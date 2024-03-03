Что такое обида в психологии простыми словами?

Обида это реакция психики на события, которые по мнению индивида являются несправедливыми и не оправдывают его ожиданий. Ситуация при которой человек рассчитывал на определённые действия со стороны окружающих, но столкнулся с отказом. В результате возникает ощущение умышленного причинения вреда, человек не сделал то, что по вашему мнению обязан был сделать. Все чувства и эмоции, которые вы испытываете в такие моменты, называются одним словом — обида.

Как работает обида и для чего она нужна?

Поговорка «на обиженных воду возят» возникла во время правления Петра 1. Тогда не было водопроводов и воду людям доставляли в бочках специально обученные люди. Продавать её было нельзя, однако многие хитрили и всё же пытались обогатиться на краже, за что получали жестокое наказание — воришек запрягали в телегу вместо лошади и заставляли возить бочки. Они обижались, но это никак не влияло на ситуацию, наказание никто не отменял. Отсюда вывод — данная поговорка означает, что обида бессмысленна и бесполезна, вы можете дуться сколько угодно, толку не будет.

История безусловно интересная, но на практике психика использует обиду не просто так. Мы учимся обижаться в раннем детстве, в ситуации, когда значимый взрослый лишает нас внимания, помощи, необходимой заботы и защиты. Ощущая беспомощность, угрозу, дискомфорт и собственную ненужность, предпринимаем попытки заявить о себе.

В ход идут слёзы, истерики, гиперактивность, мелкие пакости, демонстрация недовольства. На вопрос «что случилось» ребенок может ответить «ничего». На ругань лишь усиливает всё перечисленное. Надутые губы, плач, молчаливость, непослушание и прочие проявления обиды (например дети часто грозят уйти из дома и некоторые даже собирают вещи) нужны для достижения одной единственной цели — привлечь к себе внимание и получить желаемое, то есть закрыть свои потребности за счёт взрослого.

Если обижается взрослый это нормально?

Нет. Из вышесказанного должно быть понятно, что обида это механизм достижения целей с помощью других людей. В детском возрасте этот процесс естественный, так как ребенок не имеет необходимых ресурсов для закрытия своих потребностей. Вспомните про безопасную зависимость, она подразумевает неспособность маленького человека обеспечить себя всем необходимым. До определенного возраста он и поесть сам не может. Следовательно ему приходится подавать сигналы, а если желание не исполнено, начинается плач, истерика и всё остальное.

Далее малыш растёт и развивается, у него появляются дополнительные инструменты воздействия. Он умеет не только плакать и кричать, но также топать ножками, надувать губы, играть в молчанку, демонстрировать своё недовольство с помощью мимики. Цели всего этого прежние, а инструменты разнообразились.

Однако с годами у человека становится всё меньше потребностей, которые он не может закрыть самостоятельно. В один из дней он научится пить, кушать с ложки, открывать холодильник, готовить яичницу, укрываться одеялом от холода, закрывать форточку когда дует. Предполагается, что наступит день, когда он станет полностью самодостаточным. Сможет не только есть, но и готовить, а затем покупать продукты, зарабатывать на них деньги.

Следовательно он от взрослых больше ничего не ждёт, у него нет ожидания, а значит обида не может возникнуть по определению. Но на практике мы видим, что обидчивых людей очень много и это доказывает нам наличие погрешностей в формировании личности. Самостоятельным индивид так и не стал, он по-прежнему считает, что его желания должны исполнять другие люди, поэтому будучи взрослым человеком продолжает использовать механизм, предназначенный исключительно для детей.

Важно ещё сказать, что речь далеко не всегда идёт о материальных благах. Чаще мы ждём эмоций, перекладываем на других ответственность за наше настроение. Одинокий человек может обижаться на то, что вы редко звоните или приезжаете. Родители нередко злятся, потому что по их мнению всю жизнь вам отдали, а вы отказываетесь жить по их правилам и отвергаете нравоучения. Так что обида это реакция на любые неоправданные ожидания, не только связанные с чем-то материальным.

Почему обида деструктивна с точки зрения психологии?

Психология не навязывает людям определенную норму поведения, согласно этой научной дисциплине наиболее разумным термином является комфорт. Человек не причиняет вреда самому себе и человек не причиняет вреда окружающим. Всё, это есть норма. В случае с обидой есть сразу две проблемы.

Первая — инфантилизм. Индивид сформировал в своём мировоззрении убеждения, которые сводятся к обязанности окружающих приносить ему некую пользу. Мужчина обязан содержать женщину, мужчина обязан решать все проблемы женщины, женщина обязана слушаться и подчиняться, женщина обязана готовить, гладить и убирать, дети обязаны слушать родителей. Вы можете найти объяснения почему это так, но эффективность ваших суждений минимальна.

Подавленные люди с мазохистическим типом личности будут играть с вами в эти игры, но все остальные нет. А вы уже привыкли перекладывать ответственность. Но каждый раз, когда вы будете так делать, возникает риск категоричного и грубого отказа. Вы с чего-то решили, что парень обязан дарить вам цветы и подарки, решать все проблемы, исполнять желания, оплачивать все хотелки.

Но многие этого делать не спешат и тогда вы начнёте обижаться. На конкретного мужчину и на всех представителей сильного пола сразу. Договора такого у вас не было, это просто ваше желание. В результате коммуникация с окружающими сильно усложняется, вы регулярно от них что-то ждёте, а они ваши ожидания не оправдывают, что приводит к потоку негативно окрашенных эмоций. Вы страдаете, другие люди видят вашу токсичность. Ни дружеские, ни партнерские, ни романтические отношения получаться не будут.

Вторая — путаница с зонами ответственности. Есть личная, где всё то, что индивид обязан добиваться самостоятельно. Есть обоюдная, в которой находятся цели и планы, осознанно принятые двумя людьми или группой лиц. Купить себе айфон, автомобиль, квартиру и пирожок в кафешке каждый должен сам. Хотите жить красиво, обеспечьте себе это. У вас возникли проблемы, ищите способ решения. Вам могут помочь, а могут и не помочь.

При этом вступая в союзы (партнерские, дружеские или романтические) два человека могут начать договариваться. Например, у мужа получается зарабатывать деньги, но вот готовить и гладить рубашки для него как в космос слетать. Он не обязан содержать жену, а она не обязана его обслуживать. Но у них есть зона обоюдной ответственности, которая заключается в создании комфортных условий проживания. Тогда они могут найти компромисс и решить следующим образом — давай я приношу деньги в дом, а ты займёшься домохозяйством? Если оба согласны, то ок.

Или она сильно устаёт от ребенка и при этом у неё высокооплачиваемая работа. Муж тем временем зарабатывает мало, но гулять с сыном и весь день проводить с ним ему не особо напряжно. Тогда компромисс будет другим — супруга выходит на работу, супруг сидит в декрете. Таких историй много, удивляться не нужно.

Таким образом люди закрывают свои личные потребности и учатся искать компромиссы в зоне обоюдной ответственности. Пока получается, отношения имеют смысл. У обидчивых не получается. Они рисуют в своей голове некий образ как должно быть, а потом вынуждают окружающих соответствовать этой картине мира. Перекладывают свои персональные хотелки на партнера, не умеют договариваться, а просто ждут, что все начнут делать так как им хочется. И в результате страдают сами, стремятся к манипулированию другими, сталкиваются с лавиной негативно окрашенных эмоций.

Таким образом обида это неадекватная реакция взрослого человека на происходящее. Он просто отрицает индивидуальность всех вокруг, неспособен соблюдать их личные границы, пытается заставить людей делать то, что ему нужно. Становится токсичным и противным, никто не любит обидчивых. Постоянно расстраивается, нервничает и переживает, так как ожидал определённого события, но оно не случилось. Всё его поведение неконструктивно и неэффективно, он всегда жертва, а вокруг враги.

Как избавиться от обидчивости?

Некоторые люди так часто обижаются, что общение с ними становится невыносимым. Друзья всё реже куда-то приглашают, вторая половинка не выдерживает и заявляет о расставании. Окружающие регулярно оскорбляют, унижают и пытаются уколоть. В действительности это конечно не так, просто когда вы слишком многого хотите, вам естественным образом будут довольно жёстко напоминать о своих личных границах.

Посмотрите своей обиде прямо в глаза

Вы легко поймёте, что обиделись. Возникнут эмоции гнева и злости, вы почувствуете себя ненужным, неценным, незначимым. Захотите отомстить или спрятаться ото всех, чтобы заметили ваше отсутствие. В этот самый момент необходимо задать самому себе несколько важных вопросов.

Чего вы ожидали? Что хотели получить? Почему этот человек должен был вам это дать? Он имеет какие-то обязательства? У вас заключен контракт? Он дал слово, пообещал? В абсолютном большинстве случаев вы споткнётесь уже на первом вопросе.

Чаще всего мы не понимаем чего хотели, просто психика заметила, что не всё идеально. Попросили девушку принести вам попить, она ответила «сходи сам» и вот вы уже лежите без настроения. Кажется она меня не любит, я для неё ничего не значу, могла сказать как-то понежнее. На что конкретно обиделись, непонятно. То ли на то что воду не принесли, то ли на то что ответили грубо. А в действительности на то, что девушка не подчинилась, не выполнила команду, не продемонстрировала свою привязанность и не окутала заботой. Возникло ощущение, что вы недостаточно близки.

Идём дальше. Она обязана была сходить за водой для вас? Конечно нет. Даже если вы пришли после тяжёлой тренировки и у вас болят ноги. Заниматься в тренажёрке это же ваше решение, несите за него ответственность. Девушка могла войти в ваше положение, но могла и не входить. Вы даже не поинтересовались почему она отказала, возможно она так устала сегодня, что ей даже подняться лень. Имеет право.

Все аргументы из серии «так должно быть», «отказать своему парню это не нормально», «вот моя бабушка всегда заботилась о дедушке» несостоятельны. Вопросы должны звучать чётко — она обязана была это сделать? Она брала на себя это обязательство? Не в целом, а в конкретной ситуации, вот прямо здесь и сейчас. Если нет, тогда на что вы обижаетесь? Ваши ожидания это ваша проблема.

Посмотрите на людей вне собственных рамок

Каждый из нас имеет собственные взгляды, убеждения и ограничения. Под давлением значимых взрослых формируется некая норма, под которую вы всех пытаетесь подогнать. А потом вдруг обнаруживаете, что люди вас не слушаются и живут так как им нравится. Вас не трогают и себя трогать не позволяют. Чем больше в вашей голове ограничивающих рамок, тем тяжелее вам придётся в этой жизни. Обида станет верным спутником.

Привычка принуждать других соответствовать вашим представлениям о мире даст о себе знать и на работе и в кругу друзей и в романтических отношениях. Чтобы этого избежать попробуйте научиться принимать людей такими, какие они есть. Если они не наносят вреда и ущерба, то пусть делают что хотят. Вот пышка в лосинах идёт, вод девушка в короткой юбке, парень с длинными волосами, а этот вообще мелирование сделал, молодые пацаны в узких джинсах, мужик в сандалях на носок.

Раздражает? Тогда лечитесь. Ментально здоровому человеку плевать. Нет никакого дела до других. Учитесь этому навыку, а то будете нервничать и отталкивать от себя всех подряд своим противным поведением.

Вместо итога

Обида возникает, когда ваши ожидания не оправдываются. В большинстве случаев так происходит потому что вы пытались манипулировать и переложить ответственность на кого-то другого. Данный механизм предназначен для детей, которые тотально зависимы от взрослых и пока что не умеют адекватно выражать свои эмоции. Обидчивость после 11-12 лет это деструктивный процесс, возникающий по причине инфантильности личности. Вы в такие моменты большой ребёнок и это выглядит очень неприятно. Строить отношения с вами будет крайне сложно.