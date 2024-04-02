Что такое пренебрежение в психологии и каковы его последствия?

Пренебрежение это показательно высокомерное и неуважительное отношение к человеку, выражающееся в лишении внимания и признания, нацеленное на демонстрацию своего превосходства. Желая доказать свои преимущества перед ребёнком или партнером в романтическом союзе мы наносим им тяжелейшую эмоциональную травму, провоцируя при этом серию защитных реакций психики. Со всех точек зрения подобное поведение является насилием.

Травма пренебрежения и её последствия

Травма пренебрежения это тревожное состояние, вызванное дефицитом любви, внимания, присутствия и заботы. Как правило такое случается пережить ещё в детстве, когда значимый взрослый был холодным, пассивно-агрессивным или имел своеобразное представление о воспитании. Применение техники «я знаю как будет лучше для тебя» почти всегда оборачивается травмой пренебрежения.

В результате ребенок получает тяжелейший удар по самооценке, начинает чувствовать себя ненужным и неважным, соответственно замыкается в себе, перестаёт высказывать собственное мнение, старается «не высовываться». По карьере продвигаться будет сложно, потому что такие люди неинициативны, в обычной жизни мы будем наблюдать все признаки мазохистического типа личности.

Чтобы чуть лучше понять причины и последствия пренебрежения, важно разобраться с теорией данной травмы. К сожалению многие убеждены, что их покровительство через страдания и лишения ведёт к развитию, проще говоря ограничивают ребёнка или партнера в романтическом союзе с целью достижения благополучия. Насилие выдаётся за любовь и жертва сама не понимает, что движется к пропасти.

Физическое пренебрежение. Сюда относится отказ в необходимом уровне еды, воды, комфорта. Наверное вам часто приходилось слышать насмешки в ответ на высказанные потребности. Например, человек заявляет, что ему необходим ортопедический матрас, так как у него побаливает спина, но окружающие считают такую меру избыточной. Мой дед на полу спал вообще и до 100 лет дожил, ты выпендриваешься!

Или супруга заявляет, что вам стоит подумать над тем, чтобы поменять автомобиль с механической коробкой передач на «автомат». Передвигаться на «ручке» неудобно, особенно в пробках, да и вообще механика требует слишком много внимания,девушка не хотела бы так заморачиваться. Но муж смеётся — эх вы, бабы, не ваше это дело, я на камазе езжу и ничего, а тебе передачи переключить трудно. Автомат для дураков!

Дети очень часто сталкиваются с физическим пренебрежение. На многие свои потребности слышат «терпи», «не выдумывай», «тебе не может быть жарко, на улице ветер!», «как ты можешь мёрзнуть, болтун, я вон вся вспотела!». Это не значит, что нужно исполнять любое желание своих близких, чаще всего им требуется ваше внимание и понимание, а не конкретные действия.

Эмоциональное пренебрежение. Ежедневно, ежечасно и даже ежеминутно наша психика сталкивается с внутренними и внешними сигналами. Это какие-то ситуации, происшествия, события. На каждое из них следует реакция, выраженная в генерации эмоций. Мы то смеёмся, то плачем, то улыбаемся, то грустим. Иногда можем за 10 минут пережить два параллельных состояния, сначала хохотать взахлёб, а потом мгновенно уйти в апатию.

И вот ребенок вдруг сообщает маме, что ему грустно. Вместо того чтобы поддержать, обнять и спросить что случилось, она отмахивается — не выдумывай, займи себя чем-нибудь, у тебя столько игрушек, а ты тоскуешь. Не трепли мне нервы! Или ему вдруг захотелось получить немного нежности, но родителю некогда. Сейчас, через час, никогда. Дефицит внимания, любви и ласки будет нарастать. Во взрослой жизни, кстати, также. Многие не по наслышке знают что такое тактильный голод.

Интеллектуальное пренебрежение. Психика не только обрабатывает полученные сигналы, но и активно занимается созиданием. Её цель проста — сформировать вокруг себя окружающую среду,отвечающие всем потребностям в комфорте. Поэтому мы так любим создавать уют, делать перестановки, покупать приятные мелочи для дома. Я и сам недавно приобрёл увлажнитель воздуха, играюсь как ребенок, слежу за показателем влажности в комнате!

Однако этот процесс характерен тем, что индивид постоянно что-то предлагает, высказывает своё мнение, пытается влиять на происходящее. А может сделать так? Или эдак? Давай тут полку повесим? Или лучше тумбочку? Я думаю что… Мне кажется надо….

Дети кроме всего прочего нередко высказывают абсолютно неадекватные мысли, по крайней мере нам, взрослым, так кажется. Ну как объяснить пятилетнему мальчику, что до луны нельзя дотянуться, даже если попросить лестницу у пожарных? Как не засмеяться, когда 10 летняя девочка рассуждает о замужестве, планируя и платье и праздничный стол? Чаще всего в таких ситуациях мы либо игнорируем сказанное, либо высмеиваем идею, либо вовсе тормозим фантазёра — не говори ерунды, это глупо, вырастешь поймёшь, ты городишь чушь!

В такой ситуации развитие останавливается. Человек получает убеждение — я не могу сказать ничего умного, я мало что понимаю, за сказанное мной последуют насмешки и оскорбления. В будущем в его голове может возникнуть светлая мысль, но он не осмелится её произнести. Предпочтёт остаться серой мышью, которая выполняет приказы и не проявляет инициативу. Так безопаснее. Таланты будут зарыты в землю. Не желая сталкиваться с синдромом высокого мака индивид решит не высовываться и никуда не лезть. Тише воды, ниже травы.

Последствия пренебрежения

Самым очевидным последствием становится чувство вины. Человеку стыдно за то, что он заявил о себе, о чём-то попросил, что-то предложил. Так как его идеи и мысли признаются пустыми, глупыми и малозначительными, возникает ощущение бесполезности своего существования. Также индивид будет испытывать страх в те моменты, когда нужно что-то сказать. Таким людям бывает неловко попросить водителя маршрутки об остановке, ведь что если тут тормозить нельзя или кто-то уже сказал об этом, но вы не слышали? Все будут смотреть с осуждением, вас поругают, кто-то начнёт смеяться.

В более глобальном смысле наблюдается снижение самоуважения. Человек понимает, что не может рассчитывать на что-то поистине хорошее, поэтому всегда довольствуется малым. Испытывает дискомфорт когда его хвалят или когда ему помогают. Развивается дорофобия, все полученные подарки кажутся незаслуженными. Собственный успех индивид объясняет совпадением, случайностью, нелепым везением, проще говоря демонстрирует синдром самозванца.

По причине заблокированных эмоций может происходить два варианта развития событий. Первый — перенаправление на зависимости (алкоголь, различные вещества). Второй — импульсивность. Человек долго терпит, всё держит в себе, а потом не справляется с этой лавиной и срывается в ситуации, когда можно было вообще не нервничать. Нередко такие люди уходят в состояние замещения, при котором боятся источника страданий и выливают весь негатив на слабых. Незаслуженно накричал начальник, а вы не смогли ответить, вместо этого дома отвесили подзатыльник ребёнку.

Как понять, что у вас травма пренебрежения?

Травму пренебрежения можно получить как в детстве, так и во взрослой жизни, однако вероятность второго варианта сильно меньше, чем первого. Дело в том, что люди, знающие что такое уважительное и трепетное отношение, неспособны соглашаться на пренебрежение. Для них это настолько очевидное насилие, что продолжать коммуникацию нет никакого желания. Тем не менее бывает по-разному и вот явные признаки того, что вы данный вид насилия пережили.

Близкие жалуются, что вы безучастны

Сразу вспоминается ситуация, которую я регулярно наблюдал на рынке, когда в 19 лет торговал там с другом всякими шмотками. Подходит пара лет за 45 и женщина выбирает мужу штаны либо носки. Присматривается, потом тычет его и спрашивает — такие возьму тебе? Или вот эти лучше? Погляди, чо встал как вкопанный! А тот на всё согласен и кивает на любые варианты, лишь изредка что-то мямлит себе поднос, типа «да эти чо-то незнааай..»

Очевидно в жизни его мнение никогда никто не спрашивает и при принятии решений мужчина остаётся немым наблюдателем. Если отказал супруге, то мгновенно нарвёшься на претензии и крики. Поэтому даже при выборе носков он не знает можно ли открывать рот. Люди с травмой пренебрежения ведут себя таким образом постоянно, они предпочитают оставаться в стороне, чтобы не нарваться на насилие. Если вам говорят, что вы не проявляете инициативу, на всё соглашаетесь и никогда не отстаиваете свою позицию, вероятно в прошлом вашими чувствами и эмоциями сильно пренебрегали.

Вы стараетесь не просить о помощи

В вашем окружении наверняка есть девушки, которые заявляют «мужик мне не нужен, я одна всё могу, сама себя обеспечу и ради интима жить с кем-то желания нет!» Существуют и такие же мужчины, ярые противники отношений. Женщины бесполезны, одному лучше, я сам и стираю и глажу, нафиг мне бабы не сдались! Всё это контрзависимость, а причины в травме пренебрежения.

Все эти люди когда-то стремились к близости, любви, ласке, заботе, присутствию. Высказывали свои потребности и хотели оказаться в чьих-то объятиях. Но их чувства обесценили, их мысли и слова высмеяли, желания посчитали глупыми. Страх получить всё это снова заставляет психику защищаться и человек просто избегает источников потенциальной боли.

Отвергает отношения и не просит о помощи. Механизм в обоих случаях один и тот же. Когда в ответ на наши просьбы следует не понимание и внимание, а пренебрежение, возникает лавина негативно окрашенных эмоций. И чтобы она не накрыла с головой, лучше никуда не лезть. Всё сам, мне никто не нужен, одной лучше..

Вы неэмоциональны

Помните эту идиотскую фразу «мужчины не плачут»? Мальчикам не разрешают, считая это слабостью. Не ной, ты же мужик, чего ревёшь как баба?! Удивительно тупой подход к воспитанию детей.. Психика просто реагирует на внешние и внутренние сигналы, генерирует эмоции и затем утилизирует их. Плач это отличный инструмент выброса мусора из головы! Пользоваться им необходимо как девочкам так и мальчикам.

Когда вы высмеиваете, запрещаете, ругаете и подавляете, ребенок вынужден подстраиваться под жестокую реальность и прятать свои чувства. Во взрослой жизни он не сможет искренне радоваться, боясь показаться глупым и будет копить негатив в себе, до тех пор, пока он не разорвёт его изнутри.

Если вы не умеете дурачиться, выпуская наружу своего внутреннего ребёнка, не плачете над грустными моментами в кино и никогда не говорите о своих чувствах, то вероятнее всего у вас был травмирующий опыт отношений, романтических, либо детско-родительских.

Вы часто не понимаете других людей

Люди с травмой пренебрежения почти всегда имеют низкий эмоциональный интеллект. Нет, это не про умственные способности, это про способность распознавать эмоции, мотивы и потребности, как свои так и окружающих. Если вы часто не понимаете почему люди поступили так или иначе, а также вам кажется, что они умышленно хотели вас обидеть, разозлить или унизить, то вам однозначно стоит обратить внимание на своё прошлое, чтобы найти причину этих бед.

Вы часто сталкиваетесь с безразличием

Очень много мужчин уверены, что женщины алчные и корыстные «существа», которые просто используют их себе во благо. Конечно такие представительниц нежного пола встречаются, однако в большинстве случаев дело в том, что вы не умеете выстраивать доверительные и уважительные взаимоотношения. Не устанавливаете личные границы, не транслируете свои потребности, не умеете просить, неправильно предлагаете. Если разобрать каждый отдельный эпизод, то скорее всего выясниться, что люди хотели сделать для вас что-то приятное, но не знали как и не увидели вашей готовности к этому.

Как бороться с травмой пренебрежения?

Ну вот, мы перечислили целый список причин и последствий, уже сделали вывод о том, что всё очень плохо, но что делать дальше? Терапия в данном случае может занять месяцы и даже годы, однако понимая механизмы работы психики мы можем сильно ускорить эти процессы. Достаточно освободить своё сознание от прессинга, нивелировать страхи и чуть-чуть подтянуть свои навыки общения. Здесь отлично работает когнитивно-поведенческая терапия, но вы можете справиться с проблемой и самостоятельно.

Повысьте эмоциональный интеллект

На эту тему написано много книг, в интернете легко найти огромное количество видеороликов, также есть различные курсы. Эмоциональный интеллект крайне важный навык, позволяющий разбирать эмоции «на запчасти». Вы научитесь не только распознавать их, но и правильно утилизировать. В любой ситуации сможете сказать — сейчас я злюсь, потому что ты искаверкал моё имя и мне это не нравится. Сейчас мне грустно, потому что я устала, много общалась с людьми и выгорела, нужно поспать. Сейчас я хочу тебя ударить, потому что я ожидал понимания, но ты как будто насмехаешься и из-за этого я полон гнева.

Станьте опорой для себя

Здесь главное не уйти в контрзависимость. Важно понять, что некоторые потребности невозможно закрыть самостоятельно, нужно их признать и научиться открыто об этом говорить. Хочу девушку, мне не хватает ласки и обнимашек, но пока встретить спутницу не получается, хотя я об этом мечтаю. Хочу чтобы у меня был мужчина, с которым можно гулять, смотреть фильмы, разговаривать и целоваться, пока такой не встретился, но я надеюсь скоро познакомлюсь с ним.

При этом самооценка и самоценность должны стоять исключительно на вас самих.Зачем вам красивая девушка, чтобы почувствовать себя альфа самцом? А без неё вы ведро помойное? Зачем вам мужчина, который производит впечатление на маму и подруг? Пытаетесь за его счёт показаться востребованной и ценной? А без него вы коровья лепёшка?!

Вы так сильно требуете цветы чтобы что? Выложить букет в соцсети и показать всем насколько вы желанны? Цветы помогут вам почувствовать себя любимой? Безусловно это приятно, однако таким образом вы возлагаете ответственность за свою самоценность и эмоциональный комфорт на окружающих, что однажды вам же и выйдет боком. На фоне травмы пренебрежения такие желания гарантированно приведут к обрушению самооценки.

Проработайте свои эмоции

Это заключительная, но самая сложная часть терапии. Очень важно получить новый опыт взаимоотношений, где вас не осуждают, не высмеивают и не обесценивают. К сожалению близкие люди на эту роль не годятся, потому что у них свои дела и заботы, они могут нанести очередную травму не задумываясь. Просто ответят слегка резко, а вы как оголённый провод заискритесь.

Поэтому если данная проблема беспокоит вас очень сильно, то разумнее пойти к психологу и у него в кабинете научиться выражать свои мысли,эмоции и чувства без риска нарваться на насилие. Ощутив свою ценность без дополнительных усилий однажды, вы больше никогда не поддадитесь на манипуляции и не позволите обесценивать свою личность.