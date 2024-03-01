Что такое самобичевание в психологии и как оно вредит человеку?

Самобичевание это деструктивное последствие возникшего чувства вины, выраженное в наказании себя за совершенные ошибки и допущенные результаты. Разрушительным этот процесс считается потому что индивид не анализирует ситуацию на предмет адекватности своих действий, а изначально признаёт себя ответственным за нежелательный исход и всё его дальнейшее поведение направлено исключительно на казнь. Таким образом человек не созидает, а дезинтегрирует собственную личность.

Почему возникает самобичевание?

Как бы странно это не звучало, но самобичевание является привычкой. Как правило с раннего детства человек подвергался наказанию за любые результаты, несоответствующие ожиданиям взрослого. Получил тройку, а должен был пятёрку. Занял второе место на соревнованиях, а мог бы и первое! Убрался в комнате, но недостаточно хорошо. Проиграл в драке, слабак. Не сделал уроки вовремя, лови подзатыльник и никаких тебе мультиков!

Таким образом первая причина в том, что человек просто не имеет другого опыта. Для него нормальна ситуация, при которой нежелательный исход любого события оборачивается наказанием и руганью. Психика страдает, если ситуация становится нестандартной, поэтому в отсутствии внешнего агрессора вынуждает индивида занять его место. Мама больше не наказывает? Тогда накажи себя сам!

Вторая причина — защитная реакция по принципу из двух зол выбери меньшее. Чтобы не допустить казни из вне, люди пытаются направить гнев на самих себя, чтобы показать — я уже наказан, мне уже плохо, смотри что мне пришлось вынести, я и так мучаюсь. В итоге этого процесса формируется мазохистический тип личности.

Такая защита имеет далеко идущие последствия. Опасаясь потерять деньги в результате гиперинфляции человек предпочтёт вообще не иметь сбережений. Как бы демонстрирует — не отбирайте у меня ничего, я уже сам сделал всё для того, чтобы отбирать было нечего. Я и так нищий, посмотрите.

Опасаясь налета грабителей и рэкетиров человек приведёт свою жизнь к тому, что брать попросту нечего. При наличии возможности получить хорошую работу, откажется, чтобы не попадаться на глаза криминалитету. Полученные доходы проще быстро потратить на ерунду, лишь бы не иметь сбережений, капитала, ценного имущества. Здесь срабатывает во-первых виктимблейминг, то есть мнение, что жертва сама виновата, а во-вторых синдром высокого мака, то есть желание не выделяться, быть тише воды ниже травы, чтобы не привлечь внимание.

Третья причина — самооборона. Если девушка привыкла к тому, что любые её результаты подвергаются критике и наказанию, то у психики возникает потребность опередить агрессора. Ей начинают нравится деструктивные мужчины, которых нужно выручать, которые создают много проблем. Роль спасателя кажется представительнице нежного пола идеальным раскладом, ведь с самого начала она как будто уже наказана. И внешние источники теряют свою власть. Обвинить её в разрушении семьи и неудаче на личном фронте не получится, мужчина всегда был таким, а женщина несёт свой крест.

Стремление сразу подвергнуть себя самобичеванию и оказаться в худшем положении обусловлено попыткой самообороны. Если человек уже избит и лежит на лопатках, то скорее всего трогать его не станут. Если он уже страдает и мучается, то нападать на него нет смысла. Если всё самое плохое уже произошло, то новых потрясений можно избежать. Быть бедным, больным и одиноким неудачником удобно, потому это это приводит к вторичной выгоде. Поэтому самобичевание иногда может быть выбором.

Примеры самобичевания

Представьте, вы постриглись в парикмахерской и вам кажется, что довольно неудачно. На голове словно горшок. Уши торчат что-ли.. Щёки как у хомяка теперь.. Вы боитесь насмешек и осуждения, вас обвинят в том, что вы выбрали плохого специалиста, не проконтролировали процесс, не заставили как-то это исправить и в целом допустили столь печальный исход. Склонные к самобичеванию приступят к наказанию самих себя, будут всем говорить что-то типа «смотри как меня ужасно постригли, гляди как уши торчат, я с этой причёской как баба яга!».

Почему мужчины на свиданиях часто жалуются и рассказывают унизительные истории из жизни? Жена мне изменяла, я терпел, она все деньги с меня выманила, а я продолжал терпеть, потому что любил её. Однажды я её с другого мужика снимал, но простил, куда деваться.. А вот случай был, она мне сказала, что я импотент и вообще не удовлетворял её никогда. Помню поссорились и она меня кастрюлей избила, я тогда ещё на больничном был, голова до сих пор гудит.

Это самобичевание, а цель одна — не столкнуться с отвержением. Если девушка откажет, то это будет воспринято как наказание за то что недостаточно хороший, не смог заинтересовать, не понравился. А так мужчина изначально в ужасном положении и в случае отказа не почувствует ругани, ведь он уже сделал это сам.

Или представьте, что человеку предложили поучаствовать в неком соревновании. Он скорее всего откажется, но если всё же придётся прибыть на место, то с первых минут начнёт жаловаться. Не знаю что из этого получится, добегу ли я вообще, вчера неудачно оступился, нога болит, ужас. Наверное я сойду с дистанции. Вряд ли хорошо выступлю, представляешь, как на зло простудился, горло хрипит, скорее всего плохо буду петь, на победу не рассчитываю.

Самобичевание сводится к тому, чтобы подготовить соломку в месте падения. Наверное кто-то и посмеялся бы над плохой причёской, но уже нет смысла, человек сделал это сам. Наверное кто-то предъявил бы претензии по поводу плохого выступления, но ничего не выйдет, человек изначально предупредил, что с ним всё плохо и хорошего результата лучше не ждать. Может кто и рискнул бы сделать его бедным, но невозможно ограбить того, чей дом пуст. Девушка вероятнее всего отшила бы, но зачем, если парень сам себя переместил в разряд униженных, брошенных, никчёмных.

Как избавиться от самобичевания и начать жить?

С точки зрения психологии самобичевание возникает на фоне критически низкой внутренней самооценки без оглядки на внешнюю. То есть индивид может быть как неудачником, так и сверх успешной личностью, но его внутренние убеждения зациклены на том, что он всё равно не добился максимума и должен понести за это наказание. Даже если результаты высокие, он будет думать, что могло быть лучше. А точнее должно быть лучше. Или это незаслуженно, просто повезло. (синдром самозванца).

Для начала стоит понять откуда ноги растут. Самобичевание это следствие строгого воспитания, когда ребенка хвалили очень редко и только за крайне значительные результаты. В остальном он часто слышал претензии, обвинения и ругань.

Также опасна ситуация, при которой значимый взрослый был идеализирован. Планку задрали так высоко, что любой исход действий обесценивается. Ты зарабатываешь 100 000 в месяц, но отец был миллионером. Тебе нравится твой партнер в романтическом союзе, но бабушка построила куда более успешный брак. Ты начальник, но твоя мама руководила целым заводом! При чём это может быть как реальный человек, так и некий образ. Например, когда внушают, что ты недостоин своих предков.

Вопреки мнению о том, что женщины более строги к себе, исследования показывают обратное. Самобичеванием чаще страдают мужчины. В случае неудачи на любовном фронте они первым делом задумываются о своей несостоятельности. Я хуже других, меньше зарабатываю, не такой красивый, не такой спортивный, у меня нет такой машины, я живу в квартире, а конкурент в большом доме, и так далее. Вопрос «чем он лучше меня» чуть ли не самый популярный и объясняя своё поражение парни часто приводят такие примеры. Она меня бросила потому что мало зарабатываю, ей нужны молодые качки, она повелась на тачку..

Распознайте проблему

Всё вышесказанное нужно для того, чтобы вы понимали как устроен процесс самобичевания и научились его вовремя замечать. Мы хорошо знаем про закон Кидлина, который гласит — признание проблемы это 50% успеха в её решении. Вовремя понять, что ваши выводы основаны на навязанном чувстве вины и теперь привели к казни самого себя, очень важно.

К сожалению большинство людей не понимают, что занимаются самобичеванием. Кто-то уже смирился со своим положением, а кто-то настолько погрузился в состояние обвиняемого, что не видит другого пути. А как иначе? По другому не бывает. Мне так спокойнее. Всегда так было, зачем что-то менять? Конечно дело во мне, а в ком?! Идеальная почва для формирования мазохистического типа личности.

Найдите опору

Получать любовь,заботу и внимание можно не имея никаких успехов. Вообще этап безопасной зависимости необходимо было пройти ещё в детстве, но если вы страдаете отс самобичевания, то очевидно этого не произошло. Следовательно у вас нет опыта построения здоровых отношений, где можно положиться на спутника без риска возникновения деструктивной привязанности.

Начните с самоподдержки. Это то, в чём вам точно не откажут, потому что источник опоры вы сами. Обратите внимание на людей, которые хотят быть рядом с вами просто так, без дополнительных условий. Попробуйте начать это ценить.

Разберитесь с планкой

Перфекционисты стремятся всё делать идеально, потому что уверены, что в противном случае не получат любви и признания. Завышенные требования к окружению построены на принципе «от меня требовали только высших результатов, значит и вам расслабиться я не дам». Иначе обидно, я добивался внимания взрослого адским трудом, а кто-то хочет получить это просто так!

Проанализируйте свои эмоции. Что вы чувствуете, когда парень намекает на близость? Возникают мысли, что он не добился, не заслужил, сделал слишком мало или не сделал ничего? Как вы относитесь к девушкам? Задумывались над тем, что ваша спутница должна обладать идеальной репутацией и быть желанной для других мужчин?

Ментально здоровый человек преследует свои потребности и ориентируется на личные желания. Склонные к самобичеванию уверены, что есть определенный уровень, который необходимо преодолеть, чтобы получить любовь и признание. Планка постоянно поднимается как для себя, так и для окружающих. В результате вы критикуете других и обвиняете себя. От этого механизма и предстоит избавиться.