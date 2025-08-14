Что такое «обоюдно» в молодежном сленге: история мема, значение и жест «абаюнда»

Молодежный сленг постоянно пополняется новыми словами и выражениями, которые быстро становятся вирусными, благодаря социальным сетям. Одним из таких трендов 2025 года стало слово «обоюдно» и его игровая вариация «абаюнда». Этот мем не просто обозначает взаимность — он превратился в универсальный способ выразить согласие, поддержку или даже легкую иронию. Но откуда взялось это слово, почему оно стало популярным и какой жест с ним связан?

Как слово «обоюдно» превратилось в мем «абаюнда»

Изначально «обоюдно» — это наречие, означающее взаимность или двустороннее действие. В обычной жизни оно означает солидарность с собеседником, совпадение чувств, эмоций, взглядов, мнений. Например: «Мы решили расстаться, и это обоюдно». Однако в молодежном сленге слово приобрело новую форму — «абаюнда» — и стало мемным откликом на самые разные ситуации. Чтобы не говорить слишком много, достаточно произнести одно слово, передающее полную солидарность с собеседником.

Фонетически «абаюнда» звучит небрежно и дружелюбно, что делает его идеальным для неформального общения. Молодые люди используют его в ответ на комплименты, поздравления или просто как знак согласия. Например: «Ты круто выглядишь!» — «Абаюнда!» или «Этот фильм — полный отстой» — «Абаюнда, брат». Такая вариация слова придает диалогу игривость и помогает понимать друг друга с полуслова.

История мема: как футболист и проводница создали вирусный тренд

Мем «абаюнда» появился в июне 2024 года благодаря футболисту Ивану Коршунову по прозвищу Корш. Он играет за один из медиафутбольных клубов. Возвращаясь с матча в поезде, команда немного шумела, и проводница сделала им замечание. В ответ Коршунов попросил её представиться и показать удостоверение, но девушка ответила отказом. Тогда Иван, неожиданно для самого себя, сказал: «Абаюнда!» и показал жест «шака». Это когда три пальца прижаты к ладони, а мизинец и большой разведены в стороны.

Видео с этим моментом быстро разлетелось по соцсетям, а блогеры вроде Михаила Литвина и Артура Бабича подхватили тренд. Уже через несколько недель «абаюнда» стал одним из самых популярных мемов, а блогер Gazan даже выпустил про него трек. Сам Коршунов позже объяснял, что его реакция была спонтанной — команда немного праздновала победу, и слово вырвалось случайно. В данном случае просьба вести себя потише была отвергнута, так же как и просьба показать удостоверение. Всё обоюдно, это и есть абаюнда!

Жест «шака»: что означает и почему его используют с «абаюндой»

И так, все знают, что слово абаюнда должно сопровождаться странным, но любопытным движением руки. Тем самым жестом Шака. Этот жест родом с Гавайев, где его используют для демонстрации дружелюбия и расслабленности. По одной из версий, его придумал рабочий Хамана Калили, потерявший три пальца в результате несчастного случая.

В серферской культуре «шака» означает единение с природой и беззаботность. В России жест стал популярным благодаря мемам, а теперь его ассоциируют именно с «абаюндой». Он добавляет мему визуальную составляющую, делая его еще более узнаваемым. Теперь одно без другого существовать уже не может, так что если вы с кем-то солидарны, то не забудьте продемонстрировать это.

Почему сленг «абаюнда» так быстро стал популярным

Успех мема объясняется несколькими факторами. Во-первых, слово звучит забавно и легко запоминается. Оно простое и немного смешное. Во-вторых, оно универсально — подходит и для серьезных, и для шутливых ситуаций. В-третьих, жест «шака» делает его визуально привлекательным для соцсетей. Иногда это просто прикольно и никакой смысловой нагрузки не несёт. Я с тобой согласен, вот тебе жест. Абаюнда, братишка!

Кроме того, мем подхватили популярные блогеры, что ускорило его распространение. Маркетологи хорошо знают, что популиризировать можно всё что угодно, достаточно обеспечить нужное количество охватов. У топ блогеров ютуба и тик-тока подписчиков и просмотров столько, что можно выдумывать любое слово и уже завтра его будут повторять миллионы подростков. Люди начали использовать «абаюнду» в повседневной речи, в комментариях и даже в музыке. Это превратило его из случайной фразы в полноценный культурный феномен. Сначала оно звучит из каждого утюга, потом вы гуглите его значение, оно вам нравится и вот вы уже стали одним из распространителей нового термина в молодёжном сленге.

Как правильно использовать «абаюнду» в общении

Хотя мем и кажется простым, есть несколько нюансов его употребления. «Абаюнда» уместна в неформальном общении — с друзьями или в соцсетях. В деловой переписке или официальных ситуациях лучше использовать классическое «обоюдно». Есть и другие синонимы, например «взаимно». Поэтому сленг оставьте для своих друзей и ситуаций, в которых можно вести себя расслабленно.

Слово можно применять как ответ на комплимент, шутку или просто как знак согласия. Жест «шака» добавляет выразительности, но не обязателен. Главное — сохранять легкий и дружелюбный тон, иначе фраза может прозвучать саркастично или даже грубо. В конце концов ключевое значение не в том, что вы говорите, а в том, как вы это делаете.

Вместо итога

Мем «обоюдно» («абаюнда») — отличный пример того, как интернет превращает случайные фразы в часть массовой культуры. Старшим поколениям, да и мне в мои 35, становится всё сложнее понимать подростков. Но мы должны помнить, что практически все слова, используемые нами сегодня, когда-то появились впервые. И нельзя сказать, что в какую-то эпоху язык был богаче, правильнее или эмоциональнее. Тренды дают нам возможность обогатить русскую речь, какие-то выражения останутся навсегда, а какие-то исчезнут. Так было с кукожем, который проиграл кринжу.

«Абаюнда» показывает, что молодежный сленг постоянно развивается, а соцсети ускоряют этот процесс. Возможно, через год о «абаюнде» уже забудут, но пока это один из самых ярких трендов 2024 — 2025 годов. Относитесь к этому как хотите, но вам придётся признать факт существования сленга и остановить этот процесс вы не сможете. Так что смиритесь.