Что такое снюс и почему он представляет опасность для детей?

17 января 2024 года Министерство здравоохранения России зафиксировало первый случай летального исхода среди подростков, связанный с употреблением снюса. Несмотря на то, что случаи, приводящие к трагическим последствиям, происходили и ранее, эта ситуация вновь привлекла внимание к проблеме. Никотиновые пакетики и конфеты стали широко распространяться среди школьников, и родители вместе с учителями уже долгое время поднимают вопрос о безопасности этих продуктов. В данной статье рассмотрим, что такое снюс, какие риски он несет для детей и как определить, употребляет ли ваш ребёнок этот опасный продукт.

Что такое снюс?

Снюс представляет собой измельченный увлажненный жевательный табак, в составе которого содержится более тридцати химических соединений, некоторые из которых могут быть канцерогенными.

Типично снюс выглядит в виде небольших утрамбованных прямоугольных пакетиков, которые может легко поместиться в круглом пластиковом контейнере. Такое оформление дало повод называть его «шайбой». Существует также рассыпной вариант, где никотиновая смесь не упакована в дозированном виде, а хранится в банке. Некоторые производители добавляют ароматизаторы, поэтому можно встретить снюс с различными вкусами, например, ментоловым.

В последнее время производители начали модифицировать внешний вид жевательного табака, имитируя привычные сладости, такие как мармелад и сосательные конфеты. Чаще всего снюс используют как средство для избавления от желания курить, но некоторые потребители также прибегают к нему ради развлекательного эффекта. Никотин и другие активные вещества, содержащиеся в снюсе, быстро попадают в организм через слизистую оболочку рта, что делает его довольно опасным продуктом.

Почему снюс стал так распространен?

На российском рынке снюс появился в начале 2000-х годов, однако его продажу запретили в 2015 году. Тем не менее, торговцы продолжают находить способы обхода закона. В последние годы Минздрав России бьёт тревогу по поводу растущей популярности снюса среди школьников, которые стремятся добиться расслабляющего эффекта, не оставляя характерного запаха сигарет. Родители и учителя, в свою очередь, не могут вовремя заметить признаки употребления никотина.

В одном пакетике снюса содержится до 22 миллиграммов никотина (для сравнения, в сигарете этот показатель составляет до 1,5 миллиграммов). Из-за этого употребление жевательных смесей детьми может вызывать интоксикацию организма, иногда приводя к фатальным последствиям. Например, отмечены случаи никотиновой зависимости среди подростков, где учащиеся разделились на «потребителей» и «дилеров» снюса. Некоторые трагические инциденты, такие как смерть подростка от передозировки, вызвали тревогу по всей стране.

Опасности употребления снюса

Специалисты Роспотребнадзора подчеркивают, что употребление снюса может стать причиной различных серьезных заболеваний, включая рак полости рта, поджелудочной железы и легких. Исследования показывают, что пользователи бездымного табака получают значительно больше никотина, чем курильщики сигарет, что, в свою очередь, увеличивает риск возникновения множества заболеваний.

Снюс требуется держать во рту минимум полчаса, в течение которого в организм проникает в десятки раз больше никотина, чем при курении одной сигареты. Даже с коротким контактом табака со слизистыми оболочками, в кровь поступает достаточное количество никотина, чтобы вызвать серьезные проблемы со здоровьем.

Долгосрочное употребление снюса может вызывать остановку роста, ухудшение познавательных функций, повышенную агрессивность и развивать ряд других медицинских проблем, таких как ослабленный иммунитет и высокие риски заболеваний, связанных с онкологией.

Эффекты и признаки употребления снюса

По словам специалистов в области психического здоровья, интерес к жевательному табаку может возникать у детей в довольно раннем возрасте, и нередко он употребляется в качестве альтернативы курению. Особенность снюса в том, что он содержит высокую концентрацию никотина, а его ароматизаторы могут скрывать потенциальную опасность. Употребление препарата может вызывать психические изменения, такие как снижение внимания и ухудшение памяти, а также проблемы со стороны желудочно-кишечного тракта и сердечно-сосудистой системы.

Заболеть или отравиться снюсом можно при возникновении симптомов, таких как рвота, потливость и нарушения координации. При первых же подозрениях на интоксикацию необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью.

Вредные последствия для здоровья

По мнению педиатров, снюс, подобно другим табачным изделиям, может вызывать зависимость при частом употреблении. Хотя в составе пакетиков со снюсом отсутствуют смолы, как в сигаретах, длительное потребление ассоциируется с развитием рака слизистой оболочки рта и другими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Кроме того, никотин может значительно снизить уровень иммунной защиты организма, провоцируя воспалительные процессы в сосудах.

Как сообщает Роспотребнадзор, симптомы никотинового отравления включают чрезмерное слюнотечение, головные боли и даже судороги. При передозировке наблюдаются сбои в дыхательной функцией и сердечный ритм.

Важное внимание родителей

Родители, учителя и региональные власти сейчас активно борются с проблемой потребления снюса среди молодежи. В некоторых регионах ужесточают меры, такие как запрет на пронос снюса в учебные заведения. Но для эффективного противодействия необходимы проинформированность и профилактические меры, а также открытое общение с детьми о потенциальных рисках употребления никотиновых продуктов.

Важно, чтобы родители и педагоги могли распознать потенциальные угрозы и правильно реагировать на них, чтобы предотвратить употребление снюса и других вредных веществ среди молодежи. Информированность о снюсе и его последствиях играет ключевую роль в защите здоровья детей и предотвращении их вовлечения в опасные привычки.

Как справиться с ситуацией, если ребёнок уже пробовал снюс?

Если взрослые узнают, что ребёнок уже попробовал снюс, их реакция должна быть взвешенной и понимающей.Даже если ситуация вызывает серьезные опасения, важно сохранить доверие к ребёнку, чтобы он чувствовал себя комфортно, обращаясь за помощью. Обсуждение с ним последствий употребления снюса, причины для возникновения интереса к этому продукту и открытое выражение собственных эмоций могут помочь наладить диалог и предотвратить дальнейшие эксперименты с опасными веществами.

Родители должны помнить, что работа с детьми требует чуткости и понимания. Хотя искушение попробовать снюс может усугубляться желанием соответствовать сверстникам или протестом против взрослых, диалог и доверительные отношения могут значительно снизить риски. Забота о психическом и физическом здоровье детей, а также предоставление им интересных и полезных занятий смогут помочь предотвратить нежелательные изменения в поведении подростков.

Подводя итог, можно утверждать, что снюс представляет собой серьезную угрозу для здоровья детей и подростков в России. Это требует активных мер со стороны родителей, учителей и всего общества для обеспечения безопасной и здоровой среды для подрастающего поколения.