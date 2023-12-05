Что такое ключевая ставка?

Ключевая ставка это процент, под который коммерческие банки берут деньги у Центрального Банка для дальнейшей выдачи займов физ лицам и бизнесу. Проще говоря это оптовая стоимость денег в стране, а розничной в данном случае будет то значение, под которое деньги возьмут уже компании и простые люди. Теперь обсудим более подробно.

Ключевая ставка и её значение в экономике

Ключевая ставка играет важнейшую роль в кредитно-денежной политике. С её помощью Центральный Банк подаёт сигнал всем участникам рынка о направлении экономики государства. Например, повышение ставки напрямую влияет на инфляцию, так как у населения становится меньше денег, потребительский спрос снижается и это охлаждает цены. Вы не можете увеличивать стоимость своей продукции, просто потому что её больше не могут покупать.

Снижение ставки действует с точностью до наоборот. Обычный человек получает возможность взять кредит под низкий процент, у него появляются деньги. И таких людей очень много. В результате спрос на товары и услуги резко возрастает, что в свою очередь приводит к росту цен. Когда ваша продукция разлетается как горячие пирожки, вы естественным образом начнёте повышать её стоимость.

Исходя из всего вышесказанного напрашивается вывод — ключевая ставка не может оставаться неизменной. В зависимости от ситуации в экономике её то поднимают, то напротив опускают. Деньги то слишком дешёвые, то слишком дорогие и задача руководства центрального банка постоянно выдерживать баланс.

Чем грозит рост ключевой ставки?

И так, схема нам стала понятна. ЦБ выдаёт деньги коммерческим банкам под определенный процент. Те, в свою очередь, наценивают полученные средства и выдают их физлицам и бизнесу. Если взяли под 10, то вам в банке предложат уже под 15. Когда значение ставки растёт, это сразу замечают все.

Обычные люди отказываются от кредитов и за неимением средств не совершают покупки. Наверное можно было бы уже и поменять старенькую ладу на новую, однако под 20% совершенно не хочется этого делать. Слишком дорогая игрушка получается. Хотели взять ипотеку, но квартира за 3 000 000 в конце срока обойдётся во все 7 000 000. Ежемесячный платёж неподъёмный. Пожалуй, воздержусь. И продуктов буду меньше покупать, потому что зарплата закончилась, а с кредитки снимать это самоубийство. Во веки веков не расплачусь.

Бизнес происходящее чувствует глядя в отчеты. Продажи падают, обороты снижаются, покрывать расходы становиться нечем. Денег нет ни то что на рост заработных плат сотрудникам, порой их и на прежнем уровне платить уже не получается. Закредитованые компании банкротятся или просят господдержку. Прямо сейчас этим занят аэрофлот, который кроме роста ключевой ставки испытал на себе все «прелести» санкций.

Если ставку продолжать повышать или держать на высоком уровне слишком долго, то сначала мы увидим снижение спроса и как следствие падение уровня жизни населения, а затем начнёт страдать и предложение. Бизнес не сможет покрывать потребности потребителей, потому что за дорого они не могут купить, а за дешево не получается производить. Сотрудники увольняются, комплектующие не поставляются, либо заменяются на дешевые аналоги. Здесь мы видим уже падение качества, что ещё раз бьёт по уровню жизни простых людей.

Резюмируем — высокая ключевая ставка действительно тормозит инфляцию, но одновременно с этим запускает череду разрушительных процессов. На короткий промежуток времени такой вариант годится, но если затянуть или повысить слишком сильно, то уж спустя пару месяцев заметите как всё вокруг стало плохо.

Чем плоха низкая ключевая ставка?

Тогда, казалось бы, решение найдено. Нужно сделать ставку очень низкой, чтобы бизнес мог брать деньги на развитие, зарплаты и покупку оборудования/комплектующих/сырья. А люди спокойно жили в кредит, закрывая все свои потребности. Как в США, где ключевая ставка стабильно низкая и население всю жизнь пользуется займом. Дома, машины, продукты, всё на средства банка. Зарплата легко покрывает маленькие проценты и проблем вроде как нет. Но так ли это?

Когда экономика развитая и устойчивая, а все её участники активно задействованы в глобализации, проблем действительно не возникает. Но когда у бедных людей появляется доступ к дешевым деньгам, начинается ажиотаж. Представьте, вы производитель кефира и продаёте один пакет по 50 рублей. Привезли сто пакетов и уже в обед всё разобрали. На следующий день случилось тоже самое. Теперь вам нужно нанимать дополнительных сотрудников, чтобы увеличить производство и привозить 200 пакетов на постоянной основе. Всё раскупят.

Бесконечно этот процесс продолжаться не может, а у вас выросли затраты и работники, наблюдая как все вокруг начали лучше жить, принялись требовать повышения жалования. Как увеличить доход? Правильно — повысить цены. Когда вы привозите в магазин 200 пакетов кефира, а желающих и способных его купить 500 человек, есть смысл начать продавать не по 50, а по 70 рублей. Всё равно купят, а вам эти деньги ой как нужны.

Или вы продаёте автомобили и на фоне дешевых кредитов к вам ринулись толпы желающих купить новенькую ладу гранту. Автомобилей всего 20 000, а спрос оценивается в 30 000 потребителей. Что делать? Продавать дороже, это же очевидно. В противном случае все закупятся по старой цене, вы не получите никакой сверхприбыли, а покупатели закончатся. Ждите новую волну, а как выживать всё это время и чем платить зарплаты непонятно. Так что рост цен неизбежен.

И так абсолютно все товары и услуги. Инфляция начинает разгонятся каждый раз, когда люди получают лёгкие деньги или дешевые кредиты. Во время пандемии в США активно печатали доллары и раздавали их людям, чтобы сидели дома и ни в чём себе не отказывали. Это привело к росту цен и теперь мы видим последствия, ключевую ставку повышают весь 2023 год и непонятно начнётся ли снижение в 24.

Как использовать ключевую ставку при планировании семейного бюджета?

Зная обо всех циклах повышения и снижения ключевой ставки, человек может грамотно распорядиться своими накоплениями. К сожалению в России люди начинают проявлять активность когда всё уже сильно подорожало, из-за страха потерять все деньги. Всему виной печальный опыт 1992 и 1998 годов, когда девальвация и дефолт съели рубли превратив их в фантики.

Напомню,ключевая ставка ЦБ РФ в 1992 году была 20%. В 1993 уже 210. Такая же в январе 1995. От 20 до 150 в 1998. Тогда ещё доигрались с ГКО и вся эта пирамида рухнула. Если посмотреть историю, то ключевая ставка в России всегда высокая, а иногда запредельно высокая. Но всё же случаются откаты. Нам важно понимать что с этим делать.

Когда ставка высокая, кредиты недоступны и цены начинают расти, совершать покупки уже поздно. Единственный адекватный вариант — сокращать потребление до минимума. Этого ждёт от вас и ЦБ, задача которого заключается в снижении уровня инфляции. Те, кто на панике бежит покупать товары в три дорога, потом об этом жалеют. Хотя, многие просто ничего не поняли.

Самое время скупать активы. Бизнес испытывает трудности, резко падает спрос на товары и услуги в результате акции стремятся вниз. Весь фондовый рынок на протяжении недель и месяцев остаётся в красной зоне. Это идеальное время для пополнения своего инвестиционного портфеля.

Когда ключевая ставка очень низкая, самое время брать кредиты и скупать пассивы. Квартиры, машины, одежду и так далее. Здесь два важных момента. Первый — убедитесь что ставка по кредиту фиксированная. Например в США в начале нулевых она была привязана к ключевой, недвижимость скупали даже бомжи, а когда ФРС начал поднимать проценты, многие оказались неспособны платить. Так мы увидели последствия — мировой финансовый кризис 2008 года.

Второй — помните, что у вас очень мало времени. Низкая ключевая ставка очень быстро разгонит инфляцию, цены начнут расти у вас на глазах. В развитых экономиках этот процесс либо вялотекущий, либо вообще незаметен. Но если в какой-нибудь Турции завтра сделать кредиты под 5%, то очень скоро мы увидим коллапс.

Итог

Ключевая ставка используется ЦБ как рычаг, благодаря которому можно управлять инфляцией, спросом и предложением, а заодно и уровнем жизни населения. Но вся сложность состоит в том, что поймать баланс крайне сложно. Вроде бы стало хорошо, рост цен остановился и рынок охладел, но народ начинает жаловаться на отсутствие возможности купить новые башмаки, а бизнес с одной стороны банкротится, с другой выстраивается в очередь за господдержкой, то есть высасывает налоги из граждан, чтобы выжить.

Начали снижение ставок, люди обрадовались и побежали в магазины за покупками, но пока бежали вдруг обнаружили, что желающих слишком много и это уже привело к росту цен. Замкнутый круг. Поэтому единственный выход из ситуации это развитие экономики, стабильное укрепление всех её деталей. Тогда временное повышение ставок не приведёт к коллапсу, а снижение не обернется толпой дорвавшихся до кредитов людей, которые своими действиями поднимут цены в космос.