Что такое консилер и как его правильно использовать?

Консилер — это важный бьюти-продукт, который позволяет замаскировать недостатки кожи и создать идеальный тон лица. Этот продукт представляет собой пигментированную формулу, предназначенную для коррекции различных несовершенств, таких как темные круги под глазами, прыщи, возрастные пятна и покраснения. Поэтому понимать, что такое консилер, и знать, как его выбрать и использовать, — это важный аспект для достижения безупречного макияжа.

Что такое консилер?

Консилер — это средство, предназначенное для локального маскирования недостатков кожи. В отличие от тонального крема, который покрывает все лицо, консилер используется для коррекции конкретных проблемных зон, таких как темные круги, мимические морщины, расширенные поры и пигментные пятна. Этот косметический продукт помогает создавать однородный цвет лица и скрыть визуальные недостатки.

Основная функция консилера заключается в том, чтобы коррекцией недостатков кожи добиться идеального тона лица. Он может скрыть такие дефекты, как синяки, мелкие прыщики, покраснения и рубцы. Кроме того, консилер можно использовать для создания контуров лицу и исправления ошибок в макияже. Например, светлый консилер применяется для визуального увеличения губ или глаз.

Согласно рекомендациям визажистов, консилер должен быть в тон кожи, единственное условие — важно, чтобы он подходил по текстуре и консистенции. Оптимальный вариант — это консилер, который хорошо ложится на кожу и эффективно маскирует изъяны.

Как выбрать консилер?

При выборе консилера важно учитывать несколько факторов. Для корректного подбора нужно обращать внимание на оттенки и тип кожи. Цель состоит в том, чтобы выбрать идеальный продукт, который будет соответствовать индивидуальным потребностям и особенностям кожи.

Подбор оттенка

При выборе оттенка консилера важно учитывать тип недостатков, которые требуется скрыть. Например, для маскировки синяков или мешков под глазами рекомендуется выбирать консилер на тон светлее основного тона кожи. Для покраснений лучше выбирать product в цвет кожи. Если кожа имеет оливковый или тёмный оттенок, подходят персиковые или оранжевые оттенки.

Для коррекции ярко выраженных пигментаций можно использовать цветные консилеры. Желтый оттенок нейтрализует фиолетовые и пурпурные пятна, а зеленый поможет скрыть красноту на коже. Также полезно учитывать, что лавандовые оттенки подходят для устранения желтоватых пятен и веснушек.

Учитывайте тип кожи

При выборе консилера важен также тип кожи. Например, для сухой кожи рекомендуется использовать кремообразный увлажняющий консилер, который хорошо впитывается и не высушивает кожу. Для жирной кожи лучше подойдут матирующие консилеры на основе пудры или легкие жидкие формулы.

На зрелой коже рекомендуется использовать консилеры с лифтинг-эффектом, содержащие витамин A, которые помогут скрыть морщины и неровности. Также важно учитывать, где именно будет применяться консилер. Например, для зоны вокруг глаз лучше выбирать консилеры с легкой текстурой, тогда как для проблемных участков, таких как пигментные пятна, подойдут более плотные формулы.

Подбор консилера при естественном освещении

Важно подбирать консилер при естественном освещении. Для этого необходимо немного средства нанести на запястье и проверить, насколько он гармонично смотрится на коже. Также старайтесь комбинировать консилер с основным тональным средством, чтобы избежать видимой линии перехода между ними.

Как правильно использовать консилер?

Чтобы консилер работал на 100%, важно знать, как правильно его наносить. Необходимо помнить, что правильное применение этого продукта может изменить восприятие всего макияжа.

Основные зоны нанесения

Консилер чаще всего наносится в нескольких ключевых зонах. Участками, куда стоит обращать внимание, являются:

Зона вокруг глаз. Наносите консилер в форме перевернутого треугольника под глазами для коррекции синяков и мешков. Это поможет визуально освежить взгляд.

Проблемные области лица. Наносите консилер прямо на прыщи или покрасневшие участки, избегая попадания на здоровую кожу. Это позволяет лучше замаскировать недостатки.

Веки. Консилер используется как праймер для теней, что помогает добиться лучшего сцепления и предотвращает осыпание.

Нос и овал лица. Нанесение светлого и темного консилера помогает создать эффект скульптурирования, визуально уменьшая ширину носа и подчеркивая скулы.

Пошаговая инструкция по нанесению

Очистка лица. Перед применением консилера важно умыть лицо мягким средством. Это поможет удалить остатки макияжа. Если нужно, воспользуйтесь мицеллярной водой для очистки. Увлажнение кожи. Нанесите увлажняющий крем на область под глазами, чтобы уменьшить видимость морщин и подготовить кожу к нанесению консилера. Это сделает его более стойким. Наносите праймер и тональный крем. Если вы пользуетесь плотным тональным кремом, не наносите его на участки, где будете использовать консилер. Это улучшит его стойкость и не будет создавать дополнительного слоя. Нанесение консилера. Нанесите консилер на проблемные зоны небольшими точками и растушуйте, аккуратно постукивая по коже кончиками пальцев, кистью или влажным спонжем. Размывание границ. Нельзя растереть консилер сразу после нанесения. Оставьте его на несколько секунд, чтобы он согрелся, а затем начинайте растушевывать. Это поможет избежать создания «пятен». Добавление акцентов. Наносите консилер на участки, где падает свет, чтобы сделать лицо более фактурным. Это может быть скулы, переносица и галочка над верхней губой. Закрепление макияжа. Как только консилер будет распределен по коже и выравнен, важно зафиксировать его с помощью пудры. Это предотвратит «поплывание» консилера в течение дня.

Дополнительные советы

Чтобы избавиться от потеков консилера из-за жары или физической активности, держите под рукой матирующие салфетки. Они помогут быстро исправить макияж, сохраняя его свежесть.

Консилер — это незаменимый инструмент для создания безупречного макияжа, который позволяет скрыть недостатки кожи и сделать цвет лица однородным. Выбирайте подходящий продукт, учитывая оттенок и тип кожи, и следуйте рекомендациям по нанесению, чтобы добиться желаемого результата.