для психиатра подобные поступки становятся поводом для постановки на учёт и полноценной терапии.

Вместо итога

Термин дед инсайд взял своё начало в компьютерных играх и субкультуре любителей анимэ, но чуть позже его взяли на заметку грустные люди. А сегодня эта фраза всё чаще ассоциируется с глубокой апатией, кризисом разных возрастов и даже клинической депрессией. Фраза английская, но появилась и получила широкое распространение в русскоязычных странах, в первую очередь Казахстане и России. Для кого-то это просто мем и объяснение на случай отсутствия настроения, а кто-то на полном серьёзе считает себя мёртвым внутри. Нуждается в поддержке близких, но очень часто не может получить необходимое. И если ничего не менять, то действительно можно умереть сейчас, а потом просто плыть по течению и ждать, когда похоронят.