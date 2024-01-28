Что такое шизофрения?

Шизофрения это психическое расстройство, при котором происходит распад ряда процессов, таких как мышление и эмоциональные реакции. Яркими признаками можно считать нарушение оценки происходящего и сознательного анализа, в результате чего индивид делает совершенно неадекватные выводы и видит мир под абсолютно другим углом. Ломается субъективное восприятие объективной реальности, что и позволяет психиатру ставить диагноз.

Одновременно с этим наблюдается снижение эмоциональной реактивности, иногда до критических значений, например можно зафиксировать уплощенный аффект. Проще говоря человек вообще не проявляет никаких эмоций, может оставаться с каменным лицом в самых эпичных ситуациях. Видит и слышит галлюцинации, рассказывает о событиях, которые с ним якобы происходили, хотя в действительности это не так. Также частыми спутниками шизофрении являются бред и паранойя.

Врач гарантированно обратит внимание на речь пациента, в ней чаще всего встречаются нарушения. Социально такие люди неадаптивны, нередко становятся отшельниками и одиночками. Могут быть сильно увлеченными, способны заниматься монотонным трудом, при этом в целом нетрудоспособны и зажаты.

Шизофрения это болезнь или совокупность отклонений?

Сам термин произошёл от двух греческих слов «расщеплять» и «мысль». Таким образом отклонение в работе мышления, которое является психическим процессом, можно смело связывать с шизофренией. Однако в научной среде не утихают споры на этот счёт. Многие высказываются о том, что данное расстройство не может представлять из себя отдельный диагноз, так как наблюдается совокупность синдромов и эффектов, каждый из которых в психиатрии и психологии признан самостоятельным заболеванием.

Несмотря на то, что при шизофрении выявляется конкретное отклонение в виде нарушения мышления, симптоматика слишком широка. Здесь и социофобия и ложные воспоминания и эмоциональная тупость (такое название, я никого не оскорбляю) и бред величия и другие формы иллюзий воспринимаемых как реальность. В результате диагностируя одно, запросто можно попутно установить шизофрению.

Пугает и процент заболеваемости. Согласно статистике он достигает 0,6%, то есть до 6 человек на 1000 населения. Безусловно на приём психиатра попадают единицы и те в результате совершения преступлений, либо когда все признаки становятся слишком очевидными. Но исследования доказывают, что поставить шизофрению можно половине процента от всех людей!

Добавим сюда путаницу с терминами. Говоря о том, что человек страдает депрессией мы в большинстве случаев имеем ввиду апатию. Но если индивид ведёт себя странно и попался на тяжком правонарушении, то жалобы на отсутствие настроения и физическую слабость могут превратиться в неприятный диагноз. В итоге всем понятно что такое шизофрения, но как отделить её от прочих расстройств и вывести в самостоятельный диагноз неясно. Поэтому чаще всего именно совокупность нарушений в поведении приводит к подобному вердикту.

Шизофрения по Шнайдеру

Курт Шнайдер — немецкий психиатр известный многими трудами в этой области. В медицинский институт поступил после прохождения военной службы и участия в первой мировой войне. Ярый противник Гитлера, отвергающий саму идею нацизма он отправился на фронт в качестве военного врача, когда началась вторая мировая. А по её окончании, как человек не принимавший участия в преступлениях, был назначен деканом медицинской школы. А затем увлёкся изучением шизофрении.

Был одним из первых кто сформулировал понятие психопатических личностей и вывел теорию нормы. Труд опубликовали ещё в 1923 году, а после 1945 работы получили особую популярность. Согласно мнению Шнайдера ненормальный человек это тот, кто в результате собственных действий страдает сам или подвергает страданиям окружающих. Позже эта позиция будет применена как в психологии, так и в сексологии. Всё что не наносит вреда себе и другим,является нормой.

Вернёмся к шизофрении. В отличии от своих коллег Шнайдер предпочёл вывести некую формулу, по которой можно буде отделять расщепление мышления от всех сопутствующих синдромов и расстройств. Появилась некая табличка, которой психиатры пользуются по сей день. Кстати, изначально, в 30-е годы, признаков было 11,но в последствии Курт сократил их до 5. Перечислим все эти факторы.

Открытость мыслей. Пациент заявляет, что слышит мысли на расстоянии, либо умеет их читать. Знает о чём думают другие, порой утверждает, что принимает послания мёртвых. На битве экстрасенсов можно начать дежурить карете скорой помощи! Шучу, шизофреник просто думает, что мысли способны передаваться на расстоянии.

Слуховые галлюцинации. Вообще слышать и видеть то, чего нет, явный признак психического расстройства. То самое нарушение субъективного восприятия объективной реальности. Пациент говорит о том, что слышит голоса, шёпот, бормотание под ухом. Кто-то даёт ему указания, либо просто доносит информацию.

Воздействие из вне. Человек абсолютно уверен, что на него оказывают давление внешние силы. Его мысли и действия подвластны кому-то постороннему. Начинается всё с того, что индивид вообще верит и преувеличивает силу внешнего влияния, убежден в том, что других людей легко заставить сделать что-то против их воли. Затем сам поддаётся этому воздействию и в конце концов на всё имеет оправдание — меня заставили, ввели в заблуждение, принудили различными механизмами.

Чувство отчуждения. Пациент искренне верит, что все его мысли и мотивы неподвластны ему лично и кем-то контролируются. Следовательно поступки не считает своим персональным выбором, а обосновывает всё тем же внешним воздействием.

Бредовое восприятие. Индивид говорит то, что никак не коррелирует с объективной реальностью. Обладает огромным количеством ложных убеждений, подтасовывает факты, неумышленно переворачивает события. Имеет собственную идеологию и слепо верит в неё. Например, рассказывает что существует некая тайная организация, которая управляет миром и выходит с ним на связь. Жалуется на преследование масонов, вражеские атаки со стороны тайного правительства и так далее.

Диагностика шизофрении

Как уже было сказано выше, шизофрения всё ещё не может считаться полностью самостоятельным заболеванием, так как представляет из себя комплекс симптомов и проявлений. Метод Шнайдера позволяет более точно выявлять данное расстройство, но также не претендует на единственно верный подход. И это большая проблема, потому что поставить страшный диагноз можно и ошибочно.

Для начала важно понимать, что никаких лабораторных методов не существует и получить листок с анализами явно указывающими на шизофрению врач н может. Приходится опираться на рассказы самого пациента и его родственников. Вся эта «каша» оценивается с точки зрения продолжительности и выраженности. Появляются первые подозрения.

Затем психиатр составляет анамнез и учитывая имеющуюся информации структурирует симптомы. А они, как мы выяснили ранее, могут присутствовать при целом ряде психических расстройств. И пойди разберись кто перед тобой, угрюмый и отчаявшийся мужик уставший от бытия или депрессивный шизофреник. Паранойя у него потому что жена каждый день даёт поводы для ревности подвергая газлайтингу или его психика вышла из строя. Бред величия сам по себе имеет место быть или это дополнение к шизофрении.

В результате мы получаем довольно печальную картину. Практически каждый, кто оказался на осмотре психиатра по причине совершения противоправных действий или по просьбе обеспокоенных родственников, рискует получить диагноз. Не потому что врач некомпетентный, а потому что все симптомы есть и связывать их в общую картину или лечить по отдельности одному Богу известно. Запутаться между биполярным расстройство и шизофренией проще, чем включить горячую воду вместо холодной на незнакомом кране.

Опасность расстройства

Возможно вы неоднократно встречали людей с шизофренией. В психиатрические клиники их помещают далеко не всегда, просто потому что они не опасны. Рассказывают о голосах, могут сидеть дома без света, чтобы их не «спалили» агенты госдепа, нередко выходят на связь с Петром первым и точно знают, что у супруги есть любовник.

Замкнутость и эмоциональная тупость многих из них делают очень увлеченными и спокойными. В сочетании с шизоидным типом личности мы можем получить талантливого специалиста в узконаправленной нише. Кто-то выглядит чудаковатым, но страха рядом с нимы вы не испытаете. Нередко проявлением служит высокомерие, вера в преследование со стороны тайного правительства и экстрасенсорные способности. Но это даже весело, если такое слово можно применить по отношению к нездоровому человеку.

Небольшой процент шизофреников преступивших грани дозволенного тем не менее могут стать огромной проблемой для общества. Вспомним Дэвида Берковица, который убил шестерых человек, а позже заявил, что сделать это ему приказала соседская собака. Он, естественно, умел читать мысли на расстоянии и расслышал пса довольно четко. Именно это «бобик» и велел сделать. Результат — параноидальная шизофрения и принудительное лечение.

Ричард Чейз был убеждён, что его в своих экспериментах использует некая нацистская организация. Суть самого эксперимента в том, что под воздействием секретного яда его кровь превращается в пудру. Совершив убийство шестерых человек он выпил кровь одной из жертв. Получил диагноз и отправился на лечение.

Герберт Маллин унёс жизни 13 человек, а стремился к тому, чтобы предотвратить крупнейшее землетрясение. Кроме него планету спасти было некому. Впрочем сам диагноз каждого из перечисленных подвергался сомнению, их невменяемость оценивали по определённым симптомам и однозначно ставить шизофрению было проблематично.

Нельзя забывать и о тех, кто страдал от расстройства психики и с большой долей вероятности являлся шизофреником, но запомнился миру как гений. Самый известный, пожалуй, Винсент Ван Гог. Фридрих Ницше, Гоголь, Исаак Ньютон, Эрнест Хемингуэй, Михаил Булгаков. Всем приписывают шизофрению, но как мы уже знаем, диагностировать её трудно даже при наличии живого пациента. Факт в то, что расстройство это неприятное, но само по себе редко оборачивается чем-то ужасным. Лишь совокупность и неудачное сочетание расстройств приводят к трагедии. В остальном люди как люди!