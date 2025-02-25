Что такое доксинг и чем он опасен?

Доксинг — это вид преступной детельности, основанный на поиске личной, чаще порочащей информации о человеке с последующим давлением на владельца данных. Используется с целью шантажа и получения выгоды. Как правило жертве предлагают выкупить сведения, в противном случае они попадают в интернет и становятся достоянием общественности. Термин возник в середине 90-х годов, когда популярность стала набирать субкультура хакеров. Сама фраза представляет из себя сокращение от dropping dox, что в переводе на русский означает «скинуть документы».

Насколько доксинг распространён?

Сложно оценить реальные масштабы проблемы, так как нам не может быть известна важнейшая статистика, а именно количество людей, согласившихся на выкуп данных. Безусловно какая-то часть из них не избежали проблем, потому что мошенники после получения выкупа всё равно реализовали свой коварный план. Самой яркой историей досксинга последних лет в России можно считать видео Дзюбы. Напомню, он снял ролик для личного пользования, но вскоре материал похитили, некоторое время шантажировали футболиста, а затем опубликовали кадры на просторах интернета.

В США разные исследовательские группы публиковали статистику по доксингу и по их мнению около 60 миллионов американцев в той или иной форме ощущали распространение информации, которую они считали личной. В России опросы показывают, что люди очень часто пытаются удалить что-либо о себе, но в большинстве случаев терпят неудачу. Наиболее популярным действием является попытка избавиться от фотографий, которые были выгружены с их социальных сетей и размещены на сторонних ресурсах.

Чем опасен доксинг?

На первый взгляд ситуация опасна только для тех, кто имеет «скелетов в шкафу». Например, снимки в объятиях женщины станут похоронами брака, если у мужчины есть жена. Но как раз такие данные утекают не часто и в большинстве случаев с подачи самой любовницы, либо в результате работы детектива. А вот личная информация иного характера утекает куда чаще. Что это может быть? Ну, например фото в голом виде, хранящиеся в телефоне или облаке. Такие есть практически у каждой второй девушки и получить их желают многие.

Или кадры, предназначенные для лечащего врача. Онлайн медицина набирает обороты и выслать доктору прекрасные виды геморроя уже не кажется чем-то фантастическим. Но показывать это всем никто бы не хотел. Сами анализы также нередко становятся предметом шантажа. Таким образом люди начинают опасаться самых естественных действий и в их жизнь приходит тревога. Теперь страшно не только сфотографироваться голышом у зеркала, но и телефон в туалет лучше не брать.

Одним из громких скандалов, связанных с доксингом, коснулся школьной учительницы. Все прекрасно понимают, что работу и личную жизнь нужно разделять, но иногда преступники вставляют палки в колёса. Снимки в купальнике и провокационных позах вероятнее всего предназначались для партнёра молодой женщины, но по итогу оказались в родительском чате и вызвали волну негодования. Тот факт, что отправляла их не учительница, уже никого не интересовал. Народ накинулся на человека за то, что она посмела быть женщиной в свободное от работы время.

Как доксеры находят информацию?

Методы, по которым злоумышленники находят информацию о своих жертвах, разнообразны и могут включать как законные, так и незаконные действия. В абсолютном большинстве случаев порочащие сведения созданы самим человеком и размещены на какой-то платформе. Ну или как минимум в собственном телефоне, облачном сервисе, флешке. Проблема в том, что данные эти с одной стороны «совершенно секретны», то есть их ни в коем случае не должны увидеть посторонние, а с другой не могут считаться чем-то ужасным. Поход в туалет это нормально? А хотели бы вы, чтобы это видели соседи, друзья, коллеги? Вот то же самое и с фотографиями, видео, другой информацией. Они естественны и адекватны, если дл себя или своего партнёра, но недопустимы для всеобщего обозрения.

Социальные сети

В соцсети ничего страшного мы конечно не выкладываем, однако злоумышленники могут использовать и это. Например, по виду из окна или случайно опубликованной геолокации можно вычислить место проживания. Тогда приставучий ухажёр может превратиться в постоянного посетителя и маячить под окнами днём и ночью. Или, как уже было сказано выше, достать из закрытых папок фотографии, которые не предназначались для широкой публики. Тогда о школьной учительнице пятиклашки узнают много нового.

Нередко мы просто выставили неудачное фото для своих друзей, чтобы посмеяться. Чуть позже удалили, но выяснилось, что кадр уже размещён на десятках сторонних ресурсах. И все попытки удалить их оборачиваются фиаско. Некоторые напрямую запрашивают деньги, а кто-то имеет другие цели, им важно подмочить репутацию жертвы. С этим часто сталкиваются известные актёры и актрисы.

Даркнет

В последние годы россияне узнали огромное количество личной информации о многих известных людях. Какими сервисами пользуются, где совершают покупки, в каких торговых центрах закупаются брендовыми вещами, сколько денег тратят, на чём ездят, где живут, какой недвижимостью владеют и в каких странах отдыхают. Всё, вплоть до покупки авиабилетов. Паспортные данные, локации, модели смартфонов, посещаемые сайты. Проблема в том, что базы данных продают сами сотрудники и отследить их бывает непросто. Доходит до того, что правоохранители становятся жертвами доксинга и, кажется, ничего не могут с этим поделать.

Доверительное общение

Когда мне было лет 16, я только осваивал интернет и естественно пытался подружиться со всеми подряд. Тогда популярной была аська, а чуть позже появился вк. Некоторое время я переписывался с девушкой на откровенные темы, мы просто обсуждали всякие пошлости. А через пару недель мне вдруг пришло видео с её участием. Оказалось, она также открыто беседовала с другими парнями и более того, выходила с ними на видеосвязь. Один из них записал всё на видео, начал шантажировать, а потом просто разослал файл всем её друзьям и знакомым. Тогда я понятия не имел как это называется, но уже стал свидетелем доксинга.

Справедливости ради стоит заметить, что нужного эффекта на меня это не произвело. Сначала я конечно с радостью посмотрел видео, мне простительно, ведь я 16 летний подросток. Но позже узнал детали и вместо того, чтобы высмеивать подружку, поддержал её. Видео Дзюбы не смотрел вовсе. Мы не сможем победить доксинг до тех пор, пока становимся его зрителями. А гнобить людей за то, что либо делаем сами, либо в целом является естественным занятием, кажется мне лицемерным и подлым поступком. В этот момент вы хуже злоумышленника и гораздо хуже жертвы.

Наказуем ли доксинг?

Законодательство России подразумевает наказание за распространение подобно информации, более того, есть статья и за шантаж. Однако беда в том, что поймать преступника в абсолютном большинстве случаев невозможно. А украденные сведения из социальных сетей скорее всего не получится оставить как нарушение своих прав и свобод. Волшебная фраза «взято из открытых источников» или «фото из личного профиля Ивана Иванова» практически всегда снимает с человека любую ответственность. С хищением из телефона и облачных сервисов ситуация даже хуже, чем с соцсетями. Мошенник может сказать, что эти снимки вы ему прислали сами. И попробуйте доказать обратное.

Вместо итога

В интернете опубликовано множество советов на тему защиты от доксинга. Однако стоит признать. что все они сводятся к одному — умри. Тогда на тебя точно ничего не будет и похищать нечего. Настройки конфиденциальности в соцсетях конечно помогут, но тогда вы сильно ограничиваете свою онлайн жизнь. Многим людям такой вариант подходит, что что делать медийным личностям? Как быть девчонкам, которые ведут бизнес через платформы, такие как вк ‘нельзяназывать», ютуб и прочие?

Никуда не загружать откровенные данные тоже вроде бы логично, только возможно ли это? Перестаньте обманывать самих себя и утверждать, что никогда не делали интимных фотографий и не отправляли их своему партнёру. Некоторые кадры настолько хороши, что хочется их сохранить, только вот где? Телефон, флешка, облако, закрытые папки соцсетей. Какой бы вариант вы не выбрали, всегда есть риск утечки.

Действительно эффективным методом можно считать надёжные пароли. В нём обязательно должна быть заглавная буква, цифры и символы. При этом категорически нельзя указывать даты рождения, отрывки фамилии и так далее. В противном случае вас легко взломать.

Не пытайтесь ничего удалить, если вы известный человек

Помните мою статью про эффект Барбары Стрейзанд? Или возможно слышали об этом феномене из других источников? Вообще история громкая. Её суть в том, что Барбара обнаружила фото своего дома на одном, никому не нужном сайте. Обладая большими деньгами и штатом отличных юристов она решила наказать владельца ресурса, а заодно удалить снимок. Но получила обратный эффект. О судебном процессе написали тысячи СМИ, про дом Барбары узнали все американцы и миллионы из них не поленились зайти на тот самый сайт, который ещё вчера посещало три с половиной человека в сутки. В итоге дом звезды стал самым обсуждаемым в штатах.

Ну а самым действенным методом остаётся реакция общества. Если никто не будет мусолить эту информацию и пересылать её друг другу, то доксинг быстро потеряет всякий смысл. Я помню множество порочащих фото и и видео, все они набирали популярность и вызывали общественный резонанс, но спустя пару недель все забывали об этом и переключались на что-то другое. Как говорится — к счастью мы нафиг никому не нужны.