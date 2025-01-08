Что такое интуиция и как она работает?

Интуиция это способность анализировать ситуацию и принимать решение опираясь на чувства, ощущения и подсознание, не подключая к процессу логику, мышление, теоретические знания и информацию. Темин происходит от латинского слова intuēri, что в переводе на русский означает «наблюдение». В условиях дефицита времени или сложности выбора индивид может полагаться на так называемое предчувствие, то есть ничем не подкреплённые выводы. Ему кажется, что ответ получен откуда-то изнутри, либо напротив, послан снаружи высшими силами. Но чаще люди говорят о том, что доверились своим предположениям, будто что-то неопознанное натолкнуло именно на этот вариант, который в конечном итоге оказался верным.

Как связаны интуиция и наблюдение

На проще думать, что есть нечто всемогущее, толкающее нас подальше от бед и поближе к удаче. Кто-то верит в помощь умерших родственников, кто-то в ангела хранителя, а кто-то убеждён, что знает все короткие пути, главное чтоб окружающие не сбили с толку. Наверное каждый сталкивался с ситуацией, когда хотел остаться дома, например, но жена уговорила поехать в магазин. По пути случилось ДТП и супруг уверенным тоном заявляет, что он чувствовал необходимость отказаться от поездки! Но жена заставила его совершить ошибку.

В действительности интуиция это и правда результат наблюдения. Психика индивида накапливает увиденное, услышанное и познанное, чтобы создать шаблоны. Это нужно для экономии ресурсов, чтобы в критической ситуации иметь готовый сценарий. Примитивные животные поступают подобным образом регулярно, они целиком и полностью опираются на инстинкты. На любой раздражитель имеется одинаковый ответ, поэтому мышление используется крайне редко. Как правило оно и не развито вовсе.

А вот человек, не имеющий инстинктов как таковых, наоборот в большинстве случаев предпочитает проанализировать ситуацию, получить больше информации, напрячь извилины. В результате психика вынуждена контролировать огромное количество процессов, что приводит к усталости, сонливости, потере стремления к закрытию потребностей. В психологии такое состояние называется апатией. Тревожные люди хорошо знакомы с ним, потому что заставляют своё сознание работать круглосуточно, дёргая его по каждой ерунде.

Мы же хорошо знаем, что психика невероятно ленивая скотина, предпочитающая хранить силы на всякий случай. По принципу «вдруг война, а я уставший!». Поэтому шаблоны и автоматизм для неё идеальный ритм работы. Вы просто однажды запоминаете где находится выключатель и даже в полной темноте безошибочно тыкаете туда рукой. Если завтра его перенесут, то индивид ещё пару недель по привычке будет щёлкать в привычное место. С интуицией принцип тот же, но он чуть сложнее.

На протяжении жизни мы наблюдаем происходящее вокруг себя. Всё, что случается с нами лично и всё, что стало известно в результате работы слуха и зрения. Кто-то упал в гололёд и сломал ногу, кто-то поехал в дождливую погоду и слетел с дороги. Футбольная команда после отъезда игроков в сборную регулярно проигрывает матчи. Птицы низко летят — к дождю. Нос чешется — к пьянке. Очень вежливый незнакомец — к обману или краже. В сознательной части всё это называется приметой, а для подсознания механизм отработан как интуиция. Чем больше вы наблюдаете, видите и слышите, тем больше у вас опыта и знаний, которые в конечном итоге приводят к развитию интуиции. Никакой мистики.

Как используется интуиция?

Теперь мы поняли, что интуиция это совершенно обычный навык психики отвечать на раздражители и события. У наблюдательных людей она развита лучше, просто потому что подсознание имеет больше информации в условной базе данных. Никто пока не знает где она находится и как работает, но будем воображать её в виде жёсткого диска на компьютере, к которому мозг с помощью интеллекта посылает вопрос и получает мгновенный ответ. Но к чему спешка?

Всё очень просто. Интуиция срабатывает когда ситуация неоднозначная и в ней присутствует дефицит времени, либо информации. Подключать мышление и логику просто бессмысленно, потому что во-первых вы не успеете обработать данные, а во-вторых этих данных попросту нет. У вас не получится качественно ответить на вопрос ‘ехать мне в деревню в эти выходные или лучше не стоит» если вы не знаете что вас там ждёт и чем это обернётся. Представьте, вас приглашают пойти в баню. Вы интересуетесь — а в какую? Кто там будет? Но вам отвечают — не знаю, меня один знакомый позвал, сам пока не в курсе. Но пофиг, погнали, там разберёмся.

Вот это тот самый случай, когда вас торопят, решение нужно принять прямо сейчас, но детали абсолютно неизвестны. Мышление и логика остаются в стороне, психика подгружает из подсознания результаты всех наблюдений в сжатом виде. Человек ощущает определённые чувства. Он не может их объяснить, просто ему кажется что лучше никуда не ехать или наоборот обязательно надо соглашаться. И зависеть этот ответ будет от огромного количества проанализированных и отсортированных ранее данных. Потом в случае чего он с радостью обнаружит, что его ангел хранитель уберёг, ведь баня оказалась ужасной, к тому же там были не совсем здоровые люди, которые затеяли драку с поножовщиной. Уф, вот это у меня интуиция! Прям почуял, что лучше остаться дома!

Как развивать интуицию?

Собственно, чтобы это понять, достаточно ещё раз прочитать перевод термина на русский язык. Наблюдение. В этом слове кроется всё, что вас интересует. У психики каждого человека не сотни и даже не тысячи. а десятки тысяч шаблонов. У вас в голове миллионы вариантов и сценариев, каждый из которых зависит от различных факторов. Вы даже не задумывались над тем, что на улице идёт дождь, уже стемнело, сейчас час пик и вам нужно ехать в сторону центра, где традиционно много машин. Вы всё это не анализировали, просто когда вам предложили съездить куда-то, подсознание уже учло эти факторы и выдало вам короткий ответ — откажись, посиди на диване.

Конечно вы бы могли открыть карту, посмотреть время, вспомнить что сегодня пятница или почитать новости, чтобы узнать о том, что сегодня в центре перекрыты дороги. Прогнать всю эту информацию через сознание, отфильтровать её через мышление и логику. Но психика по каким-то причинам решила сэкономить ресурсы и обратилась к «базе данных». Отсюда сразу несколько выводов.

Первый — чтобы интуиция вас никогда не подводило, вам нужно больше наблюдать и получать больше опыта. Знания, информация, данные, сведения, всё это сначала обрабатывается сознанием и потом погружается в подсознание, формируя шаблон. Количество шаблонов напрямую влияет на разнообразие сценариев, следовательно в критической ситуации будет выбран наиболее подходящий и прогноз окажется намного точнее.

Второй — поступающая информация на пути к формирования шаблона должна быть качественно проанализирована. Иначе вы получите ложные убеждения, которые создадут ошибочные сценарии, не имеющие ничего общего с реальностью. Точность прогнозов будет снижаться. Вот вам пример из моей жизни — я давным давно познакомился с девушкой, мы приятно общались в сети и я пригласил её на свидание. Чтобы увидеться в живую, познакомиться, пообщаться. Она уже была согласна, но потом вдруг выяснила, что я близнец по гороскопу. Сначала засомневалась, а потом заявила, что никуда не пойдёт, потому что у неё ужасные предчувствия и она «абсолютно точно знает», что нам не нужно встречаться. А всё почему? Потому что с чего-то решила, что близнецы ветреные, ненадёжные и нестабильные ребята. По поводу меня никаких фактов не было, но интуиция сэкономила время моей собеседницы, она выдала категоричный и короткий ответ — не ходи.

Третий — чем чаще индивид использует интуицию, тем скуднее его база данных. Он её просто не наполняет новым опытом. На это влияет и ещё один фактор — ресурсность психики и мозга в целом. Если она низкая, то вы никогда не будете пользоваться мышлением и логикой, психика в ситуации острого дефицита ресурсов постоянно будет полагаться на интуицию, которая, как мы уже выяснили, не развита. Ошибка за ошибкой начнут вас раздражать, но иного выхода не найдётся. Вы продолжите принимать решения основанные буквально на пустоте. Поэтому кушайте орешки, гадайте кроссворды, больше читайте и регулярно напрягайте критическое мышление. Только там можно создать обширную и качественную базу данных, именуемую интуицией.