Что такое БРИКС и как он влияет на глобальную экономику?

БРИКС (BRICS) представляет собой неформальное объединение стран с быстроразвивающейся экономикой, куда входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика (Южноафриканская Республика). Это многостороннее сотрудничество возникает на основе общих интересов в таких сферах, как политика, экономика и безопасность. Принципы работы БРИКС основываются на невмешательстве, равенстве, многосторонности финансовых отношений и взаимной выгоде.

Объединение создает платформу для сотрудничества и согласования позиций по многим вопросам, представляющим интерес для членов группы. Ежегодно проходит более ста встреч, но центром этого взаимодействия является саммит, где встречаются главы государств-участников. На этих саммитах обсуждаются актуальные проблемы экономики, региональные политические вопросы и разрабатываются новые стратегии сотрудничества в разных областях, включая культуру, спорт и гуманитарные инициативы.

БРИКС: вдохновляющий, но не НАТО

Хотя БРИКС иногда сравнивают с НАТО или ООН, на самом деле это объединение, созданное для других целей. БРИКС не имеет генерального секретаря, определенных норм и устава. Страны поочередно берут на себя координацию работы, меняясь каждый год, что позволяет каждой из них играть активную роль в управлении платформой. На данный момент окончательная структура БРИКС не имеет фиксированного местоположения, однако планируется строительство штаб-квартиры на нейтральной территории города Банги, столицы Центрально-Африканской Республики, которая пока не входит в БРИКС.

Согласно последним данным Всемирного банка, совокупная площадь стран-участниц составляет около 30% Земной поверхности, а население этих стран составляет 42% от общего численности населения планеты, который на 2023 год составляет 8 миллиардов человек. Прогнозы Международного валютного фонда ожидают, что в 2023 году страны БРИКС обгонят «Большую семерку» (G7) по объему валового внутреннего продукта (ВВП), увеличив свою долю до 32,1%, тогда как G7 составит 29,9%. К 2028 году предполагается рост доли БРИКС до 33,6%, а G7 – до 27,8%.

Основные цели и задачи БРИКС

Основная цель БРИКС заключается в совместном повышении темпов экономического роста стран-участниц и укреплении их позиций на мировой арене. Это объединение стремится создать платформу для взаимовыгодного сотрудничества, направленного на обеспечение финансовой и социальной стабильности. В рамках стратегии экономического партнерства предусмотрено содействие в расширении использования национальных валют в международных расчетах, что должно способствовать ускорению экономического роста.

Члены БРИКС уверены, что достижение этих целей даст новый импульс для глобального экономического сотрудничества. Исследования показывают, что торговля и инвестиции организаций с низким уровнем дохода стали важной поддержкой после мирового финансового кризиса, который случился в 2008 году. Взаимный экспорт между странами БРИКС с 2015 по 2019 год вырос на 45%. Эти факты подчеркивают важность и влияние организации на международные экономические процессы.

История БРИКС: от идеи к действию

Изначально концепция BRIC была предложена в 2001 году профессором Манчестерского университета Джимом О’Нилом. В своей аналитической записке он указал на Бразилию, Россию, Индию и Китай как на страны с высоким темпом экономического роста, прогнозируя, что они станут центральными игроками на мировой экономической арене к 2050 году. Термин «кирпич» (brick) использован для символизации того, что развитие этих стран станет основой для будущего роста мировой экономики.

Первые официальные встречи в формате БРИК состоялись в 2006 году на Петербургском экономическом форуме и сессии ООН. Однако формальное объединение состоялось только в 2009 году в Екатеринбурге, где участники обсудили пути развития диалога и сотрудничества.

Структура БРИКС и механизмы сотрудничества

Работа БРИКС не ограничивается только саммитами. Внутри объединения действуют различные группы и организации, работающие по специфическим направлениям. Среди этих структур – рабочие группы по таким вопросам, как сельское хозяйство и инновационные технологии, а также деловые советы и парламентские форумы.

Также важным аспектом являются два финансовых института – Пул валютных резервов и Новый банк развития (НБР) БРИКС. Первый был создан для поддержания финансовой стабильности внутри стран-участниц, а капитал пула составляет 100 миллиардов долларов. Новый банк развития, который также имеет бюджет в 100 миллиардов долларов, был создан для финансирования инфраструктурных проектов. В отличие от традиционных международных финансовых институтов, таких как Всемирный банк и Международный валютный фонд, эти структуры предполагают более гибкий подход к поддержке экономик развивающихся стран.

БРИКС также дополнил своё сотрудничество образовательным направлением, создав Сетевой университет, базирующийся на вузах всех стран-участниц, который помогает интегрировать образовательные ресурсы и создавать возможности для студентов.

Планы на будущее: переход к национальным валютам

В начале 2023 года министр иностранных дел Южной Африки, Наледи Пандор, подчеркнула, что БРИКС намеревается заменить доллар на более справедливую систему расчетов. Выстраиваемая стратегия дедолларизации подразумевает отказ от использования доллара в международной торговле, что откроет новые горизонты для взаимных расчетов в национальных валютах.

Министр финансов России, Антон Силуанов, добавил, что идеи о создании единой расчетной единицы между странами БРИКС обсуждаются, но речь не идет о создании единой валюты, как в Европейском Союзе. Это будет альтернативная модель для формирования ценообразования и расчетов, независимая от доминирования доллара.

Расширение БРИКС: новые участники

К 2024 году список стран БРИКС расширился, включая Египет, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Эфиопию. На горизонте значится кандидатура Азербайджана, который подал заявку на вступление, а Турция и Шри-Ланка также выразили желание стать частью этого объединения. Эти новые участники будут играть значительную роль в укреплении позиций БРИКС на международной арене и расширении сотрудничества с другими развивающимися экономиками.

Саммиты БРИКС: важные события

Саммиты БРИКС, проходящие ежегодно с 2009 года, являются важной частью работы организации. Их место проведения определяется в соответствии с ротационным принципом. Каждый саммит завершается декларацией, освещающей общие позиции и цели стран-участниц. Обсуждаются ключевые темы, включая экономическое сотрудничество, безопасность и гуманитарные инициативы. Проведение таких мероприятий позволяет странам быть в курсе актуальных вопросов и формировать свои стратегические шаги на будущее.

Итоги и перспективы

БРИКС стремится не только укрепить свои позиции в мировом экономическом пространстве, но и служит важным инструментом для развивающихся стран, желающих играть более значимую роль в глобальных процессах. Обсуждение вопроса о переходе на национальные валюты, возможности расширения и укрепления кооперации — это лишь некоторые из значимых шагов, которые помогут БРИКС утвердиться как ключевой игрок на международной арене.

Растущее влияние БРИКС, мотивация к экономической независимости и планы по созданию альтернативного финансового механизма будут определять его смысл в ближайшие годы. В конечном счете, это объединение продолжает иметь важное значение для стран с развивающейся экономикой, предоставляя им платформу для взаимодействия и совместного решения актуальных проблем.