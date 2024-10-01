Неизвестное русскому человеку слово «гойда» в миг стало популярным после выступления Ивана Охлобыстина на одном из мероприятий. Его экспрессивные изречения закончились призывом, но большинство присутствующих так и не поняли что оно означает. В связи с этим мы решили разобраться что такое гойда и откуда она взялась.

Гойда как призыв к действию

В русском языке, как уже было сказано выше, данное слово отсутствует. В словаре Даля найти его также не удастся, но объясняется это тем, что к моменту составления термин уже никто не использовал. Оно не прижилось и люди его попросту не произносили. А вот за несколько столетий до этого, если верить военному инженеру Александру Гваньини, опричники Ивана Грозного таким образом призывали к действию.

Мы могли бы услышать гойду в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», когда те самые опричники искали демонов. Фраза должна была звучать так — Где демоны? Гойда! Бей их! По крайней мере в пьесе Михаила Булгакова было именно так. Однако режиссёр справедливо заметил, что современный зритель ничего не поймёт и поэтому слово из текста пропало.

Александр Гваньини, который и стал первоисточником гойды, впервые поведал миру о воинственном кличе аж в 1578 году. Тогда в свет вышел его труд под названием «Полное и правдивое описание всех областей, подчиненных монарху Московии, а также описание степных татар, крепостей, важных городов и, наконец, нравов, религии и обычаев народа». Он утверждал, что во время завоеваний опричники регулярно кричали гойда.

Происхождение слова ему по всей видимости было неизвестно, поэтому вопрос лёг на плечи историков. А те предположили, что в период татаро-монгольского ига местные наслушались выражения айда, которое у татар означает идти, идём. Возможно расслышали неверно, а быть может и специально исковеркали, в результате получилась гойда, означающая то же самое. На том и порешали.

Гойда как проявление радости

Эпоха Ивана Грозного запомнилась разными событиями, но никто не отрицает факт многочисленных казней. Голова с плеч летела вроде как у врагов народа, но кто именно к ним относился сегодня сказать сложно. Зато многочисленные источники утверждают, что народ ликовал очередному отсечению головы и именно в эти моменты использовали слово гойда. Точно также приветствовали царя. Здесь важно учитывать, что очевидцем мог быть только сам Александр Гвиньини, а все его последователи, включая Николая Карамзина, лишь пересказывали его сочинение.

Вместо итога

Слово гойда прозвучало как призыв к действию и многими было воспринято как древне-русское, то есть забытое выражение наших предков. Однако исторических подтверждению этой версии не нашлось. Иван Охлобыстин очевидно увлёкся литературой во время подготовки к своей роли опричника в фильме «Царь».

Если гойду и впрямь использовали воины Московии, то это хоть как-то объясняет его происхождение. Только позаимствовано оно было в период татаро-монгольского ига. Последний раз, когда оно звучало из уст жителей территории современной России приходится на времена, когда казни были обычным явлением. Люди радовались отсечению головы и поклонялись царю. Стали эти детали причиной к забыванию слова или же повлияло что-то другое, мы уже никогда не узнаем. Но ближе к 20 веку никто и нигде его не использовал.

Но самая неприятная версия сохранилась в онлайн словаре русского языка Макса Фасмера. Там написано следующее — «Айда́, гайда́ — межд., выражает восклицание, подгоняющее животных, вост.-русск». По данной версии гойду действительно использовали как призыв к действию, только обращено всё это было в адрес животных. Вполне вероятно в 15-16 веках в разных уголках страны одновременно говорили и гойда и гайда, которые в какой-то момент превратились в одно и тоже. Когда об этом стало известно возникло противоречие и боевой клич стал ассоциироваться с призывом гнать животных. Поэтому слово навсегда забыли и никогда о нём не вспоминали, до той самой речи Ивана Охлобыстина на митинге.