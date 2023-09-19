Что такое симпатия и как её распознать? Мнение психолога

Симпатия это устойчивое эмоциональное чувство привязанности и интереса, возникающее к объекту на фоне общих взглядов, целей и ценностей. Выражается в ощущениях «нравится», «привлекает», «притягивает». Является одним из базовых факторов начала здоровых отношений. В современной психологии принято считать, что отсутствие симпатии неизбежно ведёт к деструктивной модели взаимодействия, а чаще всего разочарованию, страданиям и корыстной форме коммуникации.

Когда и зачем возникает симпатия?

Эволюционно человек заточен на выживание и с этой точки зрения лишних механизмов у психики быть не должно. Несмотря на то, что многие из защитных реакций применяются с критическими ошибками и наносят больше вреда, чем пользы, симпатия остаётся одной из самых значимых структур в нашем поведении.

Если упростить до безобразия, то симпатия это результат масштабной аналитической работы психики, которая оценивает как внешний вид и контекст, так и содержание объекта. И природа сделала всё, чтобы мы никогда не ошибались. Однако нам удалось её обхитрить.

Представьте, вы подходите к кусту с томатами, осматриваете плоды, трогаете их, нюхаете. Пахнут плохо, выглядят отвратительно, слегка сгнили. Будете кушать? Скорее всего нет. И правильно сделаете, потому что в противном случае отравитесь. А вот если внешний вид потрясающий и сочный, запах изумительный и ароматный, а вокруг птички поют и нежный ветерок щекочет локоны, то аппетит возникнет сиюминутно. И хорошо, подзаправитесь витаминами!

Но с развитием человеческого сознания упростилось всё, кроме межличностной коммуникации. Как говорится в одной шутке — почему нельзя постучать по человеку, как по арбузу, чтобы понять, хороший он или нет?! Психика научилась распознавать все сигналы природы, однако в людях запуталась. Но тем не менее пытается ещё хоть как-то ориентироваться.

Главным сигналом для неё служат аттрактанты и репелленты. Подделать их невозможно и всякого рода духи с феромонами человеку не помогут. Наши убеждения, взгляды, настроение, состояние здоровья, усталость или напротив прилив сил, всё это сказывается на гормональном фоне и внешнем виде. В итоге мы улавливаем запахи и замечаем детали, которые минуя сознание попадают прямо в подсознание. И возникает симпатия, либо антипатия.

Природа создала такой механизм, чтобы мы в течении нескольких секунд могли понять нравится нам этот человек или нет, а самое главное можно с ним вступать в какую-то форму близости или не стоит. Изначально всё это было задумано исключительно для продолжения рода. Встретили того, кто отвечает всем истинным потребностям, в миг это выяснили и случился половой акт. Мирозданию большего не надо.

Критические ошибки симпатии

Механизм сломался, когда человечество перестало представлять из себя толпу животных, выполняющих только две функции — выживание и размножение. Союз мужчины и женщины от полигамии и коллективных браков «докатился» до моногамии, а продолжительность жизни сильно выросла. Те же неандертальцы терпели сварливую жену и ненадёжного мужа каких-то 5-10 лет, а теперь приходится жить с ним полвека. Начались сложности с выбором.

Разнообразием быт наших предков тоже не отличался. Половину суток мужчины бегали за мамонтом, а женщины следили чтобы детей не съели волки, потом все дружно сидели у костра и отправлялись спать. Безусловно я утрирую, но суть плюс минус такая. Сегодня жизнь перенасыщена событиями и партнёр нужен не только для двух-трёх задач. Он становится спутником буквально во всём. И здесь механизм симпатии дал окончательный сбой.

Оценка контекста

Психика по-прежнему реагирует на аттрактанты и репелленты, однако мы тут же подавляем все результаты её анализа и включаем сознание. Понравится ли подругам, что скажут родители, какое у неё прошлое, сможет ли он(а) обеспечить семью, сколько зарабатывает, престижная ли профессия. И так далее и тому подобное.

В итоге оцениваем не человека самого по себе, а то, что находится рядом с ним. И выбираем не его, а то что увидели поблизости. Контекст. Для примера — девушка выходит замуж за богатого, хотя отношения явно не клеятся. Мужчина женится на красивой, хотя коммуникация с ней не приносит ничего кроме страданий. Вспомнил ещё одну шутку — многие мужчины влюбившись в ямочку на щеке по ошибке женятся на всей женщине.

Преследование ложных целей

Ещё одна проблема резкого увеличения активности психики заключается в её неспособности переварить большое количество стресса и психоэмоциональных травм. Многие из них становятся настоящей болью и тогда сознание перестраивается на модель отыгрыша сценариев. Классическая ситуация — девушки выросшие без отца стремятся получить гарантии, чтобы предательство не повторилось.

Во-первых такие действия требуют большого количества усилий и вынуждают заниматься по сути бесполезными делами. А во-вторых мы таким образом блокируем все придуманные природой механизмы поиска партнёра и устанавливаем свои критерии. Так как они построены на сценариях из прошлого, результат выбора получается какой-то не такой. И человек раз за разом влюбляется в ходячие неприятности. Механизм симпатии просто не срабатывает, вам вообще не до него.

Как понять, что человек испытывает искреннюю симпатию к вам?

Если влюблённость это химический процесс, то есть происходит выработка гормонов, которые полностью меняют состояние индивида, то ориентироваться на нее было бы глупо. Любовь это чувство формирующееся годами за счёт взаимодействия на всех уровнях близости, следовательно получить её за считанные недели и месяцы просто невозможно. Преследование ложных целей приводит к проблемам. Что же нам делать?!

Ответ очевиден — позволить психике всё сделать самостоятельно и прислушаться к результатам её анализа, то есть симпатии и антипатии. На бессознательном уровне произойдёт всё что нужно, туда нам лучше не вмешиваться. А вот в сознании вы сможете обнаружить несколько явных признаков того, что человеку вы симпатичны. Если с вашей стороны присутствует всё тоже самое, значит симпатия взаимна и это тот самый фундамент, на котором можно построить серьёзные отношения.

Желание всё делать вместе

Чтобы не запутаться с первых же строчек, рекомендую отделить мясо от котлет. Человек может крутиться рядом с вами не потому что ему интересно и хочется, а потому что он подобно хищнику выслеживает жертву. Подыгрывает, вешает лапшу на уши и маячит перед глазами, чтобы ослабить бдительность и получить то, что ему нужно.

Также постоянное присутствие может говорить о больной привязанности. Если попутно вы наблюдаете ревность, страх отвержения, неадекватный интерес к вашему личному пространству и боязнь остаться на едине с собой, то лучше бы вам отсюда бежать сверкая пятками.

Человек испытывающий симпатию ведёт себя расслабленно, не навязывается и не следит за вами. Но он не против, а скорее за, заниматься совместными делами. Прогулки, просмотры фильмов, походы по магазинам, приготовление ужина, выбор тумбочки. Само занятие может быть неприятным, нудным и скучным, но рядом с вами оно становится увлекательным.

Фраза «с милым рай и в шалаше» не о том, что не нужно ни к чему стремиться и рядом с родным человеком достаточно пещеры. Она о том, что если человек вам симпатичен, то где бы вы не оказались и какими делами бы не занимались, ваше эмоциональное состояние всегда стабильно, потому что рядом с вами тот кто нравится и вы от этого кайфуете. Вспомните как люди не пережили пандемию, оказавшись в четырёх стенах со своими супругами. Побежали разводиться, как только стало можно. И дело было не в шалаше.

Пытается оказать поддержку

Поддержка это не спасение и не взваливание ответственности за другого человека на свои плечи. Это присутствие. Если вы понимаете это, то можно только порадоваться, так как всё сказанное ниже будет воспринято правильно.

Фразы о том, что любящий мужчина заботится о женщине как искусный садовник о цветах, не о том что кто-то должен решать все ваши проблемы и заваливать благами. Она о том, что когда тебе нравится человек, ты желаешь ему добра, а значит не применяешь насилия. Когда абьюзер говорит я тебе бью, потому что люблю и не хочу чтоб ты совершила ошибку уйдя от меня, он никого не любит. Ни себя, ни вас. Он бежит от собственных страхов и пытается спасти летящую вниз со скоростью света самооценку.

Когда у кого-то к вам искренняя симпатия, вы это почувствуете. Такие люди присутствуют рядом, когда у вас не всё хорошо. Не спасают, а поддерживают. Позволяют выговорится, при этом не обесценивают, не обвиняют, не игнорируют, не осуждают. Делятся своими мыслями, если их об этом попросили и не дают непрошенных советов. Не манипулируют. Готовы принять любое ваше решение, не навязывают свою позицию как единственно верную.

Не считает вложения

В отношения мы все вкладываемся так или иначе. В ход идут разные ресурсы включая время, эмоции, деньги. Те, кто игнорирует симпатию как механизм, часто прибегают к оценке партнера через его вложения. Не все говорят о деньгах, но фразы из серии «я для него всё, а он вообще ничего» порой имеют извращённый подтекст.

Тут вы либо спасатель, который завалил человека ненужной ему помощью и теперь ждёт благодарности, либо для вас союз мужчины и женщины это бизнес-проект по извлечению прибыли. Может звучит и смешно, только люди с дезориентированным типом привязанности сейчас читают это и возражают — а что, может быть как-то иначе?! Зачем мне мужик, если он не вкладывается?! (и частично правы, только что они имею ввиду под словом «вкладывается»?)

Если вы ставите цель преуспеть за чужой счёт или ваши психоэмоциональные травмы не позволяют отдавать не получая, то наверное в таком случае стоит на первом же свидании предоставить собеседнику список требований. Два пива, один рак и сыр с плесенью, после чего можем поехать ко мне! Ну или придумайте свой вариант, не знаю какие у вас там «расценки».

Никто, и я в том числе, не станет вас убеждать в правильности той или иной стратегии выбора, мы просто отталкиваясь от опыта психологов вынуждены признать, что механизм симпатии в такой обстановке не сработает.

Если ваша девушка рассуждает категориями «мужчина должен» или ваш мужчина употребляет фразы из серии «это женская обязанность», то ни о какой симпатии тут речи не идёт. Тот, кому вы нравитесь, стирает эти границы. Парень без труда моет посуду, а девушка предлагает посетить ресторан за её счёт, чтобы «обмыть» первую получку! В этом гораздо больше эмоций и триггеров для сближения, чем в бизнес-проекте по поиску доеной коровы.

Не прячет от родных и близких

Представьте себе ситуацию — девушка отыгрывает свои детские сценарии и влюбилась в женатого. Данное действие (хоть мы тут никого и не осуждаем) является социально неодобряемым. Она понимает, что в целом её партнёр это какая-то ошибка её психики, но влечение сильное, потому что идёт из подсознания. Значит она будет с ним встречаться, но разглашать эту информацию не захочет.

Скажете тут дело в том, что просто нет желания «палить» мужчину. Что ж, давайте возьмём ещё один пример. Парень влюбился в девушку по принципу «на безрыбье и рак рыба». Она ему не особо нравится и он понимает, что в целом спутница мягко говоря не повод для гордости. Но с ней хотя бы есть возможность закрыть какие-то базовые потребности или она богатая, например. Соответственно он будет получать то, что для него важно, но выходить с ней в свет не захочет.

Очень много историй с парами, где у девушки есть дети. В обществе сложилось негативное отношение к подобным союзам и многие до сих пор придерживаются странных убеждений. Друзьям стыдно показать, скажут развёдёнку с прицепом нашёл, родители расстроятся, они то для своего мальчика хотели пассию молодую, нетронутую! Примеров тут достаточно, ограничимся этими.

В контексте данной статьи мы можем сделать только один вывод — эти отношения строятся не на искренней симпатии. Потому что партнер как минимум не подходит под ваши убеждения, вы рядом исключительно в других целях. Психика отвергла, но вы вывели в приоритет иные задачи и сделали этот выбор.

Следовательно очевидным сигналом того, что человек испытывает к вам симпатию, будет его желание познакомить с друзьями, родственниками и близкими. Когда нам что-то нравится по-настоящему, мы этого не стыдимся и не боимся.

Есть тут и другой нюанс. Если вас намеренно всем показывают, то скорее всего пытаются повысить свою значимость за ваш счёт. Когда вы симпатичны, вас просто не боятся знакомить, ничего другого не происходит. Встретил друга на улице и спокойно представил девушку — это Аня, моя девушка. Всё.

Вместо итога

Выбор партнера для жизни, отношений и создания семьи это довольно энергозатратный процесс. Природа создала все необходимые механизмы, но эволюция внесла коррективы. С одной стороны мы должны осознанно подходить к этой теме, но как показывает практика, так не работает.

Опираясь на контекст мы теряем суть и в итоге сближаемся с теми, кто нам совершенно не подходит. В наказание получаем не только разочарование и страдания, но и психоэмоциональные травмы, которые окончательно блокируют механизм симпатии. Тупик.