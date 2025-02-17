Что такое кашемир и почему его считают высококачественным материалом?

Кашемир — это что за материал, который произвел революцию в мире моды и текстиля? Этот тонкий, мягкий и теплый материал саржевого переплетения завоевал сердца многих людей, очарованных его уникальными свойствами и долговечностью. Изготавливается кашемир из мягкой подшерстки кашмирских горных коз, которые обитают в высоких горных районах Индии, Китая, Непала, Пакистана и Монголии. В соответствии с законодательством ТН ВЭД СНГ, кашемир представляет собой волос, состоящий из шерсти и пуха этих животных, что служит основой для его высокой ценности.

Исторически название кашемира происходит от региона Кашмир на северо-западе полуострова Индостан, который с древности был центром производства этой удивительной ткани. На сегодняшний день Кашмир остаётся спорной территорией на границе Индии и Пакистана, однако именно здесь на протяжении веков развивались традиции производства кашемировых тканей.

Натуральный кашемир ценится не только за свою красоту, но и за функциональность. Этот материал известен своей легкостью и приятной текстурой, которая радует прикосновением. При сравнении с человеческим волосом, толщиной около 50-75 микрометров, кашемировая нить обладает шелковистостью и тонкостью, достигающей 19-20 микрометров. Качество кашемирового волокна во многом зависит от способа сбора, который производится вручную в период весенней линьки животных. По оценкам, одна коза может предоставить от 150 до 200 граммов неочищенного пуха за год, что при обработке сокращается до 80-120 граммов. Для производства шали может потребоваться пух от 3-4 коз, что объясняет высокую стоимость изделий.

Уникальные условия производства кашемира

Несмотря на усилия, предпринятые в некоторых странах, таких как Шотландия и Австралия, по разведению кашмирских коз, климат этих регионов существенно отличается от высокогорья Гималаев. Это приводит к существенным потерям в качестве шерсти, поэтому основными поставщиками кашемирового пуха по-прежнему остаются Индия и Монголия. Кашемир требует тщательного ухода, что также влияет на его долговечность и цену. Эксперты бренда Falconeri, а также Виктория Саава, основательница компании «Кашемир и Шелк», обращают внимание на важность правильного обращения с этим капризным материалом.

Почему кашемир является дорогим материалом?

Причина высокой цены кашемира заключается в его особенностях производства. Эксперты из Falconeri подчеркивают, что каждая коза дает лишь 100-200 граммов пуха в год, что делает изделия из этого волокна крайне ограниченными. Для одного свитера необходимо пуха от 2-3 животных, а для пальто — от 15 до 20. Сбор осуществляется вручную один раз в год, что создает дополнительную ценность для этого продукта.

С требованиями моды меняется и цена на сырьевой рынок кашемира. По словам Виктории Саава, за последние 20 лет наблюдается тенденция роста цен на кашемир, так как этот материал становится все более популярным среди модных брендов. Однако, несмотря на это, эксперт считает, что лучше всего отдать предпочтение продукциям специализированных компаний, где качество гарантировано. Настоящий кашемир ассоциируется с роскошью.

Разнообразие видов кашемира

Существуют разные виды кашемира, и их качество зависит от региона производства и технологий обработки. По словам представителей Falconeri, различие в кашемире может быть связано с его толщиной и назначением. Например, кашемир от молодых коз, берущийся в возрасте лишь нескольких месяцев, называется baby-кашемир и отличается особой тонкостью. В Falconeri представлены как «ультралегкие», так и «ультрамягкие» виды кашемира, привезенные из Внутренней Монголии, известной своим высококачественным плетением.

Как отличить качественный кашемир от некачественного?

При выборе кашемирового изделия важно учитывать несколько критериев, чтобы не ошибиться с выбором. Эксперты советуют уделить внимание внешнему виду и ощупь, плотности трикотажного полотна и его натяжению. Качественный кашемир легко восстанавливает свою форму после незначительного растяжения, указывая на то, что нити плотно скручены. Излишняя пушистость может говорить о том, что волокно изготовлено из короткого пуха, что чревато образованием катышков.

Проверка качества кашемира также включает в себя советы от Виктории Саава: если у изделия короткие волокна, то его поверхность может через некоторое время начать покрываться катышками, однако это не всегда указывает на некачественность.

Правила ухода за кашемировыми изделиями

Уход за кашемировыми вещами имеет огромное значение для их долговечности. Эксперты подчеркивают несколько принципиальных факторов. Во-первых, кашемир требует воды, так как именно ее свойства помогают раскрыть положительные характеристики материала, делая его мягким и нежным. Во-вторых, кашемировые изделия лучше носить не чаще двух раз в неделю, чтобы дать им «отдохнуть».

Оптимально стирать кашемир после каждых четырех носок, предпочтя ручную стирку в прохладной воде с использованием жидкого моющего средства. Предпочтительно избегать порошковых средств, которые могут забиваться в волокна. При стирке важно не менять температуру воды, а аккуратно сжимать изделие для удаления влаги, избегая его выкручивания.

После стирки необходимо проветривать кашемировые вещи, чтобы избежать появления неприятного запаха, а хранить их рекомендуется в сложенном виде, чтобы предотвратить вытягивание ткани. При этом желательно использовать холщовые ткани для хранения, а не полиэтиленовые пакеты, чтобы сохранить красоту изделий на долгие годы.

Заключение: Кашемир — сырье, нуждающееся в заботе

В завершение, кашемир является поистине уникальным и высококачественным материалом, который требует бережного отношения. Уникальные условия его производства и ограниченность в объеме создают атмосферу эксклюзивности, а правильный уход обеспечивает долговечность и сохранение красоты кашемировых изделий. Приоритет отдать качеству, а не количеству, станет ключом к наслаждению преимуществах этого прекрасного материала на многие годы.