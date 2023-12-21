Что такое безработица?

Безработица это экономический показатель, который отражает количество желающих и способных трудиться, но не имеющих такой возможности. Выражается в процентах от общего числа граждан трудоспособного возраста. По задумке это значение должно отображать благополучие экономики в целом, наличие рабочих мест и возможностей для самореализации населения. На практике получается совершенно ложная цифра. Обсудим почему так происходит.

Как рассчитывается безработица

Существует международная методология расчетов, которая корректируется каждым государством по своему усмотрению. За основу берётся всё трудоспособное население страны, далее из них выделяются граждане, которые изъявили желание и предприняли попытки найти работу, но потерпели неудачу. Именно эти люди официально считаются безработными.

На следующем этапе берётся количество трудоспособных граждан в целом и с помощью пары кнопок калькулятора получается значение — процент тех, кто хотел и искал, но не нашёл от общего числа. Например, есть страна в которой 10 000 000 жителей из них 6 000 000 трудоспособны по возрасту. На биржу труда явились 102 000 человек, таким образом официальная безработица будет 1,7%. При этом в действительности не иметь работу могут 800 000 человек. Но заявили о себе только 102 000, они и попадут в статистику.

В России подсчётами занимается Росстат, который выдвинул следующие критерии — трудоспособными гражданами являются все лица в возрасте от 15 до 72 лет. Студенты и люди с ограниченными возможностями могут получить статус безработного, если изъявили желание трудиться и были готовы приступить к выполнению своих обязанностей, но их никуда не взяли.

Таким образом мы фиксируем серьёзных баг в самой методологии. Она никак не отражает реальное положение дел, потому что для манипуляцией статистикой достаточно сильно осложнить процесс приёма документов на биржу, тогда количество заявивших о себе сильно сократиться. Запросто может случиться так, что официальные данные о безработице сообщают цифру 2%, а на самом деле безработными являются 50%.

Правительства разных стран получают возможность использовать черри пикинг для создания иллюзии благополучия. Акцентируя внимание на тех, кто пришёл на биржу и потерпел неудачу, можно скрыть огромное количество тех, кто также не способен найти работу, но по разным причинам не дошёл до службы занятости.

Почему статистика безработицы так важна?

Возможно вы думаете, что проблема безработного человека вас никак не касается. Быть может вы доверяете цифрам из телевизора и не хотите вникать в детали. Но ложная статистика, как и безразличие общества, неоднократно оборачивалось большими неприятностями для ряда стран.

Во-первых одной из самых справедливых оценок богатства/бедности страны является ВВП на душу населения. Она отражает количество денег доступных на одного человека. Государство в целом что-то производит, продаёт, зарабатывает и всё это сводится к понятию ВВП (внутренний валовый продукт). Далее это число делится на количество жителей.

Для примера ВВП Китая 30 триллионов долларов, а в Швейцарии всего 733 миллиарда. Но на одного человека в поднебесной приходится 19 400 долларов, потому что «человеков слишком много», а сыроделы декларируют аж 75 900! Наши восточные соседи гордятся тем, что являются второй экономикой мира, при этом народ довольно бедный. При чём же тут уровень безработицы?

При том, что результат ВВП может распределяться равномерно, а может привести к сильнейшему расслоению общества. В Китае на одного человека приходится 19 400 долларов в год, то есть 1 600 в месяц. Но многие ли получают такую зарплату? Один получает 10 000, другой 0. Вот и вся математика. Таким образом показатель ВВП на душу населения теряет всякий смысл и больше не сообщает нам ничего об уровне жизни населения. Вы можете говорить, что экономика растёт, но при высокой безработице страна остаётся нищей.

Во-вторых независимо от того работает человек или нет, ему нужно что-то есть. Публикуя ложные отчёты создаётся впечатление благополучия, ведь нетрудоустроенных граждан всего 1%. Ерунда, наверняка они получают социальные выплаты, могут посидеть на шее у родителей, мужа или жены. Но в действительности таких людей может быть 30 и более процентов. И каждому нужны деньги.

Где их взять? Конечно же податься в криминал. Украсть у богатых, заставить обеспеченных поделиться, отобрать силой. Пока вы наслаждаетесь красивыми цифрами на экране, вокруг формируются группы людей неспособных прокормить себя честным путём. И жертвой этих обстоятельств вероятнее всего станете вы.

В третьих все безработные выключены из экономики. Мы разные люди, у каждого свои навыки, знания, увлечения и реализовывать себя мы идём в противоположные сферы. Кто-то разбирается в автомеханике и пытается открыть автосервис, кто-то хороший врач и трудится в местной поликлинике. Другие могут стричь, вязать, красить, водить грузовик, писать стихи, снимать забавные видео ролики, подметать улицы. Таланты распределяются и уровень жизни растёт, потому что благодаря одним мы можем наслаждаться поэзией, благодаря другим не проваливаемся в сугроб, благодаря третьим в местный магазин приехал свежий хлеб и так далее.

Когда реальный показатель безработицы растёт, это приводит к обратному результату. Писатель не найдя возможности реализоваться на родине, уезжает. Дворник не видит смысл «горбатиться» за копейки и предпочитает сидеть дома. Создатель контента попадает в немилость и прекращает свою деятельность. Мы сталкиваемся с дефицитом всего и вся, но даже не понимаем что произошло, потому что не обратили внимание на уровень безработицы, либо получили ложные данные.

Как показателем безработицы можно манипулировать?

И так, единственным адекватным расчетом безработицы можно считать модель «всё население страны минус трудоустроенные. Остальные, а именно дети, старики, люди с ограниченными возможностями и не нашедшие своё место, считаются безработными. У кого-то есть веская причина, кто-то не хочет, не умеет, не может никуда устроиться. Кому-то 3 года, а кто-то доволен пенсией. Неважно.

Но так мы получим реальную картину происходящего. Определённое количество людей ничем не заняты. Повторюсь, у трехлетнего ребенка есть понятная причина отказа от работы. У 80 летнего деда она тоже есть. У 35 летнего лба сидящего на шее матери, её нет, но он должен быть рядом с дедом и ребёнком в статистических данных. Мы должны видеть сколько человек не создают никакой ценности, просто чтобы знать как устроена наша экономика и какие риски мы имеем.

Это нужно не для преследования, обвинения и оскорблений. Это нужно для понимания ситуации в экономике. Если у вас 60% людей пенсионеры, то пристыдить их за «тунеядство» было бы глупо, они заслужили свой покой, при этом показатель безработицы будет очень низкий, но ситуация то страшная. Придётся либо считать как положено, либо манипулировать статистикой. Именно это мы и видим.

Способ первый — создать лживые условия признания безработицы. Довольно примитивный метод, вы просто вносите в статистику только тех, кто своими ногами пришёл в центр занятости и собрал необходимые документы для постановки на учёт. Так даже если в стране беда с рабочими местами и сама биржа труда выполняет свои функции из рук вон плохо, статистика будет оставаться красивой. Безработных 2-3 процента, звучит как сказка! В экономике коллапс, а цифры радуют. Во как бывает!

Способ второй — трудоустроить за счёт бюджета. Приведу пример. Представим, что я президент 10 миллионной страны и оказался настолько бездарным правителем, что людям даже работать негде. Но я хочу всех вас обмануть и у меня для этого всё есть. Смотрите, я создаю рабочие места,оплачиваемые из бюджета. Собрал с вас налоги и на эти средства трудоустроил всех кто портит мне статистику.

Наверняка вы возразите, бизнес дело серьёзное, а если я бездарный, то прибыли не получу. Это же деньги на ветер! Действительно, вы меня раскусили. Я открою завод по производству поделок из земли. Всем скажу, что это целевое направление и даже план поставлю — триллион поделок в год! Покупать их конечно никто не будет, но мне какое дело, люди чем-то заняты и все получают зарплату. Чего ещё надо?

Сотни тысяч человек производят абсолютно ненужное барахло, экономика держится за счёт 2-3 сфер деятельности, все мои идиотские решения оплачены прямыми и косвенными налогами работающих, а безработные получают зарплату и не портят мне статистику. Какое-то время схема продержится, а после меня хоть потоп. Зато когда я умру, вы будете вспоминать старые добрые времена, когда государство заботливо платило деньги всем нуждающимся и безработица была 0,1%. Может быть даже памятник мне поставите.