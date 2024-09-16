Что толкает женщин на измену? Топ причин по мнению психолога

Ни для кого не секрет, что измены нельзя считать исключительно мужским поступком. Представительницы нежного пола ходят налево не реже, а быть может даже чаще своих партнёров, о чём мы говорили в статье «сколько женщин изменяют мужьям«. Конечно можно попытаться объяснить происходящее двумя словами и сильно не вникать в психологию поведения индивида, в данном случае девушки, но мы хотели бы знать основные причины, чтобы научиться строить крепкие и долговечные отношения без предательства.

Топ причин женских измен по мнению психолога

Сказать «споткнулась, упала, очнулась, изменяю» не получится. Любое действие человека координируется психикой, которая опирается как на системы торможения, так и на мотивирующие факторы. Следовательно измена это в большинстве случаев совершенно осознанный и спланированный поступок, стимулированный гормональной системой организма. По какой причине не сработали тормоза и при каких условиях они выключаются вовсе, пытаются выяснить психологи. И в этом направлении есть успехи. Давайте вместе их перечислим.

Случайное событие

Под случайностью мы подразумеваем отсутствие каких-либо планов. Девушка могла перебрать с алкоголем или встретить настолько обонятельного мужчину, что в попытках просто пофлиртовать переборщила, что закончилось горизонтальным положением. От осознанного предательства эта ситуация отличается тем, что всё произошло неумышленно, просто в какой-то момент нужно было остановиться, но она этого не сделала. От изнасилования в свою очередь случившееся отличается отсутствием ясного и однозначного «нет».

Можно ли как-то избежать подобного расклада? На первый взгляд да, достаточно не отпускать спутницу одну туда, где есть алкоголь, мужчины и увеселительная атмосфера. Но если подумать, то здесь очень тонкая грань. Сопровождение может оказаться навязчивым, а действия спутника перерасти в эмоциональное насилие, недоверие, неуважение и типичный абьюз. Так что по факту предательство целиком и полностью лежит на женских плечах, если она не хочет допустить соития на стороне, ей стоит научиться контролировать себя и отказаться от походов по местам, где существуют определённые риски.

Дефицит близости в действующих отношениях

Из отношений физическая близость может исчезать по разным причинам. Стресс, проблемы со здоровьем, конфликты, сильная занятость и так далее. Случается и несовпадение темпераментов, когда один из партнёров нуждается в большем количестве интима, чем вторая половинка. Но самое печальное, когда мужчина не следит за собой, неправильно питается и увлёкся алкоголем. Тогда его возможности могут сильно сократиться, а девушка останется на «голодном пайке».

Считать, что женщина легко может обойтись без мужских прикосновений, значит существовать в пятом веке до нашей эры и просто ничего не знать о физиологии представительниц нежного пола. Потребность со временем может погаситься психикой, а может напротив нарастать. К этому добавится тактильный голод, эмоциональная отчуждённость и желание получить присутствие партнёра. А дальше как в анекдоте — если вы не гуляете со своей девушкой, значит её будет гулять кто-нибудь другой.

Безразличие мужчины

Наивно полагать, что женщина ищет именно интим. Иногда дефицит ощущается на уровне эмоций. Не с кем поговорить, не с кем обсудить важные для себя вопросы. Нет общих интересов, не получается с удовольствием проводить время вместе. Человек вроде бы рядом, но по факту толку от этого нет. На предложение общения следует отказ, а попытки обсудить проблемы заканчиваются висхолдингом. В этот момент начинают появляться друзья и хорошие знакомые. Просто для поддержания бесед, исключительно для эмоциональной связи.

Только проблема в том, что женская сексуальность довольно сложно устроена. В отличие от мужчин ей мало увидеть перед собой красивое тело, более того, как правило это вообще не является триггером. А вот доверие, надёжность, спокойствие и уважение, могут растопить лёд. Когда друг становится эмоционально ближе, чем муж, вероятность измены кратно возрастает.

Фактическое прекращение действующих отношений

Как вы себе представляете прекращение отношений? Нужно подписать какие-то бумаги, поставить печать? Придётся произносить определённую фразу, которая подействует на партнёра как заклинание? В жизни всё гораздо сложнее. Иногда всем понятно, что людей больше ничего не связывает, но по-разным причинам разойтись окончательно не выходит. Вроде обстоятельства не оставляют выбора, но парень предпочитает сохранить статус кво, отказываясь отпускать возлюбленную.

Так вот мужчины очень часто не хотят признавать очевидное. Любви давно нет, общение не клеится, зона обоюдной ответственности не существует как таковая. Признать проблему важно, о чём гласит знаменитый закон Кидлина, но тогда придётся принимать решения. Попытка подождать пока всё наладится само собой чаще всего приводит прямиком к изменам, потому что женщина в отличии от спутника точно знает, что действующих отношений больше нет. Следовательно отвергать поклонника нет никакого смысла.

Желание отомстить

Женщина чисто физически не способна на равных конфликтовать с мужчиной и отстаивать свои личные границы. Исключения конечно есть, но так ли часто они встречаются? При этом психика не прощает обидчиков, через различные инструменты она пытается выстроить схему ответа. Именно поэтому грубая физическая сила эффективна только до тех пор, пока её достаточно для запугивания, удержания и подчинения. Что, кстати, и породило мизандрию.

За что мстят женщины и почему измена хорошее (эффективное) средство? На форума девушки часто пишут о том, что хранили верность супругу, но тот постоянно что-то подозревал, ревновал и беспочвенно обвинял. Некоторые так часто слышали в свой адрес слова на букву Ш и Б, что в какой-то момент решили привести реальность в соответствие со страхами партнера. Зачем себя ограничивать, если при любых раскладах ты для него падшая женщина?

На втором месте типичная ситуация — муж начал изменять первым. В результате в голову пришла мысль побороться за равноправие, а то так получаются двойные стандарты какие-то. Тебе можно, а мне нет? Это вот ещё почему?! Давай исправим.

Третий пункт рейтинга — эмоциональное и физическое насилие. Когда отношения здоровые и люди друг друга уважают, в момент охлаждения чувств у одного из партнёров (что естественно случается), происходит диалог. Честное признание, мирное расставание и сохранение дружеских отношений. Но если мужчина тиран или отказывается признавать действительность, переходя к силовому удержанию, то при первой же возможности девушка попытается отомстить. Можно было бы разойтись и потом начинать новые отношения, но раз ты увидел в себе мачо, то почему бы не доказать тебе обратное? Женщина надевает на голову «короля» рога и чувствует себя отомщённой.

Влияние скуки

В данном случае речь идёт больше о предрасположенности девушки к изменам. В психологии есть термин «эндорфиновый индивид», это когда человек зависим от ярких эмоций и чувствует тоску, тревогу, апатию, если этого в жизни нет. Первое время ваши отношения могли быть интересными и насыщенными различными событиями, особенно если парень ухаживал, добивался, заслуживал. Со временем это естественным образом пропало или как минимум снизилось, что навело спутницу на мысли из серии «он меня больше не любит», «мы скучно живём».

Роман на стороне позволяет закрыть дефицит. Во-первых новоиспечённый спутник гораздо активнее действующего, потому что теперь ему нужно добиваться, заслуживать и ухаживать. Во-вторых курортный или служебный роман всегда напоминает мини детектив, где важно остаться незамеченными при совершении ‘преступления». А это прибавляет эндорфинов похлеще аттракциона. В третьих новый партнёр до поры до времени остаётся загадкой и узнавать его интересно. Всё это в результате заканчивается соитием в абсолютном большинстве случаев.

Вместо итога

Сложно предугадать какие выводы из прочитанного сделаете именно вы. Кто-то скажет «все женщины предательницы и ведьмы». Кто-то подумает, что текст создан с целью возложить всю ответственность на мужчин. Наверное найдутся и те, кто найдёт в статье себя. Так или иначе это основные причины измен, о которых рассказали сами девушки. Наша задача найти способы минимизировать подобные исходы.

А тут рекомендации как всегда простые. Не страдайте от паранойи, то что должно случиться, случится независимо от ваших усилий. Не применяйте физического и эмоционального насилия, ваша сила не безгранична, однажды наступит день, когда спутница сможет отомстить.

Не оставляйте вторую половинку без внимания, вы не единственный его источник. Не игнорируйте явные сигналы прекращения отношений, не ждите измен, отпускайте своевременно. Не устраивайте яркое шоу на этапе знакомства, вам придётся всю жизнь поддерживать этот уровень эмоций. Если не нужны без плясок с бубном, значит не нужны вовсе. Учитесь строить отношения на уважении друг к другу, тогда в самый ответственный момент вам не захотят делать больно. Вам сообщат о желании уйти, а вы отпустите, чтобы не нагружать свою голову рогами.