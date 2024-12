Что такое ДТФ в отношениях?

ДТФ в отношениях это согласие и готовность как минимум одного из партнёров на то, чтобы опуститься до уровня низших физиологических потребностей и отказаться от идеи серьёзных отношений, довольствуясь малым, то есть интимом без обязательств. Аббревиатура произошла от фразы down to fuck, что в переводе на русский означает ‘вниз, чтобы получить физическую близость». Лингвисты утверждают, что данном контексте слово «вниз» можно понять именно как «готов, согласен». А вот далее есть несколько любопытных деталей, о которых и поговорим.

Происхождение термина DTF

Впервые фраза стала популярной благодаря американскому рэперу Big Pun, настоящее имя которого Кристофер Ли Карлос Риос. В одной из его песен прозвучала фраза «кто готов ***** сегодня вечером? В 2000 году аббревиатура уже во всю использовалась молодыми людьми на просторах интернета, а в 2001 всё тот же Кристофер выпустил новый сингл, в котором была фраза «не трать моё время, если ты не готова ******!

Сразу после этого DTF попал в сленговый словарь Грина и его расшифровка всем была хорошо известна. Однако использовали её по-разному. Кто-то придавал исключительно пошлое значение, а кто-то таким образом выражал отчаяние, демонстрируя готовность на отношения без обязательств лишь бы не чувствовать себя одиноким. На сайтах знакомств в своих профилях люди начали размещать три буквы, которые сообщали больше информации, чем любое длинное описание. Здесь можно познакомиться на одну ночь.

Популяризация термина DTF

Хайп быстро прошёл и чисто рэперская фраза, привлекшая к себе много внимания, со временем стала сходить на нет. Юмористы нередко шутили над термином, слегка искажая его в своих миниатюрах. Например, стендаперы в США долго умышленно неверно переводили фразу, вместо down to fuck они озвучивали down to fish, что означает «спуститься к рыбе«. Однако и это быстро закончилось. Казалось про DTF все скоро забудут, но обитатели сайтов знакомств придумали новое пояснение аббревиатуре и всё началось с начала.

Крик отчаяния

Парни стали указывать в своих соцсетях DTF как клич о помощи. Серьёзные отношения не получаются или после расставания сложно вступить в полноценную коммуникацию, а физиологические потребности дают о себе знать. Призыв встретиться ради удовольствия помогал избежать проблемных диалогов, в которых много недопонимания. Чтобы девушка сразу знала что ищет её собеседник, достаточно было правильно заполнить анкету. И три буквы отлично с этим справлялись. Так никто не тратил время впустую, а представительницы нежного пола, несогласные с таким форматом общения, могли сразу отказаться от переписки.

Способность к пониманию

Вышеописанный «трюк» активно использовали и мужчины и женщины, а вот способность к пониманию чаще требовалась от девчонок. Дело в том, что существует негласное правило, согласно которому парень должен заслужить интим, доказать свою верность и преданность, добиться расположения спутницы. На это уходит много времени и далеко не все готовы ждать у моря погоды. Парадоксально и то, что большинство крепких отношений начались с близости. Люди испытывали друг к другу взаимную симпатию и посчитали разумным отказаться от «полосы препятствий», удовлетворив партнёра сразу.

Психологи также отмечают, что такой подход более честный с точки зрения построения коммуникации. Психике требуется несколько секунд, чтобы оценить пригодность человека для соития, природа сделала всё, чтобы мы не терли ни минуты. Однако развитие общества внесло некоторые коррективы и теперь торопиться вроде как некуда, вполне допустимо подождать несколько месяцев и даже лет, чтобы узнать мужчину получше. Правда никаких гарантий это не даёт.

Поэтому некоторые девушки считают возможным не затягивать этап знакомства и готовы к быстрому переходу в горизонтальное положение. Под аббревиатурой DTF они скрывают свою способность к пониманию мужских потребностей и готовность дать ему то, в чём он нуждается. При наличии симпатии, естественно. А там, если после соития оба захотят продолжить встречаться, без труда можно так сделать. Насколько такой подход правильный пусть каждый решает сам, но down to fuck это не всегда про похоть, иногда это про уважение. Если понравишься, всё будет сразу, а если нет, то и не жди ничего, не трать своё время, прими отказ и отправляйся на поиски другой.

Обозначение личных границ

Нередко случается так, что отношения раз за разом причиняют эмоциональную боль. Не получилось с этой, не удалось с этим. Мужчины и женщины по всей планете сталкиваются с одними и те ми же проблемами, а затем кто-то из них просто выстраивает стену и больше не хочет никакой романтики. Всё уже было, ухаживания, цветы, подарки, ожидания смс, попытки угодить и подстроится. Потерпев очередное поражение человек может закрыться и отвергнуть саму идею классического развития коммуникации с противоположным полом.

В данном случае есть смысл рискнуть и указать ту точку, в которой ты хочешь оказаться. В данном случае DTF будет означать — извини, подруга, я не хочу всего этого, у меня нет на это сил, мы не пойдём на свидание, где будем врать друг другу и строить из себя идеальных. Мне нужны обнимашки, поцелуи, совместный просмотр фильмов и прочие удовольствия. Если ты тоже хочешь перепрыгнуть через «собеседование’ и оказаться сразу в полноценных отношениях, напиши мне. Если нет, давай не будем выносить друг другу мозг. Я не поеду на другой конец города, чтобы попить кофе и вернуться домой ни с чем.

Вместо итога

Наверное многим кажется, что подобный сленг не несёт никакой пользы для общества и учитывая его содержание, наносит колоссальный вред. Ведь должно быть всё иначе, как же любовь, романтика, книжные сюжеты?! Но с точки зрения психологии такие вещи как DTF это самое здоровое, что только может быть в отношениях. Во-первых здесь нет насилия, принуждения, подчинения и оскорбления. Аббревиатура сообщает информацию о владельце профиля и никак не касается проходящих мимо. Не интересен этот человек, иди дальше, не останавливайся тут.

Во-вторых многие профили на сайтах знакомств выглядят красиво и правильно по мнению большинства, но есть один нюанс — они лживые. Да, все говорят о чём-то хорошем, хотят произвести впечатление, выдают себя не за тех, кем являются на самом деле. В случае со сторонниками DTF всё иначе, они максимально искренне говорят о своих потребностях. Ты хочешь полгода гулять за ручку и устраивать кастинг? Отлично, имеешь право, но это не ко мне, я негодяй, который планирует сегодня же оказаться в постели. А вот есть ли планы на завтра, можешь спросить в личном сообщении. Человек может желать просто развлечься, а быть может он хочет серьёзных отношений, только нет времени на ерунду, давай сразу перейдём к делу?!