На одном из форумов, который я часто посещаю в поиске интересных тем для блога, мне попался забавный вопрос. Что значит если человек целуется с открытыми глазами? Оказалось, что девушка во время сплетения губ зачем-то решила посмотреть на партнёра и обнаружила, что он смотрит прямо на неё! А потом выяснилось, что он всегда так делает и глаза никогда не закрывает. Объяснить это парень не мог, поэтому девушка полезла в интернет. А я уже собрал для вас всю информацию и спешу поделиться.

Человек боится что-то сделать не так

Обычно, когда важность того или иного действия высокая, психика пытается получить как можно больше контроля, чтобы не допустить ошибку. Для этого используется слух, зрение, тактильные ощущения, запахи, информация, знания, навыки, иные ресурсы.

Мы хорошо знаем, что слепой человек начинает лучше слышать, а глухой эффективнее обрабатывает визуальные объекты. Многие потеряв слух очень быстро научились читать по губам. Так происходит замещение источников данных для психики.

Во время поцелуя большинство людей ориентируются на слух и тактильные ощущения, так гораздо проще понимать происходящее. Глаза закрываем, чтобы усилить чувства, обострить их. Но, как оказалось, так делают далеко не все. Кто-то не может сосредоточиться из-за волнения и поэтому пытается охватить как можно больше органов чувств, а кто-то ошибочно думает, что визуальное лицезрение объекта добавит пикантности. Впрочем, некоторые заявляют, что действительно очень хотят видеть партнера во время поцелуя.

Человек неуверенно чувствует себя в пространстве

Иногда поцелуй с открытыми глазами это единственно возможное развитие событий. Например, если вы страстно скидываете с себя одежду, направляясь к кровати или чему-то напоминающее её, то велик риск врезаться в косяк или наступить в детский горшок. Да и столкнуться носами многие люди очень сильно боятся.

Но раз уж страсть овладела вами настолько, что без поцелуя подготовится к дальнейшему не получится и вам хочется прямо сейчас, то хотя бы соблюдайте меры предосторожности. Тогда для контроля обстановки вокруг себя придётся совмещать одно с другим. Целоваться и держать глаза открытыми. Иначе вместо горячих объятий попадёте в травмпункт.

Человек просто визуал

Однажды мне попался пост, в котором говорилось, что поцелуй с открытыми глазами это свойство людей, которые либо не могут доверять сами, либо недостойны доверия. Якобы они неспособны на близость. Хотят всё контролировать или напротив высматривают что-то пока вы заняты. Конечно же в психологии никаких теорий на этот счёт нет, обычный вброс ничем не обоснованного мнения.

Зато есть мнение, что некоторые люди настолько склонны к визуальному восприятию мира, что даже во время поцелуя больше наслаждаются увиденным, чем какими-то физическими ощущениями. Они хотят смотреть на партнера и именно это возбуждает их особенно сильно.

Вместо итога

Поцелуй с открытыми глазами не считается отклонением или признаком чего-то плохого. Но есть нюанс. Далеко не все рады подобному поведению. Многие люди на форумах пишут, что их напрягает и раздражает тот факт, что в подобные интимные моменты на них пялятся. Даже если это любимый человек. Сразу начинаешь волноваться и чувствовать себя не комфортно.

Проблему можно решить двумя способами. Первый — поговорить с человеком и попросить его закрывать глаза, потому что для вас это важно. Второй — целуйтесь в темноте, когда даже с открытыми глазами вас всё равно не видно. Правда в случае попадания света в комнату, есть риск сильно испугаться, когда вы вдруг увидите два светящихся шара прямо перед своим носом. А в остальном никаких поводов для беспокойства нет, целуйтесь как хотите, главное демографию страны поднимайте!