Что такое нищета?

Нищета это значение абсолютной бедности, при которой человек вынужден сильно ограничивать свои базовые потребности, а также снижать качество потребляемых товаров и услуг. Семейный бюджет не сходится, что вынуждает сводить концы с концами используя кредиты в качестве способа выживания. Среди основных причин нищеты главными считаются низкие доходы, социальное неравенство и отсутствие доступа к необходимому. Теперь разберём это подробнее.

История термина

Слово нищета возникло настолько давно, что выяснить первоисточник уже не получится. Однако на официальном уровне термин впервые прозвучал в 1995 году. Тогда город Копенгаген принимал Организацию Объединенных Наций, где обсуждалась крайняя степень бедности и методы оздоровления мировой экономики с целью недопущения усугубления ситуации.

Были высказаны предположения о том, что для спасения людей ил лап нищеты необходимо создавать рабочие места и бороться с расслоением общества. Когда зарплата руководителя на два порядка выше подчинённого, второй оказывается в незавидном положении, так как экономика подстраивается под первого. Всё это выливается в инфляцию, которая разгоняет цены и малообеспеченные уже не могут ничего купить.

Вторым важным критерием в ООН назвали свободу мысли, слов и выражения, чтобы человек мог интегрироваться в общество, вступать в группы единомышленников, начинать и развивать бизнес. Всё это в совокупности должно было привести к росту уровня жизни, но многие страны от политики ограничения и синдрома высокого мака по-прежнему не отошли. В результате нищета никуда не делась, а местами даже выросла.

Как рассчитывается нищета?

Существует огромное количество методик расчета крайней степени бедности. Нищета может быть абсолютной и относительной. Например, вы можете зарабатывать 100 000 рублей в месяц, у вас есть еда, вода, одежда и доступ к медицине, но по сравнению со своими друзьями вы тотальный бедняк. Когда они покупают феррари и заказывают в ресторане шоколадный пудинг в стиле Фаберже, вы чувствуете себя неудачником, потому что даже близко не можете подойти к такому уровню потребления.

Абсолютная нищета это невозможность закрыть базовые потребности, выраженная в отсутствии доступа к предметам первой необходимости. Нет питьевой воды, не каждый день можете поесть, отсутствуют средства на покупку одежды, необходимые лекарства приобрести не получается, медицинская помощь недоступна. Около 96% таких людей проживают в странах тихого океана, южной и восточной азии, африки. Примерно половина от общего числа нищих в мире находятся в Индии и Китае.

Относительная нищета это результат социального неравенства, когда треть самых бедных критически отстаёт от 1% самых богатых. Данный показатель считается недостоверным, так как быть нищим в Монако и той же Индии совсем не одно и тоже. В сравнении с остальными вы можете пополнить статистику бедняков, но при оценке вашего состояния может выясниться, что у вас есть доступ не только к предметам первой необходимости, но и к элементам роскоши. Или среди своих соотечественников вы в целом обеспеченный человек, однако ваших месячных доходов не хватит даже на неделю проживания в Швейцарии.

Единый показатель нищеты в мире

Чтобы иметь какие-то ориентиры международное сообщество определило размер доходов, однозначно сообщавших о нищете конкретного человека. Так как все товары и услуги изначально оцениваются в долларах и эта валюта является самой стабильной на планете, то методологию решили строить на ней. Какой смысл определять уровни в рублях, если сегодня 20 000 это сумма достаточная для выживания, а завтра на неё и хлеб с молоком не купишь. Поэтому считали в том, что не подвержено девальвации.

В итоге получилась цифра 1,90 долларов в день. Если ваши доходы находятся на этом уровне, вы официально признанный нищий. На момент написания статьи это 171 рубль, то есть 5 301 в месяц. При чём вы можете находиться на полном обеспечении родителей или супруга, ни в чём не нуждаетесь и всё у вас есть, но согласно международной классификации, доход человека трудоспособного возраста менее $1,90 в день делает его нищим.

В чём проблема методологии?

З последние десятилетия борьба с нищетой увенчалась внушительными успехами. Показатель в $1,90 за день преодолели сотни миллионов человек. Наилучший результат продемонстрировал Китай, который с 1981 по 2012 сократил количество абсолютно нищих на 753 миллиона. Но по состоянию на 2015 год на планете чуть больше 10% людей живут на доход менее 59 долларов в месяц.

Всему виной показатель паритета покупательной способности. Мы обсуждали ранее, что это ужасно неэффективная методология, она абсолютно не учитывает качество. Кратко напомню — у условного жителя беднейшего региона Индии есть доступ к медицине и крыша над головой. Но это кабинет без узи, экг, мрт и лаборатории, где ко всему прочему из лекарств только пара таблеток, от головы и живота. На все случаи жизни. А жилище это барак без туалета в криминальной среде. У швейцарца тоже есть доступ к медицине и собственное жильё, но разница колоссальна!

В результате жителя Индии больше нельзя назвать абсолютно нищим, зарплата из 2 долларов в день позволяет ему получить предметы первой необходимости и исключить себя из плохой статистики. Но объективно говоря можем ли мы считать его человеком, который обеспечен всем необходимым для выживания?

Бороться с нищетой предлагалось перераспределением ресурсов. С каждого по возможности, каждому по потребности. Вроде бы гениальная идея, только потом выяснилось, что талантливые и образованные люди теряют мотивацию. Зачем стараться, создавать и производить, если всё равно получу строго ограниченный объём благ? Бездарные и ленивые тоже не видят смысла в развитии, главное что-то делать по минимуму, своё получу, а дальше трава не расти. Уровень жизни в стране критически падает.

В развитых экономиках пошли другим путём — ввели прогрессивную шкалу налогообложения. Так талантливые люди ничем не ограничены и могут зарабатывать бесконечное количество денег, однако с ростом благосостояния растёт и налог. Заплатить с миллиона 50% не так страшно, как отдать с 15 тысяч 13%. По итогу у первого на жизнь остаётся 500 000, а второй даже при маленьком налоге вынужден выживать на 13 050.

Вместо итога

В результате расчет нищеты исходя из уровня доходов не превышающих 1.90 долларов в день оказался неэффективным. В крупной экономике просто невозможно быть настолько бедным, даже если ты безработный. Социальные пособия вычёркивают тебя из статистики и отныне ты не нищий, хотя доступа к предметам первой необходимости может не быть. При этом расчёт по паритету покупательной способности тоже неадекватен, ведь фактически у человека всё есть, но вот качество настолько отвратительное, что считай ничего нет.

Таким образом мы снова возвращаемся к проверенной статистике. Используем показатель ввп на душу населения и затем измеряем социальное неравенство. Поголовно нищих так пересчитать нельзя, но общая картина становится понятна. Страны где крайне бедных нет или практически нет — Монако, Лихтенштейн, Люксембург, Швейцария, Норвегия, Швеция.

Страны, где нищих запредельно много — Южный Судан, Бурунди, Мозамбик, ЦАР, Сьерра-Леоне, Малави, Йемен, Эритрея, Нигер, Чад, Либерия, Судан, Ранда, Гамбия, Таджикистан, Буркина-Фасо, Эфиопия.. Россия в середине списка на 63 месте, Китай на 59.