Что такое дежавю и почему оно происходит?

Термин «дежавю», которым назвали интересный феномен человеческого сознания, использовал французский философ Эмиль Буарак в книге «Психология будущего». В своей работе он опирался на факты, фиксируемые еще с античных времен, уже тогда люди обратили внимание на удивительное психическое состояние.

Перевод фразы с французского языка «уже виденное», точно описывает ощущение человека, впервые попавшего в новую для него ситуацию или в незнакомое место, но смутно подозревающего, что «тут» он уже был, с ним уже «это» происходило.

Изучить феномен дежавю пытаются многие исследователи всего мира, существует более 40 версий – попыток объяснить природу подобных ощущений. К общему мнению ученые пока не пришли, усложняет их задачу невозможность искусственно заставить человека испытывать дежавю или точно спрогнозировать наступление таинственного эффекта у добровольца, пожелавшего принять участие в исследовании.

Внезапное появление и краткосрочность ощущений могут напугать и взбудоражить любого, а сильные впечатления обычно запоминаются надолго. Природу таких спонтанных проявлений сознания ученые однозначно объяснить еще не могут. Оставляя в покое мистику и влияние инопланетного разума, современному человеку предлагают достаточно адекватные теории.

По суждению биологов дежавю провоцирует некий сбой в работе мозга, когда возникает ошибка памяти. Версия биологов основывается на исследованиях гиппокампа/hippocampus – области головного мозга человека, отвечающей за его долгосрочную память и ориентацию в пространстве. Виновником эффекта может оказаться стресс, перенапряжение, депрессия, когда гиппокамп на короткое мгновение может смешать оба вида памяти.

Надо отметить, что нейробиологи из Сент-Эндрюсского университета расценивают дежавю в качестве показателя, который как раз и свидетельствует о нормальной деятельности механизма проверки памяти в мозге. Существует предположение, что источником этого явления может оказаться сбой в работе мозга в одной из самых его таинственных областей – в миндалевидном теле (amygdala). Она отвечает за эмоции, а при стечении обстоятельств может спровоцировать панику или дезориентировать человека.

Психологическая гипотеза трактует внезапно возникающее тревожное чувство «уже виденного» как продукт работы подсознания. Например во сне, происходит бессознательная обработка информации, оставляя в подсознании некие образы.

Предположение заключается в следующем: когда люди встречаются со смоделированной мозгом и воспринятой на бессознательном уровне ситуацией, то может возникнуть дежавю. А Зигмунд Фрейд связывал ощущение «уже пережитого» с тайными фантазиями человека.

Религиозная теория строится на учении о реинкарнации. Хотя она не имеет научного подтверждения, но может быть принята из-за веры в бессмертие души, вселяющейся в разные телесные оболочки, во многих религиях. Считается, что только 3% людей не сталкивались с дежавю в собственной жизни, при этом до сих пор тайна этого феномена еще не раскрыта.

Вы найдете еще множество теорий, написанных представителями разных исследовательских центров, сегодня это результаты разрозненных экспериментов и непроверенные предположения. Ученые только намереваются провести глобальные исследования явления, а пока практически каждый в самом неожиданном месте вдруг подумает, что он «уже видел» любой новый дом, незнакомого человека, невероятно красивый пейзаж, хотя так и не вспомнит точно, когда это было. Скорее всего, дежа вю не грозит ни жизни, ни нашему здоровью, оно просто предлагает проверить возможности ассоциативной памяти и фантазии.