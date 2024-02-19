Дауншифтинг: что значит жить для себя?

Дауншифтинг (downshifting-смещение вниз) это образ жизни направленный на отказ от стремления к «достигательству», отвержение общепринятых установок и целей, а также обесценивание львиной доли благ. Снижение потребления до уровня, когда покрываются истинные потребности и одновременная установка барьера на все навязанные желания.

Дауншифтеры в какой-то момент приняли решение не гнаться за морковкой, то есть отказаться от задач, которые поставили перед ними другие люди. Родители, начальство, власти, общество в целом. Психика акцентируется на потребностях, которые испытывает конкретный индивид. Быть может кому-то и надо иметь семью, автокредит и ипотеку, а лично мне нет, поэтому буду жить для себя, стану чайлдфри, буду ходить пешком и арендую квартиру, быть может даже домик у моря. Расти по карьере нет желания, буду фрилансером.

Ориентиры дауншифтера

Большинство людей находятся в порочном круге, где вынуждены бежать как белки в колесе ради достижения эфемерных целей. Это целая философия направленная на достижение определённых уровней, как в игре. Со временем «морковка» только отдаляется, а человек вынужден тратить всё больше усилий. Финишная прямая начинается на пенсии, а там не за горами и ленточка, пересечение которой ставит жирную точку в жизни «бегуна».

Дауншифтеры предпочитают трудиться ровно столько, сколько требуется для закрытия базовых потребностей. А остальное время предпочитают тратить на общение с близкими и родными, занятие своими хобби и увлечениями, отдых, наслаждение природой и культурой. Чем-то данная философия напоминает лагом, популярный в Швеции.

Люди работают до 4 часов дня, а потом покидают офис и отправляются к своим друзьям, детям, родителям. Перерабатывать скандинавы не станут и даже не пытайтесь уговорить. Манипулирование высокими ценностями не сработает, рабочий день окончен, до завтра!

Так как время для дауншифтера является самым значимым ресурсом, вся его жизнь направлена на то, чтобы иметь как можно больше часов в личном распоряжении. Такой подход требует соблюдения минимализма, потому что в противном случае человек должен больше работать, чтобы продолжать тратить. Во многих развитых и богатых странах люди продолжают трудится по 15 часов в сутки, имея высокий уровень жизни. Они стремятся не просто поддерживать его, но и значительно увеличивать.

В дауншифтингу приводит два варианта развития событий. Первый — переосмысление смысла жизни. Нередко индивид был очень активен, много потреблял и усердно трудился, но потом вдруг понял, что это не делает его счастливым. Усилий требуется всё больше, а рост потребления не приводит к удовлетворению.

Второй — потеря здоровья. Как говорится «лучше всех в колхозе работала лошадь, но председателем она так и не стала». Человек потратил огромное количество ресурсов, многого добился, но теперь сидит на чемоданах денег, в собственной квартире обставленной по последнему слову моды и техники, но сил больше нет. И возникает желание пожить для себя, отойти от дел, всё бросить и насладиться жизнью в чистом виде.

Влияние дауншифтинга на экономику

Середина 20 века ознаменовалась массовым переездом населения в города. В них строились заводы и фабрики, люди вставали к станкам и честно отрабатывали свои смены ради получения квартиры и заработной платы. В тот период рост промышленности не оставлял других вариантов и процесс стал настолько всеобщим, что города быстро переполнились, а их тем временем продолжали строить. Всем известно как возник автогигант «Камаз», вокруг которого построили целый мегаполис.

Народ трудился так усердно, что до личной жизни дело уже не доходило. Первым звоночком стал так называемый «казанский феномен», когда брошенная на произвол судьбы молодёжь начала сбиваться в группировки. С одной стороны это происходило от безделья, с другой от отсутствия контроля, просто потому что всем вокруг было некогда. Родители с утра до вечера трудились, милиция закрывала глаза. Попытки увлечь подростков спортом лишь усугубили проблему, секции единоборств превратились в кастинг на роль будущих убийц.

Дауншифтинг является своеобразным протестом против превращения народа в бездумную массу. Внимание акцентируется на индивидуальных особенностях личности, то есть каждый занимается тем, что ему нравится и при этом в приоритет выводит свободное время. Для увлечений, хобби, воспитания детей, романтических вечеров со своей второй половинкой, общения с друзьями.

Рост промышленности не позволял дауншифтерам возникнуть. Чтобы жить нужно было работать. Иной концепции быть не могло, потому что будучи дауншифтером ты не получишь жильё, общество начнёт осуждать, а власти преследовать. Все избегающие общепринятого уклада жизни обвинялись в тунеядстве. Поэтому наличие дауншифтеров говорит нам о том, что экономика стала крепче, а технологии позволяют реализовываться в том, что интересно конкретному человеку.

Переезд в деревни

Первое и ключевое влияние философии дауншифтинга на экономику заключается в движении масс из городов в деревни. Интернет позволяет вести деятельность удалённо, а размеренный и спокойный ритм жизни вдали от суеты даёт возможность насладиться природой, общением с самыми близкими, полноценным отдыхом.

Так как льготы и соцобеспечение таким людям не положены, то живут они на имеющиеся активы. Чтобы они появились, нужно получить образование или сколотить капитал. Фиксируется спрос на курсы и семинары, люди активнее осваивают новые, актуальные профессии, благодаря которым можно хорошо зарабатывать дистанционно. Открываются брокерские счета, через которые скупаются ценные бумаги, чтобы в один из дней начать жить на дивиденды. Население равномерно распределяется между городами и деревнями. В последние возвращается жизнь, бизнес получает стимул вкладываться в инфраструктуру, потому что отныне там живёт их целевая аудитория, к тому же платежеспособная.

Прекращение сверхпотребления

Спрос рождает предложение, поэтому в экономически активных населённых пунктах, особенно при высокой плотности населения, резко возрастает загрязнение воздуха и количество отходов. Бесконечное потребление разгоняет доставку всего необходимого, что усложняет логистику, производство, провоцирует выбросы.

Дауншифтеры предпочитают более экологичные профессии, а отказ от бесконечного роста потребления снижает их потребности. Промышленность замедляется, а вместе с тем вредных выбросов становится меньше. Для примера — в 1965 году мировое потребление сырой нефти составляло 30 миллионов баррелей в сутки. Сегодня показатель достиг 97 миллионов. Население планеты увеличилось вдвое, а потребление нефти втрое.

Дауншифтинг подразумевает не только отказ от общепринятых благ и целей, но и минимализм в потреблении. Часто достаточно того, что растёт на огороде. Требование к транспорту сильно снижается, потому что проживая вне города и работая удалённо человеку не нужно каждый день ездить на работу, а значит расход топлива падает. Проводя больше времени за прогулкой, отдыхом и общением с близкими люди резко снижают объём потребления электроэнергии. Таким образом промышленность в экономике с большим количеством дауншифтеров идёт на спад.

Парадокс с демографией

С одной стороны дауншифтеры часто отказываются рожать и категорически отвергают идею репродуктивного насилия, когда деторождение становится обязательством. Но вместе с тем снижается уровень тревоги, индивид больше не чувствует себя белкой в колесе, может больше времени проводить с ребенком, а значит не видит преград в создании семьи.

Многие предпочитают жить для себя и рождение детей в их планы не входит, но как показывает практика таких немного. Как правило в какой-то момент дауншифтер об этом всё же задумывается. А так как он уже создал для себя условия комфортной жизни и сформировал убеждения позволяющие обходиться самым важным, не следуя мечте потреблять всё больше, больше и больше, то никакие льготы и помощь государства ему не требуются. Демография естественным образом переходит в рост.

Эмоциональный комфорт и снижение конкуренции

Идея быть не хуже других и попытки угнаться за статусом вынуждает человека пребывать в бесконечном стрессе. Три года не покладая рук горбатился на заводе, купил наконец-то новый автомобиль, но вот несчастье, через месяц сосед взял такую же в новом кузове! Ежедневно наступаю себе на горло, терплю нелюбимую работу и поганого начальника, чтобы добиться положения в обществе и остаться на своей должности, но этому нет ни конца ни края, каждый день новый стресс!

Дауншифтинг подразумевает отказ от общепринятых норм. Ну, нет у меня машины, мне не нужна, не вижу проблем. Или есть машина, но старенькая, не модная, какое мне дело? Мои потребности закрывает, могу купить новую, но нафига?! Мой дом меньше соседского, только вот мне и тут места девать некуда, пусть тешит своё самолюбие, я зато за свет плачу в три раза меньше.

Вот вы все кровью и потом заслужили свои должности. Кто-то по головам шёл, кто-то ночей не спал, а что дальше? Дали значок и вы счастливы? Дауншифтер либо живёт на дивиденды, либо фрилансер, реализует свои таланты и навыки, обеспечивает себя всем необходимым, ему ваши звания и медали даром не сдались.

Вспомните какие бывают очереди в мединститут и на юрфак. Конкуренция достигает 10 человек на одно место. Было бы здорово, если бы в стране такое количество людей искренне мечтали стать врачами. Но нет, это погоня за статусом. Зачастую доходящая до каламбура. Родители чтобы сделать дочь уважаемым человеком пихают её в институт за взятки, а потом 6 лет не доедают, лишь бы как-то доучить ребенка. А той даром не надо, еле-еле сдаёт экзамены, 80% за деньги.

Всё это приводит к падению производительности и эффективности труда. Люди находятся не на своих местах. Все они гонцы за статусом, званиями, должностями и уважением. В результате специалистов всё меньше, все здесь не для того чтобы нормально работать. Дауншифтинг полезен, потому что кардинально меняет всю концепцию. Быть может какой-то талантливый доктор банально не смог поступить, потому что его подвинули умалишенные родители, желающие пристроить своё чадо в почётный ВУЗ.

Вместо итога

Дауншифтинг это просто философия снижения потребления, основанная на идее преследования личных, истинных потребностей. Отказ от навязанной нормы и внушения посторонними каких-то задач. Нежелание быть как все, а смещение акцента внимания на себя и свои желания.

Но они, сами того не подозревая, оказывают мощное влияние на экономику. И как показывает практика, польза крайне ощутима. В былые времена дауншифтеров презирали и гнобили, но сегодня промышленность перестаёт быть ориентиром, а человеческий капитал развитыми странами возводится в приоритет. И если посмотреть все статистические данные, они от этого только выигрывают.