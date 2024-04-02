Что такое дружба и какой она бывает?

Дружба это формат взаимоотношений между людьми, основанный на взаимной симпатии, общих интересах и уважении, без полового влечения и планов на создание романтического союза. Фундаментом такой коммуникации в большей степени является доверие, нежели обоюдные цели и задачи. Впрочем в разные возрастные периоды смысл дружбы сильно отличается.

Дружба и её различие по возрастам

Так в раннем детстве ребенок заводит друзей исключительно с целью совместного времяпрепровождения. Сверстники не только обладают схожими потребностями, но и становятся трамплином в общество, с их помощью можно адаптироваться к окружающей среде, получить компаньона для вовлечения их в свою деятельность. Такая дружба очень легко заводится и точно также заканчивается.

В школьные годы люди больше ориентируются на совпадение ценностей, поэтому выбирают друзей по принципу разделения взглядов, убеждений, мировоззрения. Фундаментом может стать любимая музыкальная группа, фильмы, спортивная секция, увлечения. Подобные связи редко становятся долговечными, целью было ощущение своей значимости, попытка оказаться в обществе единомышленников, чтобы почувствовать ценность, актуальность и перспективность своих интересов. С наступлением совершеннолетия эти интересы начинают сильно расходиться и тёплые взаимоотношения удерживаются только на чувствах ностальгии (а помнишь как мы…?).

Взрослые дружат на основе взаимного удовлетворения эмоциональных потребностей. Иногда подобная связь строится вокруг общего увлечения, но даже при таком варианте человек стремится получить поддержку, внимание и понимание, а не физическое присутствие с целью выполнения совместных задач. Покатушки на лыжах и посиделки в кафе становятся поводом для встреч, но не их смыслом.

Говоря о френдзоне мы возвращаемся к теории взрослой дружбы. Один тешит себя надеждами и поэтому соглашается «маячить» рядом с целью, а второй поучает очевидную выгоду, например признание, вышеперечисленные внимание и поддержку, что позволяет поднимать своё чсв. Таким образом целью дружбы во взрослом возрасте всегда будут эмоции.

Какой бывает дружба?

В зависимости от возраста дружба меняет свои основы и цели, но иногда нам кажется, что человек стал близким и надёжным спутником, хотя в действительности это не так. Сама дружба может быть как полезной и бесполезной, так и вредной. Важно научиться вовремя определять кто перед вами, потому что как говорится «плохой друг как тень. В солнечный день беги не убежишь, в пасмурный ищи не сыщешь».

Здоровая дружба

Первым признаком является наличие поддержки. Это в детском возрасте ребенок не нуждается в обсуждении его переживаний и потребностей, так как получает это от значимого взрослого. С годами нам хочется иметь вокруг себя тех, кому можно выговориться без риска нарваться на осуждение и насмешки. Доверие выходит в приоритет. Можно для этих целей обратиться к психологу, но иногда друг или подруга способны заменить специалиста.

Естественно, когда вы делитесь секретами и чувствами, возникает риск получить «нож в спину». Признаком здоровой дружбы в данном случае будет искренняя радость вашим успехам. Когда друг не завидует и не страдает от того, что у вас всё хорошо. Получение подобных эмоций крайне важно для каждого из нас.

Закрыть потребность в признании также помогают друзья. Они дают ощущение значимости и важности, в общении с ними мы получаем подтверждение того, что являемся уважаемыми людьми. Наши убеждения и достижения становятся заметными, что приводит к генерации положительно окрашенных эмоций.

Ваша дружба здоровая, если нет необходимости казаться лучше, чем вы есть. У всех есть недостатки и жизненные провалы, в такие моменты самооценка получает тяжелейшие удары и может рухнуть до критических значений. Друзья принимают нас такими, какие мы есть, что позволяет сохранять самоценность даже в случае тотальных поражений по всем фронтам.

Нездоровая дружба

Почему френдзона так опасна? Потому что это формат нездоровой дружбы, в которой отсутствует поддержка. Дело в том, что потребность в физической близости является естественной и когда мужчина заводит отношения с девушкой, которая ему нравится, он ожидает от неё содействия в важных вопросах. Оба могут друг другу лгать о том, что они просто друзья, но когда одному сильно хочется интима, а второй по логике может выручить, но не делает этого, первый почувствует предательство и отсутствие поддержки.

Тоже самое во всех остальных ситуациях. Плохой друг всегда рядом, если речь идёт о развлечениях или приятном времяпрепровождении, но стоит случиться беде, как он растворяется в воздухе. Не умеет и не хочет слушать, не отвечает на звонки и сообщения в сложные периоды, дистанцируется, ссылается на занятость.

Так как мы привыкли рассказывать друзьям о своих переживаниях, успехах и неудачах, важно чтобы доверие находилось на максимальном уровне. Однако плохой друг не способен держать язык за зубами, сплетничает о вас на стороне, может проболтаться, разбазарить все секреты. По этой причине многие психологи считают, что женская дружба это крайне редкое явление.

Иногда люди заводят социальные связи с целью получения личной выгоды. Чтобы с ними общались и оказывали им необходимые услуги, приходится маскировать эту коммуникацию под дружбу. Звонят и пишут только тогда, когда нужно им. Требуют помощь ссылаясь на то, что вы не чужие люди, но в обратную сторону этот аргумент почему-то не работает!

Абьюзивная дружба

Та самая коммуникация, от которой вреда больше чем пользы. Многие из нас склонны закрывать дефициты и избавляться от последствий психоэмоциональных травм с помощью окружающих. Друг здесь нужен для того, чтобы за его счёт получить необходимые чувства, например ощутить себя важным, умным, востребованным.

Как правило такие потребности возникают на фоне критического расхождения между внутренней и внешней самооценками. Красивая девушка с неустроенной личной жизнью может завести себе страшненькую подругу, чтобы на её фоне ощущать себя ценной и значимой. Или мужчина общается с неудачником, чтобы на его фоне казаться успешным.

Иногда этот эффект достигается искусственным путём. Человек унижает и оскорбляет своих друзей. Это позволяет ему принизить окружающих и тем самым возвыситься. Питаясь чьим-либо присутствием он начинает ревновать, если вы дружите с кем-то ещё. Боится потерять опору, считает, что вы должны быть близки только с ним.

Собирает ваши секреты и переживания, при этом никогда не делится своими. Такой трюк позволяет иметь своеобразный компромат, чтобы удерживать друзей на дистанции. Одновременно с этим личная информация о вас становится ниточкой для обеспечения безопасности, в такой ситуации вы не предадите и не обманете, ведь он может рассказать то, что знает!

Желая получить поддержку мы используем речь чтобы выговориться. Но вот беда, абьюзивный друг ставит цель унизить вас, чтобы почувствовать себя лучше, а значит вместо поддержки и активного выслушивания вы получите осуждение и насмешки. Тебе изменил муж? Во дела, нормальным ведь не изменяют, ты наверное в постели бревно? Готовишь плохо, мужики покушать любят, а ты бывает сваришь то ли суп то ли кашу, непонятно! Отношения не твой конёк.

Умеете ли вы дружить?

Все хотят иметь хорошего друга, но вот стать хорошим другам мечтают единицы. Это жёсткая и даже жестокая правда, которую мы привыкли от себя скрывать. Жалуясь на то, что окружение не даёт нам должного внимания и необходимой поддержки, многие даже не замечают, что сами являются отвратительными друзьями. А всё потому что не понимают нескольких базовых понятий.

Люди не обязаны разделять ваши интересы

В раннем детстве конечно обязаны, ведь это единственная функция друга. Но проблема в том, что некоторые люди выросли с точки зрения физиологии, при этом их психика по-прежнему как у ребёнка. И тогда им начинает казаться, будто близкое окружение должно разделять хобби, увлечения, деятельность. Я в театр хочу сходить, а подруга отказывается. Ну и тварь!

Вроде бы у вас есть надёжный товарищ, который всегда поддерживает и по возможности помогает, но вот в баню пить водку идти отказывается. Он, видите ли, на ПП и ЗОЖ подсел! Придурок, тоже мне друг, зачем он нужен, раз даже выпить со мной не хочет?!

В результате вы теряете друзей только потому что они перестают жить вашей жизнью. Один убеждён, что нормальный мужик должен держать женщину в ежовых рукавицах и ни в коем случае не становиться каблуком! Но вместо посиделок с пацанами у дома друг выбрал семейный очаг. И связь рушится, потому что интересы и потребности у вас очевидно разные, а значит и дружить «не о чем».

Люди не обязаны оправдывать ваши ожидания

По аналогии с психологом друг всегда на вашей стороне, но не обязан разделять взгляды, убеждения и поступки. Он понимает, поддерживает и выслушивает, однако всегда имеет право предоставить альтернативные точки зрения. Если вы вдруг поссорились с мужем и считаете его виновником всех бед, подруга запросто может не согласиться с вашей позицией и задать резонный вопрос- «может ты ошибаешься и неправильно его поняла?».

К сожалению подобный расклад многие воспринимают как предательство, наивно полагая, что друзья должны всегда быть единомышленниками. В действительности они нередко имеют собственную позицию, представляют мир иначе, не одобряют наши действия. И в этом их ценность, ведь в обществе надежных и проверенных товарищей мы получаем возможность узнать о том, что может быть по-другому.

Между знакомыми и друзьями пропасть

Иногда мы наделяем желаемыми качествами тех, кто ими не обладает. Есть хороший знакомый, с которым прекрасно общаемся или часто пересекаемся. Нам кажется, что мы друзья, но в действительности просто знакомые. Переоценка приводит к тому, что человек обращается за поддержкой к людям, которые в этом вообще не хотят участвовать.

Вместе покурить на лавочке или погонять мяч в выходные это одно, а вот слушать истории о траблах с супругой им совершенно ни к чему. Если у вас сотни френдов в соцсетях и ежедневно вы жмёте пару десятков рук это совсем не значит, что у вас вообще есть друзья.

Друг бывает вчерашним

Не то чтобы он просрочился или предал вас, просто дружба могла строится на общих интересах, например в подростковом возрасте. Многие столкнулись с тем, что были с товарищем не разлей вода, а теперь он нашёл девушку и перестал пить с вами пиво в гараже. Негодяй, вроде бы, но по факту важно принимать реальность такой какая она есть. Дружба имеет свойство заканчиваться. Теперь вы хорошие знакомые, которых многое связывало в прошлом, сегодня ничего этого нет. И это нормально.

Люди река, а не болото

Ещё вчера ваши взгляды полностью совпадали, вы чувствовали себя единомышленниками и поэтому оценивали друг друга максимально высоко. Существует большое количество разногласий, которые никак не мешают дружить, например вы болеете за разные футбольные клубы или один считает бмв лучшим автомобилем, а второму немецкий бренд отвратителен. Дискуссии лишь усиливают привязанность, вам всегда есть оч ём поговорить и даже «ругаться» с товарищем интересно. В споре рождается истина в конце концов.

Но бывают убеждения и поступки, которые становятся барьером. Вы запросто можете оказаться по разные стороны баррикад и тогда о дружбе придётся забыть. Более того, абсолютно нормально когда два человека, ещё вчера считавшие себя чуть ли не братьями, в какой-то момент решают прекратить коммуникацию.

Это разумнее, чем сохранение близости несмотря на расхождение в критически важных вопросах. Когда следователь выгораживает преступника просто потому что они друзья или кто-то оправдывает фашиста потому что «он так-то хороший, мы давно дружим…» наступают тёмные времена. Иногда дружбу лучше прекратить, чтобы случайно не продать душу дьяволу.

Вместо итога

Дружба нужна для получения эмоций. Чтобы было с кем разделить радость и горе. В первом случае важно, чтобы человек не завидывал и не принижал достижения, а во втором стоит позаботиться о наличии доверия. Дети ищут друзей для совместных игр, а взрослые исключительно ради обмена поддержкой, вниманием и пониманием. Кто-то недооценивает такой формат коммуникации, кто-то переоценивает, а есть те, кто использует его для получения выгоды. Хорошего друга отыскать непросто, но ещё сложнее хорошим другом стать.